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Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium

03.03.2023 14:17

Опубликован выпуск проекта Thorium 110, развивающего периодически синхронизированный форк браузера Chromium, расширенный дополнительными патчами для оптимизации производительности, повышения удобства работы и усиления безопасности. По тестам разработчиков Thorium на 8-40% опережает по производительности штатный Chromium, главным образом за счёт включения дополнительных оптимизаций при компиляции. Готовые сборки формируются для Linux, macOS, Raspberry Pi и Windows.

Основные отличия от Chromium:

  • Компиляция с включением оптимизации циклов (LLVM Loop), оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO), оптимизаций на этапе компоновки (LTO) и применением процессорных инструкций SSE4.2, AVX и AES (Chromium использует только SSE3).
  • Перенос в кодовую базу дополнительной функциональности, присутствующей в Google Chrome, но недоступной в сборках Chromium. Например, добавлен модуль Widevine для воспроизведения платного защищённого контента (DRM), добавлены мультимедийные кодеки и включены используемые в Chrome плагины.
  • Добавлена экспериментальная поддержка технологии адаптивной потоковой передачи мультимедиа-контента MPEG-DASH.
  • Для Linux и Windows включена поддержка формата кодирования видео HEVC/H.265.
  • Включена по умолчанию поддержка изображений в формате JPEG XL.
  • Включена поддержка автоматических субтитров (Live Caption, SODA).
  • Добавлена, но не включена по умолчанию, экспериментальная поддержка аннотаций в PDF.
  • Перенесены патчи к Chromium, поставляемые дистрибутивом Debian и решающие проблемы с отрисовкой шрифтов, поддержкой VAAPI, VDPAU и Intel HD, обеспечивающие интеграцию с системой вывода уведомлений.
  • Включена поддержка VAAPI в окружениях на базе Wayland.
  • Включено по умолчанию использование DoH (DNS over HTTPS).
  • Включён по умолчанию режим Do Not Track для блокирования кода отслеживания перемещений.
  • В адресной строке обеспечен показ всегда полного URL.
  • Отключена система FLoC, продвигаемая Google вместо отслеживающих Cookie.
  • Отключены предупреждения об API-ключах Google, но оставлена поддержка API-ключей для синхронизации настроек.
  • Отключён вывод предложения по использованию браузера по умолчанию в системе.
  • Добавлены поисковые системы DuckDuckGo, Brave Search, Ecosia, Ask.com и Yandex.com.
  • Включено постоянное использование только локальной страницы, показываемой при открытии новой вкладки.
  • Для кнопки перезагрузки страницы добавлено контекстное меню с дополнительными режимами перезагрузки ('Normal Reload', 'Hard Reload', 'Clear Cache and Hard Reload').
  • Добавлены по умолчанию кнопки Home и Chrome Labs.
  • Для усиления конфиденциальности изменены настройки упреждающей загрузки содержимого.
  • Добавлены патчи к сборочной системе GN и реализации sandbox-изоляции.
  • По умолчанию включена поддержка загрузки в несколько потоков.
  • В состав включена утилита pak, применяемая для упаковки и распаковки файлов в формате pak.
  • В .desktop-файле при запуске включены экспериментальные возможности web-платформы и предложены дополнительные режимы запуска: thorium-shell, Safe Mode и Dark Mode.

Среди изменений в версии Thorium 110:

  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Chromium 110.
  • Возвращена поддержка формата JPEG-XL.
  • Добавлена поддержка звукового кодека AC3.
  • Реализована поддержка всех профилей кодека HEVC/H.265.
  • Добавлены новые оптимизации при сборке движка V8.
  • Включены экспериментальные возможности chrome://flags/#force-gpu-mem-available-mb, chrome://flags/#double-click-close-tab, chrome://flags/#show-fps-counter и chrome://flags/#enable-native-gpu-memory-buffers.
  • В Linux добавлен режим запуска с временным профилем (профиль сохраняется в каталоге /tmp и очищается после перезапуска).

