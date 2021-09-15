Mozilla представила Firefox Suggest и новый интерфейс браузера Firefox Focus

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|3.9, Аноним (9), 22:10, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересно когда они вообще забьют на развитие функционала, чтобы кодовую базу можно было форкнуть и ничего не потерять без ребейзов из апстрима потом. Тогда можно будет потихоньку выпиливать телеметрию и всю вышеописанную дичь.
А пока - остаётся лишь либревульф.
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|4.24, Аноним (24), 23:06, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А СВЕ будешь залатывать? А деньги платить за сообщение о СВЕ будешь?
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|5.41, Аноним (41), 02:29, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Большая часть этих CVE - наследие С/C++, примитив и не стоит своих денег. Платить и залатывать такое не хотят даже разработчики на зарплате у Мозиллы, потому и переписывают браузер на Rust. И вполне успешно переписывают. А с меньшей частью CVE, как и в других проектах, справятся "тысячи глаз" (как смогут). Так что, скоро пора форкать, меньше потом удалять телеметрии и партнерских сервисов.
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|5.36, Аноним (-), 23:56, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если выбирать между гугл хром и мс эдж, то я выберу эдж.
а знаешь что выбрал бы эскобар?
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|2.7, кек (?), 21:59, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У блмгейтрап-фонда с деньгами всё в порядке, вот с мозгами туго, но мозги сейчас это экстремизм и нарушение прав чернокожих.
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|1.4, Аноним (4), 21:41, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Малозаметная ссылка "Not now" вместо полноценной кнопки отмены - это выраженное неуважение к пользователям. Похоже в Mozilla теперь всем рулят маркетологи, посмотрите как сочно они в блоге про важность и сохранение приватности написали, попутно рассказывая о том, что сливают данные о вводе в адресной строке левым конторам и обещая, что будут хранить логи у себя не дольше, чем необходимо. Двуличие во всей красе.
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|2.28, Аноним (28), 23:13, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_pattern
И в этом весь современный айти: пользуемые вместо пользователей.
"Дружественность" к пользователю -> пользователю ничего не нужно знать и понимать -> пользователь ничего не понимает и этим можно пользоваться -> пользователь стал пользуемым.
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|2.29, Жорш (?), 23:14, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут такое, можно и не упоминать - просто делать как Chrome/Opera/Edge/<Browser of the Day>. Firefox нужен как хотя бы видимость альтернативы, иначе полный Internet Explorer от Google будем иметь. Хотя... Уже.
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|2.46, Аноним (46), 03:29, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как обычно диванные теоретики-критики. Кнопка customize in settings перенаправляет в настройки где можно настроить или вообще полностью отключить функцию.
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|1.8, кек (?), 22:07, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Даже в F-Droid дропнули Firefox Klar, какая же Мозилла шляпа. Минусуйте фанбои тугосери)
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|1.10, Аноним (10), 22:11, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Недавно попробовал вновь firefox - ужаснулся от рендеринга шрифтов. Конечно может это проявляется только на моем мониторе и с моими настройками, но по сравнению с хромым движком они выглядели просто ужасно.
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|2.13, Анон1212 (?), 22:24, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня почему-то наоборот, у Хромиум и Вивалди шрифт roboto выглядит хуже чем в ФФ, тускло как-то
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|2.32, Агроном (?), 23:18, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Напротив, не могу смотреть на корявые шрифты в хромеподобных, лучший рендеринг в Firefox на Линуксе (Noto Sans).
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|1.12, paulus (ok), 22:14, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Из недостатков выделяется отсутствие поддержки дополнений, вкладок и закладок, по умолчанию включена отправка телеметрии на серверы сторонней компании Adjust GmbH, которая также обладает данными об IP-адресе устройства...
Скатились ниже плинтуса и туда же все сливают...
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|2.18, пох. (?), 22:39, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не понимаете - это "приватность" и "контроль пользователя за своими данными".
Ну, мозила это так видит.
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|1.16, Урри (ok), 22:37, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мазилла теперь даже не скрывается, что будет сливать юзерский поиск всем, кто заплатит.
