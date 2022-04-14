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Доступен web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры

14.04.2022 11:11

Компания eQualite опубликовала выпуск мобильного web-браузера CENO 1.4.0, предназначенного для организации доступа к информации в условиях цензуры, фильтрации трафика или отключения сегментов интернета от глобальной сети. В качестве основы используется Firefox for Android (Mozilla Fennec). Связанная с построением децентрализованной сети функциональность вынесена в отдельную библиотеку Ouinet, которая может быть использована для добавления средств обхода цензуры в произвольные приложения. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Готовые сборки доступны в Google Play.

Браузер CENO и библиотека Ouinet позволяют получить доступ к информации в условиях активной блокировки прокси-серверов, VPN, шлюзов и прочих централизованных механизмов обхода фильтрации трафика, вплоть до полного отключения интернета в цензурируемых областях (при полной блокировке контент может раздаваться из кэша или локальных накопителей). Для обмена данными создаётся P2P-сеть, в которой пользователи участвуют в перенаправлении трафика к внешним шлюзам (injector), обеспечивающим доступ к информации в обход фильтров.

Проект также предусматривает кэширование контента на стороне каждого пользователя с поддержанием децентрализованного кэша популярного контента. При открытии пользователем сайта загруженное содержимое кэшируется в системе пользователя и становится доступным участникам P2P-сети, которые не могут получить прямой доступ к ресурсу или к шлюзам для обхода блокировки. На каждом устройстве хранятся только данные, непосредственно запрошенные с этого устройства. Идентификация находящихся в кэше страниц осуществляется с использование хэша от URL, при этом все связанные со страницей дополнительные данные, такие как изображения, скрипты и стили, группируются и отдаются вместе по одному идентификатору.

Для получения доступа к новому контенту, прямой доступ к которому заблокирован, применяются специальные прокси-шлюзы (injector), которые размещаются во внешних частях сети, не подверженных цензуре. Информация между клиентом и шлюзом шифруется с использованием шифрования на базе открытых ключей. Для идентификации шлюзов и предотвращения внедрения вредоносных шлюзов применяются цифровые подписи, а ключи сопровождаемых проектом шлюзов включены в поставку браузера.

Для доступа к шлюзу в условиях его блокировки поддерживается подключение по цепочке через других пользователей, которые выступают в роли прокси для проброса трафика к шлюзу (данные шифруются ключом шлюза, что не позволяет транзитным пользователям, через системы которых передаётся запрос, вклиниться в трафик или определить содержимое). Клиентские системы внешние запросы от имени других пользователей не отправляют, а либо отдают данные из кэша, либо используются в качестве звена для установки туннеля к прокси-шлюзу.

При этом CENO не обеспечивает анонимность и информация о отправляемых запросах доступна для анализа на устройствах участников (злоумышленник может получить информацию о данных, запрашиваемых или отдаваемых из кэша другим пользователям, а также определить, что пользователь обращался к определённому сайту по хэшу). Обычные запросы вначале браузер пытается доставить напрямую, а если прямой запрос не проходит - выполняет поиск в распределённом кэше. При отсутствии URL в кэше информация запрашивается через подключение к прокси-шлюзу или обращение к шлюзу через другого пользователя. Конфиденциальные данные, такие как cookie, в кэше не сохраняются.

Для конфиденциальных запросов, например, требующих подключения к своей учётной записи в почте и социальных сетях, предлагается использовать отдельную приватную вкладку, при использовании которой данные запрашиваются только напрямую или через прокси-шлюз, но без обращения к кэшу и без оседания в кэше.

Каждая система в P2P-сети снабжается внутренним идентификатором, который используется при маршрутизации в P2P-сети, но не привязан к физическому местоположению пользователя. Достоверность передаваемой и сохраняемой в кэше информации обеспечивается через применение цифровых подписей (Ed25519). Передаваемый трафик шифруется при помощи TLS. Для доступа к информации о структуре сети, участниках и прокэшированном контенте применяется распределенная хэш-таблица (DHT). При необходимости в качестве транспорта помимо HTTP могут использоваться µTP или Tor.

