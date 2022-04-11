Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26

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|1.1, dullish (ok), 08:15, 11/04/2022 [ответить]
|–2 +/–
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Браузер здорового человека... Здорового, но слегка упоровшегося.
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|1.2, lockywolf (ok), 08:20, 11/04/2022 [ответить]
|+/–
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Не хочешь кто-нибудь сделать браузер на движке links? Чтобы вкладки, сессии, всё такое, но без оверинжинерных движков.
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|1.3, th3m3 (ok), 08:27, 11/04/2022 [ответить]
|+/–
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Интернет, который мы потеряли - можно увидеть в links.
Сейчас вайтишников на курсах js обучают, что без js - якобы никак нельзя. Даже простой сайт визитка, должен содержать тонну js и грузится пол часа. Современный стандарт типо 🤦♂️ И эти маленькие смузихлёбы, начинают делать даже примитивные сайты - неюзабельными.
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|2.8, Аноним (8), 08:42, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Без CSS точно нельзя. Припоминаю, что у сабжа были серьёзные проблемы с поддержкой стилей, в elinks получше. А так, про полчаса и тонну это ложь. Грузятся сайты долго из-за того, что находятся на другой стороне планеты, и чем больше сторонних источников, тем дольше загружается. Обычно, дольше всего грузится реклама, её можно порезать.
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|1.4, Аноним (4), 08:29, 11/04/2022 [ответить]
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Демонтаж web-браузерной основы с полной ликвидацией его протокола.
Модернизация файлового браузера в пользу p2p, bittorrent технологий.
Использование отдельных программ для открытия файлов
Развитие индексации контента и общей поисковой системы
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|1.9, flexagoon (ok), 08:44, 11/04/2022 [ответить]
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Зачем? Если вам не нравится js, то поставьте нормальный браузер и отключите там js, так хотя бы css поддерживаться будет нормально
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|2.10, th3m3 (ok), 08:49, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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links - открывает страницы практически мгновенно. Куча всего ненужного, просто не показывается - только главное. А сайты, которые не будут работать - значит очередное js-поделие, которое ненужно.
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