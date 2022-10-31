Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome

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|1.1, Аноним (1), 11:19, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это просто ужас. Это невероятно годный кодек, особенно его возможность сжимать старый формат без потерь
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|2.2, Аноним (2), 11:22, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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да, но это гугль, корпорация бобра со своими сферическими конями в вакууме
к сожалению, последние становятся стандартами де-факто
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|2.4, Аноним (4), 11:28, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Согласен, странные типы какие-то. Для качественного кодирования изображений с потерями это первая альтернатива со времён jpeg. При этом не даёт столько артефактов (которые отчётливо видно при увеличении) и жмёт лучше. Для сжатия без потерь это тоже наиболее эффективный формат. Про webp просто смешно, худше картинку ни один из форматов не даёт.
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|4.14, Аноним (4), 12:06, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не понял, в чём прикол, но все форматы поддерживаемые heif выдают явные видимые артефакты на графике (текстура содержимого выплывает за границу окаймления объекта). Т.е. на фото может быть самое заметное это мыло, а вот на рисованном контенте прямо режет глаза, больше лестниц на градиентах и артефактных пятен.
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|5.35, iPony129412 (?), 12:58, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> но все форматы поддерживаемые heif выдают явные видимые артефакты на графике
ты как сравнивал? есть опенсорсный libheif (Krita, GIMP, наверно и в imagemagick) - оно весьма косячное.
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|3.26, Бывалый смузихлёб (?), 12:31, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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быть может потому, что переусложнили ?
Ведь если все возможности всех продуктов свалить в одну кучу, то на выходе обычно получается такое что и палкой страшновато тыкать, а уж дорабатывать
А они очень много всего свалили вплоть до анимации
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|5.55, Бывалый смузихлёб (?), 13:47, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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это к гуглу вопрос
Просто если в одну кучу свалить
>> включая HDR,
>> почти бесконечные размеры,
>> до 4099 каналов,
>> анимацию,
>> большой диапазон глубин цвета,
>> прогрессивную загрузку,
>> сжатие JPEG без потерь до 21%,
>> плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта
То очевидно что реализация и структура всего этого будет не из простых.
Попробуй хотя бы реализовать прогрессивную загрузку, чтоб анимация при этом работала и не было тонны избыточного трафика
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|6.61, InuYasha (??), 14:06, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и хорошо же. Есть же уже MKV с безконечным набором фич. Меня лично достало уже за каждой фичей в новый формат бегать. То JPEG, то TGA, то PNG... Если JXL может в аппаратное декодирование как DDS, то вообще песня.
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|1.3, Аноним (3), 11:25, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> Нет достаточного интереса со стороны всей экосистемы…
Формат, пока не поддерживаемый браузерами, не используется в интернете повсеместно. Удивительная задница!
> Новый формат изображений не даёт достаточных дополнительных преимуществ…
А это вообще просто враньё. Типичный гугл.
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|2.33, Аноним (33), 12:55, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Повторное сжатие jpeg без потерь он даёт.
Ни один другой формат так не может
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|2.36, Аноним (33), 13:00, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати удивительно что не используется, можно в бэкэнд хранить загружается избежания в jpeg xl, а при отдаче клиентами восстанавливать обычный jpeg
При этом будет меньше на диске занимать
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|2.6, ptr (??), 11:43, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще запинать будет поддержкой в других браузерах и использованием на вебсайтах.
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|4.15, ptr (??), 12:10, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все течет, все изменяется. Когда то у IE было 70%. И где он сейчас?
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|5.18, Аноним (18), 12:17, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол тот же IE 5 не поддерживал png. И если бы не Netscape никогда бы и не стал.
тоже хочу заметить во времена png был jpeg 2000 и выбор пал на png, а не на расширение старого jpeg.
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|7.66, Аноним (66), 14:20, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет я тебе запрещаю. Полностью и без поворотно. Потому что я так решил.
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|1.9, Аноним (8), 11:47, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это очень плохо. Особенно пережатие jpeg без потер это уникальная возможность.
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|2.16, Аноним (4), 12:11, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Avif это формат основанный на видеокодеке, по определению любой формат основанный на видеокодеке будет всасывать всегда. Учи матчасть, качественное кодирование статичного изображения это никогда не самая сильная часть видеокодеков. По скорости libaom (эта референсная реализация и покачественней альтернатив картинку выдаёт) чёт не быстрее тоже. Файлы получаются больше при худшем качестве, артефакты и дефекты кодирования слишком явные. Даже файлы без потерь выходят куда более раздутыми выходят более раздутыми.
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|3.63, Аноним (63), 14:12, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> выйгрыша
Да откуда вы такие приходите. С Тайланда возвращаетесь, прогуляв выйгрыш в лотерею?
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|3.34, Аноним (4), 12:58, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У avif сильные искажения цвета даже на максимальном качестве 99 Впрочем, иска... большой текст свёрнут, показать
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|4.40, Онаним. (?), 13:16, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> искажения цвета это беда у всех нынешних кодировщиков
> цвета тоже начинают очень ощутимо выцветать с понижением качества
Дык, прореженное квантование. Чудес не бывает.
