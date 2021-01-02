"Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox"

Компания Mozilla приступила к работе по модернизации интерфейса Firefox. Обновлённое оформление развивается в рамках проекта Proton и охватывает внешний вид таких элементов, как адресная строка, диалоги, панель вкладок, основное и контекстные меню. Новый интерфейс планируется реализовать в выпуске Firefox 89, намеченном на 18 мая.

Из находящихся в разработке изменений выделяется новое оформление вкладок и всплывающих подсказок, в которых начнут показываться эскизы сайтов и отформатированный текст. Наборы вкладок (контейнеры) будут сгруппированы и представлены на панели в виде отдельного виджета, выглядящего как одна вкладка. Изменится наименование элементов меню - заглавные буквы будут оставлены только для первого слова (например, вместо "Other Bookmarks" будет "Other bookmarks").

Появится компактный режим, в котором список вкладок сможет размещаться сбоку для экономии вертикального пространства (с учётом моды на закрепление шапок сайтов, на ноутбуках с небольшими экранами места под контент не хватает). Планируется проведение упрощения контекстных меню области контента, панели и вкладок, в которых по умолчанию будут скрыты редко используемые элементы (внизу меню появится значок со стрелкой вниз, при нажатии на который будет раскрыт блок с дополнительными элементами).

Будут переработаны модальные диалоги с предупреждениями, подтверждениями и запросами, ограниченные отдельной вкладкой. Оформление подобных диалогов будет унифицировано с остальными диалогами, а реализация будет переведена с обработчика TabModalPrompt на единую реализацию SubDialog. Диалоги будут отцентрированными по вертикали, а содержимое будет отображаться сверху.

Для тестирования нового оформления до его повсеместного внедрения в тестовые выпуски Firefox в about:config уже добавлена настройка "browser.proton.enabled", которая пока не приводит к каким-то изменениям (тестирование нового оформления в ночных сборках начнётся в марте). Тем не менее опубликованы начальные макеты, по которым в общем виде можно судить о грядущих изменениях.