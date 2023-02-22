Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium

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|2.183, Аноним (183), 23:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл пока кто-то не сделает, что-то фундаментально значимого и крутого это все будет свистоперделки улучшалки... сколько таких уже было: Opera, Vivaldi, Bravo, а проприетарных сколько со совими анльными зондами Яндекс.Браузер и т.д.
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|2.112, Аноним (112), 19:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Когда пересядете например на i3-12100, будете в шоке от такой скорости.
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|3.154, тоже Аноним (ok), 21:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сегодня на работе организовывал рабочее место кладовщика по маркетплейсам.
Это компьютер, на котором открыт браузер, в котором открыта одна страничка.
Кладовщик получает номер поставки, открывает список сборки (печать А4) и файл этикеток (печать на специализированном принтере). На этом задачи компьютера заканчиваются.
Как вы думаете, будет он в шоке, если круто проапгрейдить его C2D E7200 + 4 Gb DDR + HDD 160 Gb? Подозреваю, он в лучшем случае заметит, что коробочка утром включается быстрее.
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|4.184, Аноним (184), 00:24, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если кладовщик - разработчик Фортрана на пенсии, то он итак в шоке, что задачу можно так неэффективно решать
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|5.187, AKTEON (?), 01:05, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Российский фортран-разработчик на пенсии обычно это "В Академии Наук заседает князь Дундук .."
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|4.186, Аноним (186), 01:05, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минимум нужно туда установить ssd чтобы компьютер не шумел и не раздражал, да и надежность на года. Сейчас лучший пека в кладовку это какой-нибудь мини-пк на базе N5105. Ну если вам по кайфу ковыряться на барахолках и алиэкспресах в попытках запустить систему на материнках 16 летней давности то флаг в руки!.
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|1.3, Аноним (3), 15:58, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>накрутили конфиг
>скомпилировали с другимим флагами
> НОВЫЙ ФОРК
Хех, с таким же успехом гентушники для каждой программы на своем ПК уникальный форк делают.
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|2.5, Аноним (5), 16:03, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А уж чем там арчеводы занимаются и сказать страшно или даже иногда стыдно.
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|3.26, Аноним (26), 16:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
напоминаю, что арч никакой самостоятельной ценности не несет Вот серьезно, пред... большой текст свёрнут, показать
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|5.93, Аноним (93), 19:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Чел, почитай редбуки каких-нибудь крупных вендоров, чтобы понять, что такое Документация. А арчвики это сборник сниппетов "как сделать, чтобы арч не так сильно глючил".
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|6.95, ivan_erohin (?), 19:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"как сделать быстро и без затрат мозга чтобы работало".
и такой подход работает !
а у "крупных вендоров" буллшит и саморекламу фильтровать надо.
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|7.99, Аноним (93), 19:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая к свиньям самореклама в документации на продукт, который ты уже купил?? Ты моск включай хоть иногда. Ну и я уже понял, что документации ты в жизни не видел, потому школьные записки на салфетки для тебя - откровение.
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|7.155, andy (??), 21:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Oracle хорошая документация на базу данных. SUN про ZFS тоже хорошо расписывала.
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|7.165, Аноним (165), 22:10, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Модераторы почему-то упорно режут моё сообщение со ссылкой на redbook по spectrum protect, так что можешь просто поискать по этим словам и посмотреть как взрослые дядьки работают без пузи-вики.
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|6.147, Аноним (143), 21:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А арчвики это сборник ...
обще-популяризаторских технических статей о практической работе в Linux c софтом прикладным и системным. Хороший сборник, хороших статей.
Никакая инциклопедия и документация не раскрывает что для чего задумано и как обычно используют. А у AW можно это увидеть.
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|7.164, Аноним (165), 22:10, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не в линукс, а в арче. Это раз. Попробуй эти статьи применить для никсос или даже для убунты/генты. Поржом, ага.
Если пузи-админы подкроватного роутера не в курсе, то значит объясняю - хорошая документация _всегда_ объясняет цель компонента системы (для чего задумано) и best practice (как обычно используют). Это два.
AW это сборник однострочников и около линуксовых частушек. Это три.
Учиться надо на хорошем, а не сочинениях вась пупкиных из интернета! Это четыре.
