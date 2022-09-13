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Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird

13.09.2022 10:24

Разработчики операционной системы SerenityOS представили кросс-платформенный web-браузер Ladybird, основанный на движке LibWeb и JavaScript-интерпретаторе LibJS, разработка которых ведётся проектом с 2019 года. Графический интерфейс основан на библиотеке Qt. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, macOS, Windows (WSL), Android и Haiku.

Интерфейс оформлен в классическом стиле и поддерживает вкладки. Браузер построен с использованием собственного web-стека, который помимо LibWeb и LibJS включает библиотеку для отрисовки текста и 2D-графики LibGfx, движок для регулярных выражений LibRegex, XML-парсер LibXML, интерпретатор промежуточного кода WebAssembly (LibWasm), библиотеку для работы с Unicode LibUnicode, библиотеку для преобразования текстовых кодировок LibTextCodec, парсер для разметки Markdown (LibMarkdown) и библиотеку LibCore с общим набором полезных функций, таких как преобразование времени, ввода/вывод и обработка MIME-типов.

Браузер поддерживает основные web-стандарты и успешно проходит тесты Acid3. Имеется поддержка протоколов HTTP и HTTPS. Из планов на будущее упоминается реализация поддержки многопроцессного режима работы, в котором каждая вкладка обрабатывается в отдельном процессе, а также проведение оптимизаций производительности и реализация расширенных возможностей, таких как CSS flexbox и CSS grid.

Изначально проект был создан в июле как работающая в Linux обвязка для отладки web-стека операционной системы SerenityOS, развивающей собственный браузер SerenityOS Browser. Но через некоторое время стало понятно, что разработка вышла за рамки отладочной утилиты и может использоваться в качестве обычного браузера (проект пока находится на стадии развития и не готов для повседневного использования). Web-стек также трансфромировался из специфичной для SerenityOS разработки в кросс-платформенный браузерный движок.



  1. Главная ссылка к новости (https://awesomekling.github.io...)
  2. OpenNews: Развиваемый проектом SerenityOS web-браузер успешно прошёл тесты Acid3
  3. OpenNews: Проект SerenityOS развивает Unix-подобную ОС c графическим интерфейсом
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24
  6. OpenNews: Доступен web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57775-ladybird
Ключевые слова: ladybird, serenityos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (118) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонус (?), 10:32, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Ого, а вот это круто. А то уже начали писать, что создание нового браузера/движка стало совершенно неподъемной задачей.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:35, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну если конкурентноспособного то да
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:38, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что значит "конкурентноспособного"? Чтобы в нём работало 100% сайтов? Это не всегда требуется.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:39, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    Когда не будет работать нужный тебе - ты возможно пересмотришь эту точку зрения.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 10:58, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    просто запущу ff в такой ситуации, а в остальное время буду юзать и, возможно, даже пилить этот
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 11:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А зачем, если можно просто использовать Firefox, а не трахаться с глючной, уязвимой и забагованной васяноподелкой?
     
     
  • 7.37, Аноним (18), 11:40, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ff тяжёлый и лично я не знаю, как его синхронизировать с чем-то своим типа nextcloud или самописного сервака, они такую возможность давно выпилили
     
     
  • 8.38, Аноним (18), 11:40, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно, для райзенов он лёгкий, но на всяких pinephone приходится страдать... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.108, Бывалый смузихлёб (?), 15:25, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от соснафон в принципе для тех кто любит страдать Начиная со стоимости и закан... текст свёрнут, показать
     
  • 8.40, Аноним (18), 11:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот этот браузер я бы переписал под свой сервак, так как знаю qt, но он глючно... текст свёрнут, показать
     
  • 8.117, Аноним (117), 17:01, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пэто не браузер тяжёлый а современный web ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.122, Аноним (122), 17:24, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FF даже dropbox открывать не хочет ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.39, Урри (ok), 11:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может потому, что ff уже почти нельзя пользоваться?
     
     
  • 8.91, penetrator (?), 13:42, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему же ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.112, Аноним (112), 16:10, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде никто не запрещал пользоваться Или я что-то пропустил ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.120, Аноним (117), 17:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой,я дурак использую его как основной браузер, а им оказывается нельзя пользоват... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.123, Аноним (122), 17:25, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что FF браузер по умолчанию для Linux, не делает его качественным ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.73, b00by (?), 13:07, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не

    > трахаться с глючной, уязвимой и забагованной васяноподелкой

    то большой, крепкий и красивый гуглохром будет трахать тебя.

    Кому как нравится, конечно.