Лично я ушел с мазилы пару месяцев назад и такие новости только подтверждают правильность моего выбора.
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|2.31, Kuromi (ok), 23:15, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Делов-то, вытаскиваем на понель отдельную строку поиска и ставим там по умолчанию Утку - все, приватность.
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|3.33, пох. (?), 23:44, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Делов-то, вытаскиваем на понель отдельную строку поиска и ставим там по умолчанию
> Утку - все, приватность.
"делов-то - смажем зонд вазелином. Ароматизированным ванилью. И все - приятность!"
Главное не перепутать - вазелином тот что снизу. Тот что сверху - смузи, банановым.
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|4.34, Kuromi (ok), 23:49, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Делов-то, вытаскиваем на понель отдельную строку поиска и ставим там по умолчанию
>> Утку - все, приватность.
> "делов-то - смажем зонд вазелином. Ароматизированным ванилью. И все - приятность!"
> Главное не перепутать - вазелином тот что снизу. Тот что сверху -
> смузи, банановым.
Вам шишечки или уехать?
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|2.45, Ordu (ok), 03:29, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лично я ушел с мазилы пару месяцев назад и такие новости только подтверждают правильность моего выбора.
Если ты ищешь подтверждений, значит сомнения всё же остаются.
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|2.47, Аноним (46), 03:36, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И на что ушел? Остальные популярные браузеры проприетарщина. У ФФ хоть выбор есть, не устраивающий вас функционал отключается, в остальных браузерах вас вообще не спрашивают и делают что хотят.
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|1.19, Аноним (19), 22:45, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну пока еще это все можно явно отключить, а не как в Хроме, где все равно будет слаться. Если нельзя будет отключить - снова откачусь и отрублю обновления. Но вот что меня всегда бесило, так это когда включаешь отдельное поле для поиска и ошибаешься в адресе сайта - оно, лять, все равно открывает поиск.
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|2.20, Урри (ok), 22:55, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В хроме шлется непосредственно гуглу. И какой бы гугел не был конторой зла, они продают статистику, а не сами данные.
А мазила будет слать именно что ваши личные данные - ваш запрос вместе с айпишкой; причем любому, кто немного денежки занесет.
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|3.23, Аноним (19), 23:05, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. меня конечно тоже бесит, что каждый раз после обновления программы нужно лезть в опции и внимательно их проверять на предмет вот таких вот подстав. Меня это бесило еще со времен QIP, который пытался лить инфу РБК, когда это еще не было мэйнстримом. Но сейчас весь мир такой. И скажите спасибо, что галочки пока еще есть. Другие разрабы вас даже не спросят.
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|4.35, пох. (?), 23:51, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> весь мир такой. И скажите спасибо, что галочки пока еще есть.
спасибо, мурзила, иди нах со своими галочками. Засунь их себе туда, ага. У тебя там хорошо разработано.
> Другие разрабы вас даже не спросят.
тебе уже объяснили: другие жядные, и не собираются делиться набранным, причем с секьюритью в гугле все очень и очень серьезно. А мурзила даже тут впереди планеты всей - они саутсорсили зонды вообще левой индусской помойке (свои админы давно туда же, за борт, куда и разработчики хруста - ненужный балласт, денег не зарабатывали, а только тратили).
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|5.49, Аноним (46), 03:51, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только в мозилле такие вещи легко отключаются, а в хроме не отключаются вообще, нужна сборка от васяна с отключенной слежкой. А по поводу серьезной безопасности в гугл вообще смешно, у них регулярно данные утекают, а совсем недавно их заставили выплачивать компенсацию из-за слива данных третьим лицам, так что в ваших словах нет ни капли правды.
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|4.48, Аноним (46), 03:41, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем лезть в настройки? Такой функционал в огнелисе после обновления сам появляется и спрашивает, хотите ли включить, мы будем делать то-то и то-то. Это в других браузерах нужно копаться что бы понять где и что утекает.