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|1.13, DEF (?), 12:04, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Новый формат изображений не даёт достаточных дополнительных преимуществ по сравнению с существующими форматами
Наглая ложь. Просто Google решил продвигать свой дефективный и морально устаревший формат WebP и пользуясь своим монопольным положением, решил убрать конкурента в лице JPEG XL.
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|2.48, Без аргументов (?), 13:27, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WebP и всё видео на тытубе просто обесвечено, хоть и без пикселей или артефактов. Все жрут, как и битрейт ютубовский 112кбит/с даже в премиуме
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|2.71, Аноним (71), 14:32, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда Очку (Google в переводе) надо было, то они ради снижения на 1% нагрузки на канал стряпали свой протокол передачи данных поверх UDP.
А теперь они же заявляют что 21% это якобы недостаточно.
Да просто надо пилить бабло инвесторов да отчитываться перед правительством что они типа отечественную разработку развивают.
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|1.17, Аноним (18), 12:14, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проблемы зачем расширять ЕЕЕшить старый формат называя JPEG XL когда можно придумать просто новый с нуля формат, даже просто назвать по другому. Так будет понятно что в JPEG все будет по старому, все что работает будет работать, кому нужен новый добавляет новую фичу и использует новый формат с названием пусть даже GEPJ.
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|2.30, DEF (?), 12:37, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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JPEG XL - абсолютно новый формат, разработанный с нуля.
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|3.37, Аноним (37), 13:09, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас попробуй проследить за логикой. Это трудно я понимаю, но просто постарайся. Если это новый формат, Зачем тогда в его название пихать JPEG!!!! Какому маркетологу это пришло в голову.
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|4.45, DEF (?), 13:23, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас попробуй проследить за логикой. Это трудно я понимаю, но просто постарайся. Название JPEG присутствует потому, что это уже бренд, который известен и используется повсеместно и поможет новому кодеку быстрее набрать популярность. У маркетологов больше извилин, чем у васянов, вроде тебя.
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|5.64, Аноним (64), 14:15, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Был бы ты настолько умный, насколько ты тynой, ты бы понял - НИКОГДА смешанные ... большой текст свёрнут, показать
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|6.73, DEF (?), 14:40, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из нас двоих тупой именно ты. Ниже тебе ответил, почему.
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|5.67, Аноним (66), 14:21, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха, а ты точно настоящий маркетолог. Чегож они тогда всё одним названием не называют. Вот такие «мракетологи» и придумали этот jpeg xl, который только на свалку. Зря старались, называется.
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|6.72, DEF (?), 14:39, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Васян, не бомби. JPEG и JPEG XL - это разные названия. Ты еще свои васянские претензии производителям автомобилей предъяви, например, за то, что называют свои автомобили "одинаковыми именами": Tesla Model S, Tesla Model Y, Tesla Model 3 и т.д.
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|6.78, Аноним (-), 15:04, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такой маркетинг прокатывает иногда. Жаппоскрыпт так под жаппу маскировался.
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|4.65, Аноним (64), 14:18, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1000000. Жыпег - его аббревиатура означает однозначную совместимость с кучей софта и вообще это "старые, добрые картинки". Введение "нового, непонятного жыпег" сразу вводит в ступор - а можно ли применять старые инструменты? А что если я назову файл с "новым" жыпегом .jpeg? Он откроется?
Эти и многие другие грабли любовно подарены вам kpeтином, засунувшим "жыпег" в название формата!
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|4.70, Аноним (70), 14:28, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Если это новый формат, Зачем тогда в его название пихать JPEG!!!! Какому маркетологу это пришло в голову.
JPEG расшифровывается как Joint Photographic Experts _Group_ - это изначально было название организации, которая собственно и разработала оригинальный JPG (формат).
Эта организация продолжает существовать и периодически выпускает спецификации новых форматов изображений, в названиях которых указывается её имя JPEG - JPEG 2000, JPEG XR, JPEG XL, JPEG LS, JPEG XT и т.д. Некоторые из этих форматов совершенно новые, некоторые являются расширением оригинального JPG. При этом оригинальный JPG, конечно, остаётся самым популярным их творением.
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|1.27, Бывалый смузихлёб (?), 12:34, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Удаление флага и кода в Chrome 110 снижает нагрузку на сопровождение
Они код для JPEG XL для каждого релиза хрома с нуля переписывали ?
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|3.31, Аноним (18), 12:38, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почти всё в нём - правда.
Гугл не может врать он корпорация добра, а был бы злом делал бы шарварезный проприетарный браузер и распространял только в своей ОС, как одна корпорация зла свой злой IE.
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|2.29, Аноним (18), 12:36, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый новый джун, которого назначили делать правки в этом месте, чтобы работало с другими системами перечитывал все заново.
