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Для Chrome развивается API для прямых TCP и UDP коммуникаций

22.08.2020 11:46

Компания Google приступила к реализации в Chrome нового API Raw Sockets, позволяющего web-приложениям устанавливать прямые сетевые соединения с использованием протоколов TCP и UDP. В 2015 году консорциумом W3C уже была предпринята попытка стандартизации API "TCP and UDP Socket", но участники рабочей группы не достигли консенсуса и разработка данного API была остановлена.

Необходимость добавления нового API объясняется предоставлением возможности взаимодействия с сетевыми устройствами, которые используют собственные протоколы, работающие поверх TCP и UDP, и не поддерживают взаимодействие через HTTPS или WebSockets. Отмечается, что API Raw Sockets дополнит уже имеющиеся в браузере низкоуровневые программные интерфейсы WebUSB, WebMIDI и WebBluetooth, позволяющие взаимодействовать с локальными устройствами.

Для исключения негативного влияния на безопасность API Raw Sockets будет допускать сетевые обращения только инициированные с согласия пользователя и ограниченные списком разрешённых пользователем хостов. Пользователь должен будет явно подтверждать первую попытку соединения для нового хоста. При помощи специального флага пользователь сможет отключить вывод повторных запросов подтверждения операции при повторных соединениях к тому же хосту. Для предотвращения DDoS-атак интенсивность обращений через Raw Sockets будет лимитирована, а отправка запросов возможно только после взаимодействия пользователя со страницей. UDP-пакеты, полученные с хостов, не одобренных пользователем, будут игнорироваться и не доходить до web-приложения.

Начальная реализация не предусматривает создания слушающих сокетов, но в будущем не исключается предоставление вызовов для приёма входящих соединений с localhost или списка известных хостов. Также упоминается необходимость защиты от атак "DNS rebinding" (атакущий может на уровне DNS сменить IP-адрес для одобренного пользователем доменного имени и получить доступ к другим хостам). Доступ к доменам, резолвящимся в 127.0.0.0/8 и интранет сети планируется блокировать (обращения к localhost предлагается разрешить только при явном вводе IP-адреса в форме подтверждения).

Среди рисков, которые могут возникнуть при реализации нового API, отмечается его возможное неприятие производителями других браузеров, что может привести к проблемам с совместимостью. Разработчики движков Mozilla Gecko и WebKit пока не выработали свою позицию по поводу возможной реализации API Raw Sockets, но компания Mozilla ранее для проекта Firefox OS (B2G) уже предлагала похожий API. Для В случае утверждения на первом этапе API Raw Sockets планируется активировать в Chrome OS, а уже потом предложить пользователям Chrome в других системах.

Web-разработчики положительно отозвались о новом API и высказали много новых идей об его применении в областях, в которых API XMLHttpRequest, WebSocket и WebRTC недостаточно (от создания браузерных клиентов для SSH, RDP, IMAP, SMTP, IRC и протоколов вывода на печать до разработки распределённых P2P-систем с DHT (Distributed Hash Table), поддержки IPFS и взаимодействия со специфичными протоколами IoT-устройств).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  3. OpenNews: Усиление изоляции между сайтами в Chrome
  4. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  5. OpenNews: В Chrome планируют удалить поддержку технологии PKP (Public Key Pinning)
  6. OpenNews: Представлен инструмент для проведения атак "DNS rebinding"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53582-chrome
Ключевые слова: chrome, socket
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:57, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ддос-боты на жаваскрипте уже были? Теперь точно будут
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:02, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Звучит адски опасно. Нужно блокировать.
     
