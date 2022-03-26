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Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS

26.03.2022 09:53

Представлен экспериментальный выпуск операционной системы Capyloon, построенной на основе web-технологий и продолжающей развитие платформы Firefox OS и проекта B2G (Boot to Gecko). Проект развивает Фабрис Дезре (Fabrice Desré), бывший лидер команды Firefox OS в Mozilla и главный архитектор компании KaiOS Technologies, развивающей KaiOS, форк Firefox OS. Среди основных задач Capyloon упоминается обеспечение конфиденциальности и предоставление пользователю средств для контроля за системой и информацией. В качестве основы Capyloon задействован движок gecko-b2g, ответвлённый из репозитория KaiOS. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Первый выпуск готов для использования на смартфонах PinePhone Pro, Librem 5 и Google Pixel 3a. Потенциально платформа может быть использована и на первой модели PinePhone, но производительности данного устройства возможно будет недостаточно для комфортной работы. Сборки доступны в пакетах для Debian, окружения Mobian (вариант Debian для мобильных устройств) и в форме базового системного образа на основе Android. Для установки в Mobian и Debian достаточно установить предлагаемый deb-пакет и запустить оболочку b2gos.

Окружение также может быть собрано для установки на мобильные устройства, поддерживаемые платформой KaiOS, для запуска в эмуляторе, для установки поверх прошивок на базе платформы Android и для использования на стационарных персональных компьютерах и ноутбуках, поставляемых с Linux или macOS.

Окружение позиционируется как экспериментальное, например, пока полноценно не поддерживаются некоторые важные для смартфонов функции, такие как доступ к телефонии для осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными через мобильного оператора, отсутствует возможность управления звуковыми каналами, не работает Bluetooth и GPS. Частично реализована поддержка Wi-Fi.

Приложения для Capyloon формируются с использованием стека HTML5 и расширенного программного интерфейса Web API, который позволяет организовать доступ web-приложений к аппаратному обеспечению, телефонии, адресной книге и другим системным функциям. Вместо предоставления доступа к реальной файловой системе, программы ограничены внутри виртуальной ФС, построенной с использованием IndexedDB API и изолированной от основной системы.

Пользовательский интерфейс платформы также построен на базе web-технологий и выполняется с использованием браузерного движка Gecko. Имеются собственные конфигураторы для настройки языка, времени, конфиденциальности, поисковых движков и параметров экрана. Из специфичных для Capyloon особенностей отмечается использование протокола IPFS для конфиденциального хранения данных, поддержка анонимной сети Tor и возможность подключения плагинов, собранных в формате Web Assembly.

В состав включены такие программы, как web-браузер, клиент для системы мгновенного обмена сообщениями Matrix, эмулятор терминала, адресная книга, интерфейс для осуществления телефонных звонков, виртуальная клавиатура, файловый менеджер и приложение для работы с web-камерой. Поддерживается создание виджетов и размещение ярлыков на рабочем столе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/pinep...)
  2. OpenNews: Mozilla поможет в актуализации платформы KaiOS (форк Firefox OS)
  3. OpenNews: Google инвестирует 22 млн долларов в KaiOS, форк Firefox OS
  4. OpenNews: Продолжение разработки Firefox OS потребует создания форка движка Gecko
  5. OpenNews: Опубликован официальный план прекращения разработки Firefox OS для смартфонов
  6. OpenNews: Сборка интерфейса Firefox OS для использования в окружении Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56914-capyloon
Ключевые слова: capyloon, b2g, firefoxos
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bob (??), 11:02, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Может и сам Firefox кто то подберёт и будет развивать. Ибо в Мозилле он только догнивает...
    ---
    Тор как вариация Brave был бы неплох.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:24, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не поддерживаются осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными ... не работает Bluetooth и GPS

    Странная какая-то ось, дед бил-бил - не разбил, баба била-била - не разбила...

     
     
  • 3.24, Bob (??), 12:07, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "экспериментальный выпуск операционной системы" не читаем?)
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:39, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Tor уже не актуален, прошло его время
     
     
  • 3.25, Bob (??), 12:08, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бзахаха)
    ---
    диванным аналитикам виднее)
     
  • 3.28, Kusb (?), 12:56, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 13:46, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что он из тех, для кого блокировки представляют проблему.
     

