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Релиз Firefox 92

07.09.2021 18:55

Состоялся релиз web-браузера Firefox 92. Кроме того, сформировано обновление веток с длительным сроком поддержки - 78.14.0 и 91.1.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 93, релиз которой намечен на 5 октября.

Основные новшества:

  • Добавлена возможность автоматического проброса на HTTPS, используя запись "HTTPS" в DNS в качестве аналога HTTP-заголовка Alt-Svc (HTTP Alternate Services, RFC-7838), который позволяет серверу определить альтернативный способ обращения к сайту. При отправке DNS-запросов, помимо записей "A" и "AAAA" для определения IP-адресов, теперь также запрашивается DNS-запись "HTTPS", через которую передаются дополнительные параметры установки соединения.
  • Реализована поддержка корректного воспроизведения видео в полном цветовом диапазоне (Full RGB).
  • WebRender по умолчанию активирован для всех пользователей Linux, Windows, macOS и Android, без исключений. В выпуске Firefox 93 будет прекращена поддержка опций для отключения WebRender (gfx.webrender.force-legacy-layers и MOZ_WEBRENDER=0) и данный движок станет обязательным. WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Для систем со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами в WebRender будет использован режим программной растеризации (gfx.webrender.software=true).
  • Переработано оформление страниц с информацией об ошибках в сертификатах.
  • Включены наработки, связанные с реструктуризацией управления памятью JavaScript, позволившие поднять производительность и сократить потребление памяти.
  • Решена проблема со снижением производительности во вкладках, обрабатываемых в том же процессе, что и вкладка с открытым диалогом-предупреждением (alert()).
  • В сборках для macOS: включена поддержка изображений с цветовыми профилями ICC v4, в меню File добавлен пункт для вызова функции macOS Share, к общему стилю Firefox приближено оформление панели с закладками.


  • В CSS-свойство "break-inside", позволяющее настроить поведение разрывов при фрагментированном выводе, добавлена поддержка параметров "avoid-page" и "avoid-column" для запрета разрывов страниц и столбцов в основном блоке.
  • В CSS-свойстве font-size-adjust реализован синтаксис с двумя параметрами (например, "font-size-adjust: ex-height 0.5").
  • В CSS-правило @font-face добавлен параметр size-adjust, позволяющий масштабировать размеры глифа для определённого начертания шрифта, не изменяя значение CSS-свойства font-size (область под символ остаётся той же, но меняется размер глифа в этой области).
  • Добавлена поддержка CSS-свойства accent-color, при помощи которого можно указать цвет индикатора выбора элемента (например, цвет фона выбранного checkbox).
  • В CSS-свойство font-family добавлена поддержка параметра system-ui, при указании которого используется глифы из предлагаемого по умолчанию системного шрифта.
  • В JavaScript добавлено свойство Object.hasOwn, представляющее собой упрощённый вариант Object.prototype.hasOwnProperty, реализованный в форме статического метода. 
    
   Object.hasOwn({ prop: 42 }, 'prop')
   // → true
  • Добавлен параметр "Feature-Policy: speaker-selection", позволяющий управлять предоставлением в WebRTC доступа к устройствам вывода звука, таким как динамики и наушники.
  • Для собственных HTML-элементов (custom element) реализовано свойство disabledFeatures.
  • Предоставлена возможность отслеживания выделения текста в областях <input> и <textarea> через обработку событий selectionchange в HTMLInputElement и HTMLTextAreaElement.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 92 устранено 8 уязвимостей, из которых 6 помечены как опасные. 5 уязвимостей (собраны под CVE-2021-38494 и CVE-2021-38493) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Ещё одна опасная уязвимость CVE-2021-29993 позволяет в версии для Android подменить элементы интерфейса через манипуляции с протоколом "intent://".

В бета-выпуске Firefox 93 отмечается включение поддержки формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 91
  3. OpenNews: Релиз Firefox 89 с переработанным интерфейсом
  4. OpenNews: Mozilla прекращает разработку браузера Firefox Lite
  5. OpenNews: DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады
  6. OpenNews: Релиз Firefox 90
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55758-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.2, Аноним (2), 19:23, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А я отрубил файерфоксу обновления, т.к. новый интерфейс убогий. Запилили под тач-скрины с офигительным интервалом, так теперь закладки в экран не влазят.
     
     
  • 2.7, Enamel (ok), 19:30, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А я считаю, что новый интерфейс лучший среди всех знакомых мне браузеров, включая старые Firefox (не знаю сколько, но лет 10+ как основной браузер точно) и уж точно лучше Хрома
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 19:38, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он в about:config отключается, а вот скорость работы в 91 версии заметно выше.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 20:18, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это должно не отключаться а включаться. А по умолчанию должен быть нормальный интерфес а не это уродство.

    Плюс определить где запустили браузер проблем нет. Для планшетов рисуйте это уродство, а для десктопа сделайте по умолчанию нормальный интерефес а не это гауно гугловское. Тогда может и можно будет пользоваться. А пока лесом, буду сидеть на нормальном браузере а не это лисье и хромое поделье

     
  • 2.15, petlal (ok), 19:37, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я вернул как было https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 20:00, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Как было" это в FF4. Потом началось накручивание счетчика версий и все заверте.
     