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|4.52, Аноним (52), 17:33, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И часть мира останется без упаковки. Кстати, школы можно на Астру. Если чё 😊
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|4.72, Canis dirus Leidy (?), 18:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> А теперь представим мир без генты. В этом случае остальные ведущие дистры -- федора, дебиан, никсось -- лишаются ценного референса, как пакетировать либы и приложения.
Это такой троллинг или вы и в самом деле считаете, что Партия изобрела вертолёт?
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|5.198, Аноним (198), 01:58, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В этом случае остальные ведущие дистры -- федора, дебиан, никсось -- лишаются ценного референса, как пакетировать либы и приложения.
Ты не все ненужное перечислил
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|4.77, Аноним (77), 18:35, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну а что касается арча, то что-то я не слышал, чтобы арч принес опенсорсу хоть какую-то минимальную пользу.
Как минимум авчеводы активные бета-тестеры новых релизов.
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|5.83, Аноним (93), 18:42, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл бета тестов в отчетах о тестировании. Арчеводы баги терпят и ждут пока апстрим поправит. Или ты реально думаешь они там что-то системно тестируют? Лол.
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|6.94, Аноньимъ (ok), 19:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любой другой линукс либо виснет намертво при загрузке либо перезагружает ноут.
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|7.102, Аноним (93), 19:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты пробовал разобраться? Или просто принял как заслугу арча? Зная, что в этой недоделке накладывается минимум кошерных патчей и почти все пакеты дебильно-ванильные - это скорей совпадение.
Помойке в арче начинается с /
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|4.96, Аноним (96), 19:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
даа, отличная польза опенсорсу, да оно даже звучит почти как macOS основана на ... большой текст свёрнут, показать
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|5.120, iZEN (ok), 20:02, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> версия хрома; время коммита в арче vs время коммита в генте
> Stable
> v110.0.5481.177; 2023-02-22 19:06:10 +0000 vs 2023-02-23 15:27:22 -0500
> v110.0.5481.100; 2023-02-14 18:06:08 +0000 vs 2023-02-16 11:36:16 -0500
> v110.0.5481.96; 2023-02-13 21:06:09 +0000 vs -- нету --
> v110.0.5481.77; 2023-02-07 19:36:13 +0000 vs -- нету --
FreeBSD:
110.0.5481.177; 2023-02-23 06:17:19
110.0.5481.100; 2023-02-17 06:34:10
110.0.5481.96; -- нету --
110.0.5481.77; 2023-02-10 20:53:54
— для линукс всё готовенькое, для FreeBSD нужно патчить.
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|4.150, Андрей (??), 21:32, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Арч идеален для разработчиков, простому юзеру он нахер не нужен кроме секты свидетелей арча. Что до генты, то её фишка порты и сборка из исходников, с готовыми бинарями теряется смысл генты. Как ни крути, но основной локомотив линукса ред хат пока, поэтому всякого рода новшества чаще всего появляется в федоре сначала, а кто первый соберёт что то из прикладного ПО типа плееров, браузеров и прочего барахла не суть и важно. Хром ОС кстати с убунтушным upstart, не было бы убунты хром ос всё равно бы появилась, то же касается и генты, на LFS бы собрали. Хром ОС одно время была на дебиан недолго.
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|3.82, Аноним (3), 18:42, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>уж чем там арчеводы занимаются и сказать страшно или даже иногда стыдно.
Запускают у себя neofetch-и и бегают по интернету, чтобы рассказать, что они используют арч?
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|4.85, Аноним (93), 18:50, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зачем ты так. Ещё можно рассказывать, какая замечательная у арча вики, в которой описаны решения проблем, продуцируемых арчем и копипаст манов. Мегарулез же.
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|3.134, Аноним (134), 20:51, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С уверенностью можно сказать, чем арчеводы точно не занимаются. НЕ ЖДУТ ЕБИЛДОВ.
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|2.12, Аноним (3), 16:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все верно, поэтому ФФ нужно переписать на Паскаль. Ведь, Паскаль - новый раст.
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|4.91, Аноним (93), 18:59, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изя, ты же раньше на жабке говнокодил, с чего такая внезапная любовь к модуле? Тебя поперли из норм конторы и взяли в НИИ?
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|2.68, Аноним (93), 18:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А мужики и не знали. Ну ты почаще это повторяй, может поверит кто.