Дополнительно можно отметить развитие тем же автором браузера Mercury, который концептуально напоминает Thorium, но построен на основе Firefox. Браузер также включает дополнительные оптимизации, использует инструкции AVX и AES, и переносит многие патчи от проектов LibreWolf, Waterfox, FireDragon, PlasmaFox и GNU IceCat, отключающие телеметрию, отправку отчётов, отладочные функции и дополнительные сервисы, такие как Pocket и контекстные рекомендации. По умолчанию включён режим Do Not Track, возвращён обработчик клавиши Backspace (browser.backspace_action) и активировано ускорение силами GPU. По данным разработчиков по производительности Mercury обгоняет Firefox на 8-20%. Для тестирования предложены сборки Mercury на основе Firefox 112, но они пока позиционируются как альфа-версии.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Alex313031/...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.3 для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Представлен Carbonyl, консольный браузер на основе движка Chromium
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера CENO 2.0, использующего P2P-сеть для обхода блокировок
  5. OpenNews: Доступен web-браузер Waterfox 55
  6. OpenNews: LibreWolf 94 - вариант Firefox, сфокусированный на конфиденциальности и безопасности
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58738-thorium
Ключевые слова: thorium, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (170) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:54, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    хорошо, возьмем потестить.
     
     
  • 2.183, Аноним (183), 23:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл пока кто-то не сделает, что-то фундаментально значимого и крутого это все будет свистоперделки улучшалки... сколько таких уже было: Opera, Vivaldi, Bravo, а проприетарных сколько со совими анльными зондами Яндекс.Браузер и т.д.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:58, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прощай core 2 duo? ну уж нет..
     
     
  • 2.112, Аноним (112), 19:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда пересядете например на i3-12100, будете в шоке от такой скорости.
     
     
  • 3.154, тоже Аноним (ok), 21:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сегодня на работе организовывал рабочее место кладовщика по маркетплейсам.
    Это компьютер, на котором открыт браузер, в котором открыта одна страничка.
    Кладовщик получает номер поставки, открывает список сборки (печать А4) и файл этикеток (печать на специализированном принтере). На этом задачи компьютера заканчиваются.
    Как вы думаете, будет он в шоке, если круто проапгрейдить его C2D E7200 + 4 Gb DDR + HDD 160 Gb? Подозреваю, он в лучшем случае заметит, что коробочка утром включается быстрее.
     
     
  • 4.184, Аноним (184), 00:24, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кладовщик - разработчик Фортрана на пенсии, то он итак в шоке, что задачу можно так неэффективно решать
     
     
  • 5.187, AKTEON (?), 01:05, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Российский фортран-разработчик на пенсии обычно  это "В Академии Наук заседает князь Дундук .."
     
  • 4.186, Аноним (186), 01:05, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимум нужно туда установить ssd чтобы компьютер не шумел и не раздражал, да и надежность на года. Сейчас лучший пека в кладовку это какой-нибудь мини-пк на базе N5105. Ну если вам по кайфу ковыряться на барахолках и алиэкспресах в попытках запустить систему на материнках 16 летней давности то флаг в руки!.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:58, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >накрутили конфиг
    >скомпилировали с другимим флагами
    > НОВЫЙ ФОРК

    Хех, с таким же успехом гентушники для каждой программы на своем ПК уникальный форк делают.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:03, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А уж чем там арчеводы занимаются и сказать страшно или даже иногда стыдно.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Арчевод относительно гентушников - лицемеры.
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напоминаю, что арч никакой самостоятельной ценности не несет Вот серьезно, пред... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.41, мимо (?), 17:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Как минимум арчевики хороша.
     
     
  • 5.93, Аноним (93), 19:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Чел, почитай редбуки каких-нибудь крупных вендоров, чтобы понять, что такое Документация. А арчвики это сборник сниппетов "как сделать, чтобы арч не так сильно глючил".
     
     
  • 6.95, ivan_erohin (?), 19:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "как сделать быстро и без затрат мозга чтобы работало".
    и такой подход работает !

    а у "крупных вендоров" буллшит и саморекламу фильтровать надо.

     
     
  • 7.99, Аноним (93), 19:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая к свиньям самореклама в документации на продукт, который ты уже купил?? Ты моск включай хоть иногда. Ну и я уже понял, что документации ты в жизни не видел, потому школьные записки на салфетки для тебя - откровение.
     
     
  • 8.143, Аноним (143), 21:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая самореклама, что поддерживать хлам удобнее с хорошей докой А то берём оди... текст свёрнут, показать
     
  • 6.136, Расмус Лердорф (?), 21:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень хотелось бы примеров такой документации.
    А арчевики действительно хороша.
     
     
  • 7.155, andy (??), 21:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Oracle хорошая документация на базу данных. SUN про ZFS тоже хорошо расписывала.
     
  • 7.165, Аноним (165), 22:10, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модераторы почему-то упорно режут моё сообщение со ссылкой на redbook по spectrum protect, так что можешь просто поискать по этим словам и посмотреть как взрослые дядьки работают без пузи-вики.
     
