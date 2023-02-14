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Выпуск web-браузера Wolvic 1.3 для устройств виртуальной реальности

14.02.2023 12:08

Опубликован релиз web-браузера Wolvic 1.3, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm и Lenovo).

Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка 3D-шлемов Pico4, Pico4E и Meta Quest Pro.
  • Реализован новый диалог загрузки файлов.
  • В менеджере загрузок улучшено отображение миниатюр и длинных имён.
  • В менеджере загрузок добавлено новое контекстное меню "Share with other apps", при помощи которого можно сделать загруженные файлы видимыми для других Android-приложений и переместить их в системный каталог Downloads.
  • Для устройств Pico предложен новый бэкенд, основанный на реализации стандарта OpenXR.
  • Все поддерживаемые платформы переведены по умолчанию на бэкенд OpenXR, в котором появилась поддержка цилиндрических слоёв, необходимых для построения многооконных систем.
  • Для устройств Pico и Meta обеспечена возможность отслеживания положения рук.
  • Добавлена начальная поддержка отрисовки рук в 3D-окружении и возможность управления жестами (например, щипок большим и указательным пальцем для клика, а щипок большим и средним пальцем для возврата).

  • Обеспечено автоопределние web-приложений и добавлен интерфейс для управления web-приложениями.

    Добавлен диалог для установки обособленных web-приложений (PWA).

  • Предоставлена возможность установки дополнений из локальных xpi-файлов.
  • Реализована возможность воспроизведения видео на сайтах, использующих DelightXR.
  • Обеспечено скрытие навигационной строки при полноэкранном просмотре видео.
  • Повышено качество текстур в окружении, предлагаемом по умолчанию.
  • Идентификатор браузера изменён на "Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile VR; rv:105.0) Gecko/105.0 Firefox/105.0 Wolvic/1.3" (раньше было упоминание Firefox Reality).
  • Браузерные компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 75 с поддержкой новых API.


  1. Главная ссылка к новости (https://wolvic.com/blog/releas...)
  2. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  6. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58647-wolvic
Ключевые слова: wolvic, browser, vr, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Укробот (?), 12:15, 14/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –11 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:27, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Главное не забыть поставить тазик на стол для случая неожиданного позыва
     
     
  • 2.3, Анноним (?), 12:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как с языка снял
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:35, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От виар итак глаза и башка пухнут, чтоб ещё и 2d через него смотреть...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:47, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цукерберг сказал в вр значит в вр.  
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если Цукерберг скажет с моста прыгнуть тоже прыгнешь?


     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:15, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цукерберг сказал с моста значит с моста. Он так то властелин мира.  
     

  • 1.5, неаноним (?), 12:41, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жуть какая...
     
  • 1.6, Аноним (8), 12:44, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всем нормальным людям уже давно понятно что VR это тупиковая ветвь развития. Чисто физиологически нельзя находится в этом вр хоть сколько-нибудь продолжительное время. Будущее в лучшем случае за AR.
     
     
  • 2.11, доходЯга (?), 13:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для использования в системах <b>дополненной</b> и виртуальной реальности
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 13:16, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как это опровергает полную тупиковость VR?
     
     
  • 4.14, Аноним (10), 13:24, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никак, оно её дополняет
     
  • 4.18, доходЯга (?), 13:51, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак. Но новость про браузер и как бы браузер этот и для VR и для AR, так что бровзер этот нужон.
     
     
  • 5.19, Аноним (8), 13:58, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если VR не нужен зачем ему браузер?
     
     
  • 6.21, доходЯга (?), 14:07, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а) потому что в редких случаях и VR уже сейчас тоже неплохо. Может сделают через 5-10 лет более совершенную технологию с менее тошнотворным эффектом и вообще будет интересно.
    б) потому что есть ещё AR
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:46, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, смешно...
     
  • 1.9, доходЯга (?), 12:58, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Излишне предвзятое отношение. Да всё некрасивое, на всё непродуманное. Но с чего то же надо начинать. Потом когда всё насильно переведут в VR с показом рекламы с распознованием взгляда, не дай бог вы глаза закроете и не туда посмотрите. Тогда вы молиться будете на этот браузер.
     
  • 1.15, Golangdev (?), 13:37, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    При всей моей любви к Java смотрится тут не в тему.
    Если она нужна из-за Android, то там уже лет пять как пишут на Kotlin.
    Иначе не она нужна.

    Странно что Rust не используют, "большой" Firefox уже давно на нём сидит (это не троллинг, елси что).

     
     
  • 2.16, Аноним (10), 13:45, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если она нужна из-за Android, то там уже лет пять как пишут
    > на Kotlin.

    те же яйца, только в профиль, учите матчасть

     

  • 1.17, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:46, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спонсор, как я понимаю, сообщество офтальмологов?
     
     
  • 2.20, Аноним (8), 13:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любителей экзекуций через VR.
     

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