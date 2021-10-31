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Релиз Firefox 94

02.11.2021 18:15

Состоялся релиз web-браузера Firefox 94. Кроме того, сформировано обновление веток с длительным сроком поддержки - 91.3.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 95, релиз которой намечен на 7 декабря.

Основные новшества:

  • Реализована новая служебная страница "about:unloads" на которой пользователь для сокращения потребления памяти может принудительно выгрузить из памяти наиболее ресурсоёмкие вкладки, не закрывая их (содержимое будет перезагружено при переходе на вкладку). На странице "about:unloads" имеющиеся вкладки перечислены в порядке приоритета вытеснения при нехватке оперативной памяти. Приоритет в списке выбирается в зависимости о времени доступа к вкладке, а не на основе потребляемых ресурсов. При нажатии кнопки Unload из памяти будет вытеснена первая вкладка из списка, при следующем нажатии - вторая и т.п. Вытеснить вкладку на свой выбор пока нельзя.
  • При первом запуске после установки обновления запускается новый интерфейс для выбора шести сезонных цветовых тем, для которых предложено три уровня применения тёмного оттенка, влияющих на отображение в тёмных тонах области контента, панелей и строки переключения вкладок.
  • Предложен режим строгой изоляции сайтов, развивавшийся в рамках проекта Fission. В отличие от применяемого до настоящего времени произвольного распределения обработки вкладок по доступному пулу процессов (по умолчанию 8), режим строгой изоляции выносит обработку каждого сайта в свой отдельный процесс с разделением не по вкладкам, а по доменам (Public Suffix). Режим активирован не для всех пользователей, для отключения или включения может использоваться страница "about:preferences#experimental" или настройка "fission.autostart" в about:config.

    Новый режим обеспечивает более надёжную защиту от атак класса Spectre, снижает фрагментацию памяти, позволяет дополнительно изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков. более эффективно возвращает память операционной системе, минимизирует влияние сборки мусора и интенсивных вычислений на страницы в других процессах, увеличивает эффективность распределения нагрузки на разные ядра CPU и повышает стабильность (крах процесса, обрабатывающего iframe, не потянет за собой основной сайт и другие вкладки). Ценой является общее повышение потребления памяти при большом числе открытых сайтов.

