Первый выпуск консольного браузера Offpunk, оптимизированного для работы в offline-режиме

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|2.13, Alex (??), 19:49, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там уже есть нормальный контент?
Контента пока мало.
В основном, статьи о самом пртоколе Gemini.
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|2.28, devl547 (ok), 20:39, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Там уже есть нормальный контент?
Ну вот например - gemini://konpeito.media/
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|1.7, Аноним (7), 19:36, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот, нормальный интернет без платной музыки, проституток и пролитиков. Все это стало возможно отказом от javaскрипт.
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|2.16, Alex (??), 19:59, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю данное уточнение.
Ploum договорился с SolderPunk о том, чтобы половина названия OffPunk была взята из никнейма SolderPunk.
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|1.12, crypt (ok), 19:48, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Протокол Spartan рассчитан на передачу документов в формате Gemini, но отличается организацией сетевого взаимодействия (не использует TLS)
да что ж вы все вместе-то не можете осилить!:((
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|3.20, derghast (ok), 20:18, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну мурзилла на свой манифест хорошенько насерила, перформанс забавный получился
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|4.24, Аноним (24), 20:23, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а уяндэкс ни на что не насерил? какой-то у вас зазеркальный вотэбаутизм
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|5.27, derghast (ok), 20:37, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу ничего умного в том, чтобы удалять его у тех, кто им уже пользовался.
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|6.30, Аноним (15), 20:47, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они сами предупреждали, что в 98-ом будут менять список поисковых систем, особенно партнёрских. Может так и было задумано в том самом обсуждении для сотрудников Mozilla.
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|1.18, Аноним (18), 20:15, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну просто поезд уже ушел. Это было нужно во времена МОДЕМОВ и Фидонета. Для медленных коннектов. А счас то чего рыпаться? Открыл Файрфокс, открыл в нем закладки и читаешь себе.
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|1.19, Аноним (24), 20:17, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> оптимизированного для работы в offline-режиме
то, что нужно, для рассийского пользователя
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|1.21, Аноним (24), 20:21, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Сетевая часть Gemini напоминает сильно упрощённый HTTP поверх TLS (трафик обязательно шифруется), а разметка страниц ближе к Markdown, чем к HTML
т.е. без централизованных сертификатов никуда? отечественное шифрование поддерживается?
формат страниц зашит в протокол? шикардос
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|2.25, Аноним (23), 20:28, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле ты можешь и другой формат отдавать. Только сначала убеди остальные gemini клиенты его поддерживать.
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|2.32, Аноним (29), 20:54, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>отечественное шифрование поддерживается?
Зачем? Госуслуги через этот протокол вряд-ли будут.
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