В ночные сборки Firefox внесены спорные изменения в интерфейс режима читателя

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|1.1, lockywolf (ok), 10:09, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Это, типа, "новость"?
Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?
Я им пользуюсь на Андроиде -- это да, потому что сайты плохо пишут. На десктопе не приходило в голову ни разу。
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|2.3, NameName (?), 10:14, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?
Он лучше справляется за Adblock
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|2.4, Ordu (ok), 10:15, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Да, я пользуюсь. Режим читателя вырезает из страницы всё лишнее -- всякие хрени по бокам, всплывающие заголовки сверху, он избавляет от дурацких шрифтов. Ещё он иногда полезен для обхода анти-адблокеров: когда ты приходишь на страницу, а она тебя через пару секунд редиректит на объяснение того, что ты должен включить адблокер, то можно нажать back, а потом reader mode -- всё, никто никуда тебя не отредиректит.
Очень полезный режим. Вставление в него панели -- это антифича для режима, он нужен как раз для того, чтобы от всей этой лабуды избавить.
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|2.5, Аномномномнимус (?), 10:17, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь. Иначе на всех этих опеннетах, хабрах и прочем мельтешат баннеры и невозможно спокойно читать. Ну или надо баннеры блокировать и тогда опеннетохабры обижаются, просят дать отдельно денег на поддержку
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|2.7, Аноним (7), 10:20, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?
Последнее время использую его вместо блокировщика рекламы для упрощения чтения сайтов с закреплёнными шапками и разными всплывающими диалогами. Он очень сильно помогает в экономии заряда аккумулятора и ресурсов, так как отключает разные анимации и JavaScript вставки. Отличия кардинальные, если при большом числе открытых вкладок каждый сайт сразу переводить в reader mode и держать эти в кладки в таком виде, автономность увеличивается на часы.
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|3.14, lockywolf (ok), 11:24, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?
> Последнее время использую его вместо блокировщика рекламы для упрощения чтения сайтов с
> закреплёнными шапками и разными всплывающими диалогами. Он очень сильно помогает в
> экономии заряда аккумулятора и ресурсов, так как отключает разные анимации и
> JavaScript вставки. Отличия кардинальные, если при большом числе открытых вкладок
> каждый сайт сразу переводить в reader mode и держать эти в
> кладки в таком виде, автономность увеличивается на часы.
Есть какой-нибудь автоматизатор, который так делает по-умолчанию? Greasemonkey или экстеншен, или самопальный патч какой-нибудь?
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|2.15, llolik (ok), 11:28, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?
Когда JS-ом не дают текст скопировать с сайта, через режим чтения легко обходится
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|2.21, And (??), 12:28, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Я им пользуюсь на Андроиде -- это да, потому что сайты плохо пишут. На десктопе не приходило в голову ни разу。
На десктопе плохое у сайтов в другом - нужная информация на маленьком прямоугольнике среди мусора. Напоминает из фильма Идиократия.
По работе есть сервис, 2/3 экрана заняты неубираемыми панелями. В оставшейся одной трети предполагается показывать контент. И правда, идиоты со своими панелями и новшествами.
Я за новшества, но дураков попросите выйти.
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|1.2, Аноним (2), 10:14, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Разработчики рабочих столов ломают голову над экономией вертикального пространства, объединяют меню с заголовком окон и заменяют верхние панели на боковые.
В LibreOffice добавили узкий вариант панели инструментов чтобы больше места отдать под контент.
В Firefox подумали зачем пропадать высвободившемуся месту и решили занять его новой панелью.
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|1.6, Fracta1L (ok), 10:19, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дизайнеры в Mozilla это просто п-ц какой-то, эталон профнепригодности. Чего стоят пункты контекстного меню, порядок которых меняется чёрт знает по какой логике. А самый апофеоз их кретинизма - контекстное меню вкладки. Пункт "Mute Tab" в какой-то момент после полной загрузки страницы внезапно меняется на "Play Tab".
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|2.24, Аноним (24), 12:51, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там же как разработка ведется: пара геев из фурифокс и покера встречаются, а на утро придумывают что бы такое изменить и не кодить как следует и новых клиентов привлечь.
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|1.8, Аноним (-), 10:30, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользуюсь Firefox исключительно из-за Reader Mode чтобы читать без мерзких фиксированных заголовков, котыре везде расплодили. А теперь Mozilla мало того, что на свои сайты подобные заголовки надобавляла, так и в Reader Mode его притащила. Эти люди вообще читали учебники по дизайну и юзабилити? Доступность основного содержимого на первом экране, отсутствие отвлекающих элеметов и прочее.
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|2.12, lockywolf (ok), 11:19, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользуюсь Firefox исключительно из-за Reader Mode чтобы читать без мерзких фиксированных
> заголовков, котыре везде расплодили. А теперь Mozilla мало того, что на
> свои сайты подобные заголовки надобавляла, так и в Reader Mode его
> притащила. Эти люди вообще читали учебники по дизайну и юзабилити? Доступность
> основного содержимого на первом экране, отсутствие отвлекающих элеметов и прочее.
Какой учебник по юзабилити господин Аноним посоветует?
Norman или Alan/Dix ?
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|1.10, Аноним (10), 10:59, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> сохранения в сервис Pocket
Мозилловцы все еще не поняли, что это их поделие - эталонное "нe нyжнo"?
Что им мешало сделать, скажем, боковую панель? Гномеры покусали?
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|3.33, Аноним (32), 14:10, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да вообще капец никуда не приткнутся, снизу-сверху есть панели, слева гном акупировал, справа полоса прокрутки... ну подскажите уже кто-нибудь этим идиотам что ещё есть место в середине!
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|1.13, Аноним (13), 11:20, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> (возможно невостребованность кнопок объясняется не тем, что их не замечают, а тем, что в них нет необходимости).
Вот и покажет на сколько они пользователе ориентированы.
Добавили эти кнопки для тех кто в pocket зарегистрирован, мне как не пользующимся этим сервисом для чего они. Тут наверно pocket платит, поэтому хочешь не хочешь будешь размещать.
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|2.28, paulus (ok), 13:16, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Научи дурака на покет молиться - весь интер-фейс расшибёт.
Fix
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|1.19, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:03, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Присылаешь новость на обновление какой-либо программы, отклоняется с вердиктом «всего лишь фикс багов», зато как хрень в ночных сборках лисы, так ого-го какая важная новость.
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|2.23, Онаним тот самый (?), 12:51, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так замечено, что если в новости фирефох, то обсуждение растягивается на 100-200 комментариев. А это траффик
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|1.25, user90 (?), 13:06, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Опять хомячки стонут. Даже тут!
Reader Mode - это что? И почему он мне нафиг не нужен?)
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|2.30, robot228 (?), 13:54, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что не умеешь в js чтобы самому сделать режим чтения. Клоун, блин.
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|1.34, Аноним (34), 14:12, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Более того, новая кнопка "Done" вводит в заблуждение и не убирает панель, как можно подумать, а инициирует выход из режима читателя.
предположу, что это результат действия скорее новичка-программиста, чем дизайнера. Даже программисты со временем осознают некоторые важные элементы UX :-)
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