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|3.98, Она им (?), 19:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, теперь знают. Фурифокс жив, потому что позволяет Гугла. Из антимонопольных соображений.
Но и он уже давно стал хромым.
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|4.105, Аноним (93), 19:31, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что ты несёшь то вообще? Фури, гугла, хромой... Срочно нужен толмач с сойбойского.
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|1.7, Аноним (7), 16:05, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Включён по умолчанию режим Do Not Track для блокирования кода отслеживания перемещений.
Который лишь уведомляет сайты "я не хочу, чтобы меня отслеживали". И даёт ещё 1 бит уникальности, благо что DNS мало у кого включён.
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|2.32, пох. (?), 16:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все норм, пацаны все правильно сделали - бит уникальности он как раз дает когда отключен - потому что у хромоногов всегда включен.
т.е. при всей его фееричной ненужности - включать надо, иначе будешь выделяться из толпы.
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|1.9, YM2608 (?), 16:10, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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когда уже появится проект Chromium для Winduws XP 64 ??? я даже готов деньги задонатить таким разработчикам...
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|2.29, Аномимик (ok), 16:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под Win3.1 надо!! А то обновляться не хочется на эти ваши новомодные win 95
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|2.64, Аноним (64), 18:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ставь GCC на свою ХР компилируй под нужным конфигом. Сделай добро.
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|3.78, Аноним (78), 18:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Chromium собирается GCC? А то я попробовал собрать Ungoogled, а он Шланг потребовал.
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|2.21, 1 (??), 16:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однако, да. Не, ну если нажать Ctrl-A, то прочитать уже становиться можно. Жуть конечно.
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|3.43, Аноним (42), 17:09, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот это кстати лайфхак, теперь буду знать, как такие всратые сайты читать
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|4.46, Аноним (5), 17:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Даже не представляю что с тобой произойдет когда ты узнаешь про Ctrl+Shift+I.
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|4.131, 1 (??), 20:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну это выделить все, на андроиде тоже можно выделить все -- нажми на любое слово и подержи, в всплывшем меню в троеточии вертикальном будет "выбрать все"
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|2.23, Аноним (22), 16:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понятно что значат слова "более быстрый", быстрее закрываешь этот ужас.
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|2.25, topin89 (ok), 16:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думал, там дичь в тексте, а там реально привет от народ.ру/neocities
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|3.33, пох. (?), 16:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты просто ниасилил прочитать - уверен, что в тексте тоже дичь - просто никому уже нет дела до текста, когда глазки вытекли (да, я тоже не могу ;-)
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|2.35, InuYasha (??), 16:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зашёл в защитных очках, пока жив. Но не так страшны цвета как узкая колонка. Это, наверное, для тех же мутантов с вертикальным расположением глаз, что выкладывают вертикальные видеоролики. )
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|4.129, InuYasha (??), 20:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у вас скорость чтения измеряется колёсиком мышки или скольжением пальца по экрану? :D
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|4.75, Аноним (75), 18:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вражеская пропаганда.
Все здоровые люди используют телефон в альбомном режиме.
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|3.37, Аноним (5), 16:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не запрещает ничего не бенчмаркать и просто не верить им на слово.
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|2.71, Аноним (71), 18:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если говорят, что более производительный, то, конечно, мы сразу поверим на слово.
Профайлинг сила и в него я верю. Хоть он и совсем не помогает в оптимизации числодробилок, но все современные программы состоящие в основном из миллионов if/else, где вероятность возникновения else близка к нулю, вполне могут ускорится в пару раз. Ну и естественно оптимизация под современные процессоры даёт на них больше производительности, чем оптимизация под i586 и самый первый AMD64 выпущенный в 2000 году.
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|4.108, НяшМяш (ok), 19:42, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зашёл - никакой музыки. В современных браузерах (последние года 4 как) автовоспроизведение аудио или видео с аудио автоматически отключено.
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|6.182, НяшМяш (ok), 23:46, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зашёл. Файрфокс радостно рисует мне в адресной строке зачёркнутый символ "воспроизвести", всплывашка говорит, что выпадающий список "Автовоспроизведение" стоит на "блокировать аудио". В чём проблема-то?
