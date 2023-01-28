Представлен Carbonyl, консольный браузер на основе движка Chromium

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|1.1, Igraine (ok), 08:57, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Молодцы.
Ожидается пароксизм ненависти и множество глупых набросов из-за rust
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|2.12, Аноним (12), 09:54, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Ожидается пароксизм ненависти
- Это первый из
> глупых набросов из-за rust
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|2.22, Аноним (22), 11:21, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Обвязка вокруг движка Chromium написана на языках TypeScript, C++ и Rust.
Потому что раст - неполноценен, но хочется острых ощущений?
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|3.27, Аноним (27), 11:50, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что без ложуи дегтя жопа слипнется. Мы посланы в мир, чтобы страдать, абсолютно все. От малого до великого, от бедного и богатого. Если что-то идет хорошо, то обязательно нужно немного сделать плохо, чтобы сохранить баланс.
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|2.13, eganru (?), 10:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддержка x32 в 2023 году вообще говоря далеко не первоочередная задача.
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|2.14, Аноним (14), 10:29, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть две мейнстрим архитектуры ARM64, AMD64.
Всё остальное это хотелки единиц, которыми можно пренебречь.
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|2.21, Аноним (21), 11:19, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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x32 (не путать с i386, i586 и i686, x32 - это 64-битный машинный код + 32-битные указатели) давно ведь (и совершенно незаслуженно) дропнули везде.
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|3.26, eganru (?), 11:32, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если коротко - в современном мире докер с питоном в виртуальной машине тихо хихикает над потенциальными плюсами в потреблении памяти и производительности x32.
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|1.11, Аноним (11), 09:49, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Кекнул с переключения на фуллхд в ютубе, надо было еще для полноты картины геймплей майнкрафта врубить.
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|2.18, деанон (?), 10:59, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что смешного в том, что Ютуб это умеет? Не отвечай. Все и так понятно
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|2.20, Аноним (20), 11:14, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но он не на движке chromium, а значит не является полноценным браузером
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|1.25, sqrt (?), 11:26, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Осталось дождаться, когда Electron адаптируют, и мир наконец-то увидит cat и echo, которые потребляют 2 гига памяти и 1 ядро при старте и вдесятеро больше при нагрузке.
/s
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|2.32, Современные разработчики (?), 12:17, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что за херня? Как они на таком недоразумении вообще запустятся-то?
Минимальным требованием будет 8 гиг и четыре ядра, ну мы-то понимаем что это для того чтоб кое-как запуститься, а работать будет на нормальной машине, вот как наш макбучек например.
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|3.34, Аноним (34), 12:42, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с каких пор макбучек на древнем железе (или вообще на арме) и low-dpi глянцевым экраном по цене топового стационара на райзене стал нормальной машиной?
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|2.39, Бывалый смузихлёб (?), 13:35, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну кстати, электрон очень даже производительный, хотя и памяти жрёт немало
И всё бы ничего, не занимай базовый проект без грязных оптимизаций порядка 200 Мб и не представляй собой полтора десятка файлов и каталогов. В папку с электроновским приложением заходишь, а там файлов - как у неплохой современной игры. И, главное, нет никакой возможности это нормально уложить в один файл. Есть поделия на NSIS, но они по сути - самораспаковывающиеся архивы, распаковывающие содержимое во временную папку и оттуда запускающие приложение.
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|2.29, Аноним (14), 12:08, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как я понимаю либо старая школа с text user interface (TUI) & CLI либо графический интерефейс полноценный. А то что мы имеем здесь ненужно.
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|1.33, Аноним (33), 12:38, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему бы framebuffer не использовать? Открываешь такой полноценный браузер без иксов и вяленого.
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