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Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26

11.04.2022 08:03

Состоялся релиз минималистичного web-браузера links 2.26, поддерживающего работу как в консольном, так и в графическом режимах. При работе в консольном режиме возможно отображение цветов и управление мышью, если это поддерживается используемым терминалом (например, xterm). В графическом режиме поддерживается вывод изображений и сглаживание шрифтов. Во всех режимах обеспечено отображение таблиц и фреймов. Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript. Также имеется поддержка закладок, SSL/TLS, фоновых загрузок и управления через систему меню. При работе links потребляет около 5 МБ ОЗУ в текстовом режиме и 20 МБ в графическом.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка режима "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS).
  • Добавлена поддержка изображений в формате WEBP.
  • Предоставлена возможность вызова внешнего обработчика для протокола "gopher://".
  • Обновлены предлагаемые по умолчанию закладки.
  • Улучшена работа на системах без функции getaddrinfo.
  • Добавлена обработка ситуации, когда тег "TD" в таблицах указан не внутри тега "TR".
  • Реализована возможность прикрепления сокета к сетевому интерфейсу для привязки запросов к выбранному пользователем IP-адресу.


  1. Главная ссылка к новости (http://links.twibright.com/dow...)
  2. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
  3. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.10
  5. OpenNews: В рамках проекта Browsh развивается консольный браузер на базе Firefox
  6. OpenNews: Первый выпуск консольного браузера Offpunk, оптимизированного для работы в offline-режиме
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57001-links
Ключевые слова: links, browser
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 08:15, 11/04/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Браузер здорового человека... Здорового, но слегка упоровшегося.
     
  • 1.2, lockywolf (ok), 08:20, 11/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Не хочешь кто-нибудь сделать браузер на движке links? Чтобы вкладки, сессии, всё такое, но без оверинжинерных движков.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:33, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 2.7, Ooiiii (?), 08:37, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочу но не умею
     

  • 1.3, th3m3 (ok), 08:27, 11/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Интернет, который мы потеряли - можно увидеть в links.

    Сейчас вайтишников на курсах js обучают, что без js - якобы никак нельзя. Даже простой сайт визитка, должен содержать тонну js и грузится пол часа. Современный стандарт типо 🤦‍♂️ И эти маленькие смузихлёбы, начинают делать даже примитивные сайты - неюзабельными.

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 08:34, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    верните мне мой фтп!
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:42, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без CSS точно нельзя. Припоминаю, что у сабжа были серьёзные проблемы с поддержкой стилей, в elinks получше. А так, про полчаса и тонну это ложь. Грузятся сайты долго из-за того, что находятся на другой стороне планеты, и чем больше сторонних источников, тем дольше загружается. Обычно, дольше всего грузится реклама, её можно порезать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:29, 11/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Демонтаж web-браузерной основы с полной ликвидацией его протокола.
    Модернизация файлового браузера в пользу p2p, bittorrent технологий.
    Использование отдельных программ для открытия файлов
    Развитие индексации контента и общей поисковой системы
     
  • 1.9, flexagoon (ok), 08:44, 11/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Если вам не нравится js, то поставьте нормальный браузер и отключите там js, так хотя бы css поддерживаться будет нормально
     
     
  • 2.10, th3m3 (ok), 08:49, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    links - открывает страницы практически мгновенно. Куча всего ненужного, просто не показывается - только главное. А сайты, которые не будут работать - значит очередное js-поделие, которое ненужно.
     
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