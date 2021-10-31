Релиз Firefox 94

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|1.1, timur.davletshin (ok), 18:33, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Совет дня для ускорения (особенно на слабых машинах): about:config, установить network.process.enabled=true, перезапустить браузер. Обращение к сети будет вынесено в отдельный процесс (проверить можно в about:support, искать по слову "socket" в таблице "Remote processes") и, как следствие, тяжеловесные страницы (Gmail, например) будут шустрее на этапе первоначальной загрузки. Да, bufferbloat test заметно лучшие результаты по jitter'у показывает. Для примера: https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
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|3.9, timur.davletshin (ok), 18:45, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ничего больше к написанному добавить не могу. Поменяй настройки, погоняй тест, обозначенный ссылкой, и поймёшь.
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|2.32, Аноним (32), 19:14, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм, у меня оно по умолчанию true в Firefox 94.0 на Arch Linux.
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|3.34, timur.davletshin (ok), 19:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для вас у меня тоже есть конфетка: установи media.peerconnection.mtransport_process=true и получи более быстрые звонки в jitsi meet и ему подобных.
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|2.51, X86 (ok), 19:54, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"network.process.enabled"
у меня изначально в true стоит
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|1.7, Аноним (7), 18:39, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вкусно,но я отважился и собрал Cromium.
2021-10-31T21:06:22 >>> www-client/chromium-96.0.4664.27: 16 hours, 50 minutes, 35 seconds
Не надо оваций.D
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|2.49, анон (?), 19:42, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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из соцсетей удались, а потом спрашивай про телеметрии...
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|3.52, X86 (ok), 19:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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он боится, что через телеметрию разработчикам утекут ссылки на его соцсети.
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|1.11, Аноним (13), 18:52, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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странно. вроде ничего не сломали и не выпилили. что там у них случилось?
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|2.62, Аноним (62), 20:15, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ничего не сломали и не выпилили
Следствие выгона растаманов на.
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|1.14, dalco (ok), 18:54, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мать...мать...мать...
Трюк с настройкой в about:config для включения старого стиля с большими иконками в "Новая вкладка" больше не работает :( Теперь там неотключаемо мелкие и невнятные иконки.
Я-то ещё как-нибудь сие переживу, а вот родителям с их слабым зрением будет туго.
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|3.20, dalco (ok), 18:58, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 93ем ещё можно было отключить, а вот в 94ом уже хрен-то там...
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|3.46, dalco (ok), 19:36, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, вариант... Правда под винду. Под линь уже могут быть непонятки, посмотреть надо. Сейчас-то всё из дистрибутивных реп прилетает без каких-либо проблем.
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|1.21, paulus (ok), 19:00, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>При первом запуске после установки обновления запускается новый интерфейс для выбора шести сезонных цветовых тем, для которых предложено три уровня применения...
Куда ж без скучных обоев, это ж главное?! Теперь еще и при обновлениях будет мозг выносить 18-тью вопросами? :)
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|1.23, danonimous (?), 19:02, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Печально, но пришлось съехать с любимой лисы на ненавистный хромиум - там уже работает WebGL и hardware video decoding на NVIDIA. Если в Firefox лет через пять это тоже осилят - вернусь обратно.
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|2.63, Аноним (62), 20:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если в Firefox лет через пять это тоже осилят
Ошибкой было писать движок на расте, вот и хлебнули горя. В Хроме без раста уже сделали, а в FF на расте - не могут.
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|2.33, timur.davletshin (ok), 19:15, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никак, они удалили код. Есть несколько эмуляций разной степени удачности, но нигде нет "точно, как раньше".
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|5.41, gumanzoy (?), 19:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне важно именно вкладки. Нужен простой способ вернуть старый дизайн вкладок.
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|1.26, deeaitch (ok), 19:05, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ниочём. Остался походу только один браузер. И это не хром/вивалди/прочая лабуда
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|2.35, Аноним (36), 19:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня идея фикс заполучить во владение торговые марки неискейп и опера и делать браузеры на тех движках. А ещё можно на КДЕ 1 и гном 1 дистрибутивы.
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|3.42, deeaitch (ok), 19:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня идея фикс заполучить во владение торговые марки неискейп и опера
> и делать браузеры на тех движках. А ещё можно на КДЕ
> 1 и гном 1 дистрибутивы.
Вперёд. И если выйдет с нормальным дизайном и на нормальных виджетах, то почему нет? Потому что это попсовое уродство пользовать невозможно.
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|1.31, Аноним (36), 19:11, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего не осталось от старого доброгои Нетскейпа, ни названия, ни иконки, ни дизайна, ни движка. Большая жаль
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|1.39, Аноним (39), 19:22, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пользователям предложено дополнение Multi-Account Containers с реализацией концепции контекстных контейнеров
Ему же уже лет так дофига
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|2.71, НяшМяш (ok), 20:37, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователям хрома нужно осторожно рассказывать про функционал.
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|1.47, Аноним (47), 19:39, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сижу на LibreWolf 88. Полет нормальный. Пока не выпилят протон, на более новые версии пересаживаться не буду.
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|1.54, Аноним (56), 20:00, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там поживает команда по разработке на расте из Мозиллы. Ой так их же всех выгнали как так? Неужто безопасность не надо?
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|2.61, Аноним (61), 20:15, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их выгнали, потому что нужно было решить, кому деньги платить, менеджеру или команде разрабов. Выбрали то, что важнее.
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|3.68, Аноним (56), 20:25, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я с ними полностью солидарен. Но всё же программистов надо было с самого начала не брать и всю эту аванютру с растом не начинать, вот это было бы правило. А Героически решать проблемы, которые сами создали это не айс.
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|1.55, Аноним (59), 20:01, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Firefox 一 зависимый браузер, споснируемый Google . Вместе мы делаем Интернет более безопасным, здоровым и приватным.
Баннер после обновления.
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|2.57, Аноним (56), 20:05, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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7.9% рынка десктопных браузеров в мире? Как Гугель споснирует такая и доля рынкаю
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|4.64, Аноним (62), 20:21, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Реальные цифры - 1..3%, всё остальное до 7..9% - это шифрующиеся через юзер-агент под лису не-FF браузеры.
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|5.69, Аноним (69), 20:28, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только все браузеры , в том числе и большая доля фокса , маскируются как раз под хром .
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|5.70, Аноним (69), 20:31, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какая доля у всех линукс-осей вместе взятых ? Не слышу плача .
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|1.74, Аноним (74), 21:17, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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21 век, а в линукса проблемы с БУФЕРОМ ОБМЕНА!🤣🤣🤣 Какой позор боже мой, да такие проблемы что разрабам нужно аж целую прослойку создавать чтобы решить проблемы с этим. Ну что линуксойдики виндовс плохая да?))))
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