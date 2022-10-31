Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome

2.30 , DEF ( ? ), 12:37, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – JPEG XL - абсолютно новый формат, разработанный с нуля.

3.37 , Аноним ( 37 ), 13:09, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сейчас попробуй проследить за логикой. Это трудно я понимаю, но просто постарайся. Если это новый формат, Зачем тогда в его название пихать JPEG!!!! Какому маркетологу это пришло в голову.

4.45 , DEF ( ? ), 13:23, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас попробуй проследить за логикой. Это трудно я понимаю, но просто постарайся. Название JPEG присутствует потому, что это уже бренд, который известен и используется повсеместно и поможет новому кодеку быстрее набрать популярность. У маркетологов больше извилин, чем у васянов, вроде тебя.

5.64 , Аноним ( 64 ), 14:15, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Был бы ты настолько умный, насколько ты тynой, ты бы понял - НИКОГДА смешанные ... 6.73 , DEF ( ? ), 14:40, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из нас двоих тупой именно ты. Ниже тебе ответил, почему.

5.67 , Аноним ( 66 ), 14:21, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахаха, а ты точно настоящий маркетолог. Чегож они тогда всё одним названием не называют. Вот такие «мракетологи» и придумали этот jpeg xl, который только на свалку. Зря старались, называется.

6.72 , DEF ( ? ), 14:39, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Васян, не бомби. JPEG и JPEG XL - это разные названия. Ты еще свои васянские претензии производителям автомобилей предъяви, например, за то, что называют свои автомобили "одинаковыми именами": Tesla Model S, Tesla Model Y, Tesla Model 3 и т.д.

6.78 , Аноним ( - ), 15:04, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такой маркетинг прокатывает иногда. Жаппоскрыпт так под жаппу маскировался.

4.65 , Аноним ( 64 ), 14:18, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +1000000. Жыпег - его аббревиатура означает однозначную совместимость с кучей софта и вообще это "старые, добрые картинки". Введение "нового, непонятного жыпег" сразу вводит в ступор - а можно ли применять старые инструменты? А что если я назову файл с "новым" жыпегом .jpeg? Он откроется?

Эти и многие другие грабли любовно подарены вам kpeтином, засунувшим "жыпег" в название формата!

4.70 , Аноним ( 70 ), 14:28, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Если это новый формат, Зачем тогда в его название пихать JPEG!!!! Какому маркетологу это пришло в голову. JPEG расшифровывается как Joint Photographic Experts _Group_ - это изначально было название организации, которая собственно и разработала оригинальный JPG (формат). Эта организация продолжает существовать и периодически выпускает спецификации новых форматов изображений, в названиях которых указывается её имя JPEG - JPEG 2000, JPEG XR, JPEG XL, JPEG LS, JPEG XT и т.д. Некоторые из этих форматов совершенно новые, некоторые являются расширением оригинального JPG. При этом оригинальный JPG, конечно, остаётся самым популярным их творением.