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|2.26, кек (?), 23:11, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В about:config около 1200 позиций, я как-то пол года это всё колупал конкретно, скажу точно, в ноль отключить телеметрию невозможно, Хром хоть не п-ит по этому поводу.
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|1.21, Аноним (19), 22:58, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дополню себя же. Хотя тут да. Чаще всего такие опции существуют для невнимательных ламеров, которые просто качают и пользуются программой, сами не зная того, что что-то куда то отправляют. А недобросовестные разрабы этим пользуются. Всегда считал, что нарушающие приватность пользователя опции должны быть всегда отключенными по умолчанию. И уж тем более не должно быть никаких препятствий для того, чтобы их отключить. Т.е. не нужно быть хакером, которому нужно искать решение проблемы в интернете, а потом что-то там править в конфигах.
Мозилла уже ходит по грани, но пока еще терпимо. Но по крайней мере этот браузер все еще честнее, чем поделки на хромиуме, которые уж точно созданы только для того, чтобы что-то куда-то слать. Но если перешагнут черту - я просто перестану обновляться. Я уже не обновляю ПКшную версию. А в телефоне у меня как раз после обновления ФФ автоматические обновления тоже отключены. Так что я сам буду решать, когда можно будет обновится. И да. Откатывать версию через ADB я тоже умею. Так что потуги разрабов по запрещению отката уродских обновлений мне по боку.
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|2.25, One More Аноним (?), 23:11, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Всегда считал, что нарушающие приватность пользователя опции должны быть всегда отключенными по умолчанию.
Всегда считал, работа стоит денег, а пользуешься на халяву - терпи.
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|3.39, Аноним (39), 00:52, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если трудились только для того, чтоб всех заебать, то зачем терпеть?
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|2.40, Аноним (40), 00:59, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обновишься, когда веб начнёт отваливаться. Там где раньше "зачем это переписывать, если работает" работало, теперь работает "перепишем, а то не будут обновляться".
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|1.27, Аноним (27), 23:11, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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#!/bin/sh
cd firefox
mkdir -p distribution
cd distribution
cat >policies.json <<EOL
{
"policies": {
"DisableBuiltinPDFViewer": true,
"DisableFeedbackCommands": true,
"DisableFirefoxAccounts": true,
"DisableFirefoxScreenshots": true,
"DisableFirefoxStudies": true,
"DisablePocket": true,
"DisableSystemAddonUpdate": true,
"DontCheckDefaultBrowser": true,
"SearchSuggestEnabled": false
}
}
EOL
cd ../..
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|2.42, Аноним (41), 02:43, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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'''
"NetworkPrediction": false,
"Permissions": {
"Camera": { "BlockNewRequests": true, "Locked": true },
"Microphone": { "BlockNewRequests": true, "Locked": true },
"Location": { "BlockNewRequests": true, "Locked": true },
"Notifications": { "BlockNewRequests": true, "Locked": true },
"VirtualReality": { "BlockNewRequests": true, "Locked": true },
},
"UserMessaging": {
"WhatsNew": false,
"ExtensionRecommendations": false,
"FeatureRecommendations": false,
"UrlbarInterventions": false,
"Locked": true
},
'''
Да там конца и края нет этим настройкам. А многие тесно связаны с полезной функциональностью (PDFViewer за счет песочницы может быть безопаснее вашего "домашнего"). Самое смешное, что и этого не достаточно, нужно ещё покрутить 200+ в user.json. В какой-то момент будет проще форкнуть браузер, чем сопровождать этот зоопарк настроек, которые в любой момент, по желанию Мозиллы, превратятся в тыкву. Или чем заставлять сотни людей тратить время на эту неблагодарную работу, проще сменить одного-двух руководителей Мозиллы на более *толератных* к пользователям. Ушел копать компромат. :)
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|1.30, Kuromi (ok), 23:14, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое забавное, что все думали что Фокус вообще - того, он же фактически год как не обновляется (только обновление движка).
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|1.38, Аноним (39), 00:48, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ещё полгода назад к любой новости о фф были камменты про вау и лучший браузер
Походу наелись
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