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В ночные сборки Firefox внесены спорные изменения в интерфейс режима читателя

16.05.2020 09:57

В ночные сборки Firefox, на основе которых будет подготовлен релиз Firefox 78, добавлен переработанный вариант режима читателя (Reader Mode), оформление которого приведено к соответствию с элементами дизайна Photon. Наиболее заметным изменением стала замена компактной боковой панели на верхнюю панель с более крупными кнопками и текстовыми метками. В качестве мотива изменения указано желание сделать более видимыми кнопки управления шрифтами, вызова синтезатора речи и сохранения в сервис Pocket. Проведённое исследование показало, что пользователи упускают их из виду и не замечают (возможно невостребованность кнопок объясняется не тем, что их не замечают, а тем, что в них нет необходимости).

Изменение уже вызвало недовольство пользователей ноутбуков с широкоформатными экранами, так как дополнительная верхняя панель уменьшает доступное вертикальное пространство, создаёт необходимость дополнительной прокрутки и уменьшает объём контента, который можно уместить на экране. При прокрутке вниз текстовые метки исчезают и размер панели уменьшается, что отвлекает внимание (изменение в области периферийного зрения невольно заставляет перевести взгляд в верхнюю часть). Более того, новая кнопка "Done" вводит в заблуждение и не убирает панель, как можно подумать, а инициирует выход из режима читателя.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/05/t...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 38.0.5 с режимом читателя и поддержкой сервиса Pocket
  3. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  4. OpenNews: Уязвимости в сервисе Pocket, поддержка которого недавно добавлена в Firefox
  5. OpenNews: Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox
  6. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52966-firefox
Ключевые слова: firefox, usebility
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  • 1.1, lockywolf (ok), 10:09, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Это, типа, "новость"?

    Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?

    Я им пользуюсь на Андроиде -- это да, потому что сайты плохо пишут. На десктопе не приходило в голову ни разу。

     
     
  • 2.3, NameName (?), 10:14, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?

    Он лучше справляется за Adblock

     
  • 2.4, Ordu (ok), 10:15, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Да, я пользуюсь. Режим читателя вырезает из страницы всё лишнее -- всякие хрени по бокам, всплывающие заголовки сверху, он избавляет от дурацких шрифтов. Ещё он иногда полезен для обхода анти-адблокеров: когда ты приходишь на страницу, а она тебя через пару секунд редиректит на объяснение того, что ты должен включить адблокер, то можно нажать back, а потом reader mode -- всё, никто никуда тебя не отредиректит.

    Очень полезный режим. Вставление в него панели -- это антифича для режима, он нужен как раз для того, чтобы от всей этой лабуды избавить.

     
  • 2.5, Аномномномнимус (?), 10:17, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь. Иначе на всех этих опеннетах, хабрах и прочем мельтешат баннеры и невозможно спокойно читать. Ну или надо баннеры блокировать и тогда опеннетохабры обижаются, просят дать отдельно денег на поддержку
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:20, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?

    Последнее время использую его вместо блокировщика рекламы для упрощения чтения сайтов с закреплёнными шапками и разными всплывающими диалогами. Он очень сильно помогает в экономии заряда аккумулятора и ресурсов, так как отключает разные анимации и JavaScript вставки. Отличия кардинальные, если  при большом числе открытых вкладок каждый сайт сразу переводить в reader mode и держать эти в кладки в таком виде,  автономность увеличивается на часы.

     
     
  • 3.14, lockywolf (ok), 11:24, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?
    > Последнее время использую его вместо блокировщика рекламы для упрощения чтения сайтов с
    > закреплёнными шапками и разными всплывающими диалогами. Он очень сильно помогает в
    > экономии заряда аккумулятора и ресурсов, так как отключает разные анимации и
    > JavaScript вставки. Отличия кардинальные, если  при большом числе открытых вкладок
    > каждый сайт сразу переводить в reader mode и держать эти в
    > кладки в таком виде,  автономность увеличивается на часы.

    Есть какой-нибудь автоматизатор, который так делает по-умолчанию? Greasemonkey или экстеншен, или самопальный патч какой-нибудь?

     
  • 2.15, llolik (ok), 11:28, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто-нибудь пользуется "режимом читателя" на ноутбуке?

    Когда JS-ом не дают текст скопировать с сайта, через режим чтения легко обходится

     
  • 2.21, And (??), 12:28, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я им пользуюсь на Андроиде -- это да, потому что сайты плохо пишут. На десктопе не приходило в голову ни разу。

    На десктопе плохое у сайтов в другом - нужная информация на маленьком прямоугольнике среди мусора. Напоминает из фильма Идиократия.

    По работе есть сервис, 2/3 экрана заняты неубираемыми панелями. В оставшейся одной трети предполагается показывать контент. И правда, идиоты со своими панелями и новшествами.

    Я за новшества, но дураков попросите выйти.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Разработчики рабочих столов ломают голову над экономией вертикального пространства, объединяют меню с заголовком окон и заменяют верхние панели на боковые.

