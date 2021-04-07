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В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений

07.04.2021 08:43

Разработчики Mozilla решили не удалять компактный режим отображения панелей и продолжить поставку связанной с ним функциональности. При этом видимая пользователям настройка для выбора режима панели (меню "гамбургер" в панели -> Customize -> Density -> Compact или Персонализация -> Значки -> Компактные) будет убрана по умолчанию. Для возвращения настройки в about:config появится параметр "browser.compactmode.show", возвращающий кнопку для активации компактного режима, но с примечанием об отсутствии его официальной поддержки. Для пользователей, у которых включён компактный режим параметр будет активирован автоматически.

Изменение будет реализовано в выпуске Firefox 89, намеченном на 18 мая, в котором также запланировано включение обновлённого оформления, развиваемого в рамках проекта Proton. Напомним, что в компактном режиме используются кнопки меньшего размера и убираются лишние пустоты вокруг элементов панелей и области вкладок для высвобождения дополнительного вертикального пространства для контента. Режим планировалось убрать из-за желания упростить интерфейс и предложить оформление, которое бы подходило большинству пользователей.

Дополнительно можно отметить, что в Firefox 88, намеченном на 20 апреля, ожидается активация WebRender для всех пользователей Linux, включая рабочие столы Xfce и KDE, все версии Mesa и системы с драйверами NVIDIA (ранее webRender был включён только для GNOME при наличии драйверов Intel и AMD). WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройку "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 87
  3. OpenNews: В Firefox 87 будет урезано содержимое HTTP-заголовка Referer
  4. OpenNews: В ночных и бета сборках Firefox включена по умолчанию поддержка HTTP/3
  5. OpenNews: Из Firefox намерены убрать компактный режим отображения панелей
  6. OpenNews: В Firefox 85 будет активировано аппаратное ускорение отрисовки для GNOME на базе Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54919-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 08:51, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Разработчики Mozilla решили не удалять компактный режим отображения панелей и продолжить поставку связанной с ним функциональности.

    здравая мысль, однако

     
     
  • 2.18, Баба Ванга (?), 10:30, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Разработчики Mozilla решили не удалять компактный режим отображения панелей и продолжить поставку связанной с ним функциональности.
    > здравая мысль, однако

    Решили, что при современном цикле релизов, который сократился и выпускаться новые версии стали чаще, они не смогут придумывать так часто новвоведения, этож надо голову морщить и действительно что-то придумывать, они пойдут по пути apple, будут размазывать нововведения по нескольким релизам, поэтому сейчас только вэбрендер везде включат, а потом, раз настройка убралась с гуя в закрома aboutconfig-а, то после того как пользователи её перестанут включать, потому что не найдут, поди упомни всё, что сныкали в "about:config", они с "чистой совестью" заявят, вот, теперь точно никто этой фичёй не пользуется, вот мы проверили, поэтому выпиливаем за ненадобностью и об этом будет какой-то другой следующий релиз!
    Скриньте этот пост!

     
  • 2.26, псевдонимус (?), 11:10, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего. Не все сразу. Просто поторопились.
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:12, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичное "сделаем фичу неудобной, потом заявим что ею никто не пользуется". Стандартная практика для удешевления разработки с ЦА обезьянок.
     
  • 2.45, Клавиатур (?), 12:17, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалять? Не удалять? Удалять? Не удалять? Удалять? Не удалять?
    День идет, бабло течет..
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:53, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слишком крупные изменения каждую версию
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:59, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    >Слишком некомпактные изменения каждую версию

    fixed

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:42, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Сейчас все релизы такие будут. Вышла новая версия XYZ:
    - Не удалена фича ААА;
    - Передумали удалять БББ;
    - Но ЦЦЦ всё-таки мы отключили, завтра удалим.
     

  • 1.4, Аноным (ok), 09:03, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кайф
     
  • 1.5, forte (?), 09:05, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сделайте что-б боковая панель сама пряталась.
     
     
  • 2.10, Total Anonimus (?), 09:15, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для автоскрытия сайдбара куча юзерстилей - гуглите . Встроенного автоскрытия панелей , скроллбаров итп не будет под предлогом нарушения работы тестов .
     

  • 1.6, КО (?), 09:07, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "используются кнопки меньшего размера и убираются лишние..."
    "планировалось убрать из-за желания упростить интерфейс"
    Мне тоже отсыпьте.
     
