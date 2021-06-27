Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9

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|4.11, Аноним (11), 10:47, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Жрет и еще как, но в отличие от всякого «безопасного» ПО функционала там в самый раз для разработки.
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|5.32, Lex (??), 14:54, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вебшторм или вижуал студия, насколько помню, не на электроне, хотя жрут будь здоров
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|3.5, Аноним (3), 10:12, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кстати, реально, такое лучше писать на системном языке, а не --
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|4.10, Аноним (11), 10:45, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это утилиты пишут на системных языках. Прикладное ПО пишут на нормальных языках. Тот же электрон отличный пример фреймворка для прикладного ПО.
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|5.17, Аноним (17), 11:49, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У электрона 2 режима работы;
- память невозбранно течёт
- вызываем сборщик почаще, но зато всё тормозит и лагает
Отличный фреймворк для прикладного ПО, ничего не скажешь. Ну и ещё он однопоточный или около того.
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|6.36, Аноним (36), 16:10, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты еще скажи что производители такие софт такие как Майкрософт выбрали электрон специально чтобы софт побольше тормозил. Ваш манямирок такой манямирок.
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|3.9, Аноним (11), 10:44, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Go полностью безопасный язык в отличие от Rust, который очень условно безопасный. В Go нет никаких unsafe указателей и нет никаких возможностей выстрелить себе в ногу при работе с памятью от слова ВАЩЕ.
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|4.18, Аноним (17), 11:51, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полностью безопасных языков не бывает. Какой-нибудь субсет си разве что.
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|4.22, Аноним (22), 12:29, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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panic nil pointer derefence передаёт привет человеку, который ни строчки кода на go не написал
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|2.21, Аноним (21), 12:28, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А также показательно посадить нескольких.
Натравить автоматическую систему штрафов с последующим нарушением УК.
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|1.19, Аноним (19), 11:57, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Доживём ли мы до децентрализованного интернета по умолчанию, вместо того говна, что сейчас?
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|2.24, BrainFucker (ok), 12:37, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Массам это не особо интересно сейчас. Да и инструментов удобных нет. Например этот IPFS, идея хорошая, реализация гoвнo. Я так и не придумал подо что его приспособить. Сайт там хостить нельзя полноценно. Так, в качестве файлообменника использовать разве что, но и тут получается зависимость от сторонних гейтов.
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|3.28, Вуиииииии (?), 13:39, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Децентрализованный аналог тытрубы. Только юзеры не будут на системах держать баласт. На тех же торрентах большинство юзеров сваливают с раздач как только скачают нужное и не краснеют.
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|4.30, BrainFucker (ok), 14:21, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, сейчас с P2P сложнее. Многие сейчас предпочитают пользоваться ноутами, а то и вовсе смартфонами и планшетами, да 3g/4g свистками, а не проводным интернетом, что плохо совместимо с P2P. Поэтому тoppeнты стали вымирать.
Ну а IPFS пока слишком крacнoглaзoe. Его поддержку в популярные браузеры бы добавили все, тогда бы было интересней.
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|2.27, Вуиииииии (?), 13:37, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Государства этот децентрализванный энторнет положат простым способом: будут сажать на бутылку пользователей с которых скачалась часть файла.
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|2.33, Lex (??), 15:06, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой ценой ?
Любой трафик или зарос передаётся через сотню васянов, каждый из которых считает своим долгом влезть трафик и прошерстить на наличие чего-то интересного ?
Ну а поскольку оно «децентрализованное», то никто из них ни за не отвечает
Прям контуры антиутопии вырисовываются
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|1.25, BrainFucker (ok), 12:40, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен экспериментальный клиент DHT для поиска данных с использованием распределённой хэш-таблицы, который отличается от решения на базе IPNS более высокой производительностью.
Можно про это поподробнее?
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