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|4.68, Аноним (66), 14:24, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли ты думаешь что там все семи пядей во лбу. Да и код jpeg xl не низкоуровневый. А вот когда что-то реально низкоуровневое поменяется вдруг. То править надо много где. И вряд ли всем это интересно делать.
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|2.50, Без аргументов (?), 13:31, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно собрались на Rust переписать. А чтобы переписать, надо стать сеньёром, что невозможно пока.
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|3.69, Аноним (66), 14:25, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё уже давно знают что Хром будут переписывать (дописывать) на Карбон.
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|2.77, Аноним (64), 15:02, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Догадываюсь, что код хрома - такое "энтузазистское r0внищще", что ВСЁ вкомпиляется в один большой шмот кода (ну как Линукс). Из-за этого любое изменение даже в самом постороннем и редком коде мгновенно отзывается на общей канпеляции. Баран, который всё это придумал, С++ - выучил, а как писать программы - не выучил, так что это громадное легаси проще выкинуть, чем сделать адекватным.
Соотв. команда, которая хочет уменьшить время компиляции и возни с сорсами, постепенно выкидывает "лишние" (по их УМНОМУ мнению) куски.
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|2.43, Аноним (43), 13:19, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Будет только гуглоговно, единственная цель которого в снижении нагрузки на сервера гугла.
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|3.51, Без аргументов (?), 13:32, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, они за зелёную энергетику горячих процов пользователей. Как электромобили, заряжаемые от угля.
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|3.52, Без аргументов (?), 13:37, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя некрософт посчитали, но не афишировали, что молочные смузи с сахарными печеньками порождают больше метана в купе с выделением углекислоты развитого мозга, поэтому электрон и шарпы выгоднее, т.к. нужно меньше более глупых макак.
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|1.41, Аноним (41), 13:16, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Добро пожаловать в шакальный мир, где большую часть места занимают JS. вот что зашакаливать то надо
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|2.53, Без аргументов (?), 13:40, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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JS+TS безграничный язык для прикладухи. Но языком можно много чего сделать, особенно -- бессовестным или невежественным.
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|3.79, Аноним (41), 15:09, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заходим на любой сайт смотрим сколько весит текст, и картинка(пережатая)
спрашиваем у айтишника: зачем так?
-ну это для экономии трафика же, очевидно.
смотрим сколько весят скрипты.
-ну это другое
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|1.42, Аноним (70), 13:18, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Google:
1) самим разработать новый формат
2) самим протащить его через JPEG (комитет) и ISO
3) самим захайпить его так, что формат впихнули вообще всюду, куда реально можно было за такой короткий срок его существования
4) самим дождаться, когда уже буквально все, включая всякие эдоби, интелы и фейсбуки, начали закапывать слюной пол в предвкушении
5) ???
6) THERE IS NOT ENOUGH INTEREST FROM THE ENTIRE ECOSYSTEM TO CONTINUE EXPERIMENTING WITH JPEG XL
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|2.49, Аноним (43), 13:31, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особенно хорошо трольнули мазиллу, у которой фобия лишнего кода.
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|3.54, Без аргументов (?), 13:41, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато безопасТно. Алиэкспресс каждый день меняет дизайн, в хроме норм, а в ФФ кеш постоянно обновлять надо.
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|4.74, Аноним (3), 14:56, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для Алиэкспресса уже давно придумали HTTP заголовки для управления кэшированием.
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|1.58, Аноним (70), 13:50, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выскажу своё оценочное суждение вокруг этого формата при всех его несомненных ... большой текст свёрнут, показать
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|1.59, Аноним (64), 14:04, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А эти дЭ6илы из гугли вообще понимают, что поддержка формата - самое "постороннее", что может быть в коде?? Как она вообще влияет на "поддержку сопровождаемости" браузера?! Кретuнизм какой-то....
Любая пикча, видео, музыка - всё это обязано подключаться через "плагиннный АПИ", которому вообще дела нет до вашего плагинного кода! Соотв. можно поддерживать вообще все мыслимые форматы! Тем более, что когда надо изобразить картинку на странице, она "разворачивается" из любого формата в единое внутреннее представление.
Так что студота, которую набрали в гуглю, сейчас им подсuрает знатно. ЗАТО ЛЮКИ - КРУГЛЫЕ! :)))))
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|1.60, Аноним (60), 14:06, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Существует единственный известный патент на JPEG XL, однако он имеет "prior art", так что его применение под большим вопросом.
Это - фатальный недостаток. Нужно, чтобы существовало как можно больше патентов, и чтобы все они принадлежали Гуглу. И чтобы гугл сам себе за них отчислял столько, сколько хочкет. И чтобы он давал хоть какие-нибудь преимущества, и чтобы разработчикам сайтов отчислений не требовалось. А вот разработчики браузеров пусть платят по полной. И чтобы Google на своих сайтах полностью на него перешёл.
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|1.81, BeLord (ok), 15:23, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну прям, как дети, если интелу интересен формат, то он запросто может надавить на Гугл
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