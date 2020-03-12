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Mozilla поможет в актуализации платформы KaiOS (форк Firefox OS)

12.03.2020 09:11

Mozilla и KaiOS Technologies объявили о сотрудничестве, нацеленном на обновление применяемого в мобильной платформе KaiOS браузерного движка. KaiOS продолжает разработку мобильной платформы Firefox OS и в настоящее время используется примерно на 120 млн устройствах, продаваемых более чем в 100 странах. Проблема в том, что в KaiOS продолжает применяться устаревший браузерный движок, соответствующий Firefox 48, на котором остановилось развитие B2G/Firefox OS в 2016 году. Данный движок устарел, не поддерживает многие актуальные web-технологии и не обеспечивает должной безопасности.

Целью сотрудничества с Mozilla является перевод KaiOS на новый движок Gecko и поддержание его в актуальном виде, в том числе обеспечив регулярную публикацию исправлений с устранением уязвимостей. Работа также подразумевает проведение оптимизации производительности платформы и связанных с ней сервисов и приложений. Все изменения и улучшения будут публиковаться под свободной лицензий MPL (Mozilla Public License).

Обновление браузерного движка позволит повысить безопасность мобильной платформы KaiOS и реализовать такие возможности, как поддержка WebAssembly, TLS 1.3, PWA (Progressive Web App), WebGL 2.0, средства для асинхронного выполнения JavaScript, новые свойства CSS, расширенный API для взаимодействия с оборудованием, поддержка изображений WebP и видео AV1.

В качестве основы KaiOS использованы наработки проекта B2G (Boot to Gecko), в рамках которого энтузиасты безуспешно попытались продолжить разработку Firefox OS, создав форк движка Gecko, после того как в 2016 году из основного репозитория Mozilla и движка Gecko были удалены компоненты B2G. В KaiOS применяется системное окружение Gonk, включающее ядро Linux из AOSP (Android Open Source Project), HAL-прослойку для использования драйверов от платформы Android и минимальный набор штатных утилит и библиотек Linux, необходимых для работы браузерного движка Gecko.

Пользовательский интерфейс платформы сформирован из набора web-приложений Gaia. В состав включены такие программы, как web-браузер, калькулятор, календарь-планировщик, приложение для работы с web-камерой, адресная книга, интерфейс для осуществления телефонных звонков, клиент электронной почты, система поиска, музыкальный плеер, программа для просмотра видео, интерфейс для SMS/MMS, конфигуратор, менеджер фотографий, рабочий стол и менеджер приложений с поддержкой нескольких режимов отображения элементов (cards и grid).

Приложения для KaiOS формируются с использованием стека HTML5 и расширенного программного интерфейса Web API, который позволяет организовать доступ приложений к аппаратному обеспечению, телефонии, адресной книге и другим системным функциям. Вместо предоставления доступа к реальной файловой системе, программы ограничены внутри виртуальной ФС, построенной с использованием IndexedDB API и изолированной от основной системы.

По сравнению с оригинальным Firefox OS в KaiOS проведена дополнительная оптимизация платформы, переработан интерфейс для использования на устройствах без сенсорного экрана, снижено потребление памяти (для работы платформы достаточно 256 Мб ОЗУ), обеспечено более длительное время автономной работы, добавлена поддержка 4G LTE, GPS, Wi-Fi, запущен собственный сервис доставки OTA-обновлений (over-the-air). Проектом поддерживается каталог приложений KaiStore, в котором размещено более 400 приложений, включая Google Assistant, WhatsApp, YouTube, Facebook и Google Maps.

В 2018 году компания Google инвестировала в KaiOS Technologies 22 млн долларов и обеспечила интеграцию платформы KaiOS с сервисами Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search. Энтузиастами развивается модификация GerdaOS, предлагающая альтернативную прошивку для поставляемых с KaiOS телефонов Nokia 8110 4G. GerdaOS не включает предустановленных программ, отслеживающих действия пользователя (программы Google, KaiStore, FOTA updater, игры Gameloft), добавляет список блокирования рекламы на основе блокировки хостов через /etc/hosts и устанавливает в качестве поисковой системы по умолчанию DuckDuckGo.

