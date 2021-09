Mozilla представила Firefox Suggest и новый интерфейс браузера Firefox Focus

Компания Mozilla представила новую систему рекомендаций Firefox Suggest, выводящую дополнительные предложения во время ввода в адресной строке. От рекомендаций на основе локальных данных и обращения к поисковой системе, новая функция отличается возможностью предоставления информации от сторонних партнёров, которыми могут выступать как некоммерческие проекты, такие как Wikipedia, так и платные спонсоры. Например, при начале ввода в адресной строке названия города будет предложена ссылка на описание наиболее подходящего города в Wikipedia, а при вводе товара - ссылка на покупку в интернет-магазине eBay. Предложения также могут включать рекламные ссылки, полученные в рамках партнёрской программы с компанией adMarketplace. Включить или отключить дополнительные рекомендации можно в секции "Search Suggestions" раздела настроек "Search". В случае включения Firefox Suggest вводимые в адресной строке данные, а также информация о кликах на рекомендации, передаётся на сервер Mozilla, который через себя транслирует запрос на сервер партнёра, чтобы блокировать возможность привязки данных к конкретному пользователю по IP-адресу. Для вывода рекомендаций с учётом событий, происходящих поблизости, партнёрам также отправляются сведения о местоположении пользователя, которые ограничены информацией о городе и вычислены на основе IP-адреса. Первое время функция Firefox Suggest будет активирована только для ограниченного числа пользователей из США. Перед включением Firefox Suggest пользователю выводится специальное окно с предложением подтвердить активацию новой функции. Примечательно, что на видном месте ярко выделяется кнопка согласия с включением, рядом с которой имеется кнопка перехода к настройкам, но явной кнопки отклонения предложения нет. Создаётся впечатление, что функция навязывается и от предложения невозможно отказаться - лишь пристальное изучение содержимого позволяет понять, что в верхнем правом углу мелким шрифтом указан текст "Not now" со ссылкой для отказа от включения. Дополнительно можно отметить о начале тестирования нового интерфейса браузера Firefox Focus для Android. Новый интерфейс будет предложен в выпуске Firefox Focus 93. Исходные тексты Firefox Focus распространяются под лицензией MPL 2.0. Браузер ориентирован на обеспечения приватности и предоставление пользователю полного контроля за своими данными. В Firefox Focus встроены инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. Например, по сравнению с мобильной версией Firefox для Android в Focus страницы загружаются в среднем на 20% быстрее. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и Cookie. Из недостатков выделяется отсутствие поддержки дополнений, вкладок и закладок. В Firefox Focus по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя. Информация о сборе статистики явно обозначена в настройках и может быть отключена пользователем. Кроме телеметрии, после установки браузера отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем, если не отключить режим отправки статистики, периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся). Статистика отправляется на серверы сторонней компании Adjust GmbH, которая также обладает данными об IP-адресе устройства. Кроме полной переработки интерфейса в Firefox Focus 93 из меню в отдельную панель вынесены настройки, связанные с блокировкой кода для отслеживания перемещений пользователя. Панель появляется при касании к символу щита в адресной стоке и содержит сведения о сайте, переключатель для управления блокировкой трекеров в привязке к сайту и статистику о заблокированных трекерах. Вместо отсутствующей системы ведения закладок предложена система ярлыков, позволяющая при частом просмотре сайта добавить его в отдельным список (меню "...", кнопка "Add to shortcuts").