  • 1.7, Ivan_83 (ok), 09:08, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я себе лично тоже ФФ на фре "проапгрейдил": удалил все *.xpi плагины от мозиллы которые они пихают в дистр: https://github.com/rozhuk-im/freebsd-ports/commit/a96601f2573972d835987d2f79d3
    (это не попадёт в порты, иначе это нарушение лицензии мозиллы и называть это фф уже будет нельзя)

    Правда я собирался это сделать когда они так покет навязывали а сейчас его уже нет в плагинах.

     
     
  • 2.9, Total Anonimus (?), 09:12, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    webcompat (не репортер) лучше оставить - там фиксы для идиотских сайтов .
     
     
  • 3.31, Ivan_83 (ok), 11:32, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле они достали, ещё немного и я озабочусь тем, чтобы проходится sed~ом перед сборкой и менять всякие ненужные домены телеметрии и прочую гадость вырезать, хотя не очень хочется тратить кучу времени на debloat~инг этого поделия.
     
     
  • 4.36, Глеб Кузьмин (?), 11:43, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в waterfox такой же п*дец или там действительно что-то вырезали?
     
     
  • 5.42, Ivan_83 (ok), 12:10, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего сказать не могу, я им уже не пользуюсь, а когда пользовался - не смотрел на предмет телеметрии.
     
  • 5.49, Аноним (49), 13:01, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Spyware Level: High

    https://spyware.neocities.org/articles/waterfox_classic.html

     
     
  • 6.51, Глеб Кузьмин (?), 13:23, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Spyware Level: High
    > https://spyware.neocities.org/articles/waterfox_classic.html

    Чет х*ня какая-то.
    К каким сервисам огнелиса вотерфокс обращается?
    Что передает?

     
  • 4.59, AnonPlus (?), 15:09, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже сделали за вас в LibreWolf
     
  • 3.34, Ivan_83 (ok), 11:36, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если такое будет - вероятно открою в соседнем браузере.

    Меня ещё напрягает что они динамически вливают расширения, без спроса, типа в рамках экспериментов или экстренных патчей.
    По крайней мере раньше я их в /tmp находил, правда потом я поблочил почти все домены мозиллы в днс.

     
  • 2.20, Nika (??), 10:36, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие именно плагины и как сделать это в debian?
     
     
  • 3.22, Nika (??), 10:38, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    P.S. Нашла.. /usr/lib/firefox-esr/browser/features
     
  • 3.33, Ivan_83 (ok), 11:34, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один сломал, другой потерял :)

    Всмысле, какие именно были в списке я забыл, а дебианом никогда не пользовался.

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:09, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > будет убрана по умолчанию

    Что за долбоежизм

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:22, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Отмечается, что переключатель компактного режима довольно трудно найти в настройках

    а теперь вы его точно не найдете!

     
     
  • 3.23, paulus (ok), 10:45, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А потом скажут, что им стали пользоваться еще меньше и удалят в следующей версии...
     
     
  • 4.46, Аноним (11), 12:21, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не, надеюсь они теперь сами эту опцию не найдут и забудут про нее.
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:42, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну надо же! Неужели просветление... временное у мазилы? Не отломали до конца.
     
     
  • 2.14, _hide_ (ok), 09:46, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У разработчиков Firefox-а нет маленьких мониторов или они пользуются хромом, поэтому "компактный режим" их совсем не интересует.
    Просто много шума из-за ничего, поэтому и "решили оставить".
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 14:38, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может они все на планшетах пальцами тычут?! Или носом.
     
     
  • 4.61, _hide_ (ok), 16:01, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может они все на планшетах пальцами тычут?! Или носом.

    Да причем тут это? Те, кто на зарплате -- пилят то, что поднимает "рейтинг".
    Те, кто в сообществе мало что пилят -- не так это дело и просто на практике (в коде очень много не совсем обычных последовательностей скучных и не очень действие, в рез-те порог вхождения высок).

     

  • 1.15, боня (?), 09:55, 07/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:55, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А по телеметрии что-то новое есть?
     
     
  • 2.24, Повар (?), 11:06, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полный фарш с подливкой
     
     
  • 3.39, Аноним (16), 11:49, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё можно?
     
     
  • 4.55, InuYasha (??), 14:35, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Двойной рацион полагается только военнослужащим по недовесу и медведям в зоопарке при подготовке к зимней спячке.
     
  • 4.56, Аноним (56), 14:37, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закончилась
     
  • 2.58, Аноним (57), 14:39, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. Добавили. Войдёт очень мяхко...
     

