В Firefox проводится эксперимент по использованию поисковой системы Bing по умолчанию

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|3.36, SinoptikUF (?), 11:02, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Потому что на сегодняшний день поисковая система Bing от Microsoft ничем не хуже Google.
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|5.77, rshadow (ok), 15:28, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не приетендую конечно, но я проверяю так: вбиваю "postgresql insert". Лучше гугла пока никто не отвечает, ни бинг ни яндекс.
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|2.5, Прохожий (??), 09:30, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если бы вы дочитали статью до конца, увидели бы ответ на ваш вопрос.
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|3.16, Аноним (16), 09:43, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это слишком сложно для типичного представителя 95% местной аудитории
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|4.25, lufog (ok), 10:06, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как говорится, по статистике, 89.3% статистических данных берутся с потолка)
Я все же предпочитаю верить что большая часть аудитории opennet нормальная, просто не так сильно выделяется на фоне некоторых уникумов.
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|2.53, Аноним (53), 12:37, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Cделка с компанией Google о передаче поискового трафика приносит около 400 млн долларов в год. В 2020 году данная сделка была продлена до августа 2023 года, но дальнейшее сотрудничество находится под вопросом, поэтому Mozilla готовит почву для смены основного поискового партнёра.
Сложно это понять?
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|2.56, Аноним (56), 13:05, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если прервется контракт с гуглом то CEO мозиллы нечем будет кушать и придется начать распродавать свое золотое имущество.
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|1.3, Аноним (3), 09:29, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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FF перестает быть нужным гуглу и на помощь героически приходят майки?
снова гвоздь в крышку могилы
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|2.40, Нанобот (ok), 11:16, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да вас послушать, так в крышку мозиллы уже забито более миллиона гвоздей, а результата ноль. То ли гвозди бракованые, то ли забивальщики плохо забивают, то ли крышка какая-то не такая....
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|3.45, Урри (ok), 12:21, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Падение популярности файрфокса ниже даже эджа, это "результата ноль"?
У вас там что, цель вообще уйти с рынка браузеров, что ли?
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|3.59, Михрютка (ok), 13:23, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все правильно говорите, товарищ.
результата - ноль релевантности всех продуктов мозиллы, которые у нее есть/были. такой себе паровоз для машиниста.
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|1.4, Аноним (4), 09:30, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Экак они сами себя активно закапывают в последнее время. Что дальше? Переименуются в Internet Explorer, чтобы людям было удобнее скачивать адекватный хромоклон?
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|3.11, Аноним (4), 09:39, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них свой "легковесный" велосипед на расте, да. Но, в сравнении с многими хромоклонами, и он, и политика самой Мурзилки в последнее время плавно отдаляются от адекватности.
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|4.17, Прохожий (??), 09:45, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что такое адекватность в вашем понимании?
Какое отношение имеет политика к технологиям движка?
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|5.24, Аноним (24), 10:03, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подразумеваешь, что я не знаю значение этого слова или же тебе просто интересен мой внутренний мир? Что наталкнуло тебя на мысль, что в моем посте говорится о прямом влиянии политики на технологию, а не о совокупности страных шагов по разаботки и продвижению FF, или даже о банальном движке хрома в первом посте?
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|7.47, Урри (ok), 12:22, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- Гладиолус!
- Что гладиолус?
- Вопрос на вопрос - слился. (с)
Анонимы опеннета берут очередное дно.
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|1.8, Аноним (8), 09:34, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В 2020 году данная сделка была продлена до августа 2023 года, но дальнейшее сотрудничество находится под вопросом, поэтому Mozilla готовит почву для смены основного поискового партнёра
Поздно спохватились эсжевехи. Через пару лет от мозиллы останутся рожки да ножки,а от былой славы только тень и пара сносок в википедии. Надо было не за дайвёрсити и деплатформинг топить, а найти нормальных маркетологов, которые умеют продвигать технологии, а не вот эту всю театральную левацкую хрень
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|2.9, Прохожий (??), 09:37, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Со многими компаниями такое происходит рано или поздно. Мир меняется.
А как борьба за дивёрсити мешает продвижению новых технологий, кстати?
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|3.30, Anonym_1914 (?), 10:38, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как минимум по двум причинам:
1. Туда вбухивают кучу денег (Этакая имитация бурной деятельности и распил денег на всякие проекты с пафосным названием и нулевой полезностью)
2. Увольнение годных, опытных разработчиков, и их последующая замена на всяких «программистов-активистов» с правильным цветом кожи и ориентацией. Их практические навыки как правило мало волнуют кого волнуют, что однозначно стопорит разработку.
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|4.54, Аноним (53), 12:39, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Их практические навыки как правило не связаны с программированием
Поправил. :)
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|4.74, Аноним (71), 14:53, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стоит метать бисер перед сжвшной свиньей, она же не оценит, ну
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|3.78, Qwerty (??), 15:28, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как говорят линуксоиды: "Проста 99% пользователей фаирфокса меняют свой юзерагент!!! ани ставять сибе виньду в агенти и хрём штопь ни спалится!!! так что 95% мира пользуются файрфоксом!!!".
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|1.13, lockywolf (ok), 09:39, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Bing неплохой. Я им пользуюсь большей частью, изредка заходя в Гугл.
Ищет откровенно слабее, но в наш век нейросеток поиск зависит от количества пользователей, обучающих алгоритм.
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|2.38, InuYasha (??), 11:03, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а что сразу не ДДГ? он пользуется тем же бингом, но хоть обещает пальцы в отверстия юзеров не совать.
