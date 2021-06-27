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Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9

27.06.2021 09:59

Представлен выпуск децентрализованной файловой системы IPFS 0.9 (InterPlanetary File System), образующей глобальное версионированное хранилище файлов, развёрнутое в форме P2P-сети, образованной из систем участников. IPFS комбинирует идеи, ранее реализованные в таких системах, как Git, BitTorrent, Kademlia, SFS и Web, и напоминает единый "рой" BitTorrent (пиры, участвующие в раздаче), обменивающийся Git-объектами. IPFS отличается адресацией по содержимому, а не месту размещения и произвольным именам. Код эталонной реализации написан на языке Go и распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

В новой версии:

  • В шлюзах реализована возможность загрузки произвольных графов IPLD (InterPlanetary Linked Data, пространство имён для адресации ресурсов на основе хэшей) через обработчик "/api/v0/dag/export", выполняющий функцию, аналогичную команде "ipfs dag export". Экспорт осуществляется в формате архива DAG (Ориентированный ациклический граф). Полученный IPLD даёт пользователю возможность удостовериться, что загруженные с публичного шлюза данные соответствуют запрошенному символьному имени (например, получив файл "/ipfs/bafyexample" можно проверить его соответствие с хэшем содержимого, изначально связанным с символьным именем).
  • Предоставлена возможность определения собственного DNS-резолвера, использующего протокол "DNS over HTTPS", который будет применяться вместо резолвера из настроек операционной системы. В том числе можно переопределять резолвер для отдельных доменов первого уровня. В DNSLink, механизме для привязки обычных DNS-имён к адресам IPFS, выборочная замена резолвера может применяться для создания доменный имён, не связанных с ICANN, например, можно подключить резолвер "https://eth.link/dns-query" для обработки доменов первого уровня ".eth", которые официально не утверждены в ICANN.
  • Обновлён web-интерфейс (WebUI), в котором появилась экспериментальная поддержка закрепления внешних сервисов (аналог команды "ipfs pin remote service"). Изменено оформление экранов для работы с файлами и пирами.
  • В CLI-интерфейсе предоставлена возможность экспорта ключей командой "ipfs key export" без остановки фонового процесса ipfs.
  • Добавлен экспериментальный клиент DHT для поиска данных с использованием распределённой хэш-таблицы, который отличается от решения на базе IPNS более высокой производительностью.
  • Компоненты для миграции на новые версии go-ipfs разделены на отдельные пакеты для ускорения загрузки и упрощения организации обновлений в конфигурациях с собственными плагинами. Автоматизирован процесс загрузки обновлений через IPFS и добавлены настройки для упрощения применения обновлений в условиях отсутствия сетевого соединения или блокировки межсетевым экраном.

Напомним, что в IPFS ссылка для доступа к файлу непосредственно связана с его содержимым и включает криптографический хэш содержимого. Адрес файла невозможно произвольно переименовать, он может измениться только после изменения содержимого. Аналогично невозможно внести изменение в файл без изменения адреса (старый вариант останется на прежнем адресе, а новый будет доступен через другой адрес, так как хэш от содержимого файла изменится). Учитывая то, что идентификатор файла меняется при каждом изменении, чтобы каждый раз не передавать новые ссылки предоставляются сервисы для привязки постоянных адресов, учитывающих разные версии файла (IPNS), или закрепления псевдонима по аналогии с традиционными ФС и DNS (MFS (Mutable File System) и DNSLink).

По аналогии с BitTorrent данные непосредственно хранятся на системах участников, которые обмениваются информацией в режиме P2P, без привязки к централизованным узлам. При необходимости получить файл с определённым содержимым система находит участников, у которых имеется данный файл и отдаёт его с их систем частями в несколько потоков. После загрузки файла на свою систему участник автоматически становится одной из точек по его раздаче. Для определения участников сети на узлах которых присутствует интересующий контент используется распределённая хэш таблица (DHT). Для доступа к глобальной ФС IPFS может использоваться протокол HTTP или монтироваться виртуальная ФС /ipfs при помощи модуля FUSE.

IPFS помогает решить такие задачи как надёжность хранения (если исходное хранилище будет выведено из строя, файл можно загрузить с систем других пользователей), противостояние цензурированию контента (для блокировки потребуется заблокировать все системы пользователей, на которых имеется копия данных) и организация доступа при отсутствии прямого соединения к интернету или при плохом качестве канала связи (можно загрузить данные через ближайших участников в локальной сети). Кроме хранения файлов и обмена данными IPFS может использоваться как основа для создания новых сервисов, например, для организации работы сайтов, не привязанных к серверам, или для создания распределённых приложений.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ipfs.io/2021-06-2...)
  2. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.8
  3. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка распределённой сети IPFS
  4. OpenNews: Выпуск Venus 0.9, реализации платформы хранения FileCoin
  5. OpenNews: Для Chrome развивается API для прямых TCP и UDP коммуникаций
  6. OpenNews: Представлена децентрализованная СУБД Noms, основанная на идеях Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55399-ipfs
Ключевые слова: ipfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Оно всё так же жрёт ресурсы в непомерных объёмах?
     
     
  • 2.6, Богдан Помазан (?), 10:30, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты о Desctop приложении виндовом?))
    Ну там електрон, конечно.
     
     
  • 3.7, srgazh (ok), 10:33, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VScode не фига не жрет и работает отлично
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:47, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жрет и еще как, но в отличие от всякого «безопасного» ПО функционала там в самый раз для разработки.
     
