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|2.2, Аноним (2), 20:06, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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techrights.org не стоит воспринимать всерьёз, его ведёт ненормальный, помешанный на теориях заговоров. Он там такую дичь выдумывает, что диву даёшься.
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|3.8, Anonwrg5 (?), 20:10, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Ну, в таком случае, нужно смотреть пруфы. Если он даёт пруфы к своим выкладкам, то какая разница, псих он или нет?
Если он просто говорит "я так считаю" или приводит некорректные аргументы, тогда, конечно, нужно покрутить пальцем у виска.
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|2.7, Stanislav (??), 20:08, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особенно мне там понравился пункт про то, что приложение DDG посылает каждый URL на сервера DDG, после чего я решил, что аффтар жжот, но смысла в его писульках нет, так как описанное поведение - то, что ожидается от приложения, представляющего собой морду к поисковику.
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|3.10, Anonwrg5 (?), 20:12, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, кстати, сам удивился, но не особо прошаренные юзеры серьезно считают, что если это приложение, то оно всё делает локально.
Например, на известном варезном форуме упорно пытаются найти кряк к приложению DeepL, которое, разумеется, перевод осуществляет через свой сервер, поэтому хоть ломай, хоть не ломай, ограничения на аккаунт налагает сам сервер.
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|3.12, Аноним (12), 20:20, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Особенно мне там понравился пункт про то, что приложение DDG посылает каждый URL на сервера DDG
Очередной иксперд, не знающий как работают веб-протоколы.
Когда ты посещаешь веб-сайт через браузер, то URL посылаются на твой DNS-резолвер, после чего ты напрямую соединяешься с IP открытого тобой сайта. Когда используешь приложение (которое является обычным веб-браузером), то адреса ссылок, на которые ты кликаешь, точно так же резолвятся через DNS-сервер, без всякой связи с той страницей на которой ты находишься.
DDG в этой цепочке вообще не при делах. По крайней мере, должен быть не при делах.
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|1.6, Anonwrg5 (?), 20:08, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и я добавлю - https://github.com/privacytools/privacytools.io/issues/2184#issuecomment-82380
в апреле состояние проекта было удручающим (конфликтующие настройки, настройки СНИЖАЮЩИЕ безопасность, древние настройки, которые удалены из кодовой базы браузера годы назад, до создания самого LibreWolf)
Чувак этот (Торин), если кто не понял - мейнтейнер arkenfox, т.е. в вопросе он разбирается, пожалуй, лучше всех
на текущий момент, как видно из тамошних комментов, положение улучшилось, но остался вопрос, зачем парни создавали проект, когда они в теме не шарят ни бельмеса?
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|2.37, NoOn3 (ok), 21:50, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому, что иногна никто другой, кто умеет и знает ничего не делает. И даже если ты не разбираешся в теме приходтся пробовать делать самому...
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|1.9, Аноним (9), 20:11, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Независимая сборочная система
Это огромный минус. На первый взгляд собирают "на коленке", т.е. никто не знает и не проверяет, что и как там собирают и не подставили ли бэкдор в код при очередной пересборке, сломав машину разработчика/утянув пароль. Судя по их сайту они любители разных новомодных DevOps-технологий и CI, которые просто рай для проведения supply chain attack.
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|1.13, th3m3 (ok), 20:27, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>отключены IPv6
У меня без IPv6 - половина нужных сайтов не открывается. Только через прокси/VPN. В общем, спасибо, не надо. Достаточно настроить обычный Firefox.
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|2.19, Аноним (-), 20:48, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Достаточно настроить обычный Firefox.
его что ли так легко настроить?
тяжело настроить обычный файрфокс с упором на приватность и конфиденциалность. телеметрию вы будете долго выпиливать.
даже с учётом тех тысяч костылей/скриптов/опций, которые предлагаются в интернете - всегда есть риск о чём-либо забыть или что-либо не углядеть. в том же тор-браузере происходит колоссальный объём работы по привидению стоковой мозиллы в нормальный вид.
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|2.20, Аноним (20), 21:03, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Достаточно настроить обычный Firefox.
Года времени должно хватить. Но я лучше Свободного Волчару заюзаю, тут хоть что-то настроили.