     
  • 7.75, Аноним (75), 13:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. FF на GTK, а этот на няшном Qt.
    2. FF сейчас собирается только Шлангом. Про Ледиптицу пока определённо сказать нельзя, но есть вероятность, что можно и GCC.
     
     
  • 8.114, Аноним (112), 16:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл засирать систему культями ради недобровсера ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.127, Аноним (75), 17:34, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в системе Plasma, то Qt и так в наличии ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.121, Аноним (117), 17:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 И что 2 И что ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.128, Аноним (75), 17:37, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам ничего, то ничего А для кого-то нет пути ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.72, Аноним (75), 13:04, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    100.00% сайтов даже в Хромом работать не будут.
     
     
  • 5.115, Аноним (112), 16:14, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем будет работать остаток? в LadyBird?
     
  • 4.74, Аноним (-), 13:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Что значит "конкурентноспособного"?

    1. Значит выйти за пределы 1%. Или хотя-бы 0.1%.

    2. Когда появятся все нужные плагины (а их десятки).

     
     
  • 5.77, Аноним (75), 13:11, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю, много я этих плагинов в Falkon вижу.
     
     
  • 6.80, Аноним (80), 13:15, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Falkon

    Так это и не браузер для повседневного использования. Чисто Just for fun, как и Ladybird. По-хорошему, надо чтобы плагины были кроссбраузерными. Но жадные корпы на такое никогда не пойдут. Чем больше гeмора создателям браузеров, тем лучше...

     
     
  • 7.82, Аноним (82), 13:18, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Так это и не браузер для повседневного использования.

    Вы уверены? Пользуюсь им с тех пор как перешёл на KDE. Работает 99% сайтов.

     
     
  • 8.86, Кирилл (??), 13:29, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    могу за вас только порадоваться этот фальконе мне вешает систему после 2-3 мину... текст свёрнут, показать
     
  • 8.97, Аноним (75), 13:57, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня это тоже основной браузер Перешёл на него с Rekonq ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.100, НяшМяш (ok), 14:11, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он уже вышел за пределы 0.1% ?
     
  • 3.32, _kp (ok), 11:18, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну как свежий продукт может быть сразу конкурентоспособен с матёрыми монстрами.
    Достаточно, что б была ниша для использования, тогда можно развиваться дальше.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:40, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Оно становится неподьемной задачей не когда ты базовые вещи делаешь, а когда ты начинаешь все мелочи, стандарты, всякую недокументированную чушь, какие-то непонятные глюки из ниоткуда и весь прочий цирк фиксить, это просто авгиевы конюшни. Удачи команде, но я ничего особого от этого проекта не ожидаю.
     
     
  • 3.17, Аноним (4), 10:55, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    на кутях не взлетит
     
     
  • 4.36, leibniz (ok), 11:39, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неистово лайкую
     
     
  • 5.79, Аноним (75), 13:14, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Falkon и Otter вполне себе летают.
     
     
  • 6.94, n00by (ok), 13:46, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И фанера над Парижем, говорят, летает. А у Falkon внутри «Qt WebEngine integrates Chromium's fast moving web capabilities into Qt».
     
     
  • 7.96, Аноним (75), 13:53, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю. Но выше упор делали на то, что если на Qt, то не летает.
     
     
  • 8.111, n00by (ok), 15:42, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это весьма условное Qt, всего лишь обёртка На Qt, если правильно помню, был дру... текст свёрнут, показать
     
  • 6.98, Аноним (98), 14:00, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так себе летают, угу. Кому-то вполне, кому-то нет. Последние это 99.9% пользователей сети Интернет.
     
  • 3.42, Урри (ok), 11:42, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем имплементировать всякую нестандартную чушь и прочий цирк? Чтобы что?

    Не надо этого делать.

     
     
  • 4.53, Аноним (53), 12:11, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы сайты работали, к сожалению...
     
  • 4.65, Аноним (12), 12:24, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы больше половины интернета не отвалилось.
     
     
  • 5.68, torvn77 (ok), 12:37, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А может и хрен с ней, с половиной интернета?  
    Полагаю что VK и Ютуб откроются, а остальное не факт что надо.
     
     
  • 6.69, Аноним (12), 12:45, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ютуб

    Гугл является одним из главных источников нестандартной ерунды вокруг которой все должны плясать с их принципом "в хроме работает и ладно".

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:34, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Windows (WSL) Не солидно. Хочу экзешник и всё больше.
     
     
  • 2.27, Michael Shigorin (ok), 11:11, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сделайте.  Ну, если не лапки.
     
