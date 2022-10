Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome

Google:

1) самим разработать новый формат

2) самим протащить его через JPEG (комитет) и ISO

3) самим захайпить его так, что формат впихнули вообще всюду, куда реально можно было за такой короткий срок его существования

4) самим дождаться, когда уже буквально все, включая всякие эдоби, интелы и фейсбуки, начали закапывать слюной пол в предвкушении

5) ???

6) THERE IS NOT ENOUGH INTEREST FROM THE ENTIRE ECOSYSTEM TO CONTINUE EXPERIMENTING WITH JPEG XL