Изменения в новом выпуске:

  • Предоставлена возможность доступа к данным, хранящимся в локальном кэше текущей системы, что позволяет нескольким пользователям в локальной сети предоставлять друг другу доступ к ранее загруженному контенту в полностью изолированных сетях, не имеющих доступа к интернету. Обмен данными в том числе возможен на стадии до загрузки распределённой хэши-таблицы (DHT).
  • В список узлов, используемых для подключения к сети, добавлен IP-адрес одного из узлов на случай сбоев в работе DNS.
  • Расширены возможности для отладки сбоев.
  • В состав включено браузерное дополнение "HTTPS by default", по умолчанию включающее обращение по протоколу HTTPS.
  • Диалог "no Wi-Fi" преобразован в "on mobile data" и теперь показывается при работе через сеть мобильного оператора, независимо от состояния Wi-Fi.
  • Обновлены версии CENO Extension 1.4.2 и Ouinet client 0.18.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/censorship-...)
  2. OpenNews: Проект Tor начал тестирование собственной системы мгновенного обмена сообщениями
  3. OpenNews: Представлен (n+1)sec, протокол для создания защищённых децентрализованных чатов
  4. OpenNews: Выпуск программы для обхода систем глубокого анализа трафика GoodbyeDPI 0.2.1
  5. OpenNews: Проект Geneva развивает движок для автоматизации обхода цензурирования трафика
  6. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.16.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57019-ceno
Ключевые слова: ceno, ouinet, firefox, fennec
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Вижу огромное поле для вылавливания закэшированных кук, паролей и прочей важной информации.
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 12:02, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ты готов, что тебя за это предположение назовут чуть ли не штатным на зарплате у ГБ?
    У целевой аудитории таких продуктов есть необъяснимая тяга к безоговорочному доверию таким средствам
     
     
  • 3.18, InuYasha (??), 12:57, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в торе, типа, нет? Я не вчитывался, но разве ш-ние и хэширование кэшируемых данных не предусмотрено?
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:27, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На каждом узле хранятся только запрошенные этим узлом данные. Откуда у другого узла закешируются твои данные?
     

  • 1.2, Admino (ok), 11:56, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Цензуру меты(ТОЗР) преодолевает? Нет? Тогда зачем...
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 14:52, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять этот детский сад "а они там сами смотрите что тоже себе позволяют".

    Продуктами Меты не пользуюсь принципиально. Это мой выбор. С ними нужно бороться только так - _добровольно_ не использовать.

    Но когда в моей стране ломают интернет, с этим необходимо бороться иначе. Страна и интернет - не частная собственность власти.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:57, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >При открытии пользователем сайта загруженное содержимое кэшируется и становится доступным

    А как же https?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:03, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наивный :) С современными cdn-ами твой трафик терминируется не там, где ты ожидаешь.
     

  • 1.4, X86 (ok), 12:00, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры"
    То есть я теперь смогу через этот браузер смотреть удаленные ютубом каналы? Ух ты, очень перспективная разработка.
     
  • 1.5, Аноним (8), 12:01, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    И даже фейсбучную цензуру пробивает?!
     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 12:03, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это не цензура, чувак. Цензура, это когда не штаты, а все остальные.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:25, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Цензура - это со стороны государства, когда государство приходит к какой-то платформе (каналу, газете, издателю, блогеру и т.д.) и указывает, что можно говорить/писать, а что нет. Удаление вашего аккаунта или поста в фейсбуке, youtube, vk - это не цензура. Цензура - это когда вы не можете завести собственный сайт и постить туда что вам вздумается без получения запросов от местного цензора (роскомнадзор, например).
     
     
  • 4.11, Жироватт (ok), 12:29, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Слишком однобокое определение цензуры.
     
  • 4.13, ryoken (ok), 12:32, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    цензора -> жандарма
     
  • 4.15, Аноним (8), 12:42, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Цензура - это со стороны государства, когда государство приходит к какой-то платформе

    Так и есть, Цукерберга ежеквартально на ковёр в Конгресс вызывают.

