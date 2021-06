Релиз Firefox 89 с переработанным интерфейсом

Состоялся релиз web-браузера Firefox 89. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.11.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 90, релиз которой намечен на 13 июля. Основные новшества: Проведена значительная модернизация интерфейса. Обновлены пиктограммы значков, унифицирован стиль разных элементов и переработана цветовая палитра.

Изменено оформление панели вкладок - углы кнопок вкладок скруглены и теперь не сливаются с панелью по нижней границе (эффект плавающей кнопки). Убрано визуальное разделение неактивных вкладок, но занимаемая кнопкой область подсвечивается при наведении курсора на вкладку.

Проведена реструктуризация меню. Из основного меню и контекстных меню убраны редко используемые и устаревшие элементы для акцентирования внимания на самых важных возможностях. Оставшиеся элементы перегруппированы в зависимости от важности и востребованности пользователями. В рамках борьбы с отвлекающими внимание визуальными нагромождениями убраны пиктограммы рядом с элементами меню и оставлены лишь текстовые метки. Интерфейс для настройки панели и средства для web-разработчиков вынесены в отдельное подменю "Дополнительные инструменты" ("More Tools").

Удалено встроенное в адресную строку меню "..." (Page Actions), через которое можно было добавить закладку, отправить ссылку в Pocket, закрепить вкладку, работать с буфером обмена и инициировать отправку материала по электронной почте. Доступные через меню "..." опции перенесены в другие части интерфейса, остаются доступны в разделе настройки панели и могут быть по-отдельности размещены на панели в виде кнопок. Например, кнопка вызова интерфейса для создания скриншотов доступна через контекстное меню, показываемое при клике правкой кнопкой мыши на странице.

Переделана всплывающая боковая панель для настройки страницы с интерфейсом, показываемым при открытии новой вкладки.

Изменено и унифицировано с остальными диалогами оформление информационных панелей и модальных диалогов с предупреждениями, подтверждениями и запросами. Диалоги отображаются со скруглёнными углами и отцентрированы по вертикали.

После обновления обеспечен вывод заставки, предлагающей использовать Firefox в качестве браузера по умолчанию в системе и дающей возможность выбрать тему оформления. На выбор предложены темы: системная (учитывает системные настройки при оформлении окон, меню и кнопок), лёгкая, тёмная и Alpenglow (цветная).

По умолчанию в интерфейсе настройки внешнего вида панели скрыта кнопка для активации компактного режима отображения панелей. Для возвращения настройки в about:config реализован параметр "browser.compactmode.show". Для пользователей, у которых включён компактный режим параметр будет активирован автоматически.

Сокращено число элементов, отвлекающих внимание пользователя. Убраны лишние предупреждения и уведомления.

В адресную строку интегрирован калькулятор, позволяющий вычислять заданные в произвольном порядке математические выражения. Калькулятор пока отключён по умолчанию и требует изменения настройки suggest.calculator в about:config. В одном из следующих выпусков также ожидается (уже добавлен в ночные сборки en-US) появление встроенного в адресную строку конвертера величин, позволяющего, например, преобразовать футы в метры.

В сборках для Linux активировано использование движка композитинга WebRender для всех пользователей Linux, включая любые окружения рабочего стола, все версии Mesa и системы с драйверами NVIDIA (ранее webRender был включён только для GNOME, KDE и Xfce при наличии драйверов Intel и AMD). WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Для отключения WebRender в about:config можно использовать настройку "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=0.

Включён по умолчанию метод полной защиты Cookie (Total Cookie Protection), который ранее активировался только при выборе строгого режима блокировки нежелательного контента (strict). Для каждого сайта теперь используется отдельное изолированное хранилище для Cookie, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков, теперь привязываются к основному сайту и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов. В виде исключения возможность межсайтовой передачи Cookie оставлена для сервисов, не связанных с трекингом пользователей, например, применяемых для единой аутентификации. Информация о заблокированных и разрешённых межсайтовых Cookiе отображается в меню, показываемом при нажатии на символ щита в адресной строке.

Включена вторая версия механизма SmartBlock, предназначенного для решения проблем на сайтах, возникающих из-за блокировки внешних скриптов в режиме приватного просмотра или при активации усиленной блокировки нежелательного контента (strict). В том числе SmartBlock позволяет заметно поднять производительность некоторых сайтов, притормаживающих из-за невозможности загрузить код скриптов для отслеживания. SmartBlock автоматически заменяет применяемые для отслеживания скрипты заглушками, обеспечивающими корректную загрузку сайта. Заглушки подготовлены для некоторых популярных скриптов отслеживания пользователей, занесённых в список Disconnect, включая скрипты с виджетами Facebook, Twitter, Yandex, Вконтакте и Google.

Представлена сторонняя (не родная для системы) реализация элементов форм ввода, таких как переключатели, кнопки, выпадающие списки и поля ввода текста (input, textarea, button, select), отличающихся более современным оформлением. Применение отдельной реализации элементов форм также положительно отразилось на производительности отображения страниц.

Реализован API Event Timing для измерения задержек события до и после загрузки страницы.

Добавлено CSS-свойство forced-colors для определения того, применяет ли браузер на странице заданную пользователем ограниченную цветовую палитру. Better keyboard navigation for editable BoxModel properties in the Inspector panel Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 89 устранено 16 уязвимостей, из которых 6 помечены как опасные. 5 уязвимостей (собраны под CVE-2021-29967) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.