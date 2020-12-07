Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2019 год. В 2019 году доходы Mozilla увеличились почти в два раза и составили 828 млн долларов. Для сравнения, в 2018 году компания Mozilla заработала 450 млн долларов, в 2017 - 562 млн долларов, в 2016 году - 520 млн долларов, в 2015 - 421 млн долларов, в 2014 - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн. 451 миллион из 828 получен благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2018 году размер подобных отчислений составил 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая в ноябре была продлена на очередные три года. 338 млн отнесено к категории иные доходы, источник которых не детализируется. В 2018 году подобная графа доходов в отчёте Mozilla отсутствовала. 3.5 млн долларов составили пожертвования, что на 2.8 млн меньше, чем в 2018 году. Объём средств, вложенных в инвестиции, в 2019 году составил 347 млн долларов (в 2018 году - 340 млн, в 2017 году - 414 млн, в 2016 году - 329 млн, в 2015 году - 227 млн, в 2014 году - 137 млн). Доход от подписных сервисов и рекламы в 2019 году составил 14 млн долларов, что почти в три раза больше, чем в 2018 году. Среди затрат доминируют расходы на разработку (303 млн долларов в 2019 против 277 млн в 2018 году, в режиме полного рабочего дня в 2019 году было трудоустроено более 1000 сотрудников), поддержку сервисов (22.4 млн долларов в 2019 против 33.4 млн в 2018 году), маркетинг (43 млн долларов в 2019 против 53 млн в 2018) и административные расходы (124 млн долларов в 2019 и 86 млн в 2018). 7.6 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2018 году - 4.8 млн). Общая сумма затрат составила 495 млн долларов (в 2018 году - 451, в 2017 году - 421.8, в 2016 году - 360.6, в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 523 млн долларов, на конец года - 787 млн долларов.