  • Пользователям предложено дополнение Multi-Account Containers с реализацией концепции контекстных контейнеров, которые можно использовать для гибкой изоляции произвольных сайтов. Контейнеры предоставляют возможность изоляции различных типов контента без создания отдельных профилей, что позволяет отделить между собой информацию отдельных групп страниц. Например, можно создать отдельные, изолированные друг от друга, области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций или организовать одновременное использование разных учётных записей пользователя на одном сайте. В каждом контейнере используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes. Кроме того, при использовании Mozilla VPN для каждого контейнера можно использовать разные VPN-сервер.
  • Убран запрос подтверждения операции при выходе из браузера или закрытии окна через меню и кнопки закрытия окна. Т.е. ошибочное нажатие кнопки "[x]" в заголовке окна теперь приводит к закрытию всех вкладок, в том числе с открытыми формами редактирования, без предварительного вывода предупреждения. После восстановления сеанса данные в web-формах не теряются. При нажатии Ctrl+Q продолжает выводиться предупреждение. В настройках данное поведение можно изменить (панель General/ секция Tabs/ параметр "Confirm before closing multiple tabs").
  • В сборках для платформы Linux для графических окружений, использующих протокол X11, по умолчанию включён новый бэкенд отрисовки, который примечателен использованием для вывода графики интерфейса EGL вместо GLX. Бэкенд поддерживает работу с открытыми OpenGL-драйверами Mesa 21.x и c проприетарными драйверами NVIDIA 470.x. Проприетарные OpenGL-драйверы AMD пока не поддерживаются. Применение ЕGL решает проблемы с gfx-драйверами и позволяет расширить спектр устройств, для которых доступно ускорение видео и WebGL. Новый бэкенд подготовлен путём разделения бэкенда DMABUF, изначально созданного для Wayland и позволяющего напрямую выводить кадры в память GPU, которая может отражаться во фреймбуфер EGL и отрисовываться как текстура при сведении элементов web-страницы.
  • В сборках для Linux включена по умолчанию прослойка, решающая проблемы с буфером обмена в окружениях на базе протокола Wayland. В состав также включены изменения, связанные с обработкой всплывающих окон (popup) в окружениях на базе протокола Wayland. Wayland требует соблюдения строгой иерархии всплывающих окон, т.е. родительское окно может создать дочернее окно с popup-ом, но инициированный из этого окна следующий popup должен привязаться к исходному дочернему окну, образуя цепочку. В же Firefox каждое окно может порождать несколько popup-ов, не образующих иерархию. Проблема заключалась в том, что при использовании Wayland закрытие одного из popup-ов требует перестроения всей цепочки окон с другими popup-ами, при том что наличие нескольких открытых popup-ов не является редкостью, так как в виде popup-ов реализованы меню, всплывающие подсказки, диалоги дополнений, запросы полномочий и т.п.
  • Снижены накладные расходы при использовании API performance.mark() и performance.measure() с большим числом анализируемых метрик.
  • Поведение отрисовки в процессе загрузки страниц изменено для повышения производительности "тёплой" загрузки ранее открывавшихся страниц в режиме строгой изоляции.
  • Для ускорения загрузки страниц повышен приоритет загрузки и показа изображений.
  • В JavaScript-движке немного снижено потребление памяти и повышена производительность перебора свойств.
  • Улучшены операции планирования вызова сборщика мусора, что позволило сократить время загрузки страниц в некоторых тестах.
  • Снижена нагрузка на CPU в процессе poll-инга сокетов при обработке HTTPS-соединений.
  • Ускорена инициализация хранилища и сокращено время начального запуска за счёт сокращения операций ввода/вывода в основном потоке.
  • При закрытии инструментов для разработчиков обеспечено высвобождение большего чем раньше объёма памяти.
  • В CSS-правиле @import добавлена поддержка функции layer(), выводящей определения каскадного слоя, заданного при помощи правила @layer.
  • В функции structuredClone() реализована поддержка копирования сложных объектов JavaScript.
  • Для форм реализован атрибут "enterkeyhint", позволяющий определить поведение при нажатии клавиши Enter на виртуальной клавиатуре.
  • Реализован метод HTMLScriptElement.supports(), при помощи которого можно проверять наличие поддержки браузером определённых типов скриптов, таких как модули JavaScript или классические скрипты.
  • Добавлено свойство ShadowRoot.delegatesFocus для проверки установки свойства delegatesFocus в отдельном Shadow DOM.
  • На платформе Windows вместо отвлекающих пользователя запросов на установку обновления браузер теперь обновляется в фоне при закрытии. В окружении Windows 11 реализована поддержка новой системы меню (Snap Layouts).
  • В сборках для macOS для полноэкранного видео задействован режим низкого потребления энергии.
  • В версии для платформы Android:
    • Упрощено возвращение к ранее просмотренному и закрытому содержимому - на новой базовой домашней странице предоставлена возможность просмотра недавно закрытых вкладок, добавленных закладок, поисковых запросов и рекомендаций сервиса Pocket.
    • Предоставлена возможность настройки содержимого, показываемого на домашней странице. Например, можно настроить показ списков наиболее часто посещаемых сайтов, недавно открытых вкладок, недавно сохранённых закладок, поисковых запросов и рекомендаций Pocket.
    • Добавлена поддержка перемещения давно неактивных вкладок в отдельную секцию Inactive Tabs, чтобы не загромождать основную панель вкладок. В Inactive Tabs помещаются вкладки, к которым не было обращения больше 2 недель. Указанное поведение можно отключить в настройках "Settings->Tabs-> Move old Tabs to inactive."
    • Расширена эвристика при выводе рекомендация во время набора в адресной строке.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 94 устранено 16 уязвимостей, из которых 10 помечены как опасные. 5 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 93
  3. OpenNews: План улучшения поддержки Wayland в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox проводится эксперимент по использованию поисковой системы Bing по умолчанию
  5. OpenNews: Mozilla представила Firefox Suggest и новый интерфейс браузера Firefox Focus
  6. OpenNews: Mozilla удалила два популярных дополнения, блокирующих загрузку обновлений к Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56089-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 18:33, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Совет дня для ускорения (особенно на слабых машинах): about:config, установить network.process.enabled=true, перезапустить браузер. Обращение к сети будет вынесено в отдельный процесс (проверить можно в about:support, искать по слову "socket" в таблице "Remote processes") и, как следствие, тяжеловесные страницы (Gmail, например) будут шустрее на этапе первоначальной загрузки. Да, bufferbloat test заметно лучшие результаты по jitter'у показывает. Для примера: https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
     
     
  • 2.4, Анчоус (?), 18:37, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, что это?
     
  • 2.6, Твоя совесть (?), 18:39, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что именно это даёт?
     
     
  • 3.9, timur.davletshin (ok), 18:45, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ничего больше к написанному добавить не могу. Поменяй настройки, погоняй тест, обозначенный ссылкой, и поймёшь.
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:58, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ускорение того, что было замедлено == никакого прогресса.
     
  • 2.32, Аноним (32), 19:14, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм, у меня оно по умолчанию true в Firefox 94.0 на Arch Linux.
     
