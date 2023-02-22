Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium

2.44 , Аноним ( 5 ), 17:23, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может у бразуера с мировой долей десктопа 66% есть пользователи у которых нет SSE4.2 такая здравая мысль не посещала твою голову?

3.49 , Аноним ( 49 ), 17:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как ты думаешь, как много пользователей на 15 летнем железе сегодня и насколько монополисту на них не положить?

3.56 , Аноним ( 39 ), 17:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для таких случаев существуют исключения "blacklist". Тем более на старых процессорах современные браузеры уже не запускаются. Просто сообщение: "ваше оборудование устарело".

4.80 , Аноним ( 71 ), 18:39, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Тем более на старых процессорах современные браузеры уже не запускаются Это насколько старых? Тех, что x86-64 не поддерживают?

2.48 , Аноним ( 49 ), 17:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Потому что использование AVX автоматически замедляет исполнение в разы на процессорах старше 2 лет.

3.59 , Аноним ( 39 ), 17:51, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А остальные два SSE4.2 и AES?

3.62 , Аноним ( 62 ), 18:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не порите чушь, ей больно.

4.63 , Аноним ( 49 ), 18:08, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использование avx автоматически режет частоту, это факт.

5.84 , Аноним ( 62 ), 18:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Режет. Но не в два раза, и по итогу всё равно получается быстрее.

6.92 , Аноним ( 49 ), 19:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря в чём и как измерять, но, вообще, не получается. Поэтому должны быть веские основания, чтобы задействовать.

5.109 , НяшМяш ( ok ), 19:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – AVX не помню чтобы резал. AVX2 резал частоту на процессорах поколения Haswell-Broadwell, потом это починили. На зенах вообще не замедлялся емнип. Сейчас такая же история с AVX-512 происходит, но вряд ли он браузеру пригодится.

6.135 , Аноним ( 49 ), 20:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На скайлейках тоже. С 1 были баги на первых нескольких поколениях точно, но об сам по себе бесполезный и кроме лишнего нагрева ничего не даст (а значит троттлинг и падение производительности уже в тысячи раз).

2.107 , Аноним ( 107 ), 19:34, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что всякие нетбуки на атомах не имеют AVX. Если гугл забанит свои же хромбуки будет весело вообще. Ах да, они ж в Gentoo собирают хромось официальную!, а не эти ваши мамкиных хакиров поделия. Все по-взрослому, по-корпоративному чтобы потом не падало все и сразу. Васян байты это вам нет байтики свободы от мозгов!

3.110 , Аноним ( 39 ), 19:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это потому что утверждение, что Thorium на 8-40% опережает по производительности штатный Chromium полная чушь. Если бы это было так, то google chrome давно бы внедрили это. А старьё отсеивали бы с помощью исключений, как это делается с GPU

4.171 , Аноним ( 107 ), 22:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вряд ли это ложь. Раньше был онлайн тест и у меня получалось снизить задержки собирая огнелиса с -О3 и прочими улучшалками.

Можешь заодно побегать по сайтам и узреть что на разных ядрах тоже может быть весьма внушительная разница в производительности. Я видел 50% рост производительности в браузерных играх. Так что да, кривой софт правда может быть таким тормозным так что ноутбук на атоме с SSE4 может внезапно обгонять настольные процессоры с AVX2 потому что компилатор убогий и задействует лишь 32 битные регистры и часть блоков 64-битных инструкций, они же SSE, и конечно 2 конвейеры 128 битных инструкций могут наподдать еще, вот тебе и будет разница хоть в 10 раз на одном и том же коде вкупе с оставшимися незадействованными SSE3, SSE4 блоками.

3.128 , Аноним ( 126 ), 20:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >нетбуки на атомах Нулевые закончились больше 10 лет назад. Нет больше атомов и нетбуков. >Если гугл забанит свои же хромбуки будет весело вообще. Поэтому это и не Гугля проект, иди проспись.

4.168 , _kp ( ok ), 22:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Было выпушено много планшетов на Атомах Z3*, первые серии из них с ограничение на ОЗУ в 2Гб и залоченные только для 32х битных ОС устарели. А 64х битные планшеты хотя бы на Z3580 с 4Гб ОЗУ вполне актуальны. И они без AVX, но с SSE4.2

И замечу, оно до сих пор лучше любого топового планшета на Андроиде, ибо позволяет пользоваться и полноценным браузером, и игрухи типа Гта5 запустить (на минималках конечно), и usb3 есть.. По поводу не устарел ли.. Ну браузер, Сhrome, не тормозит. ОЗУ бы побольше сейчас не помешало, но для планшета процессора хватает.

