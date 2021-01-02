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Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox

02.01.2021 19:55

Компания Mozilla приступила к работе по модернизации интерфейса Firefox. Обновлённое оформление развивается в рамках проекта Proton и охватывает внешний вид таких элементов, как адресная строка, диалоги, панель вкладок, основное и контекстные меню. Новый интерфейс планируется реализовать в выпуске Firefox 89, намеченном на 18 мая.

Из находящихся в разработке изменений выделяется новое оформление вкладок и всплывающих подсказок, в которых начнут показываться эскизы сайтов и отформатированный текст. Наборы вкладок (контейнеры) будут сгруппированы и представлены на панели в виде отдельного виджета, выглядящего как одна вкладка. Изменится наименование элементов меню - заглавные буквы будут оставлены только для первого слова (например, вместо "Other Bookmarks" будет "Other bookmarks").

Появится компактный режим, в котором список вкладок сможет размещаться сбоку для экономии вертикального пространства (с учётом моды на закрепление шапок сайтов, на ноутбуках с небольшими экранами места под контент не хватает). Планируется проведение упрощения контекстных меню области контента, панели и вкладок, в которых по умолчанию будут скрыты редко используемые элементы (внизу меню появится значок со стрелкой вниз, при нажатии на который будет раскрыт блок с дополнительными элементами).

Будут переработаны модальные диалоги с предупреждениями, подтверждениями и запросами, ограниченные отдельной вкладкой. Оформление подобных диалогов будет унифицировано с остальными диалогами, а реализация будет переведена с обработчика TabModalPrompt на единую реализацию SubDialog. Диалоги будут отцентрированными по вертикали, а содержимое будет отображаться сверху.

Для тестирования нового оформления до его повсеместного внедрения в тестовые выпуски Firefox в about:config уже добавлена настройка "browser.proton.enabled", которая пока не приводит к каким-то изменениям (тестирование нового оформления в ночных сборках начнётся в марте). Тем не менее опубликованы начальные макеты, по которым в общем виде можно судить о грядущих изменениях.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox внесены спорные изменения в интерфейс режима читателя
  3. OpenNews: В Firefox 68 будет предложена новая реализация адресной строки
  4. OpenNews: Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox предложено новое оформление меню
  6. OpenNews: Обновлены макеты переработанного оформления Firefox 57
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54346-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Shura (??), 20:52, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +63 +/
    Опять кровати переставляют
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А мне нравиться, надобно еще вертикальный режим попробовать (вдруг привыкну.., к боковой уже привык)
     
     
  • 3.31, заминированный тапок (ok), 21:16, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    заодно, может, запилят автозамену ться/тся, где это нужно
     
  • 2.14, VINRARUS (ok), 20:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ...с горизонтального положения в вертикальное.
     
  • 2.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:10, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дизайнеры тоже кушать хотят
     
     
  • 3.87, Michael Shigorin (ok), 23:03, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ...дизайниггеры...
     
     
  • 4.101, Dzen Python (ok), 00:04, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Поколение трансниггерных цисвеганов-смуззихлебов вейпосексуального гендера, чекающих свои привилегии при каждом становлении на колени перед черной обезьяной.
     
  • 4.129, Аноним (129), 02:40, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи, а твой коммент не нарушает никакое правило форума? Или модерастам можно, а другим нельзя?
     
  • 2.59, Аноним (59), 22:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    не зря на первом скрине икея 😁

    ps
    только закончил половину шкафов икеевских собирать, упал, дай думаю новости почитаю, и тут икея, аж глаз задергался

     
     
  • 3.91, тоже Аноним (ok), 23:17, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Икея в моем личном рейтинге уверенно возглавляет топ корпоративных сайтов с самым неряшливым дизайном. Настолько криво сделать вполне обычный магазин - это прямо талант какой-то.
     
     
  • 4.97, kai3341 (ok), 23:44, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настолько криво сделать вполне обычный магазин - это прямо талант какой-то.

    Окстись. Ты ещё не видел, как я верстаю. После моей вёрстки сайт икеи покажется тебе аккуратным и продуманным
    PS: не потому, что не умею. Просто мозг заточен под CLI

     
     
  • 5.98, тоже Аноним (ok), 23:57, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После моей вёрстки сайт икеи

    Идея была в том, что таких криворучек и нелогично было допускать до верстки аж целой Икеи.
    Бо бабла у них на Татьяныча легко найдется, да и не исключено, что именно столько и было потрачено.

     
     
  • 6.111, Аноним (111), 01:16, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Татьяныч

    Кто это?