  • 1.17, Ю.Т. (?), 10:21, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В ВК новость с выпадением куска текста.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:00, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вк не нужен
     

  • 1.19, Док (?), 10:35, 07/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:52, 07/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:37, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вангую, что просто решили отложить удаление. Теперь-то фичу и подавно не найдут.
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:10, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это они за свою травлю Столлман так "извиняются"?
     
     
  • 2.52, iPony129412 (?), 13:30, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вшивые всё о бане. Перечитал новость - никаких "извинений"
     

  • 1.27, Урри (ok), 11:11, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И чего все удивляются решениям?

    Бал в мазиле правит хипстота с эсдживи (Anne van Kesteren, Barret Rennie, Chris chutten Hutten-Czapski, Dan McKinley, Danny “Rushyo” Moules, Dave Camp, David Burns, Dennis Schubert, Dustin Mitchell, Elizabeth Bell, Gerald Squelart, Jared Hirsch, Jeff Griffiths, Julien Wajsberg, Michael mythmon Cooper, Mike Conley, Mike Hoye, Paul McLanahan, Sammy Fung, Selena Deckelmann, Shaohua Wen, Will Lachance - это все подписота открытой травли Столлмана)

    , а значит решения принимаются не технически обусловленные, а как левая пятка зачешется. Захотели сегодня master из репозитариев вычищать, значит вычищаем. Захотели буемрaзей травить - травим. В долгосрочной перспективе проект мертвый, если не поменяют большую часть коллектива.

    Я с мазилы ушел, чего и вам желаю.

     
     
  • 2.30, Ordu (ok), 11:18, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я с мазилы ушел, чего и вам желаю.

    Куда ушёл-то?

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 12:03, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Brave (с донастройкой) или Vivaldi. Можно еще какой Ungoogled Chromium для пуристов.
    Ну еще может, если старовер, то на палемун. Но это тупиковый путь: палемун или загнется на устаревающем со временем движке (тащить реальное развитие движка команда не может) или его в конце концов обновят до более свежих версий геко (то есть просто получается под капотом "фаерфокс с лагом обновления в пару лет").
     
     
  • 4.54, Аноним (53), 13:56, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vivaldi самый тормозной браузер что я юзал. На его фоне Firefox болид Формулы 1.
     
  • 2.38, Аноним (16), 11:48, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже давно ушёл на Ungoogled Chromium и Palemoon.

    Если уж слишком хочется телеметрического овнеца хлебнуть - то могу и оперу запустить. Отсылает конечно меньше мацыллы, но в остальном - ни в чём не уступает.

     

  • 1.29, Щ (?), 11:15, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Компактный режим давным давно уже убрали. То что сейчас называется "компактный режим" это просто насмешка над десктопами. Поля в несколько раз больше чем текст. А другие режимы даже пробовать страшно - пустое пространство интерфейса почти полностью заполняет монитор.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:34, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, кстати на i3 и подобных DM'ах, которые позволяют иметь полностью безрамочные окна с исключительно контентом и без виндовых крестиков вверху — вполне себе компактно. Да, вкладки — не самая удобная фича и жрут строчку, но не сильно. Компактнее только в фуллскрине с выпадающим url-баром.
     

  • 1.40, user90 (?), 11:59, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да сабж давно уже скатился в дерьмо. Даже мозилловские сервисы - тот же поиск расширений - нынче адаптированы под конкретного массового дебилоида: темы и расширения вместе, вываливается куча разного нерелевантного шлака (как и при поиске в яндыксе впрочем) но только не то, что ты ишешь.. дрянь! Но опять же альтернатив нету.
     
  • 1.43, Аноним (41), 12:11, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага То есть режим, который мало относительно использовали потому, что опцию... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.44, Songo (ok), 12:12, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как по мне, так компактный режим отображения панелей лучше. Если бы он был включен по умолчанию, то он бы и занимал большую долю.
    Лучше бы мозиловцы убрали дикие, прозрачный отступы по бокам браузера. А то между краем и контентом пустота в миллиметра 2 :(
     
     
  • 2.47, user90 (?), 12:40, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, о чОм ты, но userChrome.css скажем. Если еще не выпилили, бугога!
     
     
  • 3.50, Songo (ok), 13:02, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы картинка цеплялась, показал бы.
    Весь браузер обвёрнут в отступ примерно 2мм.
     

  • 1.60, Аноним (60), 15:41, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забыли к 9 мая оформление сделать подобающее. "За родину. На Берлин!"
     

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