  • 1.3, Аноним (16), 11:08, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >не поддерживаются некоторые важные для смартфонов функции, такие как доступ к телефонии для осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными через мобильного оператора, отсутствует возможность управления звуковыми каналами, не работает Bluetooth и GPS. Частично реализована поддержка Wi-Fi

    Мда, зато webassembly и всякой небезапасной хипстерячины понатащили.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:12, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >адресная книга, интерфейс для осуществления телефонных звонков, виртуальная клавиатура, файловый менеджер

    Но самое важное для телефона сделали.

     
     
  • 3.6, Аноним (16), 11:15, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а как звониьь ещк не сделали
     
  • 3.35, Аноним (-), 13:15, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно сделали - контроль над экосистемой приложений же, а звонки - да кому они нужны сейчас
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:19, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это как если про автомобиль сказать — у него нет колёс, двигателя, коробки передач и фар. Зато есть рулевое колесо и автомагнитола.
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 11:28, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато есть автомагнитола

    В точку! Только без антенны.

     
  • 3.26, Bob (??), 12:09, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "экспериментальный выпуск операционной системы"- это даже не прототип, это эскиз автомобиля. Не всё сразу)
     
     
  • 4.30, Бывалый смузихлёб (?), 13:04, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    экспериментальный выпуск - это именно прототип, а то и первая действующая версия( которая в дальнейшем будет дорабатываться )
     
  • 3.36, Аноним (-), 13:18, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх ты, сразу видно - не маркетолог!

    Смотри: уже можно рулить и слушать музыку. Во как надо.

     
  • 2.33, Бывалый смузихлёб (?), 13:10, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  всякой небезапасной хипстерячины
    > расширенного программного интерфейса Web API

    В общем, не так уж плохо - запилен функционал, который может быть абсолютно подконтрольным ведь любой вызов любого метода для взаимодействия со внешней средой будет проходить через прослойку
    Есть смутное подозрение, что, после некоторой модификации опенсорсного браузера для десктопа, те приложения можно будет запустить и в нём

     
     
  • 3.37, nvidiaamd (?), 13:22, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > абсолютно подконтрольным

    Кому?

     

  • 1.15, Онаним (?), 11:37, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "не поддерживаются некоторые важные для смартфонов функции, такие как доступ к телефонии для осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными через мобильного оператора, отсутствует возможность управления звуковыми каналами, не работает Bluetooth и GPS"

    Если проще - не работает НИЧЕГО из того, что собственно от этой "ОС" ожидается. Но зато ПИАР...

     
  • 1.22, abi (?), 11:55, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каплун?
     
  • 1.23, Bob (??), 12:07, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько народу не удосуживается даже первое предложение новости прочесть, зато сразу спешат что то написать.
    "экспериментальный выпуск операционной системы".
    Чукча не читатель, чукча - писатель? =)
     
  • 1.27, Аноним (-), 12:11, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной стартап для превлечения средств.
    Возьмем ченить, допилим красивых картинок, ждем прихода толстосумов.
    Вера в Маска неискоренима.
     
     
  • 2.29, Kusb (?), 13:02, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Провались ты с Маском. Его ракеты летают, а машины - таки тоже.
    Встретил бы - начистил рыло. И не из-за Маска.
     
     
  • 3.31, Kusb (?), 13:05, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, такое желание драки достаточно новое и ранее нехарактерное для меня. Но на предыдущем ораторе я ...оторвусь.
     
     
  • 4.39, Аноним (38), 13:48, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот хорошо в интернетах быть дерзким и борзым, правда?
     
     
  • 5.40, Kusb (?), 14:02, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это описывает моё желание IRL и не продиктовано интернетовской "безнаказанностью". То есть я пишу так не из-за того, что я лишь в Интернете, а излагаю своё желание которое аналогично проявляется сейчас IRL. Думаю я бы мог ударить и это не шутка.
     
  • 2.34, Аноним (-), 13:14, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что Маск, он свои обещания обычно выполняет. Фэйлы неотъемлимая часть бизнеса но Маск умеет решать проблемы, учиться на ошибках и двигаться вперед. Потому и.
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:08, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обеспечение конфиденциальности и предоставление пользователю
    > средств для контроля за системой и информацией

    Это точно про ту вебню? Или как обычно маркетинговые рассказы о том чего пользователь не получит?

     

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