     
     
  • 5.26, Аноним (26), 13:28, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не опошляйте ситуацию. Конечно же, они там об искусстве разговаривают.
     
  • 4.16, Аноним (8), 12:44, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Цензура - это когда вы не можете завести собственный сайт и постить туда что вам вздумается

    Вспоминается история с сеткой Парлер, которую просто выпилили на уровне хостинга за то, что Трамп там аккаунт завёл.

     
     
  • 5.24, Аноним (26), 13:25, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свобода слова нужна не для того, чтобы ею злоупотребляли.
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 14:02, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шигорин, залогинься.
     
  • 6.31, Аноним (31), 14:34, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оригинале это звучит "Никакой свободы врагам свободы" (с) Сен-Жюст
     
  • 4.21, Аноним (26), 13:20, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удаление вашего аккаунта или поста в фейсбуке, youtube, vk - это не цензура.

    С чего вы взяли? Думаете, американские компании этим добровольно занимаются? Просто потому, что любят удалять и запрещать?

     
  • 4.29, X86 (ok), 14:18, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А Google AdSense, который вчера разослал письма, в которых указал, как можно говорить о конфликте на Украине, а как нельзя - это не цензура? Это даже не цензура, а прямое вмешательство в свободу слова и принуждение распространять только американское мнение.
     
  • 4.40, Аноним (40), 15:50, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цензура это ограничение свободы мнений. Но когда свободой слова злоупотребляют в целях очернения - это не цензура при блокировании намеренно ложного содержимого не основанного на фактах, но именно цензурой обзывают иносранцы все попытки русских искоренить откровенную ложь.
    Тебе никто не мешает завести свой сайт и рассказывать папуасам правду.
     
  • 3.32, Аноним (-), 14:39, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Это не цензура, чувак. Цензура, это когда не штаты, а все остальные.

    Обиженным папуасам как всегда остаётся только брызгать слюной.

     

  • 1.17, Аноним (17), 12:51, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Демонтаж веб-браузера с последующей ликвидацией его протокола
    Модернизация файлового браузера под bittorrent, p2p протоколы  
    Использование отдельных программ ОС
    Поднятие DHT search engine и т.п. поисковых систем.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:08, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Динамический контент, в основном, не кешируется - а именно такого контента в современном интернете подавляющее количество (часто даже в тех случаях контент как бы статический, доступ к нем даётся только через javascript api и закешировать без анализа кода и его модификации - сложно).
    Поэтому эта новая сеть мало отличается от тора.
     
  • 1.20, Аноним (26), 13:18, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А смысл, если основная цензура исходит не от провайдеров, а от площадок размещения контента?
     
     
  • 2.35, Bob (??), 15:24, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые надзорные органы банят всё подряд...
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:20, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для обхода цензуры уже есть отличный инструмент - Тор. Проблема решается комплексно. А это очередное нечто, нацеленное на сбор и продажу маркетологам информации о том, что такой-то васян может купить впн, крипту, 2фа токен и так далее.
     
     
  • 2.25, Аноним (26), 13:26, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для обхода цензуры уже есть отличный инструмент - Тор. Проблема решается комплексно.

    А что, если на ютуб и фейсбук через тор зайти, весь зацензуренный контент становится виден? Не знал.

     
     
  • 3.30, X86 (ok), 14:20, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если зайти через тор, то YouTube повторно вам покажет пропаганду, которую уже показывал. Проверено.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:50, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень жаль что первый ресурс который зацензурили для меня - опеннет (причем со стороны сайта)
     
     
  • 2.34, Admino (ok), 15:04, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь, познакомлю тебя с анонимом, который докажет тебе, что это не цензура, понимать надо?
     

  • 1.37, Аноним (37), 15:37, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мдя,Сено как раз для парнокопытных. Заинтриговал? D
     
  • 1.38, Аноним (38), 15:43, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ориентированный на обход цензуры

    и
    > Готовые сборки доступны в Google Play.

     
  • 1.39, Аноним (40), 15:46, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень полезная штука русским за гоаницей когда они блокируют доступ к отечественным новостным платформам.
     

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