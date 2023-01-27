The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск web-браузера CENO 2.0, использующего P2P-сеть для обхода блокировок

27.01.2023 11:10

Компания eQualite опубликовала выпуск мобильного web-браузера CENO 2.0.0 (CEnsorship.NO), предназначенного для организации доступа к информации в условиях цензуры, фильтрации трафика или отключения сегментов интернета от глобальной сети. Браузер построен на основе движка GeckoView (применяется в Firefox для Android), расширенного возможностью обмена данными через децентрализованную P2P-сеть, в которой пользователи участвуют в перенаправлении трафика к внешним шлюзам, обеспечивающим доступ к информации в обход фильтров. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Готовые сборки доступны в Google Play.

P2P-функциональность вынесена в отдельную библиотеку Ouinet, которая может быть использована для добавления средств обхода цензуры в произвольные приложения. Браузер CENO и библиотека Ouinet позволяют получить доступ к информации в условиях активной блокировки прокси-серверов, VPN, шлюзов и прочих централизованных механизмов обхода фильтрации трафика, вплоть до полного отключения интернета в цензурируемых областях (при полной блокировке контент может раздаваться из кэша или локальных накопителей).

Проект использует кэширование контента на стороне каждого пользователя с поддержанием децентрализованного кэша популярного контента. При открытии пользователем сайта загруженное содержимое кэшируется в локальной системе и становится доступным участникам P2P-сети, которые не могут получить прямой доступ к ресурсу или к шлюзам для обхода блокировки. На каждом устройстве хранятся только данные, непосредственно запрошенные с этого устройства. Идентификация находящихся в кэше страниц осуществляется с использование хэша от URL. Все связанные со страницей дополнительные данные, такие как изображения, скрипты и стили, группируются и отдаются вместе по одному идентификатору.

Для получения доступа к новому контенту, прямой доступ к которому заблокирован, применяются специальные прокси-шлюзы (injector), которые размещаются во внешних частях сети, не подверженных цензуре. Информация между клиентом и шлюзом шифруется с использованием шифрования на базе открытых ключей. Для идентификации шлюзов и предотвращения внедрения вредоносных шлюзов применяются цифровые подписи, а ключи сопровождаемых проектом шлюзов включены в поставку браузера.

Для доступа к шлюзу в условиях его блокировки поддерживается подключение по цепочке через других пользователей, которые выступают в роли прокси для проброса трафика к шлюзу (данные шифруются ключом шлюза, что не позволяет транзитным пользователям, через системы которых передаётся запрос, вклиниться в трафик или определить содержимое). Клиентские системы внешние запросы от имени других пользователей не отправляют, а либо отдают данные из кэша, либо используются в качестве звена для установки туннеля к прокси-шлюзу.

Обычные запросы вначале браузер пытается доставить напрямую, а если прямой запрос не проходит - выполняет поиск в распределённом кэше. При отсутствии URL в кэше информация запрашивается через подключение к прокси-шлюзу или обращение к шлюзу через другого пользователя. Конфиденциальные данные, такие как cookie, в кэше не сохраняются.

Каждая система в P2P-сети снабжается внутренним идентификатором, который используется при маршрутизации в P2P-сети, но не привязан к физическому местоположению пользователя. Достоверность передаваемой и сохраняемой в кэше информации обеспечивается через применение цифровых подписей (Ed25519). Передаваемый трафик шифруется при помощи TLS. Для доступа к информации о структуре сети, участниках и прокэшированном контенте применяется распределенная хэш-таблица (DHT). При необходимости в качестве транспорта помимо HTTP могут использоваться µTP или Tor.

При этом CENO не обеспечивает анонимность и информация о отправляемых запросах доступна для анализа на устройствах участников (например, по хэшу можно определить, что пользователь обращался к определённому сайту). Для конфиденциальных запросов, например, требующих подключения к своей учётной записи в почте и социальных сетях, предлагается использовать отдельную приватную вкладку, при использовании которой данные запрашиваются только напрямую или через прокси-шлюз, но без обращения к кэшу и без оседания в кэше.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Изменено оформление панели и переделан интерфейс конфигуратора.
  • Предоставлена возможность определения поведения по умолчанию кнопки Clear и удаления данной кнопки с панели и из меню.
  • В конфигураторе появилась возможность очистки браузерных данных, в том числе с выборочным удалением по списку.
  • Выполнена перегруппировка опций меню.
  • В отдельное подменю вынесены опции для настройки интерфейса.
  • Обновлена версия библиотеки Ouinet (0.21.5) и дополнения Ceno Extension(1.6.1), движок GeckoView и библиотеки Mozilla синхронизированы с Firefox for Android 108.
  • Добавлена локализация для русского языка.
  • Добавлены настройки для управления параметрам темы оформления и поисковыми движками.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/censorship-...)
  2. OpenNews: UnGoogled Chromium, браузер, ориентированный на приватность
  3. OpenNews: Анонсирован Gngr, новый web-браузер, ориентированный на обеспечение приватности
  4. OpenNews: Анализ механизмов для обеспечения безопасности в web-браузерах
  5. OpenNews: На базе Firefox по заказу правительства Германии создан безопасный браузер BitBox
  6. OpenNews: Открытие кода web-браузера Aviator раскрыло серьёзные проблемы с безопасностью
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58559-ceno
Ключевые слова: ceno, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:21, 27/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +7 +/
     
     
  • 2.3, vladimvladimychpupin (?), 11:49, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:52, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:15, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.4, Аноним (6), 11:50, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.5, анон (?), 11:52, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:56, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 3.10, Аноним (1), 12:01, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.14, kusb (?), 12:15, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.7, crandel (ok), 11:54, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 11:58, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.15, kusb (?), 12:18, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.11, Аноним (6), 12:02, 27/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (12)

  • 1.2, Аноним (2), 11:41, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слищком сложна
     
  • 1.12, iPony129412 (?), 12:13, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А DerpiBooru разблокировали?
    Знакомый спрашивает.
     
     
  • 2.16, onanim (?), 12:40, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    другой знакомый говорит, что калиста работает нормально.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:56, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потенциальный троян на комп (зачем еще браузер заменять на свой NIH), да еще и MITM дальше - бинго. Все в лучших црушных традициях.
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:21, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я хотя бы для входа на всякие торренты просто использовал российский VDS, т.к. соблюдение РКН это дело конечных провайдеров, а теперь еще и магистрали стали не пускать.
     
  • 1.19, mos87 (ok), 13:24, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лошадиная фамилия..
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру