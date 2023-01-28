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Представлен Carbonyl, консольный браузер на основе движка Chromium

28.01.2023 07:55

Представлен новый консольный web-браузер Carbonyl, основанный на движке Chromium и способный отображать в терминале любые сайты, в том числе YouTube. Браузер поддерживает почти все Web API, включая WebGL, WebGPU и средства для воспроизведения видео, звука и анимации. Работа возможна как при прямом запуске терминала, так и при подключении через SSH. Обвязка вокруг движка Chromium написана на языках TypeScript, C++ и Rust.

Проект продолжает развитие утилиты html2svg, которая изначально была разработана для преобразования HTML и <canvas> в векторные (SVG, PDF) или растровые изображения (PNG, JPEG, WebP), а теперь задействована в качестве основы для отрисовки в терминал. Для вывода графики задействованы возможности терминалов, таких как xterm-256, выводить unicode-символы в цвете - в качестве виртуального пикселя используется символ U+2584 ("▄"). Пользуясь тем, что соотношение сторон в этом символе 1:2, имеется возможность отображения на его основе двух квадратных пикселей, верхний из которых задаёт цвет фона, а нижний - переднего плана.

Для отслеживания движения мыши, перемещения курсора и изменения цвета текста используются escape-последовательности xterm. Для терминала xterm возможно задействование RGB-палитры 6x6x6, а при установке режима COLORTERM - 24-разрядной полноцветной палитры RGB. Текст отрисовывается в фиксированном размере, отдельно от изображений. Для перехвата текста в библиотеке Skia подключается отдельный обработчик. Код отрисовки оптимизирован для работы в терминале и позволяет выводить графику с частотой обновления на уровне 60 FPS с минимальной нагрузкой на CPU.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен lsix, вариант утилиты ls для изображений
  3. OpenNews: Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26
  4. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
  5. OpenNews: В рамках проекта Browsh развивается консольный браузер на базе Firefox
  6. OpenNews: Первый выпуск консольного браузера Offpunk, оптимизированного для работы в offline-режиме
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58566-carbonyl
Ключевые слова: carbonyl, terminal, console, browser, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Igraine (ok), 08:57, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Молодцы.
    Ожидается пароксизм ненависти и множество глупых набросов из-за rust
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:54, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Ожидается пароксизм ненависти

    - Это первый из

    > глупых набросов из-за rust

     
  • 2.22, Аноним (22), 11:21, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Обвязка вокруг движка Chromium написана на языках TypeScript, C++ и Rust.

    Потому что раст - неполноценен, но хочется острых ощущений?

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:50, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что без ложуи дегтя жопа слипнется. Мы посланы в мир, чтобы страдать, абсолютно все. От малого до великого, от бедного и богатого. Если что-то идет хорошо, то обязательно нужно немного сделать плохо, чтобы сохранить баланс.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:58, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    browsh уже был
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:00, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    браузер который не поддерживает x32 - это игровая приставка
     
     
  • 2.9, Свидетель чёлки страуструпа (?), 09:42, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужен x32 пользуются в Windows XP кгбшной Орегой и живут в 2006м.
     
  • 2.13, eganru (?), 10:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддержка x32 в 2023 году вообще говоря далеко не первоочередная задача.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:29, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть две мейнстрим архитектуры ARM64, AMD64.
    Всё остальное это хотелки единиц, которыми можно пренебречь.
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:19, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    x32 (не путать с i386, i586 и i686, x32 - это 64-битный машинный код + 32-битные указатели) давно ведь (и совершенно незаслуженно) дропнули везде.
     
     
  • 3.26, eganru (?), 11:32, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если коротко - в современном мире докер с питоном в виртуальной машине тихо хихикает над потенциальными плюсами в потреблении памяти и производительности x32.
     

  • 1.5, Айнаниммм (?), 09:07, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё-таки есть жизнь в консоли! :)
     
  • 1.10, Вован (??), 09:46, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ебилд давайте, пацаны...
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:49, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кекнул с переключения на фуллхд в ютубе, надо было еще для полноты картины геймплей майнкрафта врубить.
     
     
  • 2.18, деанон (?), 10:59, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что смешного в том, что Ютуб это умеет? Не отвечай. Все и так понятно
     

  • 1.15, Аноним (14), 10:39, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже есть Links.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:14, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но он не на движке chromium, а значит не является полноценным браузером
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:43, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это я понимаю ШГ
     
  • 1.17, Любитель Монеточки (?), 10:53, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Browsh - Firefox. Carbonyl - Chrome. Надеюсь в конкуренции на их нише они будут улучшаться
     
  • 1.25, sqrt (?), 11:26, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Осталось дождаться, когда Electron адаптируют, и мир наконец-то увидит cat и echo, которые потребляют 2 гига памяти и 1 ядро при старте и вдесятеро больше при нагрузке.

    /s

     
     
  • 2.32, Современные разработчики (?), 12:17, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за херня? Как они на таком недоразумении вообще запустятся-то?

    Минимальным требованием будет 8 гиг и четыре ядра, ну мы-то понимаем что это для того чтоб кое-как запуститься, а работать будет на нормальной машине, вот как наш макбучек например.


     
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:42, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с каких пор макбучек на древнем железе (или вообще на арме) и low-dpi глянцевым экраном по цене топового стационара на райзене стал нормальной машиной?
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:49, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё ещё быстрее опеннетчиков с пентиумами.
     
  • 2.39, Бывалый смузихлёб (?), 13:35, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати, электрон очень даже производительный, хотя и памяти жрёт немало
    И всё бы ничего, не занимай базовый проект без грязных оптимизаций порядка 200 Мб и не представляй собой полтора десятка файлов и каталогов. В папку с электроновским приложением заходишь, а там файлов - как у неплохой современной игры. И, главное, нет никакой возможности это нормально уложить в один файл. Есть поделия на NSIS, но они по сути - самораспаковывающиеся архивы, распаковывающие содержимое во временную папку и оттуда запускающие приложение.
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:53, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Консоль же давно умеет в графику, зачем эта порнография с ASCII?
     
     
  • 2.29, Аноним (14), 12:08, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как я понимаю либо старая школа с text user interface (TUI) & CLI либо графический интерефейс полноценный. А то что мы имеем здесь ненужно.
     
     
  • 3.38, Бывалый смузихлёб (?), 13:31, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так эта хрень наверняка и ресурсов жрёт даже больше полноценного графического интерфейса
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:09, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у них в примере
    docker run -ti fathyb/carbonyl https://youtube.com

    и как смотреть сей пиксель-арт?

     
     
  • 2.35, Аноним (34), 12:43, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что тебя смущает?
     

  • 1.33, Аноним (33), 12:38, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы framebuffer не использовать? Открываешь такой полноценный браузер без иксов и вяленого.
     
  • 1.37, Аноним (37), 13:14, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гавno.  Придётся самому нормальный cli-браузер писать.
     

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