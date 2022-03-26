Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS

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|1.1, Bob (??), 11:02, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Может и сам Firefox кто то подберёт и будет развивать. Ибо в Мозилле он только догнивает...
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Тор как вариация Brave был бы неплох.
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|2.9, Аноним (9), 11:24, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> не поддерживаются осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными ... не работает Bluetooth и GPS
Странная какая-то ось, дед бил-бил - не разбил, баба била-била - не разбила...
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|3.24, Bob (??), 12:07, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"экспериментальный выпуск операционной системы" не читаем?)
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|4.38, Аноним (38), 13:46, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому, что он из тех, для кого блокировки представляют проблему.
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|1.3, Аноним (16), 11:08, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>не поддерживаются некоторые важные для смартфонов функции, такие как доступ к телефонии для осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными через мобильного оператора, отсутствует возможность управления звуковыми каналами, не работает Bluetooth и GPS. Частично реализована поддержка Wi-Fi
Мда, зато webassembly и всякой небезапасной хипстерячины понатащили.
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|2.5, Аноним (5), 11:12, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>адресная книга, интерфейс для осуществления телефонных звонков, виртуальная клавиатура, файловый менеджер
Но самое важное для телефона сделали.
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|3.35, Аноним (-), 13:15, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно сделали - контроль над экосистемой приложений же, а звонки - да кому они нужны сейчас
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|2.8, Аноним (8), 11:19, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это как если про автомобиль сказать — у него нет колёс, двигателя, коробки передач и фар. Зато есть рулевое колесо и автомагнитола.
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|3.26, Bob (??), 12:09, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"экспериментальный выпуск операционной системы"- это даже не прототип, это эскиз автомобиля. Не всё сразу)
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|4.30, Бывалый смузихлёб (?), 13:04, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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экспериментальный выпуск - это именно прототип, а то и первая действующая версия( которая в дальнейшем будет дорабатываться )
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|3.36, Аноним (-), 13:18, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх ты, сразу видно - не маркетолог!
Смотри: уже можно рулить и слушать музыку. Во как надо.
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|2.33, Бывалый смузихлёб (?), 13:10, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> всякой небезапасной хипстерячины
> расширенного программного интерфейса Web API
В общем, не так уж плохо - запилен функционал, который может быть абсолютно подконтрольным ведь любой вызов любого метода для взаимодействия со внешней средой будет проходить через прослойку
Есть смутное подозрение, что, после некоторой модификации опенсорсного браузера для десктопа, те приложения можно будет запустить и в нём
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|1.15, Онаним (?), 11:37, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"не поддерживаются некоторые важные для смартфонов функции, такие как доступ к телефонии для осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными через мобильного оператора, отсутствует возможность управления звуковыми каналами, не работает Bluetooth и GPS"
Если проще - не работает НИЧЕГО из того, что собственно от этой "ОС" ожидается. Но зато ПИАР...
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|1.23, Bob (??), 12:07, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько народу не удосуживается даже первое предложение новости прочесть, зато сразу спешат что то написать.
"экспериментальный выпуск операционной системы".
Чукча не читатель, чукча - писатель? =)
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|1.27, Аноним (-), 12:11, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередной стартап для превлечения средств.
Возьмем ченить, допилим красивых картинок, ждем прихода толстосумов.
Вера в Маска неискоренима.
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|2.29, Kusb (?), 13:02, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Провались ты с Маском. Его ракеты летают, а машины - таки тоже.
Встретил бы - начистил рыло. И не из-за Маска.
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|3.31, Kusb (?), 13:05, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, такое желание драки достаточно новое и ранее нехарактерное для меня. Но на предыдущем ораторе я ...оторвусь.
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|5.40, Kusb (?), 14:02, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это описывает моё желание IRL и не продиктовано интернетовской "безнаказанностью". То есть я пишу так не из-за того, что я лишь в Интернете, а излагаю своё желание которое аналогично проявляется сейчас IRL. Думаю я бы мог ударить и это не шутка.
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|2.34, Аноним (-), 13:14, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что Маск, он свои обещания обычно выполняет. Фэйлы неотъемлимая часть бизнеса но Маск умеет решать проблемы, учиться на ошибках и двигаться вперед. Потому и.
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|1.32, Аноним (32), 13:08, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обеспечение конфиденциальности и предоставление пользователю
> средств для контроля за системой и информацией
Это точно про ту вебню? Или как обычно маркетинговые рассказы о том чего пользователь не получит?
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