  • 6.147, Аноним (143), 21:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А арчвики это сборник ...

    обще-популяризаторских технических статей о практической работе в Linux c софтом прикладным и системным. Хороший сборник, хороших статей.

    Никакая инциклопедия и документация не раскрывает что для чего задумано и как обычно используют. А у AW можно это увидеть.

     
     
  • 7.164, Аноним (165), 22:10, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в линукс, а в арче. Это раз. Попробуй эти статьи применить для никсос или даже для убунты/генты. Поржом, ага.

    Если пузи-админы подкроватного роутера не в курсе, то значит объясняю - хорошая документация _всегда_ объясняет цель компонента системы (для чего задумано) и best practice (как обычно используют). Это два.

    AW это сборник однострочников и около линуксовых частушек. Это три.

    Учиться надо на хорошем, а не сочинениях вась пупкиных из интернета! Это четыре.

     
     
  • 8.173, Аноним (173), 23:16, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Debian ужасная инструкция У FreeBSD ужасная инстурция У Arch хорошая инструк... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.196, Аноним (196), 01:56, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мантра 3... текст свёрнут, показать
     
  • 8.190, Аноним (190), 01:42, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не только на арче как и на генту вики можно много полезного для любого дистра п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.195, Аноним (196), 01:56, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя, на дистрофии вики статьи специфичные для дистра Довольно очевидно, не ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.197, Аноним (196), 01:57, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На дистровики быстрофикс ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.42, Аноним (42), 17:05, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У арча вики норм
     
  • 4.52, Аноним (52), 17:33, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И часть мира останется без упаковки. Кстати, школы можно на Астру. Если чё 😊
     
  • 4.72, Canis dirus Leidy (?), 18:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > А теперь представим мир без генты. В этом случае остальные ведущие дистры -- федора, дебиан, никсось -- лишаются ценного референса, как пакетировать либы и приложения.

    Это такой троллинг или вы и в самом деле считаете, что Партия изобрела вертолёт?

     
     
  • 5.198, Аноним (198), 01:58, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В этом случае остальные ведущие дистры -- федора, дебиан, никсось -- лишаются ценного референса, как пакетировать либы и приложения.

    Ты не все ненужное перечислил

     
  • 4.77, Аноним (77), 18:35, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а что касается арча, то что-то я не слышал, чтобы арч принес опенсорсу хоть какую-то минимальную пользу.

    Как минимум авчеводы активные бета-тестеры новых релизов.

     
     
  • 5.83, Аноним (93), 18:42, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл бета тестов в отчетах о тестировании. Арчеводы баги терпят и ждут пока апстрим поправит. Или ты  реально думаешь они там что-то системно тестируют? Лол.
     
  • 4.89, Аноньимъ (ok), 18:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без арча на моём ноуте только виндовс заведётся.
     
     
  • 5.90, Аноним (93), 18:58, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раскрой глубину мысли
     
     
  • 6.94, Аноньимъ (ok), 19:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любой другой линукс либо виснет намертво при загрузке либо перезагружает ноут.
     
     
  • 7.102, Аноним (93), 19:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты пробовал разобраться? Или просто принял как заслугу арча? Зная, что в этой недоделке накладывается минимум кошерных патчей и почти все пакеты дебильно-ванильные - это скорей совпадение.

    Помойке в арче начинается с /

     
     
  • 8.127, Аноньимъ (ok), 20:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю это как-то связанно с dual graphics, но это не точно Обычные логи ничего ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.151, Xo (?), 21:33, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тебя Арчи в детстве побил ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.199, Аноним (196), 02:00, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое Арчи Смузи мешает членораздельно говорить ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.96, Аноним (96), 19:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    даа, отличная польза опенсорсу, да оно даже звучит почти как macOS основана на ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.120, iZEN (ok), 20:02, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > версия хрома; время коммита в арче vs время коммита в генте
    > Stable
    > v110.0.5481.177; 2023-02-22 19:06:10 +0000 vs 2023-02-23 15:27:22 -0500
    > v110.0.5481.100; 2023-02-14 18:06:08 +0000 vs 2023-02-16 11:36:16 -0500
    > v110.0.5481.96; 2023-02-13 21:06:09 +0000 vs -- нету --
    > v110.0.5481.77; 2023-02-07 19:36:13 +0000 vs -- нету --

    FreeBSD:
    110.0.5481.177; 2023-02-23 06:17:19
    110.0.5481.100; 2023-02-17 06:34:10
    110.0.5481.96; -- нету --
    110.0.5481.77; 2023-02-10 20:53:54

    — для линукс всё готовенькое, для FreeBSD нужно патчить.

