Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird

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|1.1, Анонус (?), 10:32, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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Ого, а вот это круто. А то уже начали писать, что создание нового браузера/движка стало совершенно неподъемной задачей.
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|3.5, Аноним (5), 10:38, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что значит "конкурентноспособного"? Чтобы в нём работало 100% сайтов? Это не всегда требуется.
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|4.10, Аноним (10), 10:39, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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Когда не будет работать нужный тебе - ты возможно пересмотришь эту точку зрения.
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|5.18, Аноним (18), 10:58, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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просто запущу ff в такой ситуации, а в остальное время буду юзать и, возможно, даже пилить этот
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|6.34, Аноним (34), 11:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А зачем, если можно просто использовать Firefox, а не трахаться с глючной, уязвимой и забагованной васяноподелкой?
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|7.37, Аноним (18), 11:40, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ff тяжёлый и лично я не знаю, как его синхронизировать с чем-то своим типа nextcloud или самописного сервака, они такую возможность давно выпилили
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|8.40, Аноним (18), 11:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а вот этот браузер я бы переписал под свой сервак, так как знаю qt, но он глючно... текст свёрнут, показать
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|8.120, Аноним (117), 17:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ой,я дурак использую его как основной браузер, а им оказывается нельзя пользоват... текст свёрнут, показать
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|7.73, b00by (?), 13:07, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не
> трахаться с глючной, уязвимой и забагованной васяноподелкой
то большой, крепкий и красивый гуглохром будет трахать тебя.
Кому как нравится, конечно.
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|7.75, Аноним (75), 13:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. FF на GTK, а этот на няшном Qt.
2. FF сейчас собирается только Шлангом. Про Ледиптицу пока определённо сказать нельзя, но есть вероятность, что можно и GCC.
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|4.74, Аноним (-), 13:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Что значит "конкурентноспособного"?
1. Значит выйти за пределы 1%. Или хотя-бы 0.1%.
2. Когда появятся все нужные плагины (а их десятки).
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|6.80, Аноним (80), 13:15, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Falkon
Так это и не браузер для повседневного использования. Чисто Just for fun, как и Ladybird. По-хорошему, надо чтобы плагины были кроссбраузерными. Но жадные корпы на такое никогда не пойдут. Чем больше гeмора создателям браузеров, тем лучше...
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|7.82, Аноним (82), 13:18, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Так это и не браузер для повседневного использования.
Вы уверены? Пользуюсь им с тех пор как перешёл на KDE. Работает 99% сайтов.
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|8.86, Кирилл (??), 13:29, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
могу за вас только порадоваться этот фальконе мне вешает систему после 2-3 мину... текст свёрнут, показать
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|3.32, _kp (ok), 11:18, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну как свежий продукт может быть сразу конкурентоспособен с матёрыми монстрами.
Достаточно, что б была ниша для использования, тогда можно развиваться дальше.
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|2.12, Аноним (12), 10:40, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Оно становится неподьемной задачей не когда ты базовые вещи делаешь, а когда ты начинаешь все мелочи, стандарты, всякую недокументированную чушь, какие-то непонятные глюки из ниоткуда и весь прочий цирк фиксить, это просто авгиевы конюшни. Удачи команде, но я ничего особого от этого проекта не ожидаю.
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|6.94, n00by (ok), 13:46, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И фанера над Парижем, говорят, летает. А у Falkon внутри «Qt WebEngine integrates Chromium's fast moving web capabilities into Qt».
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|7.96, Аноним (75), 13:53, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я знаю. Но выше упор делали на то, что если на Qt, то не летает.
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|8.111, n00by (ok), 15:42, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это весьма условное Qt, всего лишь обёртка На Qt, если правильно помню, был дру... текст свёрнут, показать
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|6.98, Аноним (98), 14:00, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так себе летают, угу. Кому-то вполне, кому-то нет. Последние это 99.9% пользователей сети Интернет.
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|3.42, Урри (ok), 11:42, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем имплементировать всякую нестандартную чушь и прочий цирк? Чтобы что?
Не надо этого делать.
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|5.68, torvn77 (ok), 12:37, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А может и хрен с ней, с половиной интернета?
Полагаю что VK и Ютуб откроются, а остальное не факт что надо.
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|6.69, Аноним (12), 12:45, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ютуб
Гугл является одним из главных источников нестандартной ерунды вокруг которой все должны плясать с их принципом "в хроме работает и ладно".
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|2.93, penetrator (?), 13:45, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен, кросс-платформенный - Windows (WSL), AutoCAD кроссплатформенный (VMWare) ржунимагу
и в этом поделии пока нету даже CSS гридов
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|2.50, Аноним (50), 11:50, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты как маленький, сначала нужно подождать чтобы проект хоть немного поднялся, потом нерисуются спонсоры со своими щедрыми предложениями от которых ты не сможешь отказаться, ну а затем по многочисленным просьбам гендерных трудящихся можно будет исправить все ущемления и недочеты.
