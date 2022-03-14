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Первый выпуск консольного браузера Offpunk, оптимизированного для работы в offline-режиме

14.03.2022 18:49

Опубликован первый стабильный выпуск консольного браузера Offpunk, поддерживающего помимо открытия Web-страниц работу по протоколам Gemini, Gopher и Spartan, а также чтение новостных лент в форматах RSS и Atom. Программа написана на языке Python и распространяется под лицензией BSD.

Ключевой особенностью Offpunk является ориентация на просмотр контента в offile-режиме. Браузер позволяет подписываться на страницы или помечать их для дальнейшего просмотра, после чего данные страницы автоматически кэшируются и при необходимости обновляются. Таким образом, при помощи Offpunk можно поддерживать копии сайтов и страниц, доступные всегда для локального просмотра и поддерживаемые в актуальном состоянии благодаря выполнению периодической синхронизации данных. Параметры синхронизации настраиваются пользователем, например, какой-то контент может синхронизироваться раз в день, а какой-то раз в месяц.

Управление производится через систему команд и клавиатурные комбинации. Имеется гибкая система для ведения многоуровневых закладок, подписок и архивируемого контента. Для разных MIME-типов можно подключать свои обработчики. Разбор и отображение HTML-страниц осуществляется с использованием библиотек BeautifulSoup4 и Readability. Изображения могут преобразовываться в ASCII-графику при помощи библиотеки chafa.

Для автоматизации выполнения действий используется RC-файл, определяющий последовательность команд при запуске. Например, через RC-файл можно автоматически открывать домашнюю страницу или загружать содержимое каких-то сайтов для последующего просмотра в offline. Загружаемое содержимое сохраняется в каталоге ~/.cache/offpunk/ в виде иерархии файлов в форматах .gmi и .html, что позволяет при необходимости изменять содержимое, проводить ручную чистку или просматривать страницы в других программах.

Проект продолжает развитие Gemini- и Gopher-клиентов AV-98 и VF-1, созданных автором протокола Gemini. Протокол Gemini значительно проще протоколов, используемых в Web, но при этом более функционален, чем Gopher. Сетевая часть Gemini напоминает сильно упрощённый HTTP поверх TLS (трафик обязательно шифруется), а разметка страниц ближе к Markdown, чем к HTML. Протокол подходит для создания компактных и лёгких гипертекстовых сайтов, лишённых усложнений, свойственных современному Web. Протокол Spartan рассчитан на передачу документов в формате Gemini, но отличается организацией сетевого взаимодействия (не использует TLS) и расширяет возможности Gemini средствами для обмена бинарными файлами и поддерживает отправку данных на сервер.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В рамках проекта Browsh развивается консольный браузер на базе Firefox
  3. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.10
  5. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера links 2.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56851-offpunk
Ключевые слова: offpunk, gemini, gopher
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:22, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто gemini пользуется? Там уже есть нормальный контент?
     
     
  • 2.9, crypt (ok), 19:46, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пробовал заходить. все ссылки дохлые уже через год:(
     
  • 2.13, Alex (??), 19:49, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там уже есть нормальный контент?

    Контента пока мало.
    В основном, статьи о самом пртоколе Gemini.

     
  • 2.23, Аноним (23), 20:22, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много всяких блогов. Прямо блогоренессанс.
     
  • 2.28, devl547 (ok), 20:39, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Там уже есть нормальный контент?

    Ну вот например - gemini://konpeito.media/

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:24, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Без поддержки js этот браузер не нужен.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:47, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    JS не нужон, даже с поддержкой его в браузере.
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:47, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исполнение стороннего кода на компе пользователя ненужно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:29, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    То что нужно, чтобы посидеть в инете долгим марсианским вечерком.
     
  • 1.5, Любитель Монеточки (?), 19:30, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я один прочитал как "Offtopic"?
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:36, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицензия не православная, однако.
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:36, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот, нормальный интернет без платной музыки, проституток и пролитиков. Все это стало возможно отказом от javaскрипт.
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:41, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Программа написана на языке Python

    Не продолжайте.

     
     
  • 2.17, th3m3 (ok), 20:12, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Радуйся, что не электрон.
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:46, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Проект развивается автором протокола Gemini и продолжает развитие Gemini- и Gopher-клиентов AV-98 и VF-1.

    Вот тут ошибка. Создатель Gemini SolderPunk - https://tildegit.org/solderpunk/AV-98

    А Offpunk разрабатывает товарищ Ploum - https://tildegit.org/ploum/AV-98-offline

    И это форк AV-98.

     
     
  • 2.16, Alex (??), 19:59, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю данное уточнение.

    Ploum договорился с SolderPunk о том, чтобы половина названия OffPunk была взята из никнейма SolderPunk.

     

  • 1.12, crypt (ok), 19:48, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Протокол Spartan рассчитан на передачу документов в формате Gemini, но отличается организацией сетевого взаимодействия (не использует TLS)

    да что ж вы все вместе-то не можете осилить!:((

     
  • 1.14, derghast (ok), 19:55, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    будет кстати что-то про инцидент с поиском яндекса в firefox?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:57, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не инцидент.
     
     
  • 3.20, derghast (ok), 20:18, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну мурзилла на свой манифест хорошенько насерила, перформанс забавный получился
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 20:23, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а уяндэкс ни на что не насерил? какой-то у вас зазеркальный вотэбаутизм
     
     
  • 5.27, derghast (ok), 20:37, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу ничего умного в том, чтобы удалять его у тех, кто им уже пользовался.
     
     
  • 6.30, Аноним (15), 20:47, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сами предупреждали, что в 98-ом будут менять список поисковых систем, особенно партнёрских. Может так и было задумано в том самом обсуждении для сотрудников Mozilla.
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:15, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну просто поезд уже ушел. Это было нужно во времена МОДЕМОВ и Фидонета. Для медленных коннектов. А счас то чего рыпаться? Открыл Файрфокс, открыл в нем закладки и читаешь себе.
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 20:52, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрим, какие быстрые коннекты будут в суверенном Чебуре.
     

  • 1.19, Аноним (24), 20:17, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > оптимизированного для работы в offline-режиме

    то, что нужно, для рассийского пользователя

     
  • 1.21, Аноним (24), 20:21, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Сетевая часть Gemini напоминает сильно упрощённый HTTP поверх TLS (трафик обязательно шифруется), а разметка страниц ближе к Markdown, чем к HTML

    т.е. без централизованных сертификатов никуда? отечественное шифрование поддерживается?

    формат страниц зашит в протокол? шикардос

     
     
  • 2.25, Аноним (23), 20:28, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле ты можешь и другой формат отдавать. Только сначала убеди остальные gemini клиенты его поддерживать.
     
  • 2.26, БратишкаЭрик лох без аккаунта (?), 20:31, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там TOFU, можешь самоподписанный дать – все клиенты сожрут
     
  • 2.32, Аноним (29), 20:54, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отечественное шифрование поддерживается?

    Зачем? Госуслуги через этот протокол вряд-ли будут.

     

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