    В LibreOffice  добавили узкий вариант панели инструментов чтобы больше места отдать под контент.

    В Firefox подумали зачем пропадать высвободившемуся месту и решили занять его новой панелью.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:06, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с 4-мя кнопками!
     

  • 1.6, Fracta1L (ok), 10:19, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дизайнеры в Mozilla это просто п-ц какой-то, эталон профнепригодности. Чего стоят пункты контекстного меню, порядок которых меняется чёрт знает по какой логике. А самый апофеоз их кретинизма - контекстное меню вкладки. Пункт "Mute Tab" в какой-то момент после полной загрузки страницы внезапно меняется на "Play Tab".
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:35, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой браузер норм в таком случае?
     
     
  • 3.18, Дед Талаш (?), 11:43, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Safari!
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:05, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же, что ишак.
     
  • 3.27, Fracta1L (ok), 13:14, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю. Пользуюсь FF от безысходности.
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:51, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там же как разработка ведется: пара геев из фурифокс и покера встречаются, а на утро придумывают что бы такое изменить и не кодить как следует и новых клиентов привлечь.
     

  • 1.8, Аноним (-), 10:30, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь Firefox исключительно из-за Reader Mode чтобы читать без мерзких фиксированных заголовков, котыре везде расплодили. А теперь Mozilla мало того, что на свои сайты подобные заголовки надобавляла, так и в Reader Mode его притащила. Эти люди вообще читали учебники по дизайну и юзабилити? Доступность основного содержимого на первом экране, отсутствие отвлекающих элеметов и прочее.
     
     
  • 2.12, lockywolf (ok), 11:19, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользуюсь Firefox исключительно из-за Reader Mode чтобы читать без мерзких фиксированных
    > заголовков, котыре везде расплодили. А теперь Mozilla мало того, что на
    > свои сайты подобные заголовки надобавляла, так и в Reader Mode его
    > притащила. Эти люди вообще читали учебники по дизайну и юзабилити? Доступность
    > основного содержимого на первом экране, отсутствие отвлекающих элеметов и прочее.

    Какой учебник по юзабилити господин Аноним посоветует?
    Norman или Alan/Dix ?

     
  • 2.26, maxis11 (ok), 13:08, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У дизайнеров, видимо, мобильный интерфейс головного мозга.
     

  • 1.9, Кир (?), 10:37, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Линуксоидам к панелям не привыкать - традиция ! )
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:59, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сохранения в сервис Pocket

    Мозилловцы все еще не поняли, что это их поделие - эталонное "нe нyжнo"?
    Что им мешало сделать, скажем, боковую панель? Гномеры покусали?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:41, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь в гноме она как раз сбоку...
     
     
  • 3.33, Аноним (32), 14:10, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да вообще капец никуда не приткнутся, снизу-сверху  есть панели, слева гном акупировал, справа полоса прокрутки... ну подскажите уже кто-нибудь этим идиотам что ещё есть место в середине!
     

  • 1.11, Аноним (-), 11:02, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, да изменения всегда спорные, только стагнация споров не вызывает.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:20, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > (возможно невостребованность кнопок объясняется не тем, что их не замечают, а тем, что в них нет необходимости).

    Вот и покажет на сколько они пользователе ориентированы.
    Добавили эти кнопки для тех кто в pocket зарегистрирован, мне как не пользующимся этим сервисом для чего они. Тут наверно pocket платит, поэтому хочешь не хочешь будешь размещать.

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:40, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Научи дурака богу молиться - весь интер-фейс расшибёт.
     
     
  • 2.28, paulus (ok), 13:16, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Научи дурака на покет молиться - весь интер-фейс расшибёт.

    Fix

     

  • 1.19, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:03, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Присылаешь новость на обновление какой-либо программы, отклоняется с вердиктом «всего лишь фикс багов», зато как хрень в ночных сборках лисы, так ого-го какая важная новость.
     
     
  • 2.23, Онаним тот самый (?), 12:51, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так замечено, что если в новости фирефох, то обсуждение растягивается на 100-200 комментариев. А это траффик
     
     
  • 3.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:42, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собаки лают, сэр.
     

  • 1.25, user90 (?), 13:06, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Опять хомячки стонут. Даже тут!
    Reader Mode - это что? И почему он мне нафиг не нужен?)
     
     
  • 2.30, robot228 (?), 13:54, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не умеешь в js чтобы самому сделать режим чтения. Клоун, блин.
     

  • 1.31, zimniy (?), 13:59, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Специалистов по юзабилити сменили специалисты по дайвёрсити
     
  • 1.34, Аноним (34), 14:12, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Более того, новая кнопка "Done" вводит в заблуждение и не убирает панель, как можно подумать, а инициирует выход из режима читателя.

    предположу, что это результат действия скорее новичка-программиста, чем дизайнера. Даже программисты со временем осознают некоторые важные элементы UX :-)

     
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