     
     
  • 6.200, Аноним (196), 02:02, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изя, а ты сообщения специально игноришь?
     
  • 4.150, Андрей (??), 21:32, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч идеален для разработчиков, простому юзеру он нахер не нужен кроме секты свидетелей арча. Что до генты, то её фишка порты и сборка из исходников, с готовыми бинарями теряется смысл генты. Как ни крути, но основной локомотив линукса ред хат пока, поэтому всякого рода новшества чаще всего появляется в федоре сначала, а кто первый соберёт что то из прикладного ПО типа плееров, браузеров и прочего барахла не суть и важно. Хром ОС кстати с убунтушным upstart, не было бы убунты хром ос всё равно бы появилась, то же касается и генты, на LFS бы собрали. Хром ОС одно время была на дебиан недолго.
     
  • 3.82, Аноним (3), 18:42, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >уж чем там арчеводы занимаются и сказать страшно или даже иногда стыдно.

    Запускают у себя neofetch-и и бегают по интернету, чтобы рассказать, что они используют арч?

     
     
  • 4.85, Аноним (93), 18:50, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем ты так. Ещё можно рассказывать, какая замечательная у арча вики, в которой описаны решения проблем, продуцируемых арчем и копипаст манов. Мегарулез же.
     
  • 3.134, Аноним (134), 20:51, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С уверенностью можно сказать, чем арчеводы точно не занимаются. НЕ ЖДУТ ЕБИЛДОВ.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (38)

  • 1.4, Аноним (5), 16:02, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    ФФ уже давным давно находится на обочине истории из-за раста.  
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 16:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все верно, поэтому ФФ нужно переписать на Паскаль. Ведь, Паскаль - новый раст.
     
     
  • 3.36, Аноним (5), 16:52, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да надо срочно что-то делать.
     
  • 3.58, iZEN (ok), 17:50, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть вариант: Modula 3.
     
     
  • 4.91, Аноним (93), 18:59, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изя, ты же раньше на жабке говнокодил, с чего такая внезапная любовь к модуле? Тебя поперли из норм конторы и взяли в НИИ?
     
  • 4.201, Аноним (196), 02:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изя, ответ будет?!
     
  • 2.68, Аноним (93), 18:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А мужики и не знали. Ну ты почаще это повторяй, может поверит кто.
     
     
  • 3.98, Она им (?), 19:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, теперь знают. Фурифокс жив, потому что позволяет Гугла. Из антимонопольных соображений.
    Но и он уже давно стал хромым.
     
     
  • 4.105, Аноним (93), 19:31, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несёшь то вообще? Фури, гугла, хромой... Срочно нужен толмач с сойбойского.
     
     
  • 5.117, Она им (?), 19:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ху из толмач?
     
  • 2.103, Она им (?), 19:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он давно на одре. Гребёт. Одной лапой.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:04, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Форк от секты свидетелей -O9 ?

     
  • 1.7, Аноним (7), 16:05, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Включён по умолчанию режим Do Not Track для блокирования кода отслеживания перемещений.

    Который лишь уведомляет сайты "я не хочу, чтобы меня отслеживали". И даёт ещё 1 бит уникальности, благо что DNS мало у кого включён.

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 16:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DNT, конечно, а не DNS

    // быстрофикс

     
  • 2.32, пох. (?), 16:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все норм, пацаны все правильно сделали - бит уникальности он как раз дает когда отключен - потому что у хромоногов всегда включен.

    т.е. при всей его фееричной ненужности - включать надо, иначе будешь выделяться из толпы.

     

  • 1.9, YM2608 (?), 16:10, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    когда уже появится проект Chromium для Winduws XP 64 ??? я даже готов деньги задонатить таким разработчикам...
     
     
  • 2.29, Аномимик (ok), 16:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Win3.1 надо!! А то обновляться не хочется на эти ваши новомодные win 95
     
  • 2.64, Аноним (64), 18:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставь GCC на свою ХР компилируй под нужным конфигом. Сделай добро.
     
     
  • 3.76, YM2608 (?), 18:31, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я так не умею
     
  • 3.78, Аноним (78), 18:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Chromium собирается GCC? А то я попробовал собрать Ungoogled, а он Шланг потребовал.
     
  • 2.174, Аноним (173), 23:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Winduws XP 64 это даже не ХР.
     