     
  • 3.33, Попандопала (?), 11:20, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У мну тентакли даже,а не лапки. К тому загрузился в Линь.D
     
  • 3.102, penetrator (?), 14:33, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    глаза закрыл, чтобы не видеть, и все равно поставил 😂😂😂
     
  • 2.93, penetrator (?), 13:45, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен, кросс-платформенный - Windows (WSL), AutoCAD кроссплатформенный (VMWare) ржунимагу

    и в этом поделии пока нету даже CSS гридов

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:38, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну наконец-то не очередной скининг хрома/лисы!
     
     
  • 2.84, Аноним (-), 13:24, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чему радуешься? без дополнений шняпа полная
     
     
  • 3.119, Аноним (119), 17:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как маленький, право, не всё же сразу.
     

  • 1.8, Аноним (10), 10:38, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Упреждающий вопрос: третий манифест поддеживает? Будет? =)
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 11:50, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты как маленький, сначала нужно подождать чтобы проект хоть немного поднялся, потом нерисуются спонсоры со своими щедрыми предложениями от которых ты не сможешь отказаться, ну а затем по многочисленным просьбам гендерных трудящихся можно будет исправить все ущемления и недочеты.
     

  • 1.11, corvuscor (ok), 10:39, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хмм, интересно. Надо заценить.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:48, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Берегись, NetSurf!
     
     
  • 2.29, Michael Shigorin (ok), 11:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то его выпусков с 2020 (3.10) не было...
     

  • 1.14, Герострат (?), 10:50, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если искаропки умеет вертикальные вкладки, то круто
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:52, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    С каждой такой новостью всё больше убеждаюсь, что современные интернеты свернули куда-то не туда.
     
     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 11:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    +1

    У меня как-то возникло ощущение, что телеграм -- это эксперимент не столько про мессенджеры, сколько про "после веба".

     
     
  • 3.41, rem0rt (?), 11:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, именно. Веб (html over http) как то разжирнел и стал монструозным и потянул за собой все. Вебаппки, браузеры. А телеграм предоставляет контент разного формата (медиа, текст, телеграф) более напрямую без кучи тяжелыйх прослоек (тонн джаваскрипта, css, html) и при этом все быстро красиво и юзабельно. Когда то были bbs. Потом форумы и соцсети. Все это спойлится со временем, протухает и прогрессивная часть интернетов уходит в следущие медиа-среды. Сейчас это видимо мессенджеры. Я столкнулся с этим ощщением еще на примере дальнеазиатского мессенджера Line с блогами, новостями и частными пабликами еще лет 7 назад в тае. Потом телега пришла почти к тому же. Особняком всегда были и есть p2p сети и сообщества, они не спойлятся, но и не особо живы (были бы живы как соцсети - испортились бы, власть и бизнес бы уничтожили их). Так что да - я ожидаю ухода от веба куда то в защищенные p2p/мессенджеры с направленностью на анонимность и свободы от повышенной коммерции и слежки. Спрос назрел. Хорошее вобщему  вас наблюдение, разделяю. Лет через 15 и этой новой медиасреде придет конец. И так цикл за циклом.
     
     
  • 4.85, b00by (?), 13:26, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представляю "удобство" чтения 500 комментариев под статьёй на хабре в мессенджере.

    Не забыл, что в беседе люди отвечают на каменты друг друга, а из-за этого обсуждение имеет древовидную структуру?
    Мне лично неудобно читать кашу из плоскоуровневых сообщений, где нет возможности свернуть/пропустить неинтересный тред.

     
     
  • 5.87, b00by (?), 13:30, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для не особо глубокомысленного общения вида "круто", "красаучек", "гляньте, что я жру / какие штаны купил / зацените телку" - мессенджеры, конечно, хороши.
     
  • 5.90, ДаНуНафиг (?), 13:39, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, им есть куда расти. Сортировать сообщения по ветке обсуждения со сдвигом вправо - звучит не слишком сложной фичей, как мне кажется. Вполне могут реализовать для каналов.
     
     
  • 6.113, Аноним (113), 16:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ВК может реализовать. И фейсбук может. Но никто и не собирается даже.
     
  • 3.45, rem0rt (?), 11:44, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня как то инет сломался, ничего не работало. Работал только телеграм. Я хз что было у них. И я провел эксперимент "жизни онлайн только в телеграме". Ну дня на 3 меня хватило - потом позвонил прову чтоб пофиксили. Но в целом я пожил без привычного веба. Надеюсь будет развиваться это.
     