     
     
  • 7.128, Гентушник (ok), 02:31, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Артемий Лебедев
     
  • 7.132, Аноним (132), 03:12, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С подключением!
     
  • 2.63, mynonA (?), 22:06, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опера перед тем как скопытиться, тоже занималась оформлением
     
     
  • 3.110, Аноним (110), 01:13, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А фурьфокс тут при чем? Они постоянно оформление меняют.
     
  • 3.130, Аноним (129), 02:41, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какой-нить другой браузер перед тем как скопытиться, наоборот не менял оформление, и что?
     
  • 2.64, Бен Криведко (?), 22:10, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зашёл написать то же самое :)
     
  • 2.99, Dzen Python (ok), 00:02, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы дали обратно удобно работать с CSS-моделью самого браузера через стилем/стилус/стайлем, вместо новых, нускучных темок, ранее помещавщихся в 1 цсс и 1 js
     
  • 2.109, macfaq (?), 01:07, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хотя бы более-менее симпатичное.
     

  • 1.2, InuYasha (??), 20:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сразу видно - времени и денег даром не теряют! *палец вверх* *рука-лицо*
    Всё, для себя уже решил что с мэйнстримовых браузеров ухожу полностью. Только бы историю как-нибудь портировать...
     
     
  • 2.42, VINRARUS (ok), 21:28, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >*палец вверх* *рука-лицо*

    Сам то пробовал? Так и глаз выколоть можна!

     
  • 2.81, Аноним (81), 22:43, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Всё, для себя уже решил что с мэйнстримовых браузеров ухожу полностью.

    Да куда ты денешься с подлодной водки...

     
     
  • 3.102, Dzen Python (ok), 00:06, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Палемун.
    Если заюзать только двигло хромого, то епифани (пахоми) или фалконь с оттером.
     
     
  • 4.112, Аноним (111), 01:18, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они спалились на рассылке троянов (когда вскрылось - ушли в отказ: это не мы, это злобные хакеры).
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А чо изменилось?
     
     
  • 2.16, Аноним (12), 21:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сразу видно ни разу не пользовались фаерфоксом, например они постоянно пытаются изменить или улучшить эту главную менюшку.

    Раньше были гигантские плитки, потом горизонтальные полосы... Сейчас что-то смешанное.

     
     
  • 3.125, kissmyass (?), 02:07, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в итоге несколько проблем полечат и обязательно сделают как минимум один новый костыль

     

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 20:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, вы CSD до ума довели бы лучше, а то круглые уголки окон так и не научился толком. А потом аппаратное ускорение декодирования каши просит. Вроде начали телодвижения и всё, на глюкалове и остановились.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Пользуйся Гугл Чроме. Ты ведь от копирастов писаешься.
     
     
  • 3.17, timur.davletshin (ok), 21:02, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я венды годами не вижу. Дома последняя была, да и та была Win 2000 )))
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 21:27, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ври, в ветке SolarWinds ты проприетарщиков защищал.
     
     
  • 5.46, timur.davletshin (ok), 21:33, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не ври, в ветке SolarWinds ты проприетарщиков защищал.

    Дурак? Я констатировал статистические факты и делал прогноз о том, что отрасль ждёт урезание расходов на фонды ЗП.

     

  • 1.6, Siborgium (ok), 20:56, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Загрузки и уведомления хорошие, остальное так себе.
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:57, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Гспди! Целый сраный 2021-й год ждал этой новости!
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 20:57, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, 2020-й. Ну вы поняли.
     
     
  • 3.37, VINRARUS (ok), 21:23, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты докажы шо ты именно тот Аноним!
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 22:02, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказываю, это я и есть.
     

  • 1.10, Аноньимъ (ok), 20:57, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мда, как решить проблемы с багами и производительностью?
    Что нужно пользователям?
    Новый внешний вид!
    Мы будем переделывать оформление 3 раза в год!
     
     
  • 2.19, Аноним (12), 21:03, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы замечаете баги и низкую производительность?

    Я на своем древнем железе под фаерфоксом не замечаю тормознутости или забагованности.
    Вот иногда был баг теряющий фокус делающий невозможное "тыканье" по кнопкам интерфейса, но не более.


    Впредь, когда пишите О БАГАХ, пишите про КАКИЕ БАГИ вы заметили и как давно вы пользуетесь фаером:)

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:15, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на Core i5 RAM 16GB замечаю перед открытием страницы белый экран на 1с дольше чем в хроме, а также лаги с прокруткой.
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 22:12, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отключи дисковой кеш. На счёт белого экрана, не уверен, я на nightly сижу, там такого не замечал, может это дополнение какое так делает?
     