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|1.15, Аноним (15), 10:52, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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С каждой такой новостью всё больше убеждаюсь, что современные интернеты свернули куда-то не туда.
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|2.30, Michael Shigorin (ok), 11:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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+1
У меня как-то возникло ощущение, что телеграм -- это эксперимент не столько про мессенджеры, сколько про "после веба".
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|3.41, rem0rt (?), 11:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, именно. Веб (html over http) как то разжирнел и стал монструозным и потянул за собой все. Вебаппки, браузеры. А телеграм предоставляет контент разного формата (медиа, текст, телеграф) более напрямую без кучи тяжелыйх прослоек (тонн джаваскрипта, css, html) и при этом все быстро красиво и юзабельно. Когда то были bbs. Потом форумы и соцсети. Все это спойлится со временем, протухает и прогрессивная часть интернетов уходит в следущие медиа-среды. Сейчас это видимо мессенджеры. Я столкнулся с этим ощщением еще на примере дальнеазиатского мессенджера Line с блогами, новостями и частными пабликами еще лет 7 назад в тае. Потом телега пришла почти к тому же. Особняком всегда были и есть p2p сети и сообщества, они не спойлятся, но и не особо живы (были бы живы как соцсети - испортились бы, власть и бизнес бы уничтожили их). Так что да - я ожидаю ухода от веба куда то в защищенные p2p/мессенджеры с направленностью на анонимность и свободы от повышенной коммерции и слежки. Спрос назрел. Хорошее вобщему вас наблюдение, разделяю. Лет через 15 и этой новой медиасреде придет конец. И так цикл за циклом.
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|4.85, b00by (?), 13:26, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Представляю "удобство" чтения 500 комментариев под статьёй на хабре в мессенджере.
Не забыл, что в беседе люди отвечают на каменты друг друга, а из-за этого обсуждение имеет древовидную структуру?
Мне лично неудобно читать кашу из плоскоуровневых сообщений, где нет возможности свернуть/пропустить неинтересный тред.
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|5.87, b00by (?), 13:30, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для не особо глубокомысленного общения вида "круто", "красаучек", "гляньте, что я жру / какие штаны купил / зацените телку" - мессенджеры, конечно, хороши.
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|5.90, ДаНуНафиг (?), 13:39, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит, им есть куда расти. Сортировать сообщения по ветке обсуждения со сдвигом вправо - звучит не слишком сложной фичей, как мне кажется. Вполне могут реализовать для каналов.
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|6.113, Аноним (113), 16:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И ВК может реализовать. И фейсбук может. Но никто и не собирается даже.
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|3.45, rem0rt (?), 11:44, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У меня как то инет сломался, ничего не работало. Работал только телеграм. Я хз что было у них. И я провел эксперимент "жизни онлайн только в телеграме". Ну дня на 3 меня хватило - потом позвонил прову чтоб пофиксили. Но в целом я пожил без привычного веба. Надеюсь будет развиваться это.
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|4.47, Аноним (18), 11:46, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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оно так уже развивалось в нулевых, когда домохозяйки думали, что одноклассники - это и есть интернет
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|5.64, Аноним (-), 12:23, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Оч не хватает интернетика середины 90х.
Пора видимо в нетгофру переходить.
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|3.124, Аноним (122), 17:29, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что у нас только на стадии эксперемента, в Китае уже реальность с их WeeChat.
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|3.63, Аноним (-), 12:22, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Mozilla расслабилась.
И испустила дух.
Помянем и ее с нетшкафом.
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|1.19, Аноним (18), 11:00, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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зачем там свой 2д рендер, свой юникод, свои тулзы типа преобразований времени, свои регекспы, свои кодировки и свой xml, когда всё это есть в qt?
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|2.25, Rev (?), 11:07, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как зачем? Чтобы потом 20-30 лет фиксить уязвимости.
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|2.49, _kp (ok), 11:49, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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зачем ... когда всё это есть в qt?
Чтоб не сильно привязываться к QT наверное и не тратить время на переписывание из за несовместимостей в очередных обновлениях.
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|3.55, Аноним (18), 12:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня проги на 100k loc, задействующие пол-qt и пол-qml, с кучей легаси собирались при переходе с qt5 на qt6 с минимальными правками CMakeLists.txt. мне кажется, ты мало писал на qt. при переходе с qt4 на qt5, когда qml ещё толком никто не пользовался, тоже не так много изменений нужно было (по памяти toLatin1->toAscii) и всякие такие мелочи
короче, фатальные поломки обратной совместимости в qt - миф
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|4.67, _kp (ok), 12:33, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, свои проекты на QT я практически не пишу.
