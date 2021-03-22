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В Firefox 87 будет урезано содержимое HTTP-заголовка Referer

22.03.2021 20:43

Компания Mozilla изменила метод формирования заголовка HTTP Referer в выпуске Firefox 87, намеченном на завтра. С целью блокирования потенциальных утечек конфиденциальных данных по умолчанию при переходе на другие сайты HTTP-заголовок Referer будет включать не полный URL источника, с которого осуществлён переход, а лишь домен. Путь и параметры запроса будут вырезаться. Т.е. вместо "Referer: https://www.example.com/путь/?аргументы" будет передан "Referer: https://www.example.com/". Начиная с Firefox 59 подобная чистка производилась в режиме приватного просмотра, а теперь будет распространена и на основной режим.

Новое поведение поможет предотвратить передачу лишних данных о пользователе рекламным сетям и прочим внешним ресурсам. В качестве примера приводятся некоторые медицинские сайты, в процессе показа рекламы на которых третьи лица могут получить сведения конфиденциального характера, такие как возраст и поставленный пациенту диагноз. При этом удаление деталей из Referer может негативно повлиять на сбор статистики о переходах владельцами сайтов, которые теперь не смогут точно определить адрес предыдущей страницы, например для понимания с какой именно статьи был совершён переход. Также может нарушится работа некоторых систем динамической генерации содержимого, выполняющих разбор ключей, которые привели к переходу из поисковой системы.

Для управления выставлением Referer предусмотрен HTTP-заголовок Referrer-Policy, при помощи которого владельцы сайтов могут переопределить поведение по умолчанию для переходов со своего сайта и вернуть указание в Referer полной информации. В настоящее время по умолчанию применяется политика "no-referrer-when-downgrade", при которой Referer не отправляется при переходе с HTTPS на HTTP, но передаётся в полной форме при загрузке ресурсов по HTTPS. Начиная с Firefox 87 начнёт действовать политика "strict-origin-when-cross-origin", подразумевающая вырезание путей и параметров при отправке запроса на другие хосты при обращении по HTTPS, удаление Referer при переходе с HTTPS на HTTP и передачу полного Referer для внутренних переходов в рамках одного сайта.

Изменение будет действовать для обычных навигационных запросов (переходов по ссылкам), автоматических редиректов и при загрузке внешних ресурсов (изображений, СSS, скриптов). В Chrome переход по умолчанию на "strict-origin-when-cross-origin" был осуществлён летом прошлого года.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Mozilla свернула разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice
  3. OpenNews: Из Firefox намерены убрать компактный режим отображения панелей
  4. OpenNews: В ночных и бета сборках Firefox включена по умолчанию поддержка HTTP/3
  5. OpenNews: HTML 5.2 получил статус рекомендованного стандарта (
  6. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54809-referrer
Ключевые слова: referrer, referer, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 21:17, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Говоря откровенно, и сейчас Referer не считается надёжным источником информации. И есть риск что блоггггеры будут встраивать параметры сразу в URL mygovnoblog.com/1234-kak-zasunut-kozu-v-betonomeshalku-utm-referer-jewtube-channel-gauptvahta.
     
     
  • 2.4, Онаним (?), 21:21, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да хосспаде, пусть встраивают. Чем нечитабельнее и разнороднее URL - тем ниже будет поисковая выдача.
     
     
  • 3.5, InuYasha (??), 21:23, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сомневаюсь. Разве гуглу ещё не пофиг на УРЛ? А юзерам сейчас вообще не важно, на что тыкать "Поделиться..." и выбрать воцапку.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:35, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Путь удаляется. Только mygovnoblog.com/ и останется.
     
     
  • 3.18, мяя (?), 21:51, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Замечательно, теперь будет:
    https://utm-referer-jewtube-channel-gauptvahta.mygovnoblog.com/1234-kak-zasunu
     

  • 1.2, Онаним (?), 21:18, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Трекерам урезали осетра?
    Why not.
     