     
  • 3.176, YM2608 (?), 23:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не позорься - ибо не ведаешь, что говоришь !!!
     

  • 1.10, Товарисч (?), 16:11, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    https://thorium.rocks/optimizations

    у меня глаза вытекли

     
     
  • 2.13, pashev.ru (?), 16:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня уши повяли. Пипец.
     
  • 2.17, Аноньимъ (ok), 16:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато типо едже контент, хакер сайл.
     
     
  • 3.172, Аноним (172), 23:11, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Suckless момент.
     
     
  • 4.202, Аноним (196), 02:11, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу, саклес зашквар. Пахнут слабостью.
     
  • 2.21, 1 (??), 16:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако, да. Не, ну если нажать Ctrl-A, то прочитать уже становиться можно. Жуть конечно.
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 17:09, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это кстати лайфхак, теперь буду знать, как такие всратые сайты читать
     
     
  • 4.46, Аноним (5), 17:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даже не представляю что с тобой произойдет когда ты узнаешь про Ctrl+Shift+I.
     
  • 3.69, Аноним (93), 18:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ctrl это что? У меня нет такого на андроиде.
     
     
  • 4.131, 1 (??), 20:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это выделить все, на андроиде тоже можно выделить все -- нажми на любое слово и подержи, в всплывшем меню в троеточии вертикальном будет "выбрать все"
     
     
  • 5.133, 1 (??), 20:44, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но на компе выделенное лучше выглядит
     
  • 2.23, Аноним (22), 16:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно что значат слова "более быстрый", быстрее закрываешь этот ужас.
     
  • 2.25, topin89 (ok), 16:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думал, там дичь в тексте, а там реально привет от народ.ру/neocities
     
     
  • 3.33, пох. (?), 16:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты просто ниасилил прочитать - уверен, что в тексте тоже дичь - просто никому уже нет дела до текста, когда глазки вытекли (да, я тоже не могу ;-)
     
  • 2.30, ryoken (ok), 16:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, читабельность на высоте (отрицательной).
     
  • 2.35, InuYasha (??), 16:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл в защитных очках, пока жив. Но не так страшны цвета как узкая колонка. Это, наверное, для тех же мутантов с вертикальным расположением глаз, что выкладывают вертикальные видеоролики. )
     
     
  • 3.38, Аноним (5), 16:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Узкая колонка позволяет быстрее читать.  
     
     
  • 4.129, InuYasha (??), 20:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас скорость чтения измеряется колёсиком мышки или скольжением пальца по экрану? :D
     
     
  • 5.188, Аноним (188), 01:14, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поколение, никогда не видевшее газет.
     
     
  • 6.203, Аноним (196), 02:12, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поколение, никогда не видевшее скрижалей. Как низко мы пали.
     
  • 3.53, Аноним (52), 17:39, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как как телефон использовать горизонтально?
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 18:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вражеская пропаганда.
    Все здоровые люди используют телефон в альбомном режиме.
     
  • 2.65, Аноним (64), 18:18, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ребята точно с тёмной стороны луны)
     
  • 2.149, Аноним (149), 21:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://thorium.rocks/optimizations
    > у меня глаза вытекли

    Интересно, сколько проект просуществует в активной фазе. Пока не наберут опыт для устройства на работу...

     

  • 1.11, Всем Анонимам Аноним (?), 16:16, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если говорят, что более производительный, то, конечно, мы сразу поверим на слово.
     
     
  • 2.19, YetAnotherOnanym (ok), 16:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто не запрещает самому побенчмаркать.
     
     
  • 3.37, Аноним (5), 16:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не запрещает ничего не бенчмаркать и просто не верить им на слово.  
     
  • 2.71, Аноним (71), 18:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если говорят, что более производительный, то, конечно, мы сразу поверим на слово.

    Профайлинг сила и в него я верю. Хоть он и совсем не помогает в оптимизации числодробилок, но все современные программы состоящие в основном из миллионов if/else, где вероятность возникновения else близка к нулю, вполне могут ускорится в пару раз. Ну и естественно оптимизация под современные процессоры даёт на них больше производительности, чем оптимизация под i586 и самый первый AMD64 выпущенный в 2000 году.

     

  • 1.14, Анони (?), 16:20, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, интересненько... Пошел посмотреть...
     
  • 1.15, Аноньимъ (ok), 16:21, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл Хром, ты ли это?
     
  • 1.16, YM2608 (?), 16:21, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот нафига эта музыка на сайте...
     