Для установки программ вместо KaiStore в GerdaOS предлагается использовать включённые в поставку файловый менеджер и установщик пакетов GerdaPkg, позволяющий установить программу из локального ZIP-архива. Из функциональных изменений выделяется менеджер задач для одновременной работы с несколькими приложениями, поддержка создания скриншотов, возможность root-доступа через утилиту adb, интерфейс для манипуляций с IMEI и обход вводимой сотовыми операторами блокировки работы в режиме точки доступа (через TTL).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kaiostech.com/pres...)
  2. OpenNews: Google инвестирует 22 млн долларов в KaiOS, форк Firefox OS
  3. OpenNews: Выпуск Firefox OS 2.0 для разработчиков
  4. OpenNews: Опубликован официальный план прекращения разработки Firefox OS для смартфонов
  5. OpenNews: Продолжение разработки Firefox OS потребует создания форка движка Gecko
  6. OpenNews: Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52526-firefoxos
Ключевые слова: firefoxos, kaios, mozilla, phone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:15, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Additionally a set of core components including file and memory management, threads and data structures etc. are provided through the XPCOM component object model."

    Судя по документации, Firfox OS был очень завязан на XPCOM. Очень интересно, как они собрались переводить KaiOS на новый Gecko, если из него выпилили XPCOM вместе с XUL. Или всё таки не полностью выпилили?

     
     
  • 2.3, анонимный аниним (?), 09:31, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только из дополнений.
     

  • 1.2, анонимчик (?), 09:18, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    планрирую конопочник с KaiOS приобрести
     
     
  • 2.5, Анчоус (?), 09:37, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 10:31, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почем зонды от гугеля?
     
  • 3.20, Аноним (-), 11:07, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Герду не ставил? Насколько все свободно в ней и юзабельно без проприетарщины из KaiOS?
     

  • 1.4, имя (ok), 09:35, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > для работы платформы достаточно 256 Мб ОЗУ

    Ставлю на то, что с новым Gecko этого перестанет хватать.

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:49, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где они прятались всё это время? Я думал, FirefoxOS напрочь померла и не знал, что существует какой-то форк да ещё и с живыми устройствами под него!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:54, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В основном это кнопочные телефоны, в которых на первый взгляд и не поймёшь, что там  KaiOS.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:06, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да там и не поймешь как в том же вотсапе печатать на цифровой клавиатуре. Многие уже не помнят как это делать.
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:49, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в кнопочных телефонах недоось на основе вебни?
    Чтобы делать все то же самое что и какой-нибудь древний сименс Ц55, но в браузере?
    Это прорыв. Век новых технологий просто! Одна технология изумительнее другой.
     
     
  • 4.18, KhabMan (ok), 11:04, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кнопочные телефоны пока не вымерли, да и не вымрут: иногда они намного практичнее смартфонов. А цель KaiOS, как я понял, создать для звонилок одну платформу разработки, которая является прямым наследником прошивок с MIDP'ом (J2ME), который почти не эволюционировал с начала 2000-х.
     
  • 4.38, Аноним (38), 12:06, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы грузить и выполнять скрипты напрямую с гугла, baido и nsa.
     

  • 1.8, Аноним (9), 10:00, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только обновление телефонов но новую ос не предусмотрено. Надо будет покупать новые телефоны. Так может и количество увеличат.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 10:33, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Надо будет покупать новые телефоны. Так может и количество увеличат.

    Некрософт делал точно также и достиг величайших успехов.

     
  • 2.14, proninyaroslav (ok), 10:34, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и ниша этой оси - очень бюджетные телефоны, которые расчитаны на то чтобы юзать, а потом выкинуть.
     
     
  • 3.19, KhabMan (ok), 11:06, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну насчёт "очень" я бы поспорил. Как правило звонилки на каи стоят как смартфоны начального уровня. А телефон за 1000 рублей с Каи на борту я пока не видел
     
     
  • 4.25, имя (ok), 11:20, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну насчёт "очень" я бы поспорил. Как правило звонилки на каи стоят
    > как смартфоны начального уровня. А телефон за 1000 рублей с Каи
    > на борту я пока не видел

    Не там ищешь. Какой-нибудь JioPhone индусам продают за ₹1200.

     
  • 4.26, proninyaroslav (ok), 11:20, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А телефон за 1000 рублей с Каи на борту я пока не видел

    Ну в РФ как всегда ценовая политика не от мира сего, но Каи всё таки расчитывался на рынок развивающихся стран, где популярны недорогие "фичерфоны", и можно найти образцы ниже 100$, к примеру https://www.smart.com.kh/get-smart/devices/smart/smart-nano/

     
  • 2.37, Аноним (37), 11:59, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чукча не читатель, чукча писатель.

