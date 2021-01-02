"Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox"

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|2.12, Аноним (12), 20:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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А мне нравиться, надобно еще вертикальный режим попробовать (вдруг привыкну.., к боковой уже привык)
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|4.101, Dzen Python (ok), 00:04, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Поколение трансниггерных цисвеганов-смуззихлебов вейпосексуального гендера, чекающих свои привилегии при каждом становлении на колени перед черной обезьяной.
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|4.129, Аноним (129), 02:40, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи, а твой коммент не нарушает никакое правило форума? Или модерастам можно, а другим нельзя?
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|2.59, Аноним (59), 22:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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не зря на первом скрине икея 😁
ps
только закончил половину шкафов икеевских собирать, упал, дай думаю новости почитаю, и тут икея, аж глаз задергался
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|3.91, тоже Аноним (ok), 23:17, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Икея в моем личном рейтинге уверенно возглавляет топ корпоративных сайтов с самым неряшливым дизайном. Настолько криво сделать вполне обычный магазин - это прямо талант какой-то.
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|4.97, kai3341 (ok), 23:44, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Настолько криво сделать вполне обычный магазин - это прямо талант какой-то.
Окстись. Ты ещё не видел, как я верстаю. После моей вёрстки сайт икеи покажется тебе аккуратным и продуманным
PS: не потому, что не умею. Просто мозг заточен под CLI
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|5.98, тоже Аноним (ok), 23:57, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> После моей вёрстки сайт икеи
Идея была в том, что таких криворучек и нелогично было допускать до верстки аж целой Икеи.
Бо бабла у них на Татьяныча легко найдется, да и не исключено, что именно столько и было потрачено.
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|3.130, Аноним (129), 02:41, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какой-нить другой браузер перед тем как скопытиться, наоборот не менял оформление, и что?
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|2.99, Dzen Python (ok), 00:02, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше бы дали обратно удобно работать с CSS-моделью самого браузера через стилем/стилус/стайлем, вместо новых, нускучных темок, ранее помещавщихся в 1 цсс и 1 js
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|1.2, InuYasha (??), 20:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сразу видно - времени и денег даром не теряют! *палец вверх* *рука-лицо*
Всё, для себя уже решил что с мэйнстримовых браузеров ухожу полностью. Только бы историю как-нибудь портировать...
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|2.42, VINRARUS (ok), 21:28, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>*палец вверх* *рука-лицо*
Сам то пробовал? Так и глаз выколоть можна!
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|2.81, Аноним (81), 22:43, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Всё, для себя уже решил что с мэйнстримовых браузеров ухожу полностью.
Да куда ты денешься с подлодной водки...
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|3.102, Dzen Python (ok), 00:06, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Палемун.
Если заюзать только двигло хромого, то епифани (пахоми) или фалконь с оттером.
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|4.112, Аноним (111), 01:18, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они спалились на рассылке троянов (когда вскрылось - ушли в отказ: это не мы, это злобные хакеры).
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|2.16, Аноним (12), 21:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сразу видно ни разу не пользовались фаерфоксом, например они постоянно пытаются изменить или улучшить эту главную менюшку.
Раньше были гигантские плитки, потом горизонтальные полосы... Сейчас что-то смешанное.
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|3.125, kissmyass (?), 02:07, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в итоге несколько проблем полечат и обязательно сделают как минимум один новый костыль
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|1.4, timur.davletshin (ok), 20:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, вы CSD до ума довели бы лучше, а то круглые уголки окон так и не научился толком. А потом аппаратное ускорение декодирования каши просит. Вроде начали телодвижения и всё, на глюкалове и остановились.
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|5.46, timur.davletshin (ok), 21:33, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не ври, в ветке SolarWinds ты проприетарщиков защищал.
Дурак? Я констатировал статистические факты и делал прогноз о том, что отрасль ждёт урезание расходов на фонды ЗП.
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|1.10, Аноньимъ (ok), 20:57, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Мда, как решить проблемы с багами и производительностью?
Что нужно пользователям?
Новый внешний вид!
Мы будем переделывать оформление 3 раза в год!
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|2.19, Аноним (12), 21:03, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы замечаете баги и низкую производительность?
Я на своем древнем железе под фаерфоксом не замечаю тормознутости или забагованности.
Вот иногда был баг теряющий фокус делающий невозможное "тыканье" по кнопкам интерфейса, но не более.
Впредь, когда пишите О БАГАХ, пишите про КАКИЕ БАГИ вы заметили и как давно вы пользуетесь фаером:)
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|3.29, Аноним (29), 21:15, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на Core i5 RAM 16GB замечаю перед открытием страницы белый экран на 1с дольше чем в хроме, а также лаги с прокруткой.
