В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений

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|1.1, Леголас (ok), 08:51, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Разработчики Mozilla решили не удалять компактный режим отображения панелей и продолжить поставку связанной с ним функциональности.
здравая мысль, однако
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|2.18, Баба Ванга (?), 10:30, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Разработчики Mozilla решили не удалять компактный режим отображения панелей и продолжить поставку связанной с ним функциональности.
> здравая мысль, однако
Решили, что при современном цикле релизов, который сократился и выпускаться новые версии стали чаще, они не смогут придумывать так часто новвоведения, этож надо голову морщить и действительно что-то придумывать, они пойдут по пути apple, будут размазывать нововведения по нескольким релизам, поэтому сейчас только вэбрендер везде включат, а потом, раз настройка убралась с гуя в закрома aboutconfig-а, то после того как пользователи её перестанут включать, потому что не найдут, поди упомни всё, что сныкали в "about:config", они с "чистой совестью" заявят, вот, теперь точно никто этой фичёй не пользуется, вот мы проверили, поэтому выпиливаем за ненадобностью и об этом будет какой-то другой следующий релиз!
Скриньте этот пост!
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|2.28, Аноним (28), 11:12, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типичное "сделаем фичу неудобной, потом заявим что ею никто не пользуется". Стандартная практика для удешевления разработки с ЦА обезьянок.
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|2.45, Клавиатур (?), 12:17, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удалять? Не удалять? Удалять? Не удалять? Удалять? Не удалять?
День идет, бабло течет..
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|2.12, Аноним (12), 09:42, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Сейчас все релизы такие будут. Вышла новая версия XYZ:
- Не удалена фича ААА;
- Передумали удалять БББ;
- Но ЦЦЦ всё-таки мы отключили, завтра удалим.
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|2.10, Total Anonimus (?), 09:15, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для автоскрытия сайдбара куча юзерстилей - гуглите . Встроенного автоскрытия панелей , скроллбаров итп не будет под предлогом нарушения работы тестов .
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|1.6, КО (?), 09:07, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"используются кнопки меньшего размера и убираются лишние..."
"планировалось убрать из-за желания упростить интерфейс"
Мне тоже отсыпьте.
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|3.31, Ivan_83 (ok), 11:32, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле они достали, ещё немного и я озабочусь тем, чтобы проходится sed~ом перед сборкой и менять всякие ненужные домены телеметрии и прочую гадость вырезать, хотя не очень хочется тратить кучу времени на debloat~инг этого поделия.
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|5.42, Ivan_83 (ok), 12:10, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего сказать не могу, я им уже не пользуюсь, а когда пользовался - не смотрел на предмет телеметрии.
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|3.34, Ivan_83 (ok), 11:36, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если такое будет - вероятно открою в соседнем браузере.
Меня ещё напрягает что они динамически вливают расширения, без спроса, типа в рамках экспериментов или экстренных патчей.
По крайней мере раньше я их в /tmp находил, правда потом я поблочил почти все домены мозиллы в днс.
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|3.33, Ivan_83 (ok), 11:34, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Один сломал, другой потерял :)
Всмысле, какие именно были в списке я забыл, а дебианом никогда не пользовался.
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|2.11, Аноним (11), 09:22, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Отмечается, что переключатель компактного режима довольно трудно найти в настройках
а теперь вы его точно не найдете!
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|3.23, paulus (ok), 10:45, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом скажут, что им стали пользоваться еще меньше и удалят в следующей версии...
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|4.46, Аноним (11), 12:21, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, надеюсь они теперь сами эту опцию не найдут и забудут про нее.
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|1.13, Аноним (13), 09:42, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну надо же! Неужели просветление... временное у мазилы? Не отломали до конца.
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|2.14, _hide_ (ok), 09:46, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У разработчиков Firefox-а нет маленьких мониторов или они пользуются хромом, поэтому "компактный режим" их совсем не интересует.
Просто много шума из-за ничего, поэтому и "решили оставить".
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|4.61, _hide_ (ok), 16:01, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может они все на планшетах пальцами тычут?! Или носом.
