2.2 , Аноним ( 2 ), 20:06, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – techrights.org не стоит воспринимать всерьёз, его ведёт ненормальный, помешанный на теориях заговоров. Он там такую дичь выдумывает, что диву даёшься.

3.8 , Anonwrg5 ( ? ), 20:10, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Ну, в таком случае, нужно смотреть пруфы. Если он даёт пруфы к своим выкладкам, то какая разница, псих он или нет? Если он просто говорит "я так считаю" или приводит некорректные аргументы, тогда, конечно, нужно покрутить пальцем у виска.

2.4 , iPony129412 ( ? ), 20:07, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Этот ресурс нельзя серьезно обсуждать

2.7 , Stanislav ( ?? ), 20:08, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Особенно мне там понравился пункт про то, что приложение DDG посылает каждый URL на сервера DDG, после чего я решил, что аффтар жжот, но смысла в его писульках нет, так как описанное поведение - то, что ожидается от приложения, представляющего собой морду к поисковику.

3.10 , Anonwrg5 ( ? ), 20:12, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я, кстати, сам удивился, но не особо прошаренные юзеры серьезно считают, что если это приложение, то оно всё делает локально. Например, на известном варезном форуме упорно пытаются найти кряк к приложению DeepL, которое, разумеется, перевод осуществляет через свой сервер, поэтому хоть ломай, хоть не ломай, ограничения на аккаунт налагает сам сервер.

3.12 , Аноним ( 12 ), 20:20, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Особенно мне там понравился пункт про то, что приложение DDG посылает каждый URL на сервера DDG Очередной иксперд, не знающий как работают веб-протоколы. Когда ты посещаешь веб-сайт через браузер, то URL посылаются на твой DNS-резолвер, после чего ты напрямую соединяешься с IP открытого тобой сайта. Когда используешь приложение (которое является обычным веб-браузером), то адреса ссылок, на которые ты кликаешь, точно так же резолвятся через DNS-сервер, без всякой связи с той страницей на которой ты находишься. DDG в этой цепочке вообще не при делах. По крайней мере, должен быть не при делах.

3.18 , Михрютка ( ok ), 20:41, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – делай раз https://github.com/duckduckgo/Android/issues/527 делай два https://github.com/duckduckgo/Android/pull/878 разница в датах видна? ребята год морозились, пока их на HN полоскать не начали, и там еще в каментах артачились, типа "Ашотакого???", пока из панамки уже через край не посыпалось на голову CEO.

