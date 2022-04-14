Доступен web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры

|
|1.1, Аноним (1), 11:52, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
Вижу огромное поле для вылавливания закэшированных кук, паролей и прочей важной информации.
|
|
|
|2.6, Жироватт (ok), 12:02, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Ты готов, что тебя за это предположение назовут чуть ли не штатным на зарплате у ГБ?
У целевой аудитории таких продуктов есть необъяснимая тяга к безоговорочному доверию таким средствам
|
|
|
|3.18, InuYasha (??), 12:57, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А в торе, типа, нет? Я не вчитывался, но разве ш-ние и хэширование кэшируемых данных не предусмотрено?
|
|2.36, Аноним (36), 15:27, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На каждом узле хранятся только запрошенные этим узлом данные. Откуда у другого узла закешируются твои данные?
|
|
|
|2.33, Аноним (-), 14:52, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Опять этот детский сад "а они там сами смотрите что тоже себе позволяют".
Продуктами Меты не пользуюсь принципиально. Это мой выбор. С ними нужно бороться только так - _добровольно_ не использовать.
Но когда в моей стране ломают интернет, с этим необходимо бороться иначе. Страна и интернет - не частная собственность власти.
|
|1.3, Аноним (3), 11:57, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>При открытии пользователем сайта загруженное содержимое кэшируется и становится доступным
А как же https?
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 12:03, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Наивный :) С современными cdn-ами твой трафик терминируется не там, где ты ожидаешь.
|
|1.4, X86 (ok), 12:00, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры"
То есть я теперь смогу через этот браузер смотреть удаленные ютубом каналы? Ух ты, очень перспективная разработка.
|
|
|
|2.7, Жироватт (ok), 12:03, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Это не цензура, чувак. Цензура, это когда не штаты, а все остальные.
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 12:25, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Цензура - это со стороны государства, когда государство приходит к какой-то платформе (каналу, газете, издателю, блогеру и т.д.) и указывает, что можно говорить/писать, а что нет. Удаление вашего аккаунта или поста в фейсбуке, youtube, vk - это не цензура. Цензура - это когда вы не можете завести собственный сайт и постить туда что вам вздумается без получения запросов от местного цензора (роскомнадзор, например).
|
|
|
|4.15, Аноним (8), 12:42, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Цензура - это со стороны государства, когда государство приходит к какой-то платформе
Так и есть, Цукерберга ежеквартально на ковёр в Конгресс вызывают.
|
|
|
|5.26, Аноним (26), 13:28, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не опошляйте ситуацию. Конечно же, они там об искусстве разговаривают.
|
|4.16, Аноним (8), 12:44, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Цензура - это когда вы не можете завести собственный сайт и постить туда что вам вздумается
Вспоминается история с сеткой Парлер, которую просто выпилили на уровне хостинга за то, что Трамп там аккаунт завёл.
|
|
|
|
|
|6.31, Аноним (31), 14:34, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В оригинале это звучит "Никакой свободы врагам свободы" (с) Сен-Жюст
|
|4.21, Аноним (26), 13:20, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Удаление вашего аккаунта или поста в фейсбуке, youtube, vk - это не цензура.
С чего вы взяли? Думаете, американские компании этим добровольно занимаются? Просто потому, что любят удалять и запрещать?
|
|4.29, X86 (ok), 14:18, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А Google AdSense, который вчера разослал письма, в которых указал, как можно говорить о конфликте на Украине, а как нельзя - это не цензура? Это даже не цензура, а прямое вмешательство в свободу слова и принуждение распространять только американское мнение.
|
|4.40, Аноним (40), 15:50, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Цензура это ограничение свободы мнений. Но когда свободой слова злоупотребляют в целях очернения - это не цензура при блокировании намеренно ложного содержимого не основанного на фактах, но именно цензурой обзывают иносранцы все попытки русских искоренить откровенную ложь.
Тебе никто не мешает завести свой сайт и рассказывать папуасам правду.
|
|3.32, Аноним (-), 14:39, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Это не цензура, чувак. Цензура, это когда не штаты, а все остальные.
Обиженным папуасам как всегда остаётся только брызгать слюной.
|
|1.17, Аноним (17), 12:51, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Демонтаж веб-браузера с последующей ликвидацией его протокола
Модернизация файлового браузера под bittorrent, p2p протоколы
Использование отдельных программ ОС
Поднятие DHT search engine и т.п. поисковых систем.
|
|1.19, Аноним (19), 13:08, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Динамический контент, в основном, не кешируется - а именно такого контента в современном интернете подавляющее количество (часто даже в тех случаях контент как бы статический, доступ к нем даётся только через javascript api и закешировать без анализа кода и его модификации - сложно).
Поэтому эта новая сеть мало отличается от тора.
|
|1.20, Аноним (26), 13:18, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А смысл, если основная цензура исходит не от провайдеров, а от площадок размещения контента?
|
|1.22, Аноним (22), 13:20, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для обхода цензуры уже есть отличный инструмент - Тор. Проблема решается комплексно. А это очередное нечто, нацеленное на сбор и продажу маркетологам информации о том, что такой-то васян может купить впн, крипту, 2фа токен и так далее.
|
|
|
|2.25, Аноним (26), 13:26, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Для обхода цензуры уже есть отличный инструмент - Тор. Проблема решается комплексно.
А что, если на ютуб и фейсбук через тор зайти, весь зацензуренный контент становится виден? Не знал.
|
|
|
|3.30, X86 (ok), 14:20, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если зайти через тор, то YouTube повторно вам покажет пропаганду, которую уже показывал. Проверено.
|
|1.27, Аноним (27), 13:50, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очень жаль что первый ресурс который зацензурили для меня - опеннет (причем со стороны сайта)
|
|
|
|2.34, Admino (ok), 15:04, 14/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хочешь, познакомлю тебя с анонимом, который докажет тебе, что это не цензура, понимать надо?
|
|1.38, Аноним (38), 15:43, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> ориентированный на обход цензуры
и
> Готовые сборки доступны в Google Play.
|
|1.39, Аноним (40), 15:46, 14/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очень полезная штука русским за гоаницей когда они блокируют доступ к отечественным новостным платформам.
|