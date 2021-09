Релиз Firefox 92

2.7 , Enamel ( ok ), 19:30, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А я считаю, что новый интерфейс лучший среди всех знакомых мне браузеров, включая старые Firefox (не знаю сколько, но лет 10+ как основной браузер точно) и уж точно лучше Хрома

3.16 , Аноним ( - ), 19:38, 07/09/2021 Так он в about:config отключается, а вот скорость работы в 91 версии заметно выше.

4.39 , Аноним ( 39 ), 20:18, 07/09/2021 Это должно не отключаться а включаться. А по умолчанию должен быть нормальный интерфес а не это уродство. Плюс определить где запустили браузер проблем нет. Для планшетов рисуйте это уродство, а для десктопа сделайте по умолчанию нормальный интерефес а не это гауно гугловское. Тогда может и можно будет пользоваться. А пока лесом, буду сидеть на нормальном браузере а не это лисье и хромое поделье

2.15 , petlal ( ok ), 19:37, 07/09/2021 А я вернул как было https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix

3.32 , Аноним ( 32 ), 20:00, 07/09/2021 "Как было" это в FF4. Потом началось накручивание счетчика версий и все заверте.

4.49 , ilyafedin ( ok ), 20:50, 07/09/2021 3.6 вообще-то. График релизов был ускорен на FF4 как раз.

3.33 , timur.davletshin ( ok ), 20:02, 07/09/2021 > А я вернул как было https://github.com/black7375/Firefox-UI-Fix Увы, плохо оно старый имитирует. Иконки в меню выпадающие тулит там, где их не было, размеры прочих элементов не совпадают. Лучше не страдать и смириться с новым... или вообще переехать. Вот Microsoft самый человеческий интерфейс из всех имеет. Иронично ))

2.31 , timur.davletshin ( ok ), 19:57, 07/09/2021 Поздняк метаться, назад интерфейс уже в 91 не вернуть. Дальше только хуже, выпилили OpenGL ускорение в 92-ом.

3.50 , ilyafedin ( ok ), 20:51, 07/09/2021 эээ, вебрендер же через opengl работает...

2.41 , Эль Анонимус ( ? ), 20:21, 07/09/2021 А что, они так развились, что уменьшить нельзя?