     
  • 4.47, Аноним (18), 11:46, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    оно так уже развивалось в нулевых, когда домохозяйки думали, что одноклассники - это и есть интернет
     
     
  • 5.64, Аноним (-), 12:23, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Оч не хватает интернетика середины 90х.
    Пора видимо в нетгофру переходить.
     
  • 4.125, Аноним (122), 17:30, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем было столько терпеть? Ломка не началась?
     
  • 3.124, Аноним (122), 17:29, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что у нас только на стадии эксперемента, в Китае уже реальность с их WeeChat.
     
     
  • 4.126, Аноним (122), 17:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WeChat
     

  • 1.16, Аноним (15), 10:53, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гугл напрягся
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 11:34, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Mozilla расслабилась.
     
     
  • 3.63, Аноним (-), 12:22, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Mozilla расслабилась.

    И испустила дух.
    Помянем и ее с нетшкафом.

     

  • 1.19, Аноним (18), 11:00, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем там свой 2д рендер, свой юникод, свои тулзы типа преобразований времени, свои регекспы, свои кодировки и свой xml, когда всё это есть в qt?
     
     
  • 2.25, Rev (?), 11:07, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как зачем? Чтобы потом 20-30 лет фиксить уязвимости.
     
  • 2.49, _kp (ok), 11:49, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зачем ...  когда всё это есть в qt?
    Чтоб не сильно привязываться к QT наверное и не тратить время на переписывание из за несовместимостей в очередных обновлениях.
     
     
  • 3.55, Аноним (18), 12:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня проги на 100k loc, задействующие пол-qt и пол-qml, с кучей легаси собирались при переходе с qt5 на qt6 с минимальными правками CMakeLists.txt. мне кажется, ты мало писал на qt. при переходе с qt4 на qt5, когда qml ещё толком никто не пользовался, тоже не так много изменений нужно было (по памяти toLatin1->toAscii) и всякие такие мелочи

    короче, фатальные поломки обратной совместимости в qt - миф

     
     
  • 4.67, _kp (ok), 12:33, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, свои проекты на QT я практически не пишу.
    А когда чужие поддерживаешь/дописываешь, есть риск все странности чужого кода свалить на QT. :)
     
  • 3.103, Аноним (103), 14:44, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, фатальный недостаток же, куда меньше времени потратят на написание с нуля
     

  • 1.21, Аноним (18), 11:05, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > /home/user/.cache/yay/ladybird-git/src/ladybird/ConsoleGlobalObject.cpp:10:10: fatal error: LibWeb/Bindings/NodeWrapper.h: No such file or directory

    инвалиды

     
     
  • 2.31, Аноним (18), 11:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    собрал
    - .desktop файла нет...
    - рендеринг шрифтов - ад, глаза сломаешь
    - гитлаб не пашет, при открытии хабра скрешился

    > Span.h:211: constexpr T& AK::Span<T>::at(size_t) [with T = const unsigned char; size_t = long unsigned int]: Assertion 'index < this->m_size' failed.

    - на лоре никакие ссылки не нажимаются
    - на gmail.com скрешился
    - на ютубе завис
    - на порнхабе скрешился
    ...потом мне надоело...

    полез смотреть, не индусы ли это наваяли, - нет, пилит один чувак из Швеции.

     
     
  • 3.51, Аноним (50), 11:57, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ты надеялся что один чувак из Швеции заменит собой весь гугл ?
    тут главное чтобы opennet открывался и то радость
     
     
  • 4.52, Аноним (18), 12:09, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну, тут в новости из недосырого скелетона проекта пытаются релиз браузера слепить. я ждал, что оно хотя бы html срендерить сможет
     
     
  • 5.56, Michael Shigorin (ok), 12:14, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > ну, тут в новости из недосырого скелетона проекта пытаются релиз браузера слепить.

    Открываем ссылку:

    ---
    Q: When will Ladybird be ready for use?

    I don’t know. It depends on what you consider “ready”, but I’d expect a few more years of development before we have something solid. You can accelerate this process by participating in development and/or supporting our developers financially.
    --- http://awesomekling.github.io/Ladybird-a-new-cross-platform-browser-project/

    Закрываем очередной мусорный комментарий.

     
     
  • 6.58, Аноним (18), 12:15, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну давай закрывать твой очередной мусорный коммент: нафига об этом новость на опеннете?

    </comment>

     
     
  • 7.110, Hck3r (?), 15:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы привлечь желающих к разработке и довести до пригодного для пользования вида
    Поучаствовать в разработке браузера -  это ж крутой опыт
     
  • 6.61, Аноним (4), 12:19, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Закрываем очередной мусорный комментарий.