     
  • 2.18, Аноньимъ (ok), 16:23, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня никакой музыки нет, у вас что-то включено в браузере не то.
     
     
  • 3.28, YM2608 (?), 16:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я имею ввиду https://thorium.rocks/
     
     
  • 4.108, НяшМяш (ok), 19:42, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл - никакой музыки. В современных браузерах (последние года 4 как) автовоспроизведение аудио или видео с аудио автоматически отключено.
     
     
  • 5.169, SilverCutePony (ok), 22:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй зайти сюда:
    https://thorium.rocks/performance
    Или сюда:
    https://thorium.rocks/optimizations
     
     
  • 6.182, НяшМяш (ok), 23:46, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зашёл. Файрфокс радостно рисует мне в адресной строке зачёркнутый символ "воспроизвести", всплывашка говорит, что выпадающий список "Автовоспроизведение" стоит на "блокировать аудио". В чём проблема-то?
     
  • 4.180, Аноним (173), 23:31, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайт делали дети аутисты. Музыки нет.
     
  • 2.24, Аноним (22), 16:27, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. к шрифту вопросов нет?)
     
     
  • 3.170, YM2608 (?), 22:49, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужно выделить весь текст Ctrl+A и сразу станет читабельно
     

  • 1.20, КО (?), 16:24, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вырезать хероту от гугла из опенсорсного браузера и вуаля, он оказывается ещё быстрее.
     
     
  • 2.40, Аноним (5), 16:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтож ты её сам не вырезал? А тут люди заморочились для тебя.  
     

  • 1.31, ryoken (ok), 16:39, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть Ungoogled-chromium, а какой юзкейс у сабжа?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 16:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно отдавать свои персональные данные Гуглу гораздо быстрее.
     
     
  • 3.119, Она им (?), 20:00, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Тебя это каким-то боком дербанит? А если нет разницы...
     
  • 2.45, Аноним (-), 17:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос. Ангуглд-хромиум даёт 100% гарантию, что Гугл за мной не следит? Так-то. В вопросах приватности нужна 100% гарантия.
     
     
  • 3.126, Аноним (126), 20:27, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В вопросах приватности нужна 100% гарантия.

    Ну так разбери исходники самостоятельно, кто ещё должен тебе дать какую-то гарантию?

    > Гугл за мной не следит

    Всё равно следит, каждый раз когда ты выходишь в интернет. Хром с бэкдорами просто позволяет Гуглу следить чуть проще и дешевле.

     
  • 3.130, InuYasha (??), 20:31, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда уж лучше unmozilled tor browser )
     
     
  • 4.185, Аноним (185), 00:49, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >unmozilled tor browser

    О, да! Этот сливает медленно, зато всё и всем и начальникам в личку галочку ставит, что кулхацкер вышел погулять в сеть.

     

  • 1.39, Аноним (39), 16:57, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хм. Почему тогда Google Chrome не использует SSE4.2, AVX и AES, если это ускоряет работу браузера? Может быть есть уязвимости?
     
     
  • 2.44, Аноним (5), 17:23, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у бразуера с мировой долей десктопа 66% есть пользователи у которых нет SSE4.2 такая здравая мысль не посещала твою голову?
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 17:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты думаешь, как много пользователей на 15 летнем железе сегодня и насколько монополисту на них не положить?
     
  • 3.56, Аноним (39), 17:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для таких случаев существуют исключения "blacklist". Тем более на старых процессорах современные браузеры уже не запускаются. Просто сообщение: "ваше оборудование устарело".
     
     
  • 4.80, Аноним (71), 18:39, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тем более на старых процессорах современные браузеры уже не запускаются

    Это насколько старых? Тех, что x86-64 не поддерживают?

     
  • 2.48, Аноним (49), 17:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что использование AVX автоматически замедляет исполнение в разы на процессорах старше 2 лет.
     
     
  • 3.59, Аноним (39), 17:51, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А остальные два SSE4.2 и AES?
     
  • 3.62, Аноним (62), 18:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не порите чушь, ей больно.
     
     
  • 4.63, Аноним (49), 18:08, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использование avx автоматически режет частоту, это факт.
     
     
  • 5.84, Аноним (62), 18:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Режет. Но не в два раза, и по итогу всё равно получается быстрее.
     
     
  • 6.92, Аноним (49), 19:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря в чём и как измерять, но, вообще, не получается. Поэтому должны быть веские основания, чтобы задействовать.
     