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|4.65, Аноним (65), 22:12, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отключи дисковой кеш. На счёт белого экрана, не уверен, я на nightly сижу, там такого не замечал, может это дополнение какое так делает?
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|5.113, Аноним (111), 01:21, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним врет. На том же и5 с 12Г ОЗУ нет ни белого экрана, ни лагов при прокрутке (ОС - Ш10 хоме).
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|3.115, Аноним (110), 01:23, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лично я временами замечаю обратный скролл, типа прокручиваешь страницу вниз, а она в процессе иногда подскакивает вверх. Сначала думал с мышью беды, только такая фигня больше нигде не воспроизводится. А в остальном лучший браузер из имеющихся.
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|1.20, timur.davletshin (ok), 21:04, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это как дизайн в Андроиде, раз в полтора года, чтобы застоя не было, надо круглые иконки квадратить, а потом квадратные скруглять. Так и тут, градиенты были, потом плоскота, теперь опять градиенты и артворк в стиле "Микрософт конца 90-х". Куда интереснее, что опять сломали.
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|1.22, Аноним (22), 21:06, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если не добавят Коллекции как на мобильном браузере, то толку с редизайна будет мало.
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|1.24, Аноним (24), 21:08, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это ещё хром или нет? (так офформят что память будет есть ещё больше)
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|2.69, Аноним (65), 22:18, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хрому далеко до файрфокса, они столько лет не могут сделать прокручиваемые вкладки, это просто позор когда при открытии большого количества вкладок ты перестаешь видеть иконки и названия вкладок.
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|1.26, mikevmk (??), 21:14, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Посмотрим, что там с контейнерами намутят
Контейнеры - прекрасная фича, пользуюсь постоянно, однако текущие возможности их менеджмента еще очень далеки от совершенства
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|1.28, Аноним (28), 21:15, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Правильно, пользователи проприетарной нвидии страдают, а они рюшечки меняют. Так что тиринг будет как вне себя, зато с новым интефейсом.
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|2.33, VINRARUS (ok), 21:19, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>пользователи проприетарной нвидии страдают
А кто заставлял строить дом на верхушке кактуса?
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|2.118, Аноним (110), 01:26, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто виноват в том, что пользователи проприетарной (и не только) невидии страдают (на линуксе)?
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|1.38, Аноним (38), 21:25, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> заглавные буквы будут оставлены
> только для первого слова
> (например, вместо "Other Bookmarks"
> будет "Other bookmarks")
Сейчас посмотрел у себя. У меня так и есть: "Другие закладки", а не "Другие Закладки", как на это намекают в описании новости.
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|1.39, Аноним (38), 21:26, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Появится компактный режим,
> в котором список вкладок
> сможет размещаться сбоку
> для экономии вертикального
> пространства
Главное, чтобы обычный режим горизонтальной полосы вкладок можно было вернуть, т.к. у меня экран не "широкоформатный", а обычный.
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|3.117, Аноним (111), 01:26, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть хоть что-то останется светлым! Вчера открыл новую банку геля для бритья... он черный! ЧЕРНЫЙ, цуко!!!11рас
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|3.119, Аноним (110), 01:28, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под фурю есть же расширение, чтобы на любой сайт темную тему делать.
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|1.44, vz_2 (?), 21:31, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возвращают закруглённые углы, видимо, как в винду возвратят округлости в 21h1.
Вот, интересно, опять тему переписывать надо будет?
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|1.51, Дохтур (?), 21:41, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В современном мире разработки ПО важна работа дизайнеров. Хомячки падки на модный дизайн приложения или программы.
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|2.80, Аноним (81), 22:36, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хомячки продолжают использовать "апп" "Интернет". Ясное дело у них там ссылка на встроенный хром по умолчанию. И что такое "хром", что такое "бровзир" и что эти бровзиры еще и разные бывают - они не знают и знать не хотят.
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|2.105, Аноним (104), 00:47, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Важен не столько десигн, сколько дистрибуция. Жаль, FF OS не взлетела. Тогда лис бы мог составить хотя бы какую-то конкуренцию хромому и сафари.
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|1.54, Anon3231 (?), 21:52, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Выглядит неплохо, но уж очень похоже на Opera. Если уж пошли заимствовать, то можно было бы и боковую панель добавить, и страницу новой вкладки нормальную сделать, как в Vivaldi. UI требует улучшений, а не тупо уголки и гамму менять, да элементы перетаскивать, хотя новый дизайн и создает ощущение легкости, что пойдет браузеру на пользу в плане продвижения.
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|1.56, Аноним (56), 21:57, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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То чувство, когда заходишь на опеннет, читаешь с ходу заголовок новости:
"Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox"
И первое слово в голове: Мллл-я-я-я-я-я!
