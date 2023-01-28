Представлен Carbonyl, консольный браузер на основе движка Chromium

Представлен новый консольный web-браузер Carbonyl, основанный на движке Chromium и способный отображать в терминале любые сайты, в том числе YouTube. Браузер поддерживает почти все Web API, включая WebGL, WebGPU и средства для воспроизведения видео, звука и анимации. Работа возможна как при прямом запуске терминала, так и при подключении через SSH. Обвязка вокруг движка Chromium написана на языках TypeScript, C++ и Rust.

Проект продолжает развитие утилиты html2svg, которая изначально была разработана для преобразования HTML и <canvas> в векторные (SVG, PDF) или растровые изображения (PNG, JPEG, WebP), а теперь задействована в качестве основы для отрисовки в терминал. Для вывода графики задействованы возможности терминалов, таких как xterm-256, выводить unicode-символы в цвете - в качестве виртуального пикселя используется символ U+2584 ("▄"). Пользуясь тем, что соотношение сторон в этом символе 1:2, имеется возможность отображения на его основе двух квадратных пикселей, верхний из которых задаёт цвет фона, а нижний - переднего плана.

Для отслеживания движения мыши, перемещения курсора и изменения цвета текста используются escape-последовательности xterm. Для терминала xterm возможно задействование RGB-палитры 6x6x6, а при установке режима COLORTERM - 24-разрядной полноцветной палитры RGB. Текст отрисовывается в фиксированном размере, отдельно от изображений. Для перехвата текста в библиотеке Skia подключается отдельный обработчик. Код отрисовки оптимизирован для работы в терминале и позволяет выводить графику с частотой обновления на уровне 60 FPS с минимальной нагрузкой на CPU.