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|1.20, КО (?), 16:24, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вырезать хероту от гугла из опенсорсного браузера и вуаля, он оказывается ещё быстрее.
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|2.45, Аноним (-), 17:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос. Ангуглд-хромиум даёт 100% гарантию, что Гугл за мной не следит? Так-то. В вопросах приватности нужна 100% гарантия.
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|3.126, Аноним (126), 20:27, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В вопросах приватности нужна 100% гарантия.
Ну так разбери исходники самостоятельно, кто ещё должен тебе дать какую-то гарантию?
> Гугл за мной не следит
Всё равно следит, каждый раз когда ты выходишь в интернет. Хром с бэкдорами просто позволяет Гуглу следить чуть проще и дешевле.
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|4.185, Аноним (185), 00:49, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>unmozilled tor browser
О, да! Этот сливает медленно, зато всё и всем и начальникам в личку галочку ставит, что кулхацкер вышел погулять в сеть.
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|1.39, Аноним (39), 16:57, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хм. Почему тогда Google Chrome не использует SSE4.2, AVX и AES, если это ускоряет работу браузера? Может быть есть уязвимости?
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|2.44, Аноним (5), 17:23, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может у бразуера с мировой долей десктопа 66% есть пользователи у которых нет SSE4.2 такая здравая мысль не посещала твою голову?
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|3.49, Аноним (49), 17:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ты думаешь, как много пользователей на 15 летнем железе сегодня и насколько монополисту на них не положить?
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|3.56, Аноним (39), 17:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для таких случаев существуют исключения "blacklist". Тем более на старых процессорах современные браузеры уже не запускаются. Просто сообщение: "ваше оборудование устарело".
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|4.80, Аноним (71), 18:39, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тем более на старых процессорах современные браузеры уже не запускаются
Это насколько старых? Тех, что x86-64 не поддерживают?
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|2.48, Аноним (49), 17:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что использование AVX автоматически замедляет исполнение в разы на процессорах старше 2 лет.
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|5.84, Аноним (62), 18:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Режет. Но не в два раза, и по итогу всё равно получается быстрее.
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|6.92, Аноним (49), 19:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря в чём и как измерять, но, вообще, не получается. Поэтому должны быть веские основания, чтобы задействовать.
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|5.109, НяшМяш (ok), 19:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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AVX не помню чтобы резал. AVX2 резал частоту на процессорах поколения Haswell-Broadwell, потом это починили. На зенах вообще не замедлялся емнип. Сейчас такая же история с AVX-512 происходит, но вряд ли он браузеру пригодится.
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|6.135, Аноним (49), 20:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На скайлейках тоже. С 1 были баги на первых нескольких поколениях точно, но об сам по себе бесполезный и кроме лишнего нагрева ничего не даст (а значит троттлинг и падение производительности уже в тысячи раз).
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|2.107, Аноним (107), 19:34, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что всякие нетбуки на атомах не имеют AVX. Если гугл забанит свои же хромбуки будет весело вообще. Ах да, они ж в Gentoo собирают хромось официальную!, а не эти ваши мамкиных хакиров поделия. Все по-взрослому, по-корпоративному чтобы потом не падало все и сразу. Васян байты это вам нет байтики свободы от мозгов!
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|3.110, Аноним (39), 19:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это потому что утверждение, что Thorium на 8-40% опережает по производительности штатный Chromium полная чушь. Если бы это было так, то google chrome давно бы внедрили это. А старьё отсеивали бы с помощью исключений, как это делается с GPU
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|4.171, Аноним (107), 22:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли это ложь. Раньше был онлайн тест и у меня получалось снизить задержки собирая огнелиса с -О3 и прочими улучшалками.
Можешь заодно побегать по сайтам и узреть что на разных ядрах тоже может быть весьма внушительная разница в производительности. Я видел 50% рост производительности в браузерных играх. Так что да, кривой софт правда может быть таким тормозным так что ноутбук на атоме с SSE4 может внезапно обгонять настольные процессоры с AVX2 потому что компилатор убогий и задействует лишь 32 битные регистры и часть блоков 64-битных инструкций, они же SSE, и конечно 2 конвейеры 128 битных инструкций могут наподдать еще, вот тебе и будет разница хоть в 10 раз на одном и том же коде вкупе с оставшимися незадействованными SSE3, SSE4 блоками.
