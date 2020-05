В ночные сборки Firefox внесены спорные изменения в интерфейс режима читателя

2.3 , NameName ( ? ), 10:14, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке? Он лучше справляется за Adblock

2.4 , Ordu ( ok ), 10:15, 16/05/2020 Да, я пользуюсь. Режим читателя вырезает из страницы всё лишнее -- всякие хрени по бокам, всплывающие заголовки сверху, он избавляет от дурацких шрифтов. Ещё он иногда полезен для обхода анти-адблокеров: когда ты приходишь на страницу, а она тебя через пару секунд редиректит на объяснение того, что ты должен включить адблокер, то можно нажать back, а потом reader mode -- всё, никто никуда тебя не отредиректит. Очень полезный режим. Вставление в него панели -- это антифича для режима, он нужен как раз для того, чтобы от всей этой лабуды избавить.

2.5 , Аномномномнимус ( ? ), 10:17, 16/05/2020 Пользуюсь. Иначе на всех этих опеннетах, хабрах и прочем мельтешат баннеры и невозможно спокойно читать. Ну или надо баннеры блокировать и тогда опеннетохабры обижаются, просят дать отдельно денег на поддержку

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:20, 16/05/2020 > Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке? Последнее время использую его вместо блокировщика рекламы для упрощения чтения сайтов с закреплёнными шапками и разными всплывающими диалогами. Он очень сильно помогает в экономии заряда аккумулятора и ресурсов, так как отключает разные анимации и JavaScript вставки. Отличия кардинальные, если при большом числе открытых вкладок каждый сайт сразу переводить в reader mode и держать эти в кладки в таком виде, автономность увеличивается на часы.

2.15 , llolik ( ok ), 11:28, 16/05/2020 > Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке? Когда JS-ом не дают текст скопировать с сайта, через режим чтения легко обходится

2.21 , And ( ?? ), 12:28, 16/05/2020 >> Я им пользуюсь на Андроиде -- это да, потому что сайты плохо пишут. На десктопе не приходило в голову ни разу。 На десктопе плохое у сайтов в другом - нужная информация на маленьком прямоугольнике среди мусора. Напоминает из фильма Идиократия. По работе есть сервис, 2/3 экрана заняты неубираемыми панелями. В оставшейся одной трети предполагается показывать контент. И правда, идиоты со своими панелями и новшествами. Я за новшества, но дураков попросите выйти.