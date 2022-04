Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26

1.1 , dullish ( ok ), 08:15, 11/04/2022 [ответить] –2 + / – Браузер здорового человека... Здорового, но слегка упоровшегося.

1.2 , lockywolf ( ok ), 08:20, 11/04/2022 [ответить] + / – Не хочешь кто-нибудь сделать браузер на движке links? Чтобы вкладки, сессии, всё такое, но без оверинжинерных движков.

2.5 , Аноним ( 5 ), 08:33, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет

2.7 , Ooiiii ( ? ), 08:37, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хочу но не умею



1.3 , th3m3 ( ok ), 08:27, 11/04/2022 [ответить] + / – Интернет, который мы потеряли - можно увидеть в links. Сейчас вайтишников на курсах js обучают, что без js - якобы никак нельзя. Даже простой сайт визитка, должен содержать тонну js и грузится пол часа. Современный стандарт типо 🤦‍♂️ И эти маленькие смузихлёбы, начинают делать даже примитивные сайты - неюзабельными.

2.6 , Аноним ( 5 ), 08:34, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – верните мне мой фтп!

2.8 , Аноним ( 8 ), 08:42, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Без CSS точно нельзя. Припоминаю, что у сабжа были серьёзные проблемы с поддержкой стилей, в elinks получше. А так, про полчаса и тонну это ложь. Грузятся сайты долго из-за того, что находятся на другой стороне планеты, и чем больше сторонних источников, тем дольше загружается. Обычно, дольше всего грузится реклама, её можно порезать.



1.4 , Аноним ( 4 ), 08:29, 11/04/2022 [ответить] + / – Демонтаж web-браузерной основы с полной ликвидацией его протокола.

Модернизация файлового браузера в пользу p2p, bittorrent технологий.

Использование отдельных программ для открытия файлов

Развитие индексации контента и общей поисковой системы

1.9 , flexagoon ( ok ), 08:44, 11/04/2022 [ответить] + / – Зачем? Если вам не нравится js, то поставьте нормальный браузер и отключите там js, так хотя бы css поддерживаться будет нормально

2.10 , th3m3 ( ok ), 08:49, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – links - открывает страницы практически мгновенно. Куча всего ненужного, просто не показывается - только главное. А сайты, которые не будут работать - значит очередное js-поделие, которое ненужно.