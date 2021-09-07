Релиз Firefox 92

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|1.2, Аноним (2), 19:23, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я отрубил файерфоксу обновления, т.к. новый интерфейс убогий. Запилили под тач-скрины с офигительным интервалом, так теперь закладки в экран не влазят.
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|2.7, Enamel (ok), 19:30, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А я считаю, что новый интерфейс лучший среди всех знакомых мне браузеров, включая старые Firefox (не знаю сколько, но лет 10+ как основной браузер точно) и уж точно лучше Хрома
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|3.16, Аноним (-), 19:38, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он в about:config отключается, а вот скорость работы в 91 версии заметно выше.
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|4.39, Аноним (39), 20:18, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это должно не отключаться а включаться. А по умолчанию должен быть нормальный интерфес а не это уродство.
Плюс определить где запустили браузер проблем нет. Для планшетов рисуйте это уродство, а для десктопа сделайте по умолчанию нормальный интерефес а не это гауно гугловское. Тогда может и можно будет пользоваться. А пока лесом, буду сидеть на нормальном браузере а не это лисье и хромое поделье
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|3.32, Аноним (32), 20:00, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Как было" это в FF4. Потом началось накручивание счетчика версий и все заверте.
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|3.33, timur.davletshin (ok), 20:02, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А я вернул как было https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix
Увы, плохо оно старый имитирует. Иконки в меню выпадающие тулит там, где их не было, размеры прочих элементов не совпадают. Лучше не страдать и смириться с новым... или вообще переехать. Вот Microsoft самый человеческий интерфейс из всех имеет. Иронично ))
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|2.31, timur.davletshin (ok), 19:57, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поздняк метаться, назад интерфейс уже в 91 не вернуть. Дальше только хуже, выпилили OpenGL ускорение в 92-ом.
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|2.9, th3m3 (ok), 19:31, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А как же улучшение производительности? Плохо что ли? Хорошо!
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|2.40, Аноним (40), 20:21, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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давно уже есть
media.ffmpeg.vaapi.enabled = true
media.ffmpeg.dmabuf-textures.enabled = true
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|3.13, Аноним (5), 19:33, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, про дополнения-то я знаю, они все не очень, на мой взгляд (хотя может какие-то новые появились, давно не смотрел). Нравится как в хромиуме группы реализованы
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|4.25, Enamel (ok), 19:48, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я помню (тогда не пользовался возможностью), группировка была, но её выпилили как малоиспользуемое
Вряд ли есть резон впиливать обратно
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|4.38, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:16, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нравится как в хромиуме группы реализованы
Жалкое подобие оперы-12. Несмотря на кончину, по некоторым фишкам этот браузер уделывает остальных, ещё надолго оставаясь примером удобного интерфейса для людей.
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|3.45, Аноним (45), 20:35, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот лучшая альтернатива. Его и как менеджер сессий можно использовать, т.к. запоминает все открытые окна создавая для них группы (опционально).
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|2.19, Аноним (19), 19:40, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, половину он не отключает и другую половину делает неправильно. Но лучше чем ничего. Я добиваю user-overrides.js.
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|2.34, Аноним (32), 20:02, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ящитаю это перемога. Таким путем они еще чуть-чуть смогут поднять долю хромога.
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|1.24, Пикапика (?), 19:45, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дежурное напоминание, что мозилла выступает за цензуру. Гуглим "we need more than deplatforming".
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|3.43, кек (?), 20:25, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рада Митчелл? Хорошая актрисса, или ты про жиролезбуху с небритыми подмышками и клитором размером с хомяка?)
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|1.37, Аноним (37), 20:05, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять обновление ниочём. Обновление радои обновления = ИБД.
Нормальных вещей так и не завезли. Только вывозить и могут.
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|2.47, Аноним (47), 20:43, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри сколько у них аудитории осталось для кого они будут фичи делать? Для полтора хомяка?
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|1.48, 1690147 (ok), 20:47, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Существует ли форк 68 версии для Андроида? А то современным поделием невозможно пользоваться.
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|1.51, Antonimistichno (?), 20:54, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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о! На скрине нет покоцанных бритвой лиц звериков. Психиатр точно принёс мозиллам пользу... (минутка негатива веб технологиям)
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