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|2.25, Аноним (25), 21:10, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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IPv6 выключен к чертям - всё открывается.
Нет ни одного сайта а Alexa Top 5000, который не имеет IPv4 адресов.
Честно говоря, я до сих пор не встречал сайты, которые отдают контент только через IPv6, кроме тестовых - в т.ч. для тестирования IPv6.
// b.
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|3.28, th3m3 (ok), 21:18, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь не идёт про IPv6 only сайты. Они и по IPv4 открываются. Но они типо "заблокированы".
Причём, сами сайты могут быть и не "заблокированы", мы же знаем, как там любят целые подсети банить.
Взять тот же Рутрекер, если есть IPv6 - открывается без проблем. И т.д. Тут конечно очень зависит от провайдера и способов "блокировки".
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|2.36, Ordu (ok), 21:49, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, я тоже удивился. Чем они так против IPv6? Ладно DRM. Ладно, хрен с ним, с WebGL -- он нужен редко, и действительно он позволяет фингерпринтить. Но IPv6-то им чем помешал? Как там Торин писал у них в issues "to attract all the crazies"?
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|1.17, ыы (?), 20:39, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Использование по умолчанию поисковых систем
А нельзя это вырезать совсем?
Чтобы в принципе на поисковики не отправлялось ничего никак и ни при каких условиях?
Нужен поисковик - идем обычным способом на сайт поисковика...
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|1.22, Аноним (25), 21:08, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Т.е. вы доверяете сборку и патчи каким-то васянам?
Меня умиляют open source фанаты.
Ничего, что у Mozilla 200 миллионов пользователей, включая банки, гос учреждения и спец службы?
Вы даёте гарантию, что в ваш "приватный" Firefox не собран на хосте с троянами? Тьфу ты. Даёте гарантию, что он собран их тех сорцов, что выложены? Вы эти патчи читали?
"Безопасный" браузер, мои ягодицы.
// b.
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|2.30, Васян (?), 21:21, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я читал патчи, их там совсем немного. Ничего криминального не увидел. Но вы мне, конечно, не поверите.
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|2.32, Аноним (32), 21:39, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вы доверяете сборку и патчи каким-то васянам?
А почему мы должны доверять Мозиле?
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|3.38, Смузихлёб (?), 21:54, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А почему мы должны доверять Мозиле?
Хотя бы потому что это большая компания и для неё будет чревато судебными исками откровенная кража конфиденциальных данных и тому подобное. А к васяну ничего и не предъявишь.
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|2.39, Михрютка (ok), 22:08, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>Вы даёте гарантию, что в ваш "приватный" Firefox не собран на хосте с троянами?
меня умиляют люди, которые думают, что мурзилла такую гарантию дает.
наверное, они не читали мурзилкину лицензию, особенно пункт "6. Disclaimer of Warranty"
>>>Ничего, что у Mozilla 200 миллионов пользователей
ничего-ничего, у хрома вон 2 миллиарда 600 миллионов пользователей.
я полагаю, хрому вы доверяете в 13 раз больше, чем мурзилле.
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|1.23, Аноним (23), 21:09, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проект развивается сообществом энтузиастов.
Вот из-за таких как они, без телеметрии, Mozilla обанкротится и все останутся без Firefox.
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|2.27, ыы (?), 21:12, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там же разработчиков не осталось. всех выгнали...
менеджоры, да, пересядут с бентли на мерседесы... жалко их...несчастных...
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|2.29, th3m3 (ok), 21:19, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Точно. Думаю что-то знакомое. Последний раз его лет 10 назад юзал.
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|1.31, Аноним (-), 21:22, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Скачал эту поделку, запускаю, и что бы вы думали?
Тут-же ломится в интернет.
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|2.35, Аноним (35), 21:49, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так у него в политиках прописано скачивание расширения и поисковиков.
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|1.33, Аноним (32), 21:41, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> сфокусированный на конфиденциальности и безопасности
Раст-код уже выпилили? Если нет, то как его собирают? Тянут всякие крейты из файлопомоек?
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|1.34, Мохнатый пись (?), 21:47, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Также по умолчанию отключены IPv6
?????
Пусть сразу интернет отключает при включении своего безопасного браузера.
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