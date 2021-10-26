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Mozilla удалила два популярных дополнения, блокирующих загрузку обновлений к Firefox

26.10.2021 09:23

Компания Mozilla сообщила об удалении из каталога addons.mozilla.org (AMO) двух дополнений - Bypass и Bypass XM, которые насчитывали 455 тысяч активных установок и позиционировались как дополнения для предоставления доступа к материалам, распространяемым по платной подписке (обход Paywall). Для модификации трафика в дополнениях использовался API Proxy, позволяющий контролировать выполняемые браузером web-запросы. Помимо заявленных функций указанные дополнения использовали API Proxy для блокировки обращений к серверам Mozilla, что не позволяло загрузить обновления к Firefox и приводило к накоплению неустранённых уязвимостей, при помощи которых злоумышленники могли атаковать системы пользователей.

Примечательно, что кроме предотвращения получения обновлений версий Firefox в результате деятельности рассматриваемых дополнений также было нарушено обновление удалённо настраиваемых компонентов браузера и закрыт доступ к спискам блокировки, позволявшим отключить уже установленные на системы пользователей вредоносные дополнения. Пользователям рекомендуется проверить текущую версию браузера - если в настройках специально не отключена автоустановка обновлений и версия отличается от Firefox 93 или 91.2 следует выполнить обновление вручную. В новых выпусках Firefox дополнения Bypass и Bypass XM уже включены в чёрный список, поэтому после обновления браузера они будут отключены автоматически.

Для защиты от размещения в будущем вредоносных дополнений, блокирующих загрузку обновлений и чёрных списков, начиная с Firefox 91.1 в код были внесены изменения c реализацией прямых обращений к серверам загрузки и проверки обновлений, если запрос через прокси оказался неуспешным. Для распространения защиты на пользователей любых версий Firefox подготовлено принудительно устанавливаемое системное дополнение "Proxy Failover", которое предотвращает некорректное использование API Proxy для блокировки сервисов Mozilla. До повсеместного распространения предложенного метода защиты приём в каталог addons.mozilla.org новых дополнений, использующих API Proxy, приостановлен.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla
  3. OpenNews: За последние две недели компания Mozilla заблокировала 197 дополнений к Firefox
  4. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
  5. OpenNews: Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях
  6. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56040-firefox
Ключевые слова: firefox, addon, mozilla
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Х (?), 09:46, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Немудрено: FF так весело обновляется, что плагины под него становятся неработоспособными по воле левой пятки этой насквозь продуманной и думающей о "накопленном пользовательском опыте" конторы.

    Другими словами, хочешь, чтобы твой плагин работай - не дай FF обновиться.

    Странно, что насквозь прошаренные парни из FF прицепились к плагину, а не к своим менеджерам, которые легко протаскивают очередной идиотское изменение в браузер!

     
     
  • 2.6, ET (?), 09:56, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по памяти так слетел только YouTube Classic, и то в нём нужда отпала в какой-то момент до этого
     
  • 2.17, Псевдоним (??), 10:45, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Странно, что насквозь прошаренные парни из FF прицепились к плагину, а не к своим менеджерам, которые легко протаскивают очередной идиотское изменение в браузер!

    Как раз не странно. Очевидно прошаренные парни если и работали в FF то уже (давно) уволились. Какой им смысл работать над браузером который обещает приватность и секьюрность, но сам делает все чтобы этого не произошло? Ну и напомню что мозилла сначала сделала ржавчину (в основном привлекая студентов и стажеров, что и видно), а потом выкинула на мороз. Про аффилированность с гуглом и майкрософтом и зарплаты топ менеджеров мозиллы, думаю итак все знают.

     
  • 2.20, Rev (?), 10:55, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, такое было всего лишь раз, при переходе на Firefox Quantum.
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты хрень несёшь. API WebExtensions стабильно, это одна из главных причин его использовать.
     
