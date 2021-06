Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:11, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Go

> можно использовать С Rust путаешь.

Кстати, реально, такое лучше писать на системном языке, а не --

Это утилиты пишут на системных языках. Прикладное ПО пишут на нормальных языках. Тот же электрон отличный пример фреймворка для прикладного ПО.

Тьфу...

У электрона 2 режима работы; - память невозбранно течёт

- вызываем сборщик почаще, но зато всё тормозит и лагает Отличный фреймворк для прикладного ПО, ничего не скажешь. Ну и ещё он однопоточный или около того.

Ты еще скажи что производители такие софт такие как Майкрософт выбрали электрон специально чтобы софт побольше тормозил. Ваш манямирок такой манямирок.

когда начинали IPFS, Rust ещё не хайповал.

а теперь есть ещё и IPFS на Rust:

https://github.com/rs-ipfs

Go полностью безопасный язык в отличие от Rust, который очень условно безопасный. В Go нет никаких unsafe указателей и нет никаких возможностей выстрелить себе в ногу при работе с памятью от слова ВАЩЕ.

Полностью безопасных языков не бывает. Какой-нибудь субсет си разве что.

и Scratch

panic nil pointer derefence передаёт привет человеку, который ни строчки кода на go не написал

> нет никаких unsafe указателей https://golang.org/pkg/unsafe/#Pointer

*ладно.jpeg*

Ух, сорри. Точно. С Rust.

Раст не добавляет никакой безопасности никуда.