В Firefox проводится эксперимент по использованию поисковой системы Bing по умолчанию

Компания Mozilla проводит эксперимент по переводу 1% пользователей Firefox на использование по умолчанию поисковой системы Microsoft Bing. Эксперимент начался 6 сентября и продлится до конца января 2022 года. Оценить своё участие в экспериментах Mozilla можно на странице "about:studies". Для пользователей, предпочитающих другие поисковые системы, в настройках сохраняется возможность выбора поискового движка на свой вкус.

Напомним, что в англоязычной сборке Firefox по умолчанию предлагается Google, в русскоязычной и турецкой - Yandex, а в сборках для Китая - Baidu. С применяемыми по умолчанию поисковыми системами заключены конктракты о выплате отчислений за переходы, которые приносят львиную долю доходов Mozilla. Например, в 2019 году доля доходов Mozilla от сотрудничества с поисковыми системами составила 88%. Cделка с компанией Google о передаче поискового трафика приносит около 400 млн долларов в год. В 2020 году данная сделка была продлена до августа 2023 года, но дальнейшее сотрудничество находится под вопросом, поэтому Mozilla готовит почву для смены основного поискового партнёра.



