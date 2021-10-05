Релиз Firefox 93

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Состоялся релиз web-браузера Firefox 93. Кроме того, сформировано обновление веток с длительным сроком поддержки - 78.15.0 и 91.2.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 94, релиз которой намечен на 2 ноября.
Основные новшества:
Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 93 устранено 13 уязвимостей, из которых 10 помечены как опасные. 9 уязвимостей (собраны под CVE-2021-38500, CVE-2021-38501 и CVE-2021-38499) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.
В бета-выпуске Firefox 93 отмечается реализация новой служебной страницы "about:unloads" на которой пользователь для сокращения потребления памяти может принудительно выгрузить определённые вкладки, не закрывая их (содержимое будет перезагружено при переходе на вкладку).