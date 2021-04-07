В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений

Разработчики Mozilla решили не удалять компактный режим отображения панелей и продолжить поставку связанной с ним функциональности. При этом видимая пользователям настройка для выбора режима панели (меню "гамбургер" в панели -> Customize -> Density -> Compact или Персонализация -> Значки -> Компактные) будет убрана по умолчанию. Для возвращения настройки в about:config появится параметр "browser.compactmode.show", возвращающий кнопку для активации компактного режима, но с примечанием об отсутствии его официальной поддержки. Для пользователей, у которых включён компактный режим параметр будет активирован автоматически.

Изменение будет реализовано в выпуске Firefox 89, намеченном на 18 мая, в котором также запланировано включение обновлённого оформления, развиваемого в рамках проекта Proton. Напомним, что в компактном режиме используются кнопки меньшего размера и убираются лишние пустоты вокруг элементов панелей и области вкладок для высвобождения дополнительного вертикального пространства для контента. Режим планировалось убрать из-за желания упростить интерфейс и предложить оформление, которое бы подходило большинству пользователей.

Дополнительно можно отметить, что в Firefox 88, намеченном на 20 апреля, ожидается активация WebRender для всех пользователей Linux, включая рабочие столы Xfce и KDE, все версии Mesa и системы с драйверами NVIDIA (ранее webRender был включён только для GNOME при наличии драйверов Intel и AMD). WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройку "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.



