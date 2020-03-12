Mozilla поможет в актуализации платформы KaiOS (форк Firefox OS)

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|1.1, Аноним (1), 09:15, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Additionally a set of core components including file and memory management, threads and data structures etc. are provided through the XPCOM component object model."
Судя по документации, Firfox OS был очень завязан на XPCOM. Очень интересно, как они собрались переводить KaiOS на новый Gecko, если из него выпилили XPCOM вместе с XUL. Или всё таки не полностью выпилили?
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|3.20, Аноним (-), 11:07, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Герду не ставил? Насколько все свободно в ней и юзабельно без проприетарщины из KaiOS?
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|1.4, имя (ok), 09:35, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> для работы платформы достаточно 256 Мб ОЗУ
Ставлю на то, что с новым Gecko этого перестанет хватать.
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|1.6, Аноним (6), 09:49, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где они прятались всё это время? Я думал, FirefoxOS напрочь померла и не знал, что существует какой-то форк да ещё и с живыми устройствами под него!
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|2.7, Аноним (7), 09:54, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В основном это кнопочные телефоны, в которых на первый взгляд и не поймёшь, что там KaiOS.
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|3.9, Аноним (9), 10:06, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да там и не поймешь как в том же вотсапе печатать на цифровой клавиатуре. Многие уже не помнят как это делать.
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|3.16, Аноним (16), 10:49, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем в кнопочных телефонах недоось на основе вебни?
Чтобы делать все то же самое что и какой-нибудь древний сименс Ц55, но в браузере?
Это прорыв. Век новых технологий просто! Одна технология изумительнее другой.
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|4.18, KhabMan (ok), 11:04, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну кнопочные телефоны пока не вымерли, да и не вымрут: иногда они намного практичнее смартфонов. А цель KaiOS, как я понял, создать для звонилок одну платформу разработки, которая является прямым наследником прошивок с MIDP'ом (J2ME), который почти не эволюционировал с начала 2000-х.
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|4.38, Аноним (38), 12:06, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы грузить и выполнять скрипты напрямую с гугла, baido и nsa.
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|1.8, Аноним (9), 10:00, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Только обновление телефонов но новую ос не предусмотрено. Надо будет покупать новые телефоны. Так может и количество увеличат.
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|2.13, Аноним (-), 10:33, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надо будет покупать новые телефоны. Так может и количество увеличат.
Некрософт делал точно также и достиг величайших успехов.
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|2.14, proninyaroslav (ok), 10:34, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и ниша этой оси - очень бюджетные телефоны, которые расчитаны на то чтобы юзать, а потом выкинуть.
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|3.19, KhabMan (ok), 11:06, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну насчёт "очень" я бы поспорил. Как правило звонилки на каи стоят как смартфоны начального уровня. А телефон за 1000 рублей с Каи на борту я пока не видел
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|4.25, имя (ok), 11:20, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну насчёт "очень" я бы поспорил. Как правило звонилки на каи стоят
> как смартфоны начального уровня. А телефон за 1000 рублей с Каи
> на борту я пока не видел
Не там ищешь. Какой-нибудь JioPhone индусам продают за ₹1200.
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|2.37, Аноним (37), 11:59, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чукча не читатель, чукча писатель.
> запущен собственный сервис доставки OTA-обновлений (over-the-air)
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|1.10, Аноним (-), 10:30, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Google инвестировал в KaiOS и теперь их карты, ютьюб и прочие зонды предустановлены в каждом девайсе. И это дерьмо не выпилить.
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|2.21, KhabMan (ok), 11:08, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот вообще не понимаю, как вы живёте? Вы при покупке смартфона, наверное, сносите с него всё и оставляйте AOSP без возможности установки несвободного софта. Правда тогда вопрос, зачем вам тогда вообще смартфон...
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|4.24, KhabMan (ok), 11:15, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Свободного софта хватает.
Свободного вотсаппа нет. Свободных банковских клиентов нет. Свободного приложения от оператора связи нет. Шах и мат. Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно))
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|5.27, Аноним (27), 11:25, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Банковские клиенты не нужны это маркетинговый булшит. Да и без мессенджеров по больше части можно обойтись.
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|6.32, KhabMan (ok), 11:29, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Банковские клиенты не нужны это маркетинговый булшит. Да и без мессенджеров по
> больше части можно обойтись.
Ну вот, началось "это никому не нужно". Я понимаю, что вы по старинке оплачиваете квитанции наличными в кассе, никогда никому не занимаете денег и не нуждаетесь в контроле средств на счёте, я таки живу в XXI веке.
Мессенджеры, помимо развлекательной функции, мне необходимы по работе. И далеко не только мне.
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|7.35, имя (ok), 11:40, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мессенджеры, помимо развлекательной функции, мне необходимы по работе. И далеко не только мне.
Почему вы тогда используете для корпоративной переписки чей-то вацапп вместо своих серверов? Сами же будете через полгода с ужасом обнаруживать, что в ваших чатиках до сих пор сидят сотрудники, ушедшие к конкурентам.
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|5.28, Миша (??), 11:26, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому-то нужно, а кому-то нет. Банковский клиент на телефоне по приоритету у меня сразу после поездки на южный полюс.
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|5.29, proninyaroslav (ok), 11:27, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Свободного вотсаппа нет
Ну мессенджеров полно. От телеграма до какого нибудь signal или matrix. А то что нет банковских или операторских приложений, так проблема гораздо больше, чем просто их проприетарная софтина). В т.ч это касается и мессенджеров, какой бы он не был.
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|5.31, Ordu (ok), 11:29, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно))
Ему, чтобы обосновать свою позицию, достаточно доказать, что это не нужно ему.
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|6.33, KhabMan (ok), 11:31, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно))
> Ему, чтобы обосновать свою позицию, достаточно доказать, что это не нужно ему.
В целом да, но просто таких чудиков тут 90% комментаторов. Вот мне и интересно знать, как вы вообще используете достижения XXI века и используете ли вообще?
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|1.12, Аноним (12), 10:32, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понял у Мозиллы когда-то был шанс сделать функциональными кнопочные телефоны, но не срослось...
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|2.30, Аноним (27), 11:27, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет они пытались сделать сенсорный! И сюрприз, сюрприз он оказался никому не нужен. А челы из KaiOS взяли исходники и запилили кнопочный телефон.
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|2.34, Аноним (-), 11:34, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я хочу звонилку без возможности отсылки данных гуглю.
Ты в самом деле думаешь что опсос твои звонки гуглу не сливает?
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