    > запущен собственный сервис доставки OTA-обновлений (over-the-air)

     

  • 1.10, Аноним (-), 10:30, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Google инвестировал в KaiOS и теперь их карты, ютьюб и прочие зонды предустановлены в каждом девайсе. И это дерьмо не выпилить.
     
     
  • 2.21, KhabMan (ok), 11:08, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот вообще не понимаю, как вы живёте? Вы при покупке смартфона, наверное, сносите с него всё и оставляйте AOSP без возможности установки несвободного софта. Правда тогда вопрос, зачем вам тогда вообще смартфон...
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 11:12, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свободного софта хватает.
     
     
  • 4.24, KhabMan (ok), 11:15, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Свободного софта хватает.

    Свободного вотсаппа нет. Свободных банковских клиентов нет. Свободного приложения от оператора связи нет. Шах и мат. Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно))

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 11:25, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банковские клиенты не нужны это маркетинговый булшит. Да и без мессенджеров по больше части можно обойтись.
     
     
  • 6.32, KhabMan (ok), 11:29, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Банковские клиенты не нужны это маркетинговый булшит. Да и без мессенджеров по
    > больше части можно обойтись.

    Ну вот, началось "это никому не нужно". Я понимаю, что вы по старинке оплачиваете квитанции наличными в кассе, никогда никому не занимаете денег и не нуждаетесь в контроле средств на счёте, я таки живу в XXI веке.
    Мессенджеры, помимо развлекательной функции, мне необходимы по работе. И далеко не только мне.

     
     
  • 7.35, имя (ok), 11:40, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мессенджеры, помимо развлекательной функции, мне необходимы по работе. И далеко не только мне.

    Почему вы тогда используете для корпоративной переписки чей-то вацапп вместо своих серверов? Сами же будете через полгода с ужасом обнаруживать, что в ваших чатиках до сих пор сидят сотрудники, ушедшие к конкурентам.

     
     
  • 8.36, KhabMan (ok), 11:57, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал, что корпоративная тайна и прочие моменты, нежелательные для распро... текст свёрнут, показать
     
  • 5.28, Миша (??), 11:26, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому-то нужно, а кому-то нет. Банковский клиент на телефоне по приоритету у меня сразу после поездки на южный полюс.
     
  • 5.29, proninyaroslav (ok), 11:27, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Свободного вотсаппа нет

    Ну мессенджеров полно. От телеграма до какого нибудь signal или matrix. А то что нет банковских или операторских приложений, так проблема гораздо больше, чем просто их проприетарная софтина). В т.ч это касается и мессенджеров, какой бы он не был.

     
  • 5.31, Ordu (ok), 11:29, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно))

    Ему, чтобы обосновать свою позицию, достаточно доказать, что это не нужно ему.

     
     
  • 6.33, KhabMan (ok), 11:31, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Надеюсь, ты не будешь мне доказывать, что это никому не нужно))
    > Ему, чтобы обосновать свою позицию, достаточно доказать, что это не нужно ему.

    В целом да, но просто таких чудиков тут 90% комментаторов. Вот мне и интересно знать, как вы вообще используете достижения XXI века и используете ли вообще?

     
  • 3.39, РосКомДурДом2Надзор (?), 12:08, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я вот вообще не понимаю, как вы живёте?

    Это расценивать как пропаганду суицида?

     
  • 2.22, Аноним (-), 11:10, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://gerda.tech/
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:32, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понял у Мозиллы когда-то был шанс сделать функциональными кнопочные телефоны, но не срослось...
     
     
  • 2.30, Аноним (27), 11:27, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Нет они пытались сделать сенсорный! И сюрприз, сюрприз он оказался никому не нужен. А челы из KaiOS взяли исходники и запилили кнопочный телефон.
     

  • 1.15, Аноним (-), 10:41, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KaiOS это же проприетарь, зачем это здесь?

    https://www.youtube.com/watch?v=y-apiyIx_I0

    и да, я хочу звонилку без возможности отсылки данных гуглю.

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 10:51, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи винтажный кнопарь.
     
  • 2.34, Аноним (-), 11:34, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я хочу звонилку без возможности отсылки данных гуглю.

    Ты в самом деле думаешь что опсос твои звонки гуглу не сливает?

     
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