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|3.60, Михрютка (ok), 13:26, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ddg в последнее время стал выдавать совершенно абсурдные результаты. то есть я могу набрать, например, "японские пончики", а мне высыпет полную страничку голландских гладиолусов. в результате две трети запросов приходится повторять с g!
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|1.15, Прохожий (??), 09:42, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я смотрю, Опеннет полон скрытых талантов и экспертов в области маркетинга. Вот у кого надо было Мозилле консультироваться.
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|2.51, Урри (ok), 12:28, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну как бы правильный маркетолог действительно спрашивает (смотрит), что надо пользователям. А не придумывает всякие "гениальные" ходы от балды.
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|2.62, Михрютка (ok), 13:30, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем? мозилла сама прекрасно справляется. денежки от спонсоров капают, ceo себе зарплату поднимает, статеечки в блогах про "свободу интернета для людей с хорошими лицами" пишутся.
еще осталось от остатков инженегров избавиться, а то они всю картину по затратам портят, и будет все збс.
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|1.18, BrainFucker (ok), 09:48, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я и сам экспериментировал. Слабоват поиск. Сделал дефолтом ddg, когда что-то не найдено в нём, ищу уже в гугле.
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|4.57, Аноним (57), 13:15, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он яндекс и бинг исрпользует. Не знаю, как насчёт остальных, а бинг не цензурировал выдачу так жёстко как гугл. Да и обилие рекламы в выдаче гугла отправило его на последнее место.
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|1.21, Анонимоусш (?), 09:57, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Неплохо они пользователей вертят. Это они новых пользователей так или старых? То есть, юзер вчера гуглил, а завтра бингает, и без своего участия?!
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|4.44, мразилла (?), 12:19, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая в п-ду кнопочка? У нас поиск в адресной строке! Ты еще адрес только начал набирать - а бинг уже знает о тебе кое-что новое.
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|1.22, Онаним Тот Самый (?), 10:00, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Другие браузеры показывают партнерские ссылки на домашней странице и заключают договора с поисковиками — всем пофигу
Мозилла делает ровно то же самое — опеннет гудит три дня о том, что мозилла сама себя закапывает.
Крестик или трусы, парни, крестик или трусы
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|2.26, Аноним (24), 10:12, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, именно бинг форсят все кому не лень. Проходите, здесь не начто смотреть.
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|2.41, Нанобот (ok), 11:20, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> опеннет гудит три дня о том, что мозилла сама себя закапывает.
Просто не воспринимай мнение икспертов опеннета слишком серьёзно
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|2.52, Урри (ok), 12:29, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А они тоже без уведомления меняют один поисковик на другой?
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|2.63, Михрютка (ok), 13:33, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>Крестик или трусы, парни, крестик или трусы
отличный вопрос, только его надо задать мозилле. это ж они у нас самоназначенные борцы за свободный интернет без слежки и цензуры уже лет 15. это не на опеннете всякие мазилломанифесты сочиняли, не?
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|1.27, Анониммм (?), 10:24, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мозилла первый раз выбрала нормальную стратегию, и всё равно продолжается поливание говнами.
Я не знаю их реальных планов, но до 2023 они вполне могут заменить Эксплорер и идж, и стать дефолтным браузером в Винде. Вот это будет офигеть какой прорыв в плане доли на рынке
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|2.35, Аноним (34), 11:02, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо ты не работал в компании выше нижней. Если большие дяди тратят на что-то большие деньги, то они будут до последнего тащить свое решение, даже если оно было неудачно.
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|1.31, Аноним (29), 10:42, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Cделка с компанией Google о передаче поискового трафика приносит около 400 млн долларов в год.
Да за такие деньги можно было сделать самый лучший браузер в мире, можно было делать Тундербёрд, а не выпихивать её на мороз под предлогом отсутствия денег на разработку, можно было наладить производство смартфонов, можно было делать свой дистрибутив Линукс. Вот уж где эффективные менеджеры так это в некоммерческих организациях или чем там является Мозилла.
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|2.48, мразилла (?), 12:23, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему сразу "вымогаем"-то? У нас товар, у них - купцы. Гугловые что-то скупцы, пытаемся сбыть неликвид куда берут.
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|1.46, мразилла (?), 12:22, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну что вы все, прямо? Ну продали мы 1% (всего один процент!) наших пользователей еще и microsoft, без их ведома, и что в этом такого-то?
Раньше мы их продавали гуглю - и что, кто-то из вас возмущался?
Яхины деньги давно проедены, а нашей топ-топманагерше нужен еще один миллион каждый год. Где, по-вашему, мы должны были его взять?! Ну уволили десятка два горе-разработчиков, ну на год хватило - так год этот уже прошел, нужно снова повышать ей "премию"!
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|1.55, Аноним (55), 12:44, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1% пользователей Firefox...
С учетом того что у Фокса в целом 5% на глобалке... (опеннет не показатель)
Помогите 1% с 5%...В свое время прогуливал уроки.
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|1.61, Аноним (61), 13:27, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я бы на их месте вообще все 100% США и ЮК перевел, им без разницы все равно. Хоть деньги появились бы на полезные вещи.
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|1.67, Аноним (67), 14:10, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И каждый раз своими "улучшениями" они ресетят поиск выбранный пользователем на тот, который ему нафиг не нужен
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|1.68, еуые (?), 14:17, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели до них дошло? Что их чудесная сделка с Google привела к тому, что первое что видел в открытом окне польователь Firefox это предложение скачать Chrome.
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|2.70, мразилла (?), 14:41, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дошло же! Вот! Теперь ты видишь предложение скачать - edge!
P.S. нет, ну а что ты хотел-то? Предложение скачать мурзилой мурзилу - выглядит довольно глуповато...
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