  • 1.3, Аноним (-), 21:18, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опеннетик когда выключит принудиловку на реферер?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 21:24, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ? У правильных анонимов же

    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

    в которой реф таки полный

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неактуально, уже
    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:26, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    в Firefox вечно что-то урезают
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В это раз урезали передачу данных левым сайтам. И это хорошо.
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:30, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Додумались. Не прошло и 20 лет
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:13, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, кто-то размещает в УРЛе конфиденциальную инфу?!
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 22:28, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там размещай не размещай - посещаемому сайту о реферрере знать вообще не обязательно за редким исключением, следовательно не нужно разглашать эту инфу
     

  • 1.11, Аноним (10), 21:34, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет ли это означать, что появится удобный интерфейс из-коробки, чтобы заниматься этими регулировками? Или придётся учить JS-mozilla-settings-edition и заниматься никому не нужным писаловом очень нужных плагинов?
     
  • 1.12, timur.davletshin (ok), 21:35, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Глюковатый релиз намечается. Срёт в консоль ошибками о библиотеках EGL, слетел показ информации в about:support, появился неудаляемый без хака в userchrome.css пункт меню "what's new" со всякой ненужной пургой.

    Поторопились.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:41, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> появился неудаляемый без хака в userchrome.css пункт меню "what's new" со всякой ненужной пургой

    Главная цель релиза достигнута.
    Чего вам все не так?

     

  • 1.14, Аноним (14), 21:39, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему через хедеры? Специально же атрибуты сделали к тегу a rel="noreferrer" Без этого атрибута должно всё передаваться. Зачем они опять ломают стандарты?
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 21:44, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гугл вычищает технологически отставших конкурентов и жадных самопальщиков.
    Пользуйтесь адвордс.
    Там всегда все правильно работает :)
     
     
  • 3.20, гугель (?), 22:06, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Там всегда все правильно работает

    И нам очень удобно, что проверить это ты теперь никак не сможешь.

    Верь нам, мы не обманем - точно переход был по ключевому слову, а не хз что нам там померещилось.

     
  • 2.21, Аноним (21), 22:06, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это был временный костыль.
     
     
  • 3.24, гугель (?), 22:09, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, костыль - позволял гаду такому ВЛАДЕЛЬЦУ сайта решать, какую информацию передавать, а какую нет.

    Решать должны только МЫ!

     
  • 2.29, Аноним (28), 22:30, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мне, как юзеру, вообще без разницы что там в rel, делиться хедером я не намерен
     

  • 1.19, Kusb (?), 21:55, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Mycoolpost.n.x32g7sx.id.posts.server.za?
    А вырезание информации о месте отправления не может сломать какие-то сайты? Разная логика в зависимости от реферера и внезапно реферер другой.
     
     
  • 2.22, гугель (?), 22:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не может - мы уже проверили на обоих сайтах - на ютубе и на гуглопоиске.

    P.S. а твоего сайтика нам не то что не жалко, а он вообще не должен существовать и отвлекать НАШИХ пользователей от ютубчика и поиска (который вернет, конечно же, ссылку на ютубчик).

     
  • 2.23, Аноним (21), 22:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если на один и тот же GET-запрос ты выдаёшь разные данные в зависимости от реферера (и это не способ запретить хотлинкинг), то поздравляю — ты говнокодер.
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 22:20, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты можешь показать где-то в стандарте, что GET URL должен быть функцией только от URL?
     

  • 1.27, Аноним (27), 22:23, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помнится у Vivaldi какая-то ...ая логика работы официального форума, что он с обрезанным реферером спамит "No connection" и не даёт как писать свои посты, так и голосовать за чужие. Теперь вот с FF такая ситуация там будет по-умолчанию :) Ну и отлично! Авторы такой логики должны гореть.
     
  • 1.30, Аноним (28), 22:31, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора. Umatrix к счастью вообще чистит его целиком и оставляет там домен (без урла) только если ссылка на том же домене. Но вообще в целом не передавать его это просто здравый смысл
     

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