Выпуск web-браузера Wolvic 1.3 для устройств виртуальной реальности

Опубликован релиз web-браузера Wolvic 1.3, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm и Lenovo). Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео. В новой версии: Добавлена поддержка 3D-шлемов Pico4, Pico4E и Meta Quest Pro.

Реализован новый диалог загрузки файлов.

В менеджере загрузок улучшено отображение миниатюр и длинных имён.

В менеджере загрузок добавлено новое контекстное меню "Share with other apps", при помощи которого можно сделать загруженные файлы видимыми для других Android-приложений и переместить их в системный каталог Downloads.

Для устройств Pico предложен новый бэкенд, основанный на реализации стандарта OpenXR.

Все поддерживаемые платформы переведены по умолчанию на бэкенд OpenXR, в котором появилась поддержка цилиндрических слоёв, необходимых для построения многооконных систем.

Для устройств Pico и Meta обеспечена возможность отслеживания положения рук.

Добавлена начальная поддержка отрисовки рук в 3D-окружении и возможность управления жестами (например, щипок большим и указательным пальцем для клика, а щипок большим и средним пальцем для возврата).





Обеспечено автоопределние web-приложений и добавлен интерфейс для управления web-приложениями. Добавлен диалог для установки обособленных web-приложений (PWA).

Предоставлена возможность установки дополнений из локальных xpi-файлов.

Реализована возможность воспроизведения видео на сайтах, использующих DelightXR.

Обеспечено скрытие навигационной строки при полноэкранном просмотре видео.

Повышено качество текстур в окружении, предлагаемом по умолчанию.

Идентификатор браузера изменён на "Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile VR; rv:105.0) Gecko/105.0 Firefox/105.0 Wolvic/1.3" (раньше было упоминание Firefox Reality).

Браузерные компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 75 с поддержкой новых API.