Для Chrome развивается API для прямых TCP и UDP коммуникаций

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|2.9, Аноним (9), 12:18, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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давно уже. с читым tcp/udp это вообще кошмар будет - локалки и прочие дмз будут ломаться на раз два
в гугле какие-то долбоящеры работают:)
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|1.5, аноним еще один (?), 12:08, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Не пора ли вернутся к истокам выкинуть из браузеров все кроме html ?
Остальное только через дополнения, тем кому нужно будет.
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|2.11, A.Stahl (ok), 12:18, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот-вот. Предполагаю, что все те два десятка действительно полезных применеий ЯваСкрипта (вроде сортировки таблиц и... гхм, ну, наверное, ЯваСкрипт может делать что-то ещё полезное) можно впихнуть в HTML.
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|3.20, Онаним (?), 13:29, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Выкинуть вместе с жабаскриптом и вернуться к запросу на каждое изменение поля ввода :D
Вот веселуха-то будет. Желающие выкинуть первыми взад (в зад?) попросятся.
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|4.22, Аноним (22), 13:33, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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CSS это как отображать, а HTML что отображать. Т.е. Жабоскрипту оно, как-то, ортогонально.
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|1.6, grayich (ok), 12:11, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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учитывая что localhost часто не фаерволится и вообще открыто всё... будет интересно как хром будет долбить 127.0.0.1
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|1.7, Аноним (7), 12:15, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Для предотвращения DDoS-атак интенсивность обращений через Raw Sockets будет лимитирована.
И это говорят эксперты Гугла? Как это защитит сервер от клиентов, собранных без этого говнокода?
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|1.8, Урри (?), 12:18, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я и в прошлый раз говорил, и сейчас говорю - вебсокетс кривое поделие студентов двоешников (сами гляньте "стандарт" - офигеете от кривости и убогости) и его давным-давно надо менять и, желательно, на что-то самое простое.
Но в прошлый раз победили идиоты под глупым соусом "тогда всех заддосят". Посмотрим кто выиграет в этот раз.
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|1.16, Аноним (16), 13:17, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Web-разработчики положительно отозвались о новом API и высказали много новых идей об его применении ... (от создания браузерных клиентов для SSH, RDP, IMAP, SMTP, IRC и протоколов вывода на печать до разработки распределённых P2P-систем с DHT (Distributed Hash Table), поддержки IPFS и взаимодействия со специфичными протоколами IoT-устройств).
web-разработчики как раковая опухоль - всё хотят поглотить.
А браузер так и не могут написать.
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|1.17, Аноним (-), 13:22, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да почему приложения должны быть в браузере? Зачем пихать в него всё? ОС тогда на что?
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|2.19, Онаним (?), 13:28, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потому что удобно, и нет проблем с обновлением пользователей - не надо держать кучу слоёв совместимости с легаси.
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|3.23, Аноним (23), 13:47, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мой провайдер имеет приложение для IPTV и доступа к пиратским фильмам. Так вот это приложение отказывается работать если оно не самой последней версии и сразу же обновляется. Steam вроде так же поступает. А, что мешает Вам?
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|4.28, Роман (??), 14:14, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато приложение не отказывается работать в отличие от этого Стима и приложения провайдера.
Кстати, подскажите, что за провайдер такой чудесный?
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|5.30, Аноним (23), 14:18, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, подскажите, что за провайдер такой чудесный?
Очень мелкий провайдер Омска. Сам удивляюсь как они ещё не спалились со своей фильмотекой.
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|6.31, n00by (ok), 14:23, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Сам удивляюсь как они ещё не спалились со
> своей фильмотекой.
Очень просто: раньше Вы не хвалились фильмотекой.
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|1.18, Онаним (?), 13:27, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели таки можно будет нормальный сип-клиент сделать без угрёбища под названием websockets?
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|1.25, Аноним (25), 13:54, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это было реализовано в API флеша ещё 100 лет назад. Некоторые потом даже делали костыли - обменивались через JS с флешкой, которая держала сокет открытым. И стоило убивать флеш, когда огромные портянки скриптов в html-страничках до сих пор не могут его превзойти?
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|2.40, n80 (?), 15:03, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стоило ли убивать проприетарную вечно дырявую (потому что такой подход к разработке, а не инструменты плохие) реализацию? Конечно же стоило. А вот на спецификацию API могли бы и посмотреть, а не городить тотальный NIH. Но, видимо, за такое нынче засудят или хотя бы все нервы вымотают.
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|1.26, Аноним (26), 13:56, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>неприятие производителями других браузеров, что может привести к проблемам с совместимостью.
>WebKit
разве вебкит не гугл разрабатывает?
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|1.27, fdght (?), 14:13, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для предотвращения DDoS-атак интенсивность обращений через Raw Sockets будет лимитирована, а отправка запросов возможно только после взаимодействия пользователя со страницей. UDP-пакеты, полученные с хостов, не одобренных пользователем, будут игнорироваться и не доходить до web-приложения.
Кем игноироваться? Системой, а это нагрузка. Так что, это теперь лишь вопрос силы DDoS-атаки.
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|1.29, Ingener (??), 14:14, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и хорошо. А я пользуюсь Мозиллой. Мне нравится. Уже лет десять. Все устраивает. Все (или почти все) стандарты поддерживает. Только новенькие фишки отстают. Да и шут с ними. Хромом пользоваться не буду.
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|1.34, Ананоним (?), 14:34, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто то там обеспечивал безопасность операционной системы? Теперь забудьте про неё! Запустишь браузер и откроешь сайтик, и хана!
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|3.44, Андрей (??), 15:21, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd интегрируют в Chromium и ядро будет сразу грузить браузер. В нём уже давно запускается Qemu. Только через него можно будет пользоваться старым добрым десктопным окружением.
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|1.37, Annoynymous (ok), 14:53, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Пользователь должен будет явно подтверждать первую попытку соединения для нового хоста.
Заходишь на сайт:
«Разрешите сайту присылать уведомления»
«Разрешите сайту узнать ваше местоположение»
«Мы используем Cookie»
«Вы используете блокировщик рекламы»
«Подпишитесь на нашу рассылку»
«Разрешите сайту доступ к микрофону»
«Разрешите сайту доступ к вебкамере»
«Разрешите сайту доступ к сетевым соединениям»
«Остались вопросы? Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним через 20 секунд!»
…
PROFIT, ой, то есть контент.
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|2.43, Аноним (43), 15:13, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> «Остались вопросы? Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним через 20 секунд!»
Ну ктож так делает? Так только неудачники делают. Надо так
«Введите ваш номер телефона (и подтвердите серез СМС) на случай, если у вас возникнут вопросы. Мы честное слово никому его не скажем.(*)»
И пока не введут и не подтвердят к контенту не пускать. А то что им за дарма н котиков смотреть чтоли?
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|1.39, Француз (?), 14:57, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Таким образом скоро все новые ОС будут работать через вэб-броузер. И даже ядро ОС будет вэб-приложением, а броузерный движок будут встраивать прямо в процессор.
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|2.41, Ананоним (?), 15:10, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этом не остановятся. Найдуться абстракционисты следующих уровней. Это когда ядро ОС запускать будут в браузере, который работает на ядре ОС в браузере... Ну вы понели.
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