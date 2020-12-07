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Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год

07.12.2020 19:37

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2019 год. В 2019 году доходы Mozilla увеличились почти в два раза и составили 828 млн долларов. Для сравнения, в 2018 году компания Mozilla заработала 450 млн долларов, в 2017 - 562 млн долларов, в 2016 году - 520 млн долларов, в 2015 - 421 млн долларов, в 2014 - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

451 миллион из 828 получен благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2018 году размер подобных отчислений составил 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая в ноябре была продлена на очередные три года.

338 млн отнесено к категории иные доходы, источник которых не детализируется. В 2018 году подобная графа доходов в отчёте Mozilla отсутствовала. 3.5 млн долларов составили пожертвования, что на 2.8 млн меньше, чем в 2018 году. Объём средств, вложенных в инвестиции, в 2019 году составил 347 млн долларов (в 2018 году - 340 млн, в 2017 году - 414 млн, в 2016 году - 329 млн, в 2015 году - 227 млн, в 2014 году - 137 млн). Доход от подписных сервисов и рекламы в 2019 году составил 14 млн долларов, что почти в три раза больше, чем в 2018 году.

Среди затрат доминируют расходы на разработку (303 млн долларов в 2019 против 277 млн в 2018 году, в режиме полного рабочего дня в 2019 году было трудоустроено более 1000 сотрудников), поддержку сервисов (22.4 млн долларов в 2019 против 33.4 млн в 2018 году), маркетинг (43 млн долларов в 2019 против 53 млн в 2018) и административные расходы (124 млн долларов в 2019 и 86 млн в 2018). 7.6 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2018 году - 4.8 млн).

Общая сумма затрат составила 495 млн долларов (в 2018 году - 451, в 2017 году - 421.8, в 2016 году - 360.6, в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 523 млн долларов, на конец года - 787 млн долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  3. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2016 год
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54211-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 19:45, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И за такие деньги они делают "это"?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    > доходы Mozilla увеличились почти в два раза

    доходы руководства Мозилы

     
  • 2.31, Аноным (ok), 22:32, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучший браузер из всех
     
     
  • 3.36, Аноним (1), 22:52, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не "лучший", а "особенный".
     
  • 3.38, trdm (ok), 22:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хороший, но жрет дохуа...
     
     
  • 4.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:12, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что-за картохи у вас?
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:45, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Деньги нужно тратить на всё кроме ФФ...
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:51, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Интересно, яхта у них тоже с дырами или нет
     
  • 1.4, Sluggard (ok), 19:56, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > 338 млн отнесено к категории иные доходы, источник которых не детализируется. В 2018 году подобная графа доходов в отчёте Mozilla отсутствовала

    Как мило. Треть миллиарда появилась вдруг и ниоткуда...

     
     
  • 2.8, Аноним (5), 19:58, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сделка с кем-то о сливе данных. Как и с гуглом.
     
     
  • 3.37, Lex (??), 22:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивлюсь, если с гуглом и есть( что-то типо взятки руководству и сильно горластым любителям справедливости, чтобы и дальше сливали поисковый трафик в гугл.. а тот в итоге предлагал СВОЙ браузер.. собсно, некоторые из мозиллы раньше по этому поводу сильно печалилась, что он их вокруг пальца обвёл, отжав в итоге «браузерную» тему выпуском собственного браузера )
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:57, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браво Лис, ты молодец!
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:57, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    За телеметрию нонче неплохо платят, как я пон.
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 19:59, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У фуриводов много ценных данных, которые можно продать...
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 20:03, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пони это не только ценный мех, но и 10-15 КиБ интересных для рекламных площадок данных.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:04, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А за счёт чего такой "взрывной" рост доходов? На почти 350kk денег? Неужто данные такого малого количества пользователей так дорого стоят?
     
     
  • 2.14, Аноним (5), 20:20, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    15.08.20 Mozilla уволила 25% штата
     
     
  • 3.20, Урри (ok), 20:37, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Еще раст на мороз выкинули.
     
  • 3.21, Аноним (11), 20:39, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не прибыли, доходов. То что они планомерно увольняют тех специалистов я в курсе. Но это по определению не может принести прибыль, это может увеличить доход за счёт снижения расходов. Если конечно после увольнения они их не продали в рабство.
     
