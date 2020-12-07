Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год

|
|
|
|2.5, Аноним (5), 19:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
|
> доходы Mozilla увеличились почти в два раза
доходы руководства Мозилы
|
|1.4, Sluggard (ok), 19:56, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
> 338 млн отнесено к категории иные доходы, источник которых не детализируется. В 2018 году подобная графа доходов в отчёте Mozilla отсутствовала
Как мило. Треть миллиарда появилась вдруг и ниоткуда...
|
|
|
|
|
|3.37, Lex (??), 22:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не удивлюсь, если с гуглом и есть( что-то типо взятки руководству и сильно горластым любителям справедливости, чтобы и дальше сливали поисковый трафик в гугл.. а тот в итоге предлагал СВОЙ браузер.. собсно, некоторые из мозиллы раньше по этому поводу сильно печалилась, что он их вокруг пальца обвёл, отжав в итоге «браузерную» тему выпуском собственного браузера )
|
|
|
|2.9, Аноним (5), 19:59, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У фуриводов много ценных данных, которые можно продать...
|
|
|
|3.10, A.Stahl (ok), 20:03, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пони это не только ценный мех, но и 10-15 КиБ интересных для рекламных площадок данных.
|
|1.11, Аноним (11), 20:04, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А за счёт чего такой "взрывной" рост доходов? На почти 350kk денег? Неужто данные такого малого количества пользователей так дорого стоят?
|
|
|
|
|
|3.21, Аноним (11), 20:39, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не прибыли, доходов. То что они планомерно увольняют тех специалистов я в курсе. Но это по определению не может принести прибыль, это может увеличить доход за счёт снижения расходов. Если конечно после увольнения они их не продали в рабство.
|
|1.12, Аноним (12), 20:13, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> Среди затрат доминируют расходы на разработку (303 млн долларов в 2019 против 277 млн в 2018 году, в режиме полного рабочего дня в 2019 году было трудоустроено более 1000 сотрудников)
303 000 000 / 1000 / 12 ~= 25 000 в месяц
понятно, что учитывалось электричество и прочие средства разработки, но чёт как-то дофига на рыло всё равно
|
|
|
|2.16, Аноним (5), 20:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Затраты на разработку - вовсе не зарплата на рыло индусам. Это бабло идёт манагерам отделов.
|
|1.13, grayich (ok), 20:17, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая в ноябре была продлена на очередные три года.
ага, и ещё столько же идёт в карманы главарям мозиловской шайки, чтобы внедрять решения эффективных менеджеров к фф.
|
|
|
|2.22, Клыкастый (ok), 20:40, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Странно такое читать на ресурсе опенсорса. Исходники открыты, "акулы бизнеса" запряжены, можно же скакать вперёд, нет разве?
|
|1.19, dimcha (??), 20:33, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
расслабились, видно, с таким профитом. Решили, что можно гуано под андроид вместо нормально работающего фенька выкатывать...
|
|
|
|2.23, Kuromi (ok), 20:44, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну как гуано...тут в 84-ом включили WebRender на Mali-G - стало шустро работать.
|
|2.25, Николай (??), 20:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну и что?
Он скоро будут дополнения на андроид в Фаерфокс новом, и он шустрее стал, темная тема
|
|1.24, Аноним (24), 20:44, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Занятно, учитывая что в последнее время мозилла только и делает что ноет о нехватки денег и необходимости коммерциализировать все и вся. А тут доходы двухкратные.
|
|1.26, 32 (?), 21:35, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Олдовая версия браузера. Все работает (несмотря на, даже странно). Так чо вы говорити?
|
|1.27, Аноним (27), 21:51, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Самое смешное, что в великом опенсорсе до сих пор нет достойного браузера, без зондов, ненужного и чего там ещё вам всем мешает. И это при том, что альтернативы были. Порой даже не плохие. Просто умора.
|
|
|
|2.29, And (??), 22:06, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это уже не совсем прежний браузер. Это средство запуска чужих приложений у Вас дома на компьютере. А уж как пригласить и зачем - кто как догадывается.
Площадка уходит под вендоров: браузер + облака. Для поддержки не надо много умных (у М. вместо 30+ стало 20+ млн на сопровождение, к слову). Сложно в одиночку догонять такое.
|
|1.28, Аноним (28), 22:01, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>1000 сотрудников
Капец, и все для того, чтобы пилить один браузер и несколько нинужных проектов.
|
|
|
|2.30, And (??), 22:07, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не нужных... Но сколько денег приносят. Странно. Не?
|
|1.35, Аноним (35), 22:47, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Только вдуматься, 60 млрд рублей дохода и тысяча человек персонала который в месяц что и способен на "новый розовой интерфейс". Чем бть вся это толпа там вообще занимается? У них есть вообще какие нибудь разработки по аналогии с тем же Яндексом? Сотни сервисов, школы для студентов, машины с автопилотом... и при этом равнозначный по персоналу х2 доход.
|
|1.41, Михрютка (ok), 23:14, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>>338 млн отнесено к категории иные доходы, источник которых не детализируется.
теперь еще осталось в 2020 отчитаться, что еще и расходы упали на 300 лямов (разрабочицких зарплат). и имеем несколько лет фантастически доходную контору с известным брендом.
надо брать, я считаю.
правда, гуглу с микрософтом и прочими бимерами и оракаклями мазилла нафиг не упала, как приобретение.
но может, самвел ананян или как там нынешнего яндексовского генерального матумбу зовут, заинтересуется?
|