  • 5.109, НяшМяш (ok), 19:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AVX не помню чтобы резал. AVX2 резал частоту на процессорах поколения Haswell-Broadwell, потом это починили. На зенах вообще не замедлялся емнип. Сейчас такая же история с AVX-512 происходит, но вряд ли он браузеру пригодится.
     
     
  • 6.135, Аноним (49), 20:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На скайлейках тоже. С 1 были баги на первых нескольких поколениях точно, но об сам по себе бесполезный и кроме лишнего нагрева ничего не даст (а значит троттлинг и падение производительности  уже в тысячи раз).
     
  • 2.107, Аноним (107), 19:34, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что всякие нетбуки на атомах не имеют AVX. Если гугл забанит свои же хромбуки будет весело вообще. Ах да, они ж в Gentoo собирают хромось официальную!, а не эти ваши мамкиных хакиров поделия. Все по-взрослому, по-корпоративному чтобы потом не падало все и сразу. Васян байты это вам нет байтики свободы от мозгов!
     
     
  • 3.110, Аноним (39), 19:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что утверждение, что Thorium на 8-40% опережает по производительности штатный Chromium полная чушь. Если бы это было так, то google chrome давно бы внедрили это. А старьё отсеивали бы с помощью исключений, как это делается с GPU
     
     
  • 4.171, Аноним (107), 22:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли это ложь. Раньше был онлайн тест и у меня получалось снизить задержки собирая огнелиса с -О3 и прочими улучшалками.
    Можешь заодно побегать по сайтам и узреть что на разных ядрах тоже может быть весьма внушительная разница в производительности. Я видел 50% рост производительности в браузерных играх. Так что да, кривой софт правда может быть таким тормозным так что ноутбук на атоме с SSE4 может внезапно обгонять настольные процессоры с AVX2 потому что компилатор убогий и задействует лишь 32 битные регистры и часть блоков 64-битных инструкций, они же SSE, и конечно 2 конвейеры 128 битных инструкций могут наподдать еще, вот тебе и будет разница хоть в 10 раз на одном и том же коде вкупе с оставшимися незадействованными SSE3, SSE4 блоками.
     
  • 3.128, Аноним (126), 20:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нетбуки на атомах

    Нулевые закончились больше 10 лет назад. Нет больше атомов и нетбуков.

    >Если гугл забанит свои же хромбуки будет весело вообще.

    Поэтому это и не Гугля проект, иди проспись.

     
     
  • 4.168, _kp (ok), 22:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было выпушено много планшетов на Атомах Z3*, первые серии из них с ограничение на ОЗУ в 2Гб и залоченные только для 32х битных ОС устарели.

    А 64х битные планшеты хотя бы на Z3580 с 4Гб ОЗУ вполне актуальны. И они без AVX, но с SSE4.2
    И замечу, оно до сих пор лучше любого топового планшета на Андроиде, ибо позволяет пользоваться и полноценным браузером, и игрухи типа Гта5 запустить (на минималках конечно), и usb3 есть..

    По поводу не устарел ли.. Ну браузер, Сhrome, не тормозит. ОЗУ бы побольше сейчас не помешало, но для планшета процессора хватает.

     

  • 1.47, Аноним (47), 17:25, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А память он тоже более быстро поглощает?
     
  • 1.50, Аноним (52), 17:31, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какому браузеру верить, если исток доверия не вызывает?
     
  • 1.51, kawaii_girl (ok), 17:33, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GPU декодирование видео в этом браузере работает?
     
     
  • 2.74, Аноним (93), 18:27, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не стоит его использовать, если не хотите попасть в ловушку.
     

  • 1.54, Аноним (54), 17:40, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу ложь с первой страницы. "Thorium -
    The fastest browser on Earth." Где сравнение независимых исследователей и не только с хромым? Или так, по пацански пальцы веером?
     
     
  • 2.57, Аноньимъ (ok), 17:49, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты и душнила.
     
     
  • 3.67, Анонием (?), 18:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно, человек прав же. Ценность этого заявления околонулевая -- просто странные понты. Зачем эта фигня у них на сайте? Доверие только уменьшает. Ну и небольшая ремарка: по личному опыту те, кто называет других душнилами, обычно не слишком любят думать и мыслительный процесс дальше 1-2 шагов у них не заходит.
     
     
  • 4.163, Валерий (??), 22:10, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. Увы, мусор нынче в моде
     
  • 3.70, Аноним (64), 18:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем так громко врать. Они показывают дурной пример)
     
     
  • 4.86, Аноньимъ (ok), 18:51, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто лозунг, ненужно все максимализировать до абсурда.
     