     
  • 3.34, timur.davletshin (ok), 19:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для вас у меня тоже есть конфетка: установи media.peerconnection.mtransport_process=true и получи более быстрые звонки в jitsi meet и ему подобных.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 20:07, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ухади со своими ональными зондами1
     
  • 4.66, НяшМяш (ok), 20:23, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это тоже в 93 стоит в true )
     
  • 2.50, Аноним (50), 19:45, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем, вообще, там "Remote processes"?
     
  • 2.51, X86 (ok), 19:54, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "network.process.enabled"

    у меня изначально в true стоит

     
  • 2.65, НяшМяш (ok), 20:21, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверил у себя - на 93 версии уже по-умолчанию true.
     

  • 1.3, Какойточел (?), 18:36, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    класс, в этот раз реально много завезли функций. Спасибо
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:01, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Переходите на FDE, так интереснее:
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/all/#product-desktop-developer
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:38, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поразительно, обошлось без 93.0.1.
     
  • 1.7, Аноним (7), 18:39, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вкусно,но я отважился и собрал Cromium.
    2021-10-31T21:06:22 >>> www-client/chromium-96.0.4664.27: 16 hours, 50 minutes, 35 seconds
    Не надо оваций.D
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:48, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тут скорее сочувствие )
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:53, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    разбирай обратно )
     
  • 2.29, BratishkaErik (ok), 19:08, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прям в ОЗУ
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:08, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    15 часов, ужас.
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:43, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Как там телеметрия поживает?
     
     
  • 2.49, анон (?), 19:42, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    из соцсетей удались, а потом спрашивай про телеметрии...
     
     
  • 3.52, X86 (ok), 19:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он боится, что через телеметрию разработчикам утекут ссылки на его соцсети.
     

  • 1.11, Аноним (13), 18:52, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    странно. вроде ничего не сломали и не выпилили. что там у них случилось?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 20:15, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ничего не сломали и не выпилили

    Следствие выгона растаманов на.

     

  • 1.14, dalco (ok), 18:54, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мать...мать...мать...
    Трюк с настройкой в about:config для включения старого стиля с большими иконками в "Новая вкладка" больше не работает :( Теперь там неотключаемо мелкие и невнятные иконки.
    Я-то ещё как-нибудь сие переживу, а вот родителям с их слабым зрением будет туго.
     
     
  • 2.16, Аноним (19), 18:56, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вписывались в рыночек, бывает.
     
  • 2.17, Аноним (13), 18:57, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вроде еще в 93 сломали
     
     
  • 3.20, dalco (ok), 18:58, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 93ем ещё можно было отключить, а вот в 94ом уже хрен-то там...
     
  • 2.45, Хрю (?), 19:31, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Esr версия ещё месяцев 9 будет счастие.
     
     
  • 3.46, dalco (ok), 19:36, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, вариант... Правда под винду. Под линь уже могут быть непонятки, посмотреть надо. Сейчас-то всё из дистрибутивных реп прилетает без каких-либо проблем.
     
  • 2.72, Skullnet (ok), 20:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лови https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix
     

  • 1.18, Аноним (18), 18:58, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Опять иконки маленькие стали на домашней странице (
     
     
  • 2.73, Аноним (73), 21:07, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато панели больше и логотип крупнее
     

  • 1.21, paulus (ok), 19:00, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >При первом запуске после установки обновления запускается новый интерфейс для выбора шести сезонных цветовых тем, для которых предложено три уровня применения...

    Куда ж без скучных обоев, это ж главное?! Теперь еще и при обновлениях будет мозг выносить 18-тью вопросами? :)

     
  • 1.23, danonimous (?), 19:02, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печально, но пришлось съехать с любимой лисы на ненавистный хромиум - там уже работает WebGL и hardware video decoding на NVIDIA. Если в Firefox лет через пять это тоже осилят - вернусь обратно.
     
     
  • 2.27, Аноним (30), 19:06, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если бы Лиса была любимой ты бы не съехал с неё. Лицемер.
     
     
  • 3.48, Аноним (73), 19:39, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А зачем ему токсичные отношения без взаимности?
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 20:02, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если любишь, прими!
     
  • 2.63, Аноним (62), 20:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если в Firefox лет через пять это тоже осилят

    Ошибкой было писать движок на расте, вот и хлебнули горя. В Хроме без раста уже сделали, а в FF на расте - не могут.

     

  • 1.24, Аноним (30), 19:03, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По цифрам он обогнал Гугл Чморе?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:19, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрное Море?
     

  • 1.25, gumanzoy (?), 19:04, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в ESR 91 вернуть старый дизайн вкладок, как было до 88 версии ?
    Нашел вот это, работает https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix
    Но может можно как то проще ? Какой нибудь параметр в about:config
     
     
  • 2.33, timur.davletshin (ok), 19:15, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак, они удалили код. Есть несколько эмуляций разной степени удачности, но нигде нет "точно, как раньше".
     
