Mozilla удалила два популярных дополнения, блокирующих загрузку обновлений к Firefox

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|1.1, Х (?), 09:46, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Немудрено: FF так весело обновляется, что плагины под него становятся неработоспособными по воле левой пятки этой насквозь продуманной и думающей о "накопленном пользовательском опыте" конторы.
Другими словами, хочешь, чтобы твой плагин работай - не дай FF обновиться.
Странно, что насквозь прошаренные парни из FF прицепились к плагину, а не к своим менеджерам, которые легко протаскивают очередной идиотское изменение в браузер!
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|2.6, ET (?), 09:56, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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по памяти так слетел только YouTube Classic, и то в нём нужда отпала в какой-то момент до этого
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|2.17, Псевдоним (??), 10:45, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Странно, что насквозь прошаренные парни из FF прицепились к плагину, а не к своим менеджерам, которые легко протаскивают очередной идиотское изменение в браузер!
Как раз не странно. Очевидно прошаренные парни если и работали в FF то уже (давно) уволились. Какой им смысл работать над браузером который обещает приватность и секьюрность, но сам делает все чтобы этого не произошло? Ну и напомню что мозилла сначала сделала ржавчину (в основном привлекая студентов и стажеров, что и видно), а потом выкинула на мороз. Про аффилированность с гуглом и майкрософтом и зарплаты топ менеджеров мозиллы, думаю итак все знают.
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|2.20, Rev (?), 10:55, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, такое было всего лишь раз, при переходе на Firefox Quantum.
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|2.22, Аноним (22), 10:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты хрень несёшь. API WebExtensions стабильно, это одна из главных причин его использовать.
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|2.29, кокпок (?), 11:10, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничего страшного. Всем кто отключил обновления от мозилы придёт "обновление" с сайта использующего эксплоиты.
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|1.2, Аноним (2), 09:49, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не хватает уточнения: если я возьму исходники (они есть?) этих дополнений и сменю id (или что там) - смогу ли я их использовать без подписи (вроде же дополнения подписываются)?
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|1.3, Аноним (3), 09:53, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> начиная с Firefox 91.1 в код были внесены изменения c реализацией прямых обращений к серверам загрузки и проверки обновлений, если запрос через прокси оказался неуспешным
Дырень в приватности.
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|1.4, Аноним (4), 09:55, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ваше дополнение было внесено в список террористов и будет отключено.
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|2.9, ET (?), 10:08, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ваше дополнение было заподозрено в харассменте
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|1.5, Аноним (3), 09:55, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> принудительно устанавливаемое системное дополнение "Proxy Failover"
А спросить у пользователей?
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|1.7, Жироватт (ok), 10:01, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Было интересно, как скоро они получат денежку и под прикрытием "бишапашности" удалят байпассеры
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|1.11, QwertyReg (ok), 10:10, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неправильное дополнение, не нужное. Не даёт самые последние версии свободных зондов любимому пользователю доставить.
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|1.13, Аноним (13), 10:18, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Печально. Гайки затянуты, пропихнуты бэкдоры под шумок (для вашего блага конечно же). Идут по стопам гугла (в очередной раз).
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|2.15, Аноним (15), 10:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, я бы не стал так на гулаг наговаривать. Даже при всём моём неуважении к нему.
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|3.16, Аноним (13), 10:39, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так гугл тоже блокирует дополнения которые не нравятся его рекламному отделу.
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|4.23, мурзила (?), 10:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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гугль лошье - позволяет ставить любой неподписанный а то и самопохаканный пользователем вредный и опасный хлам прямо с локалхоста (он еще и обновляться может автоматически, по желанию пользователя, а не его хозяев, вот ерунда-то какая!) Причем в два клика, а не как у нас - в опу рас, не п-с, в опу двас, в опу три-с, а все равно хрен запустишь неподписанное кем положено.
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|4.24, Rev (?), 10:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И скоро, с вводом Манифеста 3.0, перестанет работать фильтрация контента на страницах. Так что полноценные блокировщики рекламы останутся только в Firefox.
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|1.21, Аноним (22), 10:55, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для защиты от размещения в будущем вредоносных дополнений, блокирующих загрузку обновлений и чёрных списков, начиная с Firefox 91.1 в код были внесены изменения c реализацией прямых обращений к серверам загрузки и проверки обновлений, если запрос через прокси оказался неуспешным.
Пользователи Tor будут просто счастливы.
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|2.25, Rev (?), 10:59, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, а чего они так боятся? Что кому-то утечёт факт HTTPS-соединения с mozilla.org? Ой, прям дыра дырой, ха-ха-ха-ха!
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|3.27, Аноним (22), 11:04, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дыра дырой - это пользоваться браузером от корпорации, не заслуживающей доверия.
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|4.30, Rev (?), 11:24, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы считаете, что к Гуглу больше доверия? Или к Яндексу? К кому вообще больше доверия?
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|1.26, Аноним (22), 11:03, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Примечательно, что кроме предотвращения получения обновлений версий Firefox в результате деятельности рассматриваемых дополнений также было нарушено обновление удалённо настраиваемых компонентов браузера и закрыт доступ к спискам блокировки, позволявшим отключить уже установленные на системы пользователей вредоносные дополнения
нужно ещё чёрный список сайтов загружать в браузеры и энфорсить.
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|1.28, Аноним (28), 11:05, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> принудительно устанавливаемое системное дополнение
Смысл? Включите нужную (с вашей точки зрения) функциональность в код и не давайте повод для лишних вопросов.
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