  • 3.39, PHPoenX (ok), 23:10, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это отчёт за 19 год
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:13, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Среди затрат доминируют расходы на разработку (303 млн долларов в 2019 против 277 млн в 2018 году, в режиме полного рабочего дня в 2019 году было трудоустроено более 1000 сотрудников)

    303 000 000 / 1000 / 12 ~= 25 000 в месяц

    понятно, что учитывалось электричество и прочие средства разработки, но чёт как-то дофига на рыло всё равно

     
     
  • 2.16, Аноним (5), 20:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Затраты на разработку - вовсе не зарплата на рыло индусам. Это бабло идёт манагерам отделов.
     

  • 1.13, grayich (ok), 20:17, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая в ноябре была продлена на очередные три года.

    ага, и ещё столько же идёт в карманы главарям мозиловской шайки, чтобы внедрять решения эффективных менеджеров к фф.

     
  • 1.18, Аноним (18), 20:27, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Денег нет, но вы продолжайте держаться за Раст.
     
     
  • 2.22, Клыкастый (ok), 20:40, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Странно такое читать на ресурсе опенсорса. Исходники открыты, "акулы бизнеса" запряжены, можно же скакать вперёд, нет разве?
     

  • 1.19, dimcha (??), 20:33, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    расслабились, видно, с таким профитом. Решили, что можно гуано под андроид вместо нормально работающего фенька выкатывать...
     
     
  • 2.23, Kuromi (ok), 20:44, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как гуано...тут в 84-ом включили WebRender на Mali-G - стало шустро работать.
     
  • 2.25, Николай (??), 20:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что?
    Он скоро будут дополнения на андроид в Фаерфокс новом, и он шустрее стал, темная тема
     

  • 1.24, Аноним (24), 20:44, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Занятно, учитывая что в последнее время мозилла только и делает что ноет о нехватки денег и необходимости коммерциализировать все и вся. А тут доходы двухкратные.
     
  • 1.26, 32 (?), 21:35, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Олдовая версия браузера. Все работает (несмотря на, даже странно). Так чо вы говорити?
     
  • 1.27, Аноним (27), 21:51, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самое смешное, что в великом опенсорсе до сих пор нет достойного браузера, без зондов, ненужного и чего там ещё вам всем мешает. И это при том, что альтернативы были. Порой даже не плохие. Просто умора.
     
     
  • 2.29, And (??), 22:06, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже не совсем прежний браузер. Это средство запуска чужих приложений у Вас дома на компьютере. А уж как пригласить и зачем - кто как догадывается.

    Площадка уходит под вендоров: браузер + облака. Для поддержки не надо много умных (у М. вместо 30+ стало 20+ млн на сопровождение, к слову). Сложно в одиночку догонять такое.

     
  • 2.33, Аноным (ok), 22:34, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibreFox, IceCat, TorBrowser...
     

  • 1.28, Аноним (28), 22:01, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >1000 сотрудников

    Капец, и все для того, чтобы пилить один браузер и несколько нинужных проектов.

     
     
  • 2.30, And (??), 22:07, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужных... Но сколько денег приносят. Странно. Не?
     

  • 1.32, Аноним (32), 22:32, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЗАКРЫВАЙ РАЗРАБОТКУ ЯП И ДВИГЛА
    @
    МЕНЯЙ В КОДЕ БЛЕКЛИСТ НА ДЕНАЙЛИСТ
     
  • 1.34, Аноным (ok), 22:35, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моззилка, живи
     
  • 1.35, Аноним (35), 22:47, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Только вдуматься, 60 млрд рублей дохода и тысяча человек персонала который в месяц что и способен на "новый розовой интерфейс". Чем бть вся это толпа там вообще занимается? У них есть вообще какие нибудь разработки по аналогии с тем же Яндексом? Сотни сервисов, школы для студентов, машины с автопилотом... и при этом равнозначный по персоналу х2 доход.
     
  • 1.41, Михрютка (ok), 23:14, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>338 млн отнесено к категории иные доходы, источник которых не детализируется.

    теперь еще осталось в 2020 отчитаться, что еще и расходы упали на 300 лямов (разрабочицких зарплат). и имеем несколько лет фантастически доходную контору с известным брендом.

    надо брать, я считаю.

    правда, гуглу с микрософтом и прочими бимерами и оракаклями мазилла нафиг не упала, как приобретение.

    но может, самвел ананян или как там нынешнего яндексовского генерального матумбу зовут, заинтересуется?

     

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