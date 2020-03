Mozilla поможет в актуализации платформы KaiOS (форк Firefox OS)

2.21 , KhabMan ( ok ), 11:08, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вот вообще не понимаю, как вы живёте? Вы при покупке смартфона, наверное, сносите с него всё и оставляйте AOSP без возможности установки несвободного софта. Правда тогда вопрос, зачем вам тогда вообще смартфон...

3.23 , Аноним ( - ), 11:12, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Свободного софта хватает.

4.24 , KhabMan ( ok ), 11:15, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Свободного софта хватает. Свободного вотсаппа нет. Свободных банковских клиентов нет. Свободного приложения от оператора связи нет. Шах и мат. Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно))

5.27 , Аноним ( 27 ), 11:25, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Банковские клиенты не нужны это маркетинговый булшит. Да и без мессенджеров по больше части можно обойтись.

6.32 , KhabMan ( ok ), 11:29, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Банковские клиенты не нужны это маркетинговый булшит. Да и без мессенджеров по

> больше части можно обойтись. Ну вот, началось "это никому не нужно". Я понимаю, что вы по старинке оплачиваете квитанции наличными в кассе, никогда никому не занимаете денег и не нуждаетесь в контроле средств на счёте, я таки живу в XXI веке.

Мессенджеры, помимо развлекательной функции, мне необходимы по работе. И далеко не только мне.

7.35 , имя ( ok ), 11:40, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мессенджеры, помимо развлекательной функции, мне необходимы по работе. И далеко не только мне. Почему вы тогда используете для корпоративной переписки чей-то вацапп вместо своих серверов? Сами же будете через полгода с ужасом обнаруживать, что в ваших чатиках до сих пор сидят сотрудники, ушедшие к конкурентам.

8.36 , KhabMan ( ok ), 11:57, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А кто сказал, что корпоративная тайна и прочие моменты, нежелательные для распро... 5.28 , Миша ( ?? ), 11:26, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кому-то нужно, а кому-то нет. Банковский клиент на телефоне по приоритету у меня сразу после поездки на южный полюс.

5.29 , proninyaroslav ( ok ), 11:27, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Свободного вотсаппа нет Ну мессенджеров полно. От телеграма до какого нибудь signal или matrix. А то что нет банковских или операторских приложений, так проблема гораздо больше, чем просто их проприетарная софтина). В т.ч это касается и мессенджеров, какой бы он не был.

5.31 , Ordu ( ok ), 11:29, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно)) Ему, чтобы обосновать свою позицию, достаточно доказать, что это не нужно ему.

6.33 , KhabMan ( ok ), 11:31, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно))

> Ему, чтобы обосновать свою позицию, достаточно доказать, что это не нужно ему. В целом да, но просто таких чудиков тут 90% комментаторов. Вот мне и интересно знать, как вы вообще используете достижения XXI века и используете ли вообще?

3.39 , РосКомДурДом2Надзор ( ? ), 12:08, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я вот вообще не понимаю, как вы живёте? Это расценивать как пропаганду суицида?

2.22 , Аноним ( - ), 11:10, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://gerda.tech/