    Ваш? Ну пожалуйста!

     
  • 3.101, Аноним (101), 14:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость не читай @ сразу компиляй.

    Чел у себя в бложике написал, что это просто объявление о том, что он теперь занят не только разработкой ОС, но и браузером. И показал, собственно, наработки. И подчеркнул, что это не новость о каком-то релизе, браузер юзать еще нельзя.

     

  • 1.22, Anto (?), 11:05, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните пожалуйста, когда стало можно без суда у себя применять интерфейс и эти конкретные картинки, как на скриншоте https://serenityos.org/screenshot-b36968c.png
    ?
     
     
  • 2.23, Аноним (18), 11:06, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а тебе не пофиг?
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты уверен что это именно эти картинки? Пиксель в пиксель? А перерисованные по мотивам?
     
  • 2.70, Штунц (?), 12:56, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    возможно, патенты потеряли силу, типа вот этого

    US-5920316-A - Taskbar with start menu
    https://portal.unifiedpatents.com/patents/patent/US-5920316-A

     
  • 2.109, Аноним (109), 15:33, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всё перепутал. Без суда можешь делать что хочешь. А вот после суда, возможно, уже не сможешь.
     

  • 1.24, Аноним (-), 11:07, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да под лицензией BSD, красота!
    Нужно однозначно.
    Пора дать отпор монополии хромой лисицы.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:11, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    сначала дай отпор сайтам со скриптами
    а потом можно и в консольных сидеть...
     
     
  • 3.62, Аноним (-), 12:20, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если совсем Ъ, откройте для себя ножс. А вообще в консольных теперь и сижу 90% времени, благодаря этим мутировавшим сеошникам переросткам.
     
  • 2.95, Аноним (75), 13:50, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж хотя бы Apache 2.0 было бы.
     

  • 1.43, Корец (?), 11:42, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь, это будет отличная альтернатива хромому и огнелису. Удачи проекту.
     
     
  • 2.89, Аноним (-), 13:34, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, надейся, кореец. И сразу сотни нужных дополнений там появятся, как появились в Falkon за 10 лет его жизни (нет).
     

  • 1.44, Урри (ok), 11:43, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ublock? Нет? Нафиг с пляжа.
     
     
  • 2.46, Аноним (18), 11:45, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    искаропки. просто крешит браузер на любом сайте, рекламы не заметил
     
     
  • 3.78, th3m3 (ok), 13:14, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NetSurf тоже так умеет, когда я его тестил)
     
  • 3.81, Аноним (-), 13:18, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал, тоже крашится. Не, такой бравузер не взлетит.:(
     

  • 1.57, Аноним (57), 12:14, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таиландские разработчики будут развивать форк этого браузера Ladyboy
     
     
  • 2.59, Аноним (18), 12:16, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лайкнул за "и" в слове "таиландский", респектос
     
     
  • 3.71, ryoken (ok), 12:56, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >>респектос

    На автопилоте подумал, что ещё какая-то ОСь :D.

     
  • 2.88, Аноним (-), 13:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты видимо большой спец в этой теме с большим оч... опытом, будешь их консультировать...
     

  • 1.76, Аноним (-), 13:11, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Логотип браузера. ;)

    https://25.media.tumblr.com/tumblr_ll77shbfhL1qje0v1o1_400.png

     
     
  • 2.83, Krolik JoJo (?), 13:22, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Поколение тиктокеров не поймет
     
     
  • 3.105, Аноним (18), 14:55, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у поколения тиктокеров тиктоки и tumblr в /etc/hosts на 0.0.0.0, так что любуйтесь вашей телеметрией сами в своей ламповой обстановке
     
     
  • 4.106, Аноним (106), 15:05, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайт по ссылке не требует ни куков, ни жс - ты о чём?
     

  • 1.104, Аноним (104), 14:48, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жрёт 300МБ+ ОЗУ, но при этом голый браузер. Теперь только путь до аналога Лисы не меньше, с его то ростом прожора.
     
     
  • 2.116, Аноним (116), 16:23, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у фф столько же, не? Пока не откроешь какой-нибудь утуп, на котором раст протечёт на гигабайты за час.
     

  • 1.107, истина в последней инстанции (?), 15:24, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    годно. можно потыкать
     
  • 1.118, Аноним (118), 17:05, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > CSS flexbox и CSS grid

    лол, то есть нет базовых вещей для современного css

     

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