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|2.106, пох. (?), 00:48, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пару? Они кровати переставляют уже больше десяти лет.
Уволены при этом только неудачники-разработчики хруста. Светлое будущее ui/ux дизайнеров ни разу не под угрозой.
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|1.66, Аноним (66), 22:14, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Положить на внешний вид - почему оно такое тормозное по сравнению с Chrome?
// b.
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|2.77, Аноним (77), 22:32, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сегодня загрузил ноутбук 2008 года, который год назад заменил на новый и с тех пор не трогал. После того как обновил Firefox и Chromium увидел явную регрессию. Но если в Firefox более-менее можно было работать, в Chromium всё тормозило до такой степени, что минутами вкладки c YouTube открывались. И это при том, что год назад всё было более-менее терпимо и новый ноутбук купил не потому, что что-то не устраивало в производительности (4 ГБ ОЗУ вполне хватало, а остальное не так критично), а так как держатель крышки развалился.
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|1.78, Аноним (81), 22:33, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Чет на Новое Оформление не тянет Так - еще стаканчик помоев пользователям на го... большой текст свёрнут, показать
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|1.79, Аноним (79), 22:35, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну а что вы хотели, это нормальное периодическое явление, вы же не хотите на запорожце ездить?
Понятно, что и внутреность хорошая нужна, надеемся, что все будет хорошо!
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|1.83, Аноним (83), 22:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В очередной раз убеждаюсь что браузер должен быть частью среды рабочего стола, а не отдельным продуктом.
Посмотрите на Internet Explorer 8 в Windows XP или Trinity Desktop Environment. Оба выглядят как часть экосистемы, не выделяются формой менюшек простые и удобные.
Все началось с Хрома, который начал тянуть одеяло на себя.
Вообще не понимаю, почему браузер должен иметь своё собственное, отличное от других программ оформление?
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|2.90, Аноним (47), 23:10, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так откройте встроенный браузер, к примеру, в Gnome 3 и убедитесь, что он часть экосистемы. Когда Mozilla напишет и выпустит свою OC))), тогда Firefox надеюсь будет тоже частью той экосистемы.
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|3.95, Аноним (83), 23:33, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не могу открыть ничего в Gnome 3, т.к. я не люблю страдать.
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|3.108, Kuromi (ok), 01:06, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вы про браузер который только в версии 3.38 (ведь будучи "частью рабочего стола он не обновляется отдельно) наконец-то научился блокировать автовоспроизведение роликов, хотя все остальыне поняли какая это чума еще года три тому назад? Ну да, прогресс который мы заслужили. Кстати функцию эту они из GTKWebKit берут, а она там уже не один год как есть, надо было просто включить.
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|2.123, Аноним (83), 01:59, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрите на Internet Explorer 8 в Windows XP или Konqueror в Trinity Desktop Environment. Оба выглядят как часть экосистемы, не выделяются
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|1.84, paulus (ok), 22:57, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вместо "Other Bookmarks" будет "Other bookmarks"
Для аглицкого пофиг, а вот под руссишь коробит... Пыонеры скоро вообще каждое слово с заглавной будут писать.
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|2.120, Аноним (111), 01:31, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В локализованной версии это "Другие закладки". Любители англоязычного интерфейса должны страдать!
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|1.94, Аноним (94), 23:25, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ужас. Ну что за дурацкая мода пошла на плоские широкие интерфейсы без нормальных границ?
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|2.103, Dzen Python (ok), 00:08, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну надо же, чтобы дизигнеры, зарплату отрабатывали, а не только в интернетах сидели и смуззи пили
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|1.107, Kuromi (ok), 01:03, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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NO WAY! Так и хочется спросить, а что, все проблемы уже решены и все баги закрыты? Заняться нечем, надо гуй переписать?
Или это они посчитали что выкатили в релиз Webrender на windows, mac и даже чуть чуть на Linux и все, готово? Поддержку Nvidia доработать не хочется? А то что PaymentRequst заброшен, Webauthn - практически заброшен (CTAP2 - никакого прогресса уже полтора года), VAAPI все еще в полуготовом виде - пофиг?
Ладно, когда они бросили все ресурсы на "Модный Webrender" это было понятно, но от этих "изменений оформления вкладок" уже трясет. Были квадратные - сделаем округлые. были округлые - сделаем квадратные, повторять пока не надоест.
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|1.122, Аноним (122), 01:58, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять этих, набранных по квотам, не знают, чем занять? Эх, Брендан, на кого ж ты нас…
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|1.124, Аноним (124), 01:59, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На скриншотах явно что-то лишнее.
Делай раз:
browser.newtabpage.enabled;false
Делай два:
browser.newtab.url;about:blank
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