2.19 , Аноним ( - ), 20:48, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Достаточно настроить обычный Firefox. его что ли так легко настроить? тяжело настроить обычный файрфокс с упором на приватность и конфиденциалность. телеметрию вы будете долго выпиливать. даже с учётом тех тысяч костылей/скриптов/опций, которые предлагаются в интернете - всегда есть риск о чём-либо забыть или что-либо не углядеть. в том же тор-браузере происходит колоссальный объём работы по привидению стоковой мозиллы в нормальный вид.

2.20 , Аноним ( 20 ), 21:03, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Достаточно настроить обычный Firefox. Года времени должно хватить. Но я лучше Свободного Волчару заюзаю, тут хоть что-то настроили.

2.25 , Аноним ( 25 ), 21:10, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – IPv6 выключен к чертям - всё открывается. Нет ни одного сайта а Alexa Top 5000, который не имеет IPv4 адресов. Честно говоря, я до сих пор не встречал сайты, которые отдают контент только через IPv6, кроме тестовых - в т.ч. для тестирования IPv6. // b.

3.28 , th3m3 ( ok ), 21:18, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Речь не идёт про IPv6 only сайты. Они и по IPv4 открываются. Но они типо "заблокированы". Причём, сами сайты могут быть и не "заблокированы", мы же знаем, как там любят целые подсети банить. Взять тот же Рутрекер, если есть IPv6 - открывается без проблем. И т.д. Тут конечно очень зависит от провайдера и способов "блокировки".

2.36 , Ordu ( ok ), 21:49, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, я тоже удивился. Чем они так против IPv6? Ладно DRM. Ладно, хрен с ним, с WebGL -- он нужен редко, и действительно он позволяет фингерпринтить. Но IPv6-то им чем помешал? Как там Торин писал у них в issues "to attract all the crazies"?