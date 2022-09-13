Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird

2.30 , Michael Shigorin ( ok ), 11:13, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – +1 У меня как-то возникло ощущение, что телеграм -- это эксперимент не столько про мессенджеры, сколько про "после веба".

3.41 , rem0rt ( ? ), 11:41, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да, именно. Веб (html over http) как то разжирнел и стал монструозным и потянул за собой все. Вебаппки, браузеры. А телеграм предоставляет контент разного формата (медиа, текст, телеграф) более напрямую без кучи тяжелыйх прослоек (тонн джаваскрипта, css, html) и при этом все быстро красиво и юзабельно. Когда то были bbs. Потом форумы и соцсети. Все это спойлится со временем, протухает и прогрессивная часть интернетов уходит в следущие медиа-среды. Сейчас это видимо мессенджеры. Я столкнулся с этим ощщением еще на примере дальнеазиатского мессенджера Line с блогами, новостями и частными пабликами еще лет 7 назад в тае. Потом телега пришла почти к тому же. Особняком всегда были и есть p2p сети и сообщества, они не спойлятся, но и не особо живы (были бы живы как соцсети - испортились бы, власть и бизнес бы уничтожили их). Так что да - я ожидаю ухода от веба куда то в защищенные p2p/мессенджеры с направленностью на анонимность и свободы от повышенной коммерции и слежки. Спрос назрел. Хорошее вобщему вас наблюдение, разделяю. Лет через 15 и этой новой медиасреде придет конец. И так цикл за циклом.

4.85 , b00by ( ? ), 13:26, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Представляю "удобство" чтения 500 комментариев под статьёй на хабре в мессенджере. Не забыл, что в беседе люди отвечают на каменты друг друга, а из-за этого обсуждение имеет древовидную структуру?

Мне лично неудобно читать кашу из плоскоуровневых сообщений, где нет возможности свернуть/пропустить неинтересный тред.

5.87 , b00by ( ? ), 13:30, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для не особо глубокомысленного общения вида "круто", "красаучек", "гляньте, что я жру / какие штаны купил / зацените телку" - мессенджеры, конечно, хороши.

5.90 , ДаНуНафиг ( ? ), 13:39, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит, им есть куда расти. Сортировать сообщения по ветке обсуждения со сдвигом вправо - звучит не слишком сложной фичей, как мне кажется. Вполне могут реализовать для каналов.

6.113 , Аноним ( 113 ), 16:12, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И ВК может реализовать. И фейсбук может. Но никто и не собирается даже.

3.45 , rem0rt ( ? ), 11:44, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У меня как то инет сломался, ничего не работало. Работал только телеграм. Я хз что было у них. И я провел эксперимент "жизни онлайн только в телеграме". Ну дня на 3 меня хватило - потом позвонил прову чтоб пофиксили. Но в целом я пожил без привычного веба. Надеюсь будет развиваться это.

4.47 , Аноним ( 18 ), 11:46, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – оно так уже развивалось в нулевых, когда домохозяйки думали, что одноклассники - это и есть интернет

5.64 , Аноним ( - ), 12:23, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен. Оч не хватает интернетика середины 90х.

Пора видимо в нетгофру переходить.

4.125 , Аноним ( 122 ), 17:30, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем было столько терпеть? Ломка не началась?

3.124 , Аноним ( 122 ), 17:29, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То что у нас только на стадии эксперемента, в Китае уже реальность с их WeeChat.

4.126 , Аноним ( 122 ), 17:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – WeChat