     
  • 5.113, Аноним (111), 01:21, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним врет. На том же и5 с 12Г ОЗУ нет ни белого экрана, ни лагов при прокрутке (ОС - Ш10 хоме).
     
  • 3.115, Аноним (110), 01:23, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я временами замечаю обратный скролл, типа прокручиваешь страницу вниз, а она в процессе иногда подскакивает вверх. Сначала думал с мышью беды, только такая фигня больше нигде не воспроизводится. А в остальном лучший браузер из имеющихся.
     

  • 1.11, OnTheEdge (ok), 20:58, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё к оформлению из квантума то не привык до конца.
     
     
  • 2.35, VINRARUS (ok), 21:21, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе ж лучше, значить форкать не придётся.
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:02, 02/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.21, Аноним (12), 21:04, 02/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.48, Дохтур (?), 21:37, 02/01/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.20, timur.davletshin (ok), 21:04, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это как дизайн в Андроиде, раз в полтора года, чтобы застоя не было, надо круглые иконки квадратить, а потом квадратные скруглять. Так и тут, градиенты были, потом плоскота, теперь опять градиенты и артворк в стиле "Микрософт конца 90-х". Куда интереснее, что опять сломали.
     
  • 1.22, Аноним (22), 21:06, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не добавят Коллекции как на мобильном браузере, то толку с редизайна будет мало.
     
  • 1.24, Аноним (24), 21:08, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это ещё хром или нет? (так офформят что память будет есть ещё больше)
     
     
  • 2.69, Аноним (65), 22:18, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хрому далеко до файрфокса, они столько лет не могут сделать прокручиваемые вкладки, это просто позор когда при открытии большого количества вкладок ты перестаешь видеть иконки и названия вкладок.
     

  • 1.26, mikevmk (??), 21:14, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Посмотрим, что там с контейнерами намутят

    Контейнеры - прекрасная фича, пользуюсь постоянно, однако текущие возможности их менеджмента еще очень далеки от совершенства

     
  • 1.27, Аноним (27), 21:14, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Можно не надо?
     
  • 1.28, Аноним (28), 21:15, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильно, пользователи проприетарной нвидии страдают, а они рюшечки меняют. Так что тиринг будет как вне себя, зато с новым интефейсом.
     
     
  • 2.33, VINRARUS (ok), 21:19, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >пользователи проприетарной нвидии страдают

    А кто заставлял строить дом на верхушке кактуса?

     
     
  • 3.45, Аноним (28), 21:32, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это ты при Линукс так хитро троллишь?
     
     
  • 4.114, Аноним (111), 01:23, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно. У пользователей целевой ОС проблем нет.
     
  • 2.71, Аноним (65), 22:19, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ССЗБ
     
  • 2.100, Аноним (100), 00:04, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами виноваты. Переходите на AMD.
     
     
  • 3.116, Аноним (111), 01:24, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перешли на винду с всл, обратно не хочется.
     
     
  • 4.131, Аноним (65), 03:09, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поклонникам проприетарщины там самое место.
     
  • 2.118, Аноним (110), 01:26, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто виноват в том, что пользователи проприетарной (и не только) невидии страдают (на линуксе)?
     

  • 1.32, Аноним (32), 21:18, 02/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.34, VINRARUS (ok), 21:19, 02/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.88, Michael Shigorin (ok), 23:07, 02/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.38, Аноним (38), 21:25, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > заглавные буквы будут оставлены
    > только для первого слова
    > (например, вместо "Other Bookmarks"
    > будет "Other bookmarks")

    Сейчас посмотрел у себя. У меня так и есть: "Другие закладки", а не "Другие Закладки", как на это намекают в описании новости.

     
     
  • 2.53, ИмяХ (?), 21:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут про англоязычную версию говорится
     

  • 1.39, Аноним (38), 21:26, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Появится компактный режим,
    > в котором список вкладок
    > сможет размещаться сбоку
    > для экономии вертикального
    > пространства

    Главное, чтобы обычный режим горизонтальной полосы вкладок можно было вернуть, т.к. у меня экран не "широкоформатный", а обычный.