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|3.128, Аноним (126), 20:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нетбуки на атомах
Нулевые закончились больше 10 лет назад. Нет больше атомов и нетбуков.
>Если гугл забанит свои же хромбуки будет весело вообще.
Поэтому это и не Гугля проект, иди проспись.
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|4.168, _kp (ok), 22:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было выпушено много планшетов на Атомах Z3*, первые серии из них с ограничение на ОЗУ в 2Гб и залоченные только для 32х битных ОС устарели.
А 64х битные планшеты хотя бы на Z3580 с 4Гб ОЗУ вполне актуальны. И они без AVX, но с SSE4.2
И замечу, оно до сих пор лучше любого топового планшета на Андроиде, ибо позволяет пользоваться и полноценным браузером, и игрухи типа Гта5 запустить (на минималках конечно), и usb3 есть..
По поводу не устарел ли.. Ну браузер, Сhrome, не тормозит. ОЗУ бы побольше сейчас не помешало, но для планшета процессора хватает.
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|2.74, Аноним (93), 18:27, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стоит его использовать, если не хотите попасть в ловушку.
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|1.54, Аноним (54), 17:40, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу ложь с первой страницы. "Thorium -
The fastest browser on Earth." Где сравнение независимых исследователей и не только с хромым? Или так, по пацански пальцы веером?
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|3.67, Анонием (?), 18:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладно, человек прав же. Ценность этого заявления околонулевая -- просто странные понты. Зачем эта фигня у них на сайте? Доверие только уменьшает. Ну и небольшая ремарка: по личному опыту те, кто называет других душнилами, обычно не слишком любят думать и мыслительный процесс дальше 1-2 шагов у них не заходит.
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|5.153, Палыч (?), 21:37, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Максимизировали тут как раз они. Это не лозунг, а краткое описание больше, причём лживое. Из-за таких лозунгов потом везде кликбейты и враньё. Как на рынке среднеазиатском, ей богу
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|5.175, Аноним (173), 23:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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НЕ лозунг, а рекламный слоган. В таком случае забыл слово возможно или наверное, иначе надо пруфов.
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|3.159, Валерий (??), 22:08, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оскорблять человека из-за вполне обоснованного замечания?.. Воистину, мир теперь подстраивается под тупых. Если умного человека не поняли, это он нынче душнила и это его проблема, а не тех, кто не понимает
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|4.177, Аноним (173), 23:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в интернете в том что любой дурак может поставить под сомнение что угодно.
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|2.123, Аноним (134), 20:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не смущает, что там и форк Фокса и форк Хромого одинаковые 8-40% показывает, _будто_ либАстралом измеренные? Что веб-страница будто школьником сделана? Что "самый-самый" на каждой странице? Что пакетов для дистрибутивов нет, зато бинарники заботливо собраны?
Это же браузер для пацанских _и_1337, а простые смертные и Либревульф с флатхаба накатят.
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|1.55, Аноним (173), 17:42, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Готовые сборки формируются для Linux, macOS, Raspberry Pi и Windows.
Лайте ссылку на сборку для винды
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|1.113, Аноним (113), 19:49, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзаю сборку ториума с sse2,кажется немного быстрее и немного меньше нагружает проц чем хром на моем шлаконоуте
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|2.125, Аноним (134), 20:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так и работает самовнушение. Научный метод требует слепого тестирования.
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|1.114, Аноним (114), 19:51, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помню какие то трояны были, ставили какие то браузеры типа Бромиум, Никель и похожие названия.
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|1.121, Аноним (121), 20:02, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>применением процессорных инструкций SSE4.2, AVX и AES (Chromium использует только SSE3).
Сразу ффтопку. У меня нет ни одних из перечисленных.
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|2.141, Аноним (149), 21:12, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обещают даже бекпортить фичи
Какие смелые в оценке далёкого будущего.
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|1.139, Аноним (149), 21:11, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена, но не включена по умолчанию, экспериментальная поддержка аннотаций в PDF.
Только выпилили FTP, который по смыслу уместен в сетевом браузере.
И тут же занесли ересь, которая в браузере ни на деревню ни в армию не пришлась.
А могли бы вложиться в интеграцию специальных инструментов др. с др., вместо очередных комбайнов с неуместными возможностями.
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