     
  • 5.32, Lex (??), 14:54, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вебшторм или вижуал студия, насколько помню, не на электроне, хотя жрут будь здоров
     
  • 2.23, BrainFucker (ok), 12:34, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Оно всё так же жрёт ресурсы в непомерных объёмах?

    Да, но там появился профиль lowpower, применив который, потребляет значительно меньше https://docs.ipfs.io/how-to/default-profile/#available-profiles

    Но всё равно многовато, IPFS демон с этим профилем потребляет 200-500МБ. Торрент, например Transmission, потребляет на порядок  меньше.

     

  • 1.2, Аноним (11), 10:02, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну раз написано на Go значит можно использовать.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:11, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Go
    > можно использовать

    С Rust путаешь.

     
     
  • 3.5, Аноним (3), 10:12, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кстати, реально, такое лучше писать на системном языке, а не --
     
     
  • 4.10, Аноним (11), 10:45, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это утилиты пишут на системных языках. Прикладное ПО пишут на нормальных языках. Тот же электрон отличный пример фреймворка для прикладного ПО.
     
     
  • 5.14, anoobis (?), 11:07, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тьфу...
     
  • 5.17, Аноним (17), 11:49, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У электрона 2 режима работы;

    - память невозбранно течёт
    - вызываем сборщик почаще, но зато всё тормозит и лагает

    Отличный фреймворк для прикладного ПО, ничего не скажешь. Ну и ещё он однопоточный или около того.

     
     
  • 6.36, Аноним (36), 16:10, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще скажи что производители такие софт такие как Майкрософт выбрали электрон специально чтобы софт побольше тормозил. Ваш манямирок такой манямирок.
     
  • 4.12, LLB (?), 10:48, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда начинали IPFS, Rust ещё не хайповал.
    а теперь есть ещё и IPFS на Rust:
    https://github.com/rs-ipfs
     
  • 3.9, Аноним (11), 10:44, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Go полностью безопасный язык в отличие от Rust, который очень условно безопасный. В Go нет никаких unsafe указателей и нет никаких возможностей выстрелить себе в ногу при работе с памятью от слова ВАЩЕ.
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 11:51, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью безопасных языков не бывает. Какой-нибудь субсет си разве что.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:26, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и Scratch
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:29, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    panic nil pointer derefence передаёт привет человеку, который ни строчки кода на go не написал
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:46, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет никаких unsafe указателей

    https://golang.org/pkg/unsafe/#Pointer
    *ладно.jpeg*

     
  • 3.15, Аноним (-), 11:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух, сорри. Точно. С Rust.
     
     
  • 4.37, Аноним (36), 16:11, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст не добавляет никакой безопасности никуда.
     

  • 1.4, DayDve (?), 10:11, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Пегий дудочник?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:43, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где это?
     
     
  • 3.13, HeavyMetal (?), 10:49, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кремниевая долина (Silicon Valley) - комедийный сериал.
     
     
  • 4.26, th3m3 (ok), 13:16, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лайк за правильное название)
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:40, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > для блокировки потребуется заблокировать

    бустрап ноды из конфига

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:28, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А также показательно посадить нескольких.
    Натравить автоматическую систему штрафов с последующим нарушением УК.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:57, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Доживём ли мы до децентрализованного интернета по умолчанию, вместо того говна, что сейчас?
     
     
  • 2.24, BrainFucker (ok), 12:37, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Массам это не особо интересно сейчас. Да и инструментов удобных нет. Например этот IPFS, идея хорошая, реализация гoвнo. Я так и не придумал подо что его приспособить. Сайт там хостить нельзя полноценно. Так, в качестве файлообменника использовать разве что, но и тут получается зависимость от сторонних гейтов.
     
     
  • 3.28, Вуиииииии (?), 13:39, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Децентрализованный аналог тытрубы. Только юзеры не будут на системах держать баласт. На тех же торрентах большинство юзеров сваливают с раздач как только скачают нужное и не краснеют.
     
     
  • 4.30, BrainFucker (ok), 14:21, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, сейчас с P2P сложнее. Многие сейчас предпочитают пользоваться ноутами, а то и вовсе смартфонами и планшетами, да 3g/4g свистками, а не проводным интернетом, что плохо совместимо с P2P. Поэтому тoppeнты стали вымирать.

    Ну а IPFS пока слишком крacнoглaзoe. Его поддержку в популярные  браузеры бы добавили все, тогда бы было интересней.

     
  • 2.27, Вуиииииии (?), 13:37, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Государства этот децентрализванный энторнет положат простым способом: будут сажать на бутылку пользователей с которых скачалась часть файла.
     
  • 2.33, Lex (??), 15:06, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой ценой ?
    Любой трафик или зарос передаётся через сотню васянов, каждый из которых считает своим долгом влезть трафик и прошерстить на наличие чего-то интересного ?
    Ну а поскольку оно «децентрализованное», то никто из них ни за не отвечает

    Прям контуры антиутопии вырисовываются

     

  • 1.25, BrainFucker (ok), 12:40, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен экспериментальный клиент DHT для поиска данных с использованием распределённой хэш-таблицы, который отличается от решения на базе IPNS более высокой производительностью.

    Можно про это поподробнее?

     
  • 1.29, Аноним (29), 14:19, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это чтобы винусня и реклама к тебе лучше попадала? Очень полезно.
     
  • 1.31, Аноним (31), 14:53, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что то полезное на IPFS уже сделали?
     
  • 1.34, Аноним (-), 15:41, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацаны он чо анонимен? Порнографию без палева через него гонять можно?
     
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