     
  • 5.153, Палыч (?), 21:37, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Максимизировали тут как раз они. Это не лозунг, а краткое описание больше, причём лживое. Из-за таких лозунгов потом везде кликбейты и враньё. Как на рынке среднеазиатском, ей богу
     
  • 5.175, Аноним (173), 23:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    НЕ лозунг, а рекламный слоган. В таком случае забыл слово возможно или наверное, иначе надо пруфов.
     
  • 3.159, Валерий (??), 22:08, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оскорблять человека из-за вполне обоснованного замечания?.. Воистину, мир теперь подстраивается под тупых. Если умного человека не поняли, это он нынче душнила и это его проблема, а не тех, кто не понимает
     
     
  • 4.177, Аноним (173), 23:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в интернете в том что любой дурак может поставить под сомнение что угодно.
     
  • 2.60, Аноним (60), 18:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    written & built by VAsYaN
    Ты что, не понял, это браузер от очень молодых разработчиков, ты на страницу то посмотри. У меня глаза заболели.
    https://thorium.rocks/optimizations
     
     
  • 3.61, Аноним (60), 18:05, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё там музон на странице.
     
  • 3.167, Sw00p aka Jerom (?), 22:32, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да это фейковый браузер, как антивирусы в свое время :)

    пс: 15500

     
  • 2.123, Аноним (134), 20:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не смущает, что там и форк Фокса и форк Хромого одинаковые 8-40% показывает, _будто_ либАстралом измеренные? Что веб-страница будто школьником сделана? Что "самый-самый" на каждой странице? Что пакетов для дистрибутивов нет, зато бинарники заботливо собраны?
    Это же браузер для пацанских _и_1337, а простые смертные и Либревульф с флатхаба накатят.
     

  • 1.55, Аноним (173), 17:42, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Готовые сборки формируются для Linux, macOS, Raspberry Pi и Windows.

    Лайте ссылку на сборку для винды

     
  • 1.79, OperaPrestoFan (?), 18:37, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ща придёт разраб одноимённого мобильного клиента пиртюба и набъёт этому/этим морду!  :)))
     
  • 1.81, Аноним (81), 18:40, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    работает на семерке?

     
     
  • 2.87, Аноньимъ (ok), 18:52, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос волнующий не только лишь никого.
     
     
  • 3.178, Аноним (173), 23:27, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тебя не волнует тогда не спамь
     
  • 2.179, Аноним (173), 23:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://thorium.rocks/win7
     
     
  • 3.181, Аноним (173), 23:37, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thorium_SSE3_mini_installer.exe установился но почему то в фоне.
     

  • 1.88, Аноним (88), 18:53, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тоже более лучшее достижение. Вот.
     
  • 1.106, Она им (?), 19:32, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с аддонами? Какие принимает?
     
  • 1.113, Аноним (113), 19:49, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю сборку ториума с sse2,кажется немного быстрее и немного меньше нагружает проц чем хром на моем шлаконоуте
     
     
  • 2.125, Аноним (134), 20:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так и работает самовнушение. Научный метод требует слепого тестирования.
     

  • 1.114, Аноним (114), 19:51, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню какие то трояны были, ставили какие то браузеры типа Бромиум, Никель и похожие названия.
     
  • 1.121, Аноним (121), 20:02, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >применением процессорных инструкций SSE4.2, AVX и AES (Chromium использует только SSE3).

    Сразу ффтопку. У меня нет ни одних из перечисленных.

     
  • 1.122, penetrator (?), 20:02, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://github.com/Alex313031/Thorium-AVX2/releases/tag/M109.0.5414.120

    обещают даже бекпортить фичи из 110 в 109 для Windows 7

    но я все равно на FF )))

     
     
  • 2.141, Аноним (149), 21:12, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > обещают даже бекпортить фичи

    Какие смелые в оценке далёкого будущего.

     

  • 1.139, Аноним (149), 21:11, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена, но не включена по умолчанию, экспериментальная поддержка аннотаций в PDF.

    Только выпилили FTP, который по смыслу уместен в сетевом браузере.

    И тут же занесли ересь, которая в браузере ни на деревню ни в армию не пришлась.

    А могли бы вложиться в интеграцию специальных инструментов др. с др., вместо очередных комбайнов с неуместными возможностями.

     
  • 1.157, Аноним (157), 22:04, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работает заметно шустро на Sandybridge.
     

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