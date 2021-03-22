В Firefox 87 будет урезано содержимое HTTP-заголовка Referer

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|1.1, InuYasha (??), 21:17, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Говоря откровенно, и сейчас Referer не считается надёжным источником информации. И есть риск что блоггггеры будут встраивать параметры сразу в URL mygovnoblog.com/1234-kak-zasunut-kozu-v-betonomeshalku-utm-referer-jewtube-channel-gauptvahta.
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|2.4, Онаним (?), 21:21, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да хосспаде, пусть встраивают. Чем нечитабельнее и разнороднее URL - тем ниже будет поисковая выдача.
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|3.5, InuYasha (??), 21:23, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сомневаюсь. Разве гуглу ещё не пофиг на УРЛ? А юзерам сейчас вообще не важно, на что тыкать "Поделиться..." и выбрать воцапку.
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|2.6, Аноним (-), 21:24, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем ? У правильных анонимов же
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
в которой реф таки полный
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|3.10, Аноним (10), 21:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неактуально, уже
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
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|3.28, Аноним (28), 22:28, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там размещай не размещай - посещаемому сайту о реферрере знать вообще не обязательно за редким исключением, следовательно не нужно разглашать эту инфу
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|1.11, Аноним (10), 21:34, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будет ли это означать, что появится удобный интерфейс из-коробки, чтобы заниматься этими регулировками? Или придётся учить JS-mozilla-settings-edition и заниматься никому не нужным писаловом очень нужных плагинов?
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|1.12, timur.davletshin (ok), 21:35, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Глюковатый релиз намечается. Срёт в консоль ошибками о библиотеках EGL, слетел показ информации в about:support, появился неудаляемый без хака в userchrome.css пункт меню "what's new" со всякой ненужной пургой.
Поторопились.
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|2.15, Аноним (15), 21:41, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> появился неудаляемый без хака в userchrome.css пункт меню "what's new" со всякой ненужной пургой
Главная цель релиза достигнута.
Чего вам все не так?
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|1.14, Аноним (14), 21:39, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему через хедеры? Специально же атрибуты сделали к тегу a rel="noreferrer" Без этого атрибута должно всё передаваться. Зачем они опять ломают стандарты?
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|2.17, Аноним (15), 21:44, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Гугл вычищает технологически отставших конкурентов и жадных самопальщиков.
Пользуйтесь адвордс.
Там всегда все правильно работает :)
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|3.20, гугель (?), 22:06, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Там всегда все правильно работает
И нам очень удобно, что проверить это ты теперь никак не сможешь.
Верь нам, мы не обманем - точно переход был по ключевому слову, а не хз что нам там померещилось.
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|3.24, гугель (?), 22:09, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, костыль - позволял гаду такому ВЛАДЕЛЬЦУ сайта решать, какую информацию передавать, а какую нет.
Решать должны только МЫ!
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|2.29, Аноним (28), 22:30, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мне, как юзеру, вообще без разницы что там в rel, делиться хедером я не намерен
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|1.19, Kusb (?), 21:55, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Mycoolpost.n.x32g7sx.id.posts.server.za?
А вырезание информации о месте отправления не может сломать какие-то сайты? Разная логика в зависимости от реферера и внезапно реферер другой.
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|2.22, гугель (?), 22:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не может - мы уже проверили на обоих сайтах - на ютубе и на гуглопоиске.
P.S. а твоего сайтика нам не то что не жалко, а он вообще не должен существовать и отвлекать НАШИХ пользователей от ютубчика и поиска (который вернет, конечно же, ссылку на ютубчик).
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|2.23, Аноним (21), 22:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если на один и тот же GET-запрос ты выдаёшь разные данные в зависимости от реферера (и это не способ запретить хотлинкинг), то поздравляю — ты говнокодер.
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|3.26, Аноним (25), 22:20, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты можешь показать где-то в стандарте, что GET URL должен быть функцией только от URL?
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|1.27, Аноним (27), 22:23, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Помнится у Vivaldi какая-то ...ая логика работы официального форума, что он с обрезанным реферером спамит "No connection" и не даёт как писать свои посты, так и голосовать за чужие. Теперь вот с FF такая ситуация там будет по-умолчанию :) Ну и отлично! Авторы такой логики должны гореть.
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|1.30, Аноним (28), 22:31, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора. Umatrix к счастью вообще чистит его целиком и оставляет там домен (без урла) только если ссылка на том же домене. Но вообще в целом не передавать его это просто здравый смысл
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