     
  • 3.37, gumanzoy (?), 19:20, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Способ с гитхаба возвращает вкладки и иконки в гамбургер меню.
     
     
  • 4.38, timur.davletshin (ok), 19:22, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в курсе, но, например, меню по правому клику выглядит иначе. Тот же padding отличается в меню.
     
     
  • 5.41, gumanzoy (?), 19:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне важно именно вкладки. Нужен простой способ вернуть старый дизайн вкладок.
     

  • 1.26, deeaitch (ok), 19:05, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ниочём. Остался походу только один браузер. И это не хром/вивалди/прочая лабуда
     
     
  • 2.28, Аноним (30), 19:07, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Симанки?
     
     
  • 3.40, deeaitch (ok), 19:23, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Симанки?

    Дего?

     
  • 3.44, deeaitch (ok), 19:26, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Симанки?

    А, не, не симанки

     
  • 2.35, Аноним (36), 19:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня идея фикс заполучить во владение торговые марки неискейп и опера и делать браузеры на тех движках. А ещё можно на КДЕ 1 и гном 1 дистрибутивы.
     
     
  • 3.42, deeaitch (ok), 19:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня идея фикс заполучить во владение торговые марки неискейп и опера
    > и делать браузеры на тех движках. А ещё можно на КДЕ
    > 1 и гном 1 дистрибутивы.

    Вперёд. И если выйдет с нормальным дизайном и на нормальных виджетах, то почему нет? Потому что это попсовое уродство пользовать невозможно.

     

  • 1.31, Аноним (36), 19:11, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не осталось от старого доброгои Нетскейпа, ни названия, ни иконки, ни дизайна, ни движка. Большая жаль
     
  • 1.39, Аноним (39), 19:22, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Пользователям предложено дополнение Multi-Account Containers с реализацией концепции контекстных контейнеров

    Ему же уже лет так дофига

     
     
  • 2.71, НяшМяш (ok), 20:37, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователям хрома нужно осторожно рассказывать про функционал.
     

  • 1.43, бублички (?), 19:25, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с нетерпением жду новостей о 94.1 и 95
     
  • 1.47, Аноним (47), 19:39, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сижу на LibreWolf 88. Полет нормальный. Пока не выпилят протон, на более новые версии пересаживаться не буду.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 19:56, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какой то нацистский браузер?
     
     
  • 3.58, Аноним (56), 20:05, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один браузер, один дистрибутив.
     

  • 1.54, Аноним (56), 20:00, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там поживает команда по разработке на расте из Мозиллы. Ой так их же всех выгнали как так? Неужто безопасность не надо?
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 20:15, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их выгнали, потому что нужно было решить, кому деньги платить, менеджеру или команде разрабов. Выбрали то, что важнее.
     
     
  • 3.68, Аноним (56), 20:25, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я с ними полностью солидарен. Но всё же программистов надо было с самого начала не брать и всю эту аванютру с растом не начинать, вот это было бы правило. А Героически решать проблемы, которые сами создали это не айс.
     

  • 1.55, Аноним (59), 20:01, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Firefox 一 зависимый браузер, споснируемый Google . Вместе мы делаем Интернет более безопасным, здоровым и приватным.

    Баннер после обновления.

     
     
  • 2.57, Аноним (56), 20:05, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    7.9% рынка десктопных браузеров в мире? Как Гугель споснирует такая и доля рынкаю
     
     
  • 3.60, Аноним (59), 20:11, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >7.9% рынка десктопных браузеров в мире?

    9.7%

     
     
  • 4.64, Аноним (62), 20:21, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Реальные цифры - 1..3%, всё остальное до 7..9% - это шифрующиеся через юзер-агент под лису не-FF браузеры.
     
     
  • 5.69, Аноним (69), 20:28, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только все браузеры , в том числе и большая доля фокса , маскируются как раз под хром .
     
  • 4.67, Аноним (56), 20:23, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ФФ просто падает ускоренными темпами так как в октябре было 7.9% https://3dnews.ru/1052677/statcounter-obnarodovala-oktyabrskuyu-statistiku-po-
     
     
  • 5.70, Аноним (69), 20:31, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая доля у всех линукс-осей вместе взятых ? Не слышу плача .
     

  • 1.74, Аноним (74), 21:17, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    21 век, а в линукса проблемы с БУФЕРОМ ОБМЕНА!🤣🤣🤣 Какой позор боже мой, да такие проблемы что разрабам нужно аж целую прослойку создавать чтобы решить проблемы с этим. Ну что линуксойдики виндовс плохая да?))))
     

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