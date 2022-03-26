Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS

Представлен экспериментальный выпуск операционной системы Capyloon, построенной на основе web-технологий и продолжающей развитие платформы Firefox OS и проекта B2G (Boot to Gecko). Проект развивает Фабрис Дезре (Fabrice Desré), бывший лидер команды Firefox OS в Mozilla и главный архитектор компании KaiOS Technologies, развивающей KaiOS, форк Firefox OS. Среди основных задач Capyloon упоминается обеспечение конфиденциальности и предоставление пользователю средств для контроля за системой и информацией. В качестве основы Capyloon задействован движок gecko-b2g, ответвлённый из репозитория KaiOS. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Первый выпуск готов для использования на смартфонах PinePhone Pro, Librem 5 и Google Pixel 3a. Потенциально платформа может быть использована и на первой модели PinePhone, но производительности данного устройства возможно будет недостаточно для комфортной работы. Сборки доступны в пакетах для Debian, окружения Mobian (вариант Debian для мобильных устройств) и в форме базового системного образа на основе Android. Для установки в Mobian и Debian достаточно установить предлагаемый deb-пакет и запустить оболочку b2gos.

Окружение также может быть собрано для установки на мобильные устройства, поддерживаемые платформой KaiOS, для запуска в эмуляторе, для установки поверх прошивок на базе платформы Android и для использования на стационарных персональных компьютерах и ноутбуках, поставляемых с Linux или macOS.

Окружение позиционируется как экспериментальное, например, пока полноценно не поддерживаются некоторые важные для смартфонов функции, такие как доступ к телефонии для осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными через мобильного оператора, отсутствует возможность управления звуковыми каналами, не работает Bluetooth и GPS. Частично реализована поддержка Wi-Fi.

Приложения для Capyloon формируются с использованием стека HTML5 и расширенного программного интерфейса Web API, который позволяет организовать доступ web-приложений к аппаратному обеспечению, телефонии, адресной книге и другим системным функциям. Вместо предоставления доступа к реальной файловой системе, программы ограничены внутри виртуальной ФС, построенной с использованием IndexedDB API и изолированной от основной системы.

Пользовательский интерфейс платформы также построен на базе web-технологий и выполняется с использованием браузерного движка Gecko. Имеются собственные конфигураторы для настройки языка, времени, конфиденциальности, поисковых движков и параметров экрана. Из специфичных для Capyloon особенностей отмечается использование протокола IPFS для конфиденциального хранения данных, поддержка анонимной сети Tor и возможность подключения плагинов, собранных в формате Web Assembly.

В состав включены такие программы, как web-браузер, клиент для системы мгновенного обмена сообщениями Matrix, эмулятор терминала, адресная книга, интерфейс для осуществления телефонных звонков, виртуальная клавиатура, файловый менеджер и приложение для работы с web-камерой. Поддерживается создание виджетов и размещение ярлыков на рабочем столе.