     
  • 4.49, ilyafedin (ok), 20:50, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3.6 вообще-то. График релизов был ускорен на FF4 как раз.
     
  • 3.33, timur.davletshin (ok), 20:02, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я вернул как было https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix

    Увы, плохо оно старый имитирует. Иконки в меню выпадающие тулит там, где их не было, размеры прочих элементов не совпадают. Лучше не страдать и смириться с новым... или вообще переехать. Вот Microsoft самый человеческий интерфейс из всех имеет. Иронично ))

     
  • 2.31, timur.davletshin (ok), 19:57, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поздняк метаться, назад интерфейс уже в 91 не вернуть. Дальше только хуже, выпилили OpenGL ускорение в 92-ом.
     
     
  • 3.50, ilyafedin (ok), 20:51, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эээ, вебрендер же через opengl работает...
     
  • 2.41, Эль Анонимус (?), 20:21, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, они так развились, что уменьшить нельзя?
     

  • 1.3, Смузихлёб (?), 19:24, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё ясно. Проходной релиз без особых изменений.
     
     
  • 2.9, th3m3 (ok), 19:31, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А как же улучшение производительности? Плохо что ли? Хорошо!
     
  • 2.30, VINRARUS (ok), 19:56, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    проходи не задержывайся
     
  • 2.42, Аноним (42), 20:25, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс не испортили?
    Можешь считать, что релиз удался :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:25, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    h264 hw decoder...?
     
     
  • 2.29, timur.davletshin (ok), 19:53, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Too little, too late, его в legacy переведут с такими темпами по выпиливанию рабочего и нужного кода.
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:21, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давно уже есть
    media.ffmpeg.vaapi.enabled = true
    media.ffmpeg.dmabuf-textures.enabled = true
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:29, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я жду групп вкладок, а их всё нет :(
     
     
  • 2.8, Enamel (ok), 19:31, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/panorama-view/
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 19:33, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, про дополнения-то я знаю, они все не очень, на мой взгляд (хотя может какие-то новые появились, давно не смотрел). Нравится как в хромиуме группы реализованы
     
     
  • 4.25, Enamel (ok), 19:48, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я помню (тогда не пользовался возможностью), группировка была, но её выпилили как малоиспользуемое

    Вряд ли есть резон впиливать обратно

     
  • 4.38, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:16, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нравится как в хромиуме группы реализованы

    Жалкое подобие оперы-12. Несмотря на кончину, по некоторым фишкам этот браузер уделывает остальных, ещё надолго оставаясь примером удобного интерфейса для людей.

     
     
  • 5.44, Аноним (42), 20:26, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Закопайте уже стюардессу.
    Она плохо пахнет
     
  • 3.45, Аноним (45), 20:35, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот лучшая альтернатива. Его и как менеджер сессий можно использовать, т.к. запоминает все открытые окна создавая для них группы (опционально).
     
  • 2.18, ывпи (?), 19:39, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tree-style-tab/

    Но осторожно: попользовавшись этим аддоном, без него станет очень сложно пользоваться браузерами.

     

  • 1.10, Аноним (-), 19:31, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аноны, вы знали что arkenfox-user.js не выключает телеметрию до конца.
    Вот нашел: https://git.nixnet.services/Narsil/desktop_user.js
    "Звонки домой" отрубил через hosts, 100% тишина.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:40, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, половину он не отключает и другую половину делает неправильно. Но лучше чем ничего. Я добиваю user-overrides.js.
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:32, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обновил - отвалилось воспроизведение видео и звука
     
     
  • 2.34, Аноним (32), 20:02, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ящитаю это перемога. Таким путем они еще чуть-чуть смогут поднять долю хромога.
     

  • 1.24, Пикапика (?), 19:45, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дежурное напоминание, что мозилла выступает за цензуру. Гуглим "we need more than deplatforming".
     
     
  • 2.36, Твоя мама (?), 20:04, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё правильно Митчелл сказала.
     
     
  • 3.43, кек (?), 20:25, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рада Митчелл? Хорошая актрисса, или ты про жиролезбуху с небритыми подмышками и клитором размером с хомяка?)
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:05, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять обновление ниочём. Обновление радои обновления = ИБД.
    Нормальных вещей так и не завезли. Только вывозить и могут.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 20:43, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри сколько у них аудитории осталось для кого они будут фичи делать? Для полтора хомяка?
     

  • 1.46, Аноним (47), 20:43, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чо на раст так и не переписали? Красиво.
     
  • 1.48, 1690147 (ok), 20:47, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Существует ли форк 68 версии для Андроида? А то современным поделием невозможно пользоваться.
     
  • 1.51, Antonimistichno (?), 20:54, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о! На скрине нет покоцанных бритвой лиц звериков. Психиатр точно принёс мозиллам пользу... (минутка негатива веб технологиям)
     

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