А когда чужие поддерживаешь/дописываешь, есть риск все странности чужого кода свалить на QT. :)
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|3.103, Аноним (103), 14:44, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну да, фатальный недостаток же, куда меньше времени потратят на написание с нуля
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|1.21, Аноним (18), 11:05, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> /home/user/.cache/yay/ladybird-git/src/ladybird/ConsoleGlobalObject.cpp:10:10: fatal error: LibWeb/Bindings/NodeWrapper.h: No such file or directory
инвалиды
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|2.31, Аноним (18), 11:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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собрал
- .desktop файла нет...
- рендеринг шрифтов - ад, глаза сломаешь
- гитлаб не пашет, при открытии хабра скрешился
> Span.h:211: constexpr T& AK::Span<T>::at(size_t) [with T = const unsigned char; size_t = long unsigned int]: Assertion 'index < this->m_size' failed.
- на лоре никакие ссылки не нажимаются
- на gmail.com скрешился
- на ютубе завис
- на порнхабе скрешился
...потом мне надоело...
полез смотреть, не индусы ли это наваяли, - нет, пилит один чувак из Швеции.
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|3.51, Аноним (50), 11:57, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ты надеялся что один чувак из Швеции заменит собой весь гугл ?
тут главное чтобы opennet открывался и то радость
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|4.52, Аноним (18), 12:09, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну, тут в новости из недосырого скелетона проекта пытаются релиз браузера слепить. я ждал, что оно хотя бы html срендерить сможет
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|5.56, Michael Shigorin (ok), 12:14, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> ну, тут в новости из недосырого скелетона проекта пытаются релиз браузера слепить.
Открываем ссылку:
---
Q: When will Ladybird be ready for use?
I don’t know. It depends on what you consider “ready”, but I’d expect a few more years of development before we have something solid. You can accelerate this process by participating in development and/or supporting our developers financially.
--- http://awesomekling.github.io/Ladybird-a-new-cross-platform-browser-project/
Закрываем очередной мусорный комментарий.
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|6.58, Аноним (18), 12:15, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну давай закрывать твой очередной мусорный коммент: нафига об этом новость на опеннете?
</comment>
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|7.110, Hck3r (?), 15:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы привлечь желающих к разработке и довести до пригодного для пользования вида
Поучаствовать в разработке браузера - это ж крутой опыт
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|3.101, Аноним (101), 14:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Новость не читай @ сразу компиляй.
Чел у себя в бложике написал, что это просто объявление о том, что он теперь занят не только разработкой ОС, но и браузером. И показал, собственно, наработки. И подчеркнул, что это не новость о каком-то релизе, браузер юзать еще нельзя.
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|2.26, Аноним (26), 11:08, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты уверен что это именно эти картинки? Пиксель в пиксель? А перерисованные по мотивам?
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|2.109, Аноним (109), 15:33, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты всё перепутал. Без суда можешь делать что хочешь. А вот после суда, возможно, уже не сможешь.
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|1.24, Аноним (-), 11:07, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да под лицензией BSD, красота!
Нужно однозначно.
Пора дать отпор монополии хромой лисицы.
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|2.28, Аноним (28), 11:11, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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сначала дай отпор сайтам со скриптами
а потом можно и в консольных сидеть...
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|3.62, Аноним (-), 12:20, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если совсем Ъ, откройте для себя ножс. А вообще в консольных теперь и сижу 90% времени, благодаря этим мутировавшим сеошникам переросткам.
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|1.43, Корец (?), 11:42, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надеюсь, это будет отличная альтернатива хромому и огнелису. Удачи проекту.
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|2.89, Аноним (-), 13:34, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, надейся, кореец. И сразу сотни нужных дополнений там появятся, как появились в Falkon за 10 лет его жизни (нет).
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|2.46, Аноним (18), 11:45, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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искаропки. просто крешит браузер на любом сайте, рекламы не заметил
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|2.88, Аноним (-), 13:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты видимо большой спец в этой теме с большим оч... опытом, будешь их консультировать...
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|3.105, Аноним (18), 14:55, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у поколения тиктокеров тиктоки и tumblr в /etc/hosts на 0.0.0.0, так что любуйтесь вашей телеметрией сами в своей ламповой обстановке
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|1.104, Аноним (104), 14:48, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жрёт 300МБ+ ОЗУ, но при этом голый браузер. Теперь только путь до аналога Лисы не меньше, с его то ростом прожора.
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|2.116, Аноним (116), 16:23, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у фф столько же, не? Пока не откроешь какой-нибудь утуп, на котором раст протечёт на гигабайты за час.
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|1.118, Аноним (118), 17:05, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> CSS flexbox и CSS grid
лол, то есть нет базовых вещей для современного css
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