Да причем тут это? Те, кто на зарплате -- пилят то, что поднимает "рейтинг".
Те, кто в сообществе мало что пилят -- не так это дело и просто на практике (в коде очень много не совсем обычных последовательностей скучных и не очень действие, в рез-те порог вхождения высок).
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|4.55, InuYasha (??), 14:35, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Двойной рацион полагается только военнослужащим по недовесу и медведям в зоопарке при подготовке к зимней спячке.
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|1.21, Аноним (21), 10:37, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вангую, что просто решили отложить удаление. Теперь-то фичу и подавно не найдут.
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|1.27, Урри (ok), 11:11, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И чего все удивляются решениям?
Бал в мазиле правит хипстота с эсдживи (Anne van Kesteren, Barret Rennie, Chris chutten Hutten-Czapski, Dan McKinley, Danny “Rushyo” Moules, Dave Camp, David Burns, Dennis Schubert, Dustin Mitchell, Elizabeth Bell, Gerald Squelart, Jared Hirsch, Jeff Griffiths, Julien Wajsberg, Michael mythmon Cooper, Mike Conley, Mike Hoye, Paul McLanahan, Sammy Fung, Selena Deckelmann, Shaohua Wen, Will Lachance - это все подписота открытой травли Столлмана)
, а значит решения принимаются не технически обусловленные, а как левая пятка зачешется. Захотели сегодня master из репозитариев вычищать, значит вычищаем. Захотели буемрaзей травить - травим. В долгосрочной перспективе проект мертвый, если не поменяют большую часть коллектива.
Я с мазилы ушел, чего и вам желаю.
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|3.41, Аноним (41), 12:03, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Brave (с донастройкой) или Vivaldi. Можно еще какой Ungoogled Chromium для пуристов.
Ну еще может, если старовер, то на палемун. Но это тупиковый путь: палемун или загнется на устаревающем со временем движке (тащить реальное развитие движка команда не может) или его в конце концов обновят до более свежих версий геко (то есть просто получается под капотом "фаерфокс с лагом обновления в пару лет").
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|4.54, Аноним (53), 13:56, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vivaldi самый тормозной браузер что я юзал. На его фоне Firefox болид Формулы 1.
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|2.38, Аноним (16), 11:48, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже давно ушёл на Ungoogled Chromium и Palemoon.
Если уж слишком хочется телеметрического овнеца хлебнуть - то могу и оперу запустить. Отсылает конечно меньше мацыллы, но в остальном - ни в чём не уступает.
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|1.29, Щ (?), 11:15, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Компактный режим давным давно уже убрали. То что сейчас называется "компактный режим" это просто насмешка над десктопами. Поля в несколько раз больше чем текст. А другие режимы даже пробовать страшно - пустое пространство интерфейса почти полностью заполняет монитор.
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|2.32, Аноним (32), 11:34, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, кстати на i3 и подобных DM'ах, которые позволяют иметь полностью безрамочные окна с исключительно контентом и без виндовых крестиков вверху — вполне себе компактно. Да, вкладки — не самая удобная фича и жрут строчку, но не сильно. Компактнее только в фуллскрине с выпадающим url-баром.
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|1.40, user90 (?), 11:59, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да сабж давно уже скатился в дерьмо. Даже мозилловские сервисы - тот же поиск расширений - нынче адаптированы под конкретного массового дебилоида: темы и расширения вместе, вываливается куча разного нерелевантного шлака (как и при поиске в яндыксе впрочем) но только не то, что ты ишешь.. дрянь! Но опять же альтернатив нету.
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|1.44, Songo (ok), 12:12, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как по мне, так компактный режим отображения панелей лучше. Если бы он был включен по умолчанию, то он бы и занимал большую долю.
Лучше бы мозиловцы убрали дикие, прозрачный отступы по бокам браузера. А то между краем и контентом пустота в миллиметра 2 :(
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|2.47, user90 (?), 12:40, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, о чОм ты, но userChrome.css скажем. Если еще не выпилили, бугога!
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|3.50, Songo (ok), 13:02, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы картинка цеплялась, показал бы.
Весь браузер обвёрнут в отступ примерно 2мм.
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