  • 1.3, Michael Shigorin (ok), 12:06, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Гуголь -- ведущий специалист по ящикам Пандоры.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:07, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    localhost уже не безопасно?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:18, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    давно уже. с читым tcp/udp это вообще кошмар будет - локалки и прочие дмз будут ломаться на раз два
    в гугле какие-то долбоящеры работают:)
     
     
  • 3.14, Аноним (9), 12:57, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если что dmz бывают (хоть и редко) с globally routable адресами
     

  • 1.5, аноним еще один (?), 12:08, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Не пора ли вернутся к истокам выкинуть из браузеров все кроме html ?
    Остальное только через дополнения, тем кому нужно будет.
     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 12:18, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот. Предполагаю, что все те два десятка действительно полезных применеий ЯваСкрипта (вроде сортировки таблиц и... гхм, ну, наверное, ЯваСкрипт может делать что-то ещё полезное) можно впихнуть в HTML.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:27, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Часть CSS всё равно придётся оставить.
     
     
  • 3.20, Онаним (?), 13:29, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выкинуть вместе с жабаскриптом и вернуться к запросу на каждое изменение поля ввода :D
    Вот веселуха-то будет. Желающие выкинуть первыми взад (в зад?) попросятся.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:33, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    CSS это как отображать, а HTML что отображать. Т.е. Жабоскрипту оно, как-то, ортогонально.
     
  • 3.21, Онаним тот самый (?), 13:30, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Который научили делать почти всё, что делалось жабаскриптом
     
  • 2.36, Козлетто (?), 14:47, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пришло время вернуться в Фидонет!
     

  • 1.6, grayich (ok), 12:11, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    учитывая что localhost часто не фаерволится и вообще открыто всё... будет интересно как хром будет долбить 127.0.0.1
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:15, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Для предотвращения DDoS-атак интенсивность обращений через Raw Sockets будет лимитирована.

    И это говорят эксперты Гугла? Как это защитит сервер от клиентов, собранных без этого говнокода?

     
  • 1.8, Урри (?), 12:18, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я и в прошлый раз говорил, и сейчас говорю - вебсокетс кривое поделие студентов двоешников (сами гляньте "стандарт" - офигеете от кривости и убогости) и его давным-давно надо менять и, желательно, на что-то самое простое.

    Но в прошлый раз победили идиоты под глупым соусом "тогда всех заддосят". Посмотрим кто выиграет в этот раз.

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:18, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть простые сокеты не безопасны, давайте добавимв веб сокеты?
     
  • 1.13, Аноним (22), 12:55, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В помощь т. майору для деанонимизации пользователей в луковых сетях.
     
  • 1.15, user (??), 13:09, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каких браузерах это можно будет отключить?
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:17, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Web-разработчики положительно отозвались о новом API и высказали много новых идей об его применении ... (от создания браузерных клиентов для SSH, RDP, IMAP, SMTP, IRC и протоколов вывода на печать до разработки распределённых P2P-систем с DHT (Distributed Hash Table), поддержки IPFS и взаимодействия со специфичными протоколами IoT-устройств).

    web-разработчики как раковая опухоль - всё хотят поглотить.
    А браузер так и не могут написать.

     
  • 1.17, Аноним (-), 13:22, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да почему приложения должны быть в браузере? Зачем пихать в него всё? ОС тогда на что?
     
     
  • 2.19, Онаним (?), 13:28, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что удобно, и нет проблем с обновлением пользователей - не надо держать кучу слоёв совместимости с легаси.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:47, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мой провайдер имеет приложение для IPTV и доступа к пиратским фильмам. Так вот это приложение отказывается работать если оно не самой последней версии и сразу же обновляется. Steam вроде так же поступает. А, что мешает Вам?
     
     
  • 4.28, Роман (??), 14:14, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато приложение не отказывается работать в отличие от этого Стима и приложения провайдера.
    Кстати, подскажите, что за провайдер такой чудесный?
     
     
  • 5.30, Аноним (23), 14:18, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, подскажите, что за провайдер такой чудесный?

    Очень мелкий провайдер Омска. Сам удивляюсь как они ещё не спалились со своей фильмотекой.

     
     
  • 6.31, n00by (ok), 14:23, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Сам удивляюсь как они ещё не спалились со
    > своей фильмотекой.