     
  • 1.43, Аноним (43), 21:29, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в моде темные темы
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 21:38, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В81 добавили приятную тёмную тему, теперь пусть и светлая будет. Я не люблю светлые, они выжигают глаза если только у тебя нет солнечного (или его эквивалента) освещения.

    https://www.lifehacker.com.au/2020/09/how-to-enable-firefox-81s-colourful-new-

     
     
  • 3.50, Аноним (49), 21:40, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати давно пора было, в хромиуме у меня эта тема стоит https://chrome.google.com/webstore/detail/hatsune-miku/kigfdicgjnpjkhbnngdfgjf
     
  • 2.104, Аноним (104), 00:45, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На опеннет тоже пора бы завезти
     
     
  • 3.117, Аноним (111), 01:26, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть хоть что-то останется светлым! Вчера открыл новую банку геля для бритья... он черный! ЧЕРНЫЙ, цуко!!!11рас
     
     
  • 4.127, Аноним (49), 02:20, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати хороший гель, только такой и беру. Там уголь в составе.
     
  • 3.119, Аноним (110), 01:28, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под фурю есть же расширение, чтобы на любой сайт темную тему делать.
     

  • 1.44, vz_2 (?), 21:31, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возвращают закруглённые углы, видимо, как в винду возвратят округлости в 21h1.

    Вот, интересно, опять тему переписывать надо будет?

     
  • 1.47, Аноним (47), 21:35, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно как то сделать автоскрытие боковой панели?
     
  • 1.51, Дохтур (?), 21:41, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В современном мире разработки ПО важна работа дизайнеров. Хомячки падки на модный дизайн приложения или программы.
     
     
  • 2.80, Аноним (81), 22:36, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хомячки продолжают использовать "апп" "Интернет". Ясное дело у них там ссылка на встроенный хром по умолчанию. И что такое "хром", что такое "бровзир" и что эти бровзиры еще и разные бывают - они не знают и знать не хотят.
     
  • 2.105, Аноним (104), 00:47, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важен не столько десигн, сколько дистрибуция. Жаль, FF OS не взлетела. Тогда лис бы мог составить хотя бы какую-то конкуренцию хромому и сафари.
     

  • 1.52, псевдонимус (?), 21:42, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >мозилла приступила к модернизации интерфейса..

    Звучит угрожающе.

     
  • 1.54, Anon3231 (?), 21:52, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит неплохо, но уж очень похоже на Opera. Если уж пошли заимствовать, то можно было бы и боковую панель добавить, и страницу новой вкладки нормальную сделать, как в Vivaldi. UI требует улучшений, а не тупо уголки и гамму менять, да элементы перетаскивать, хотя новый дизайн и создает ощущение легкости, что пойдет браузеру на пользу в плане продвижения.
     
  • 1.56, Аноним (56), 21:57, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    То чувство, когда заходишь на опеннет, читаешь с ходу заголовок новости:
    "Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox"
    И первое слово в голове: Мллл-я-я-я-я-я!
     
  • 1.57, Николай (??), 21:58, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто Молодцы!
     
  • 1.61, Пупкин (?), 22:03, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь то я точно понял UI/UX актуальная работа на пару лет.
     
     
  • 2.106, пох. (?), 00:48, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару? Они кровати переставляют уже больше десяти лет.

    Уволены при этом только неудачники-разработчики хруста. Светлое будущее ui/ux дизайнеров ни разу не под угрозой.

     

  • 1.66, Аноним (66), 22:14, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Положить на внешний вид - почему оно такое тормозное по сравнению с Chrome?

    // b.

     
     
  • 2.77, Аноним (77), 22:32, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сегодня загрузил ноутбук 2008 года, который год назад заменил на новый и с тех пор не трогал. После того как обновил Firefox и Chromium увидел явную регрессию. Но если в Firefox более-менее можно было работать, в Chromium всё тормозило до такой степени, что минутами вкладки c YouTube открывались. И это при том, что год назад всё было более-менее терпимо и новый ноутбук купил не потому, что что-то не устраивало в производительности (4 ГБ ОЗУ вполне хватало, а остальное не так критично), а так как держатель крышки развалился.

     

  • 1.67, Аноним (66), 22:15, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После того как убили Full Theming - хуже уже не сделать.

    // b.

     
  • 1.68, Аноним (68), 22:16, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Deja vu
     
  • 1.72, Аноним (72), 22:25, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо, опять?
     
  • 1.73, Аноним (73), 22:27, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая-то поместь эджа и поперы.
     
     
  • 2.74, Аноним (73), 22:27, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помесь*
     

  • 1.76, ПочтиАноним (?), 22:32, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дизайн +- нормальный, жаль только, что по приватности, наверное, уже даже хуже хромоподобных https://spyware.neocities.org/articles/firefox.html. Да с такими зондами, которые даже в about:config не отключаются.
     