  • 2.29, кокпок (?), 11:10, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего страшного. Всем кто отключил обновления от мозилы придёт "обновление" с сайта использующего эксплоиты.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:49, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хватает уточнения: если я возьму исходники (они есть?) этих дополнений и сменю id (или что там) - смогу ли я их использовать без подписи (вроде же дополнения подписываются)?
     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 10:11, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Как «разработчик» можешь использовать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:53, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > начиная с Firefox 91.1 в код были внесены изменения c реализацией прямых обращений к серверам загрузки и проверки обновлений, если запрос через прокси оказался неуспешным

    Дырень в приватности.

     
     
  • 2.8, QwertyReg (ok), 10:08, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И какая же?
     
     
  • 3.14, ET (?), 10:19, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 2.18, Псевдоним (??), 10:47, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это раньше была дырень в слежке, теперь заделали, тотальный контроль.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:55, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ваше дополнение было внесено в список террористов и будет отключено.
     
     
  • 2.9, ET (?), 10:08, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ваше дополнение было заподозрено в харассменте
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:49, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше? Пройдемте
     

  • 1.5, Аноним (3), 09:55, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > принудительно устанавливаемое системное дополнение "Proxy Failover"

    А спросить у пользователей?

     
     
  • 2.10, мурзила (?), 10:08, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЧО?! Кто рабов спрашивать собирается?!
     

  • 1.7, Жироватт (ok), 10:01, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было интересно, как скоро они получат денежку и под прикрытием "бишапашности" удалят байпассеры
     
  • 1.11, QwertyReg (ok), 10:10, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неправильное дополнение, не нужное. Не даёт самые последние версии свободных зондов  любимому пользователю  доставить.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:18, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Печально. Гайки затянуты, пропихнуты бэкдоры под шумок (для вашего блага конечно же). Идут по стопам гугла (в очередной раз).
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я бы не стал так на гулаг наговаривать. Даже при всём моём неуважении к нему.
     
     
  • 3.16, Аноним (13), 10:39, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так гугл тоже блокирует дополнения которые не нравятся его рекламному отделу.
     
     
  • 4.23, мурзила (?), 10:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугль лошье - позволяет ставить любой неподписанный а то и самопохаканный пользователем вредный и опасный хлам прямо с локалхоста (он еще и обновляться может автоматически, по желанию пользователя, а не его хозяев, вот ерунда-то какая!) Причем в два клика, а не как у нас - в опу рас, не п-с, в опу двас, в опу три-с, а все равно хрен запустишь неподписанное кем положено.

     
  • 4.24, Rev (?), 10:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И скоро, с вводом Манифеста 3.0, перестанет работать фильтрация контента на страницах. Так что полноценные блокировщики рекламы останутся только в Firefox.
     

  • 1.21, Аноним (22), 10:55, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для защиты от размещения в будущем вредоносных дополнений, блокирующих загрузку обновлений и чёрных списков, начиная с Firefox 91.1 в код были внесены изменения c реализацией прямых обращений к серверам загрузки и проверки обновлений, если запрос через прокси оказался неуспешным.

    Пользователи Tor будут просто счастливы.

     
     
  • 2.25, Rev (?), 10:59, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а чего они так боятся? Что кому-то утечёт факт HTTPS-соединения с mozilla.org? Ой, прям дыра дырой, ха-ха-ха-ха!
     
     
  • 3.27, Аноним (22), 11:04, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дыра дырой - это пользоваться браузером от корпорации, не заслуживающей доверия.
     
     
  • 4.30, Rev (?), 11:24, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы считаете, что к Гуглу больше доверия? Или к Яндексу? К кому вообще больше доверия?
     
     
  • 5.32, iPony129412 (?), 11:43, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple 💖
     

  • 1.26, Аноним (22), 11:03, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Примечательно, что кроме предотвращения получения обновлений версий Firefox в результате деятельности рассматриваемых дополнений также было нарушено обновление удалённо настраиваемых компонентов браузера и закрыт доступ к спискам блокировки, позволявшим отключить уже установленные на системы пользователей вредоносные дополнения

    нужно ещё чёрный список сайтов загружать в браузеры и энфорсить.

     
  • 1.28, Аноним (28), 11:05, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > принудительно устанавливаемое системное дополнение

    Смысл? Включите нужную (с вашей точки зрения) функциональность в код и не давайте повод для лишних вопросов.

     

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