    Очень просто: раньше Вы не хвалились фильмотекой.

     

  • 1.18, Онаним (?), 13:27, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели таки можно будет нормальный сип-клиент сделать без угрёбища под названием websockets?
     
  • 1.24, Онаним (?), 13:49, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уроды
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:54, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это было реализовано в API флеша ещё 100 лет назад. Некоторые потом даже делали костыли - обменивались через JS с флешкой, которая держала сокет открытым. И стоило убивать флеш, когда огромные портянки скриптов в html-страничках до сих пор не могут его превзойти?
     
     
  • 2.40, n80 (?), 15:03, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоило ли убивать проприетарную вечно дырявую (потому что такой подход к разработке, а не инструменты плохие) реализацию? Конечно же стоило. А вот на спецификацию API могли бы и посмотреть,  а не городить тотальный NIH. Но, видимо, за такое нынче засудят или хотя бы все нервы вымотают.
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:56, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >неприятие производителями других браузеров, что может привести к проблемам с совместимостью.
    >WebKit

    разве вебкит не гугл разрабатывает?

     
  • 1.27, fdght (?), 14:13, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для предотвращения DDoS-атак интенсивность обращений через Raw Sockets будет лимитирована, а отправка запросов возможно только после взаимодействия пользователя со страницей. UDP-пакеты, полученные с хостов, не одобренных пользователем, будут игнорироваться и не доходить до web-приложения.

    Кем игноироваться? Системой, а это нагрузка. Так что, это теперь лишь вопрос силы DDoS-атаки.

     
  • 1.29, Ingener (??), 14:14, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и хорошо. А я пользуюсь Мозиллой. Мне нравится. Уже лет десять. Все устраивает. Все (или почти все) стандарты поддерживает. Только новенькие фишки отстают. Да и шут с ними. Хромом пользоваться не буду.
     
     
  • 2.32, microsoft (?), 14:30, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы не спрашиваем, мы заставляем
     

  • 1.33, Аноним (33), 14:33, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какая красота...
     
  • 1.34, Ананоним (?), 14:34, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто то там обеспечивал безопасность операционной системы? Теперь забудьте про неё! Запустишь браузер и откроешь сайтик, и хана!
     
  • 1.35, Ананоним (?), 14:41, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну а чо, скоро JS скрипты напрямую окна на XServer-e рисовать будут.
     
     
  • 2.38, Annoynymous (ok), 14:54, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И можно будет запускать браузер в браузере.
     
     
  • 3.44, Андрей (??), 15:21, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd интегрируют в Chromium и ядро будет сразу грузить браузер. В нём уже давно запускается Qemu. Только через него можно будет пользоваться старым добрым десктопным окружением.
     

  • 1.37, Annoynymous (ok), 14:53, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Пользователь должен будет явно подтверждать первую попытку соединения для нового хоста.

    Заходишь на сайт:

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    «Остались вопросы? Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним через 20 секунд!»

    PROFIT, ой, то есть контент.

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:13, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > «Остались вопросы? Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним через 20 секунд!»

    Ну ктож так делает? Так только неудачники делают. Надо так
    «Введите ваш номер телефона (и подтвердите серез СМС) на случай, если у вас возникнут вопросы. Мы честное слово никому его не скажем.(*)»
    И пока не введут и не подтвердят к контенту не пускать. А то что им за дарма н котиков смотреть чтоли?

     

  • 1.39, Француз (?), 14:57, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таким образом скоро все новые ОС будут работать через вэб-броузер. И даже ядро ОС будет вэб-приложением, а броузерный движок будут встраивать прямо в процессор.
     
     
  • 2.41, Ананоним (?), 15:10, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этом не остановятся. Найдуться абстракционисты следующих уровней. Это когда ядро ОС запускать будут в браузере, который работает на ядре ОС в браузере... Ну вы понели.
     
     
  • 3.42, Ананоним (?), 15:11, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот к чему приводит отрыв от BIOS.
     
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