  • 1.78, Аноним (81), 22:33, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чет на Новое Оформление не тянет Так - еще стаканчик помоев пользователям на го... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.79, Аноним (79), 22:35, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а что вы хотели, это нормальное периодическое явление, вы же не хотите на запорожце ездить?
    Понятно, что и внутреность хорошая нужна, надеемся, что все будет хорошо!
     
     
  • 2.85, paulus (ok), 23:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как ваз не переделывай - все равно запорожцем останется! :)
     

  • 1.82, НяшМяш (ok), 22:45, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Панель вкладок и адресная строка не поменялись, а на остальное пофиг.
     
  • 1.83, Аноним (83), 22:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В очередной раз убеждаюсь что браузер должен быть частью среды рабочего стола, а не отдельным продуктом.
    Посмотрите на Internet Explorer 8 в  Windows XP или Trinity Desktop Environment. Оба выглядят как часть экосистемы, не выделяются формой менюшек простые и удобные.
    Все началось с Хрома, который начал тянуть одеяло на себя.
    Вообще не понимаю, почему браузер должен иметь  своё собственное, отличное от других программ оформление?

     
     
  • 2.90, Аноним (47), 23:10, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так откройте встроенный браузер, к примеру, в Gnome 3 и убедитесь, что он часть экосистемы. Когда Mozilla напишет и выпустит свою OC))), тогда Firefox надеюсь будет тоже частью той экосистемы.
     
     
  • 3.95, Аноним (83), 23:33, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не могу открыть ничего в Gnome 3, т.к. я не люблю страдать.
     
  • 3.108, Kuromi (ok), 01:06, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы про браузер который только в версии 3.38 (ведь будучи "частью рабочего стола он не обновляется отдельно) наконец-то научился блокировать автовоспроизведение роликов, хотя все остальыне поняли какая это чума еще года три тому назад? Ну да, прогресс который мы заслужили. Кстати функцию эту они из GTKWebKit берут, а она там уже не один год как есть, надо было просто включить.
     
  • 2.123, Аноним (83), 01:59, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрите на Internet Explorer 8 в  Windows XP или Konqueror в Trinity Desktop Environment. Оба выглядят как часть экосистемы, не выделяются
     

  • 1.84, paulus (ok), 22:57, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вместо "Other Bookmarks" будет "Other bookmarks"

    Для аглицкого пофиг, а вот под руссишь коробит... Пыонеры скоро вообще каждое слово с заглавной будут писать.

     
     
  • 2.120, Аноним (111), 01:31, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В локализованной версии это "Другие закладки". Любители англоязычного интерфейса должны страдать!
     

  • 1.89, Аноним (89), 23:09, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Онанизмом занимаются.
     
  • 1.92, Аноним (92), 23:21, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там волосы чьи то на скриншот попали
     
  • 1.93, бублички (?), 23:22, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не вижу сисек на скриншотах. плохо работают
     
  • 1.94, Аноним (94), 23:25, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ужас. Ну что за дурацкая мода пошла на плоские широкие интерфейсы без нормальных границ?
     
  • 1.96, Аноним (96), 23:39, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шо, опять?
     
     
  • 2.103, Dzen Python (ok), 00:08, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну надо же, чтобы дизигнеры, зарплату отрабатывали, а не только в интернетах сидели и смуззи пили
     

  • 1.107, Kuromi (ok), 01:03, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NO WAY! Так и хочется спросить, а что, все проблемы уже решены и все баги закрыты? Заняться нечем, надо гуй переписать?
    Или это они посчитали что выкатили в релиз Webrender на windows, mac и даже чуть чуть на Linux и все, готово? Поддержку Nvidia доработать не хочется? А то что PaymentRequst заброшен, Webauthn - практически заброшен (CTAP2 - никакого прогресса уже полтора года), VAAPI все еще в полуготовом виде - пофиг?
    Ладно, когда они бросили все ресурсы на "Модный Webrender" это было понятно, но от этих "изменений оформления вкладок" уже трясет. Были квадратные - сделаем округлые. были округлые - сделаем квадратные, повторять пока не надоест.
     
     
  • 2.121, Аноним (111), 01:32, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради 1% никто не будет особо напрягаться. Форкайте и допиливайте!
     

  • 1.122, Аноним (122), 01:58, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять этих, набранных по квотам, не знают, чем занять? Эх, Брендан, на кого ж ты нас…
     
  • 1.124, Аноним (124), 01:59, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скриншотах явно что-то лишнее.

    Делай раз:
    browser.newtabpage.enabled;false

    Делай два:
    browser.newtab.url;about:blank

     
  • 1.126, vitalif (ok), 02:16, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо, опять?
     

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