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Mozilla свернула разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice

31.01.2021 12:39

Компания Mozilla предупредила пользователей о скорой остановке работы сервера Speech Proxy, обеспечивающего работу дополнений Voice Fill и Firefox Voice. Работа сервиса будет остановлена 28 февраля. Исходный код дополнений останется в репозиториях и продолжит поставляться под свободной лицензией MPL.

В ближайшее время планируется опубликовать обновление дополнений Voice Fill и Firefox Voice, в котором будет выведено уведомление о прекращении их развития и поддержки. Более того, 19 февраля будет инициирован процесс автоматического удаления указанных дополнений, которые будут деинсталлированны из браузеров без явного участия пользователей.

Напомним, что в рамках дополнения Firefox Voice развивалась реализация экспериментальной системы голосовой навигации, позволяющей использовать речевые команды для выполнения различных действий в браузере. От типовых систем голосового управления дополнение отличалось ориентацией не на создание голосовой замены мыши и клавиатуры, а на обработку вопросов на естественном языке, т.е. выполняло роль голосового помощника. Например, пользователь мог передавать такие команды, как "какая сейчас погода", "найди вкладку с Gmail", "отключи звук", "сохрани как PDF", "открой сайт mozilla" и т.п..

В дополнении Voice Fill предлагалась система голосового ввода, позволяющая заполнять формы на сайтах и вводить текст при помощи развиваемой в Mozilla системы распознавания речи. Распознавание осуществлялось на сервере Mozilla, на который отправлялись записанные с микрофона данные.

Кроме того, можно отметить, что выводимый из эксплуатации сервер также применялся для обеспечения работы экспериментального API WebSpeech, при помощи которого в web-приложениях можно было манипулировать голосовыми данными и выполнять такие операции, как синтез и распознавание речи.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.mozilla.org/...)
  2. OpenNews: Mozilla тестирует систему голосового управления Firefox Voice
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  4. OpenNews: Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  6. OpenNews: Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54499-mozilla
Ключевые слова: mozilla, voice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Правильно, полезные польззователям разработки закопать, оставить только те, что необходимы для слежения и торговли данными. Не забыть выписать премии менеджерам.
     
     
  • 2.21, КО (?), 13:26, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "полезные польззователям"
    Да кому этот тупизм, где с браузером болтаешь вместо одного клика, нужен.
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 13:31, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так, посмотрим. Тем, у кого сотни вкладок. Тем, у кого нет мышки. Тем, у кого проблемы с их инвалидностью. В последнюю категорию попадают также пользователи телефонов, там это примерно 100% пользователей.
     
     
  • 4.52, пох. (?), 14:13, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/

    > также пользователи телефонов, там это примерно 100% пользователей.

    и чем их инвалидность мешает им просто плеваться в экран?

    Я бы предположил скорее, что инвалидность может помешать выговорить команду достаточно внятно для т-пого распознавателя. Они и внятную речь-то с пятого на десятое разбирают. "В трамвае ты, норкоман проклятый! А Гулю свою - видать, на остановке забыл!"

     
  • 3.70, Мастер (?), 15:00, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Людям с ограниченными возможностями?
     
  • 3.72, Аноним (72), 15:07, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6E3PYKNM, очевидно.
    Странно что выпиливают. Ведь это нетолерантно!
     
  • 2.66, Дегенератор (ok), 14:31, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Премии выписывать только за увеличение отступов и размеров поисковой строки! Именно адский Труд должен оплачиваться, иначе это распил!
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:44, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Телеметрозилла
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:44, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять альтернатива пропадает
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:49, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    договор с гуглагом.
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:49, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж давно пропала. Не первый год как...
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:46, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ещё одна ненужная фича которой никто не пользовался
     
     
  • 2.11, InuYasha (??), 12:55, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    у инвалидов уже спрашивал?
     
     
  • 3.22, КО (?), 13:28, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставить всем, без возможности выбора - такое себе
     
  • 3.23, КО (?), 13:29, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лови второй аргумент - у инвалидов за голосовые команды отвечает ОС
     
     
  • 4.33, Аноним (31), 13:50, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...особенно в браузере. Ось же знает внутреннюю структуру любой проги, да?
     
  • 3.55, Lex (??), 14:23, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все «инвалиды» неспособны шевелить мышкой / тыкать по сенсорному экрану, но способны много и внятно говорить ?)

    А то ведь даже иные диабетики имеют инвалидность.. равно как и сердечники.. и даже «счастливые» обладатели рака гортани или перенёсшие инсульт

     

  • 1.5, тщ (?), 12:47, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    в хроме вебспич тоже сервера использует разве? или возможно стандолон решение для этих нужд?
     
     
  • 2.8, lockywolf (ok), 12:51, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как? Нет теории распознавания. Вернее есть, но она нерабочая. Есть только распознавание "по образцу".

    А публиковать базы образцов нельзя из-за прайваси, плюс дорого цензурировать

     
     
  • 3.58, Lex (??), 14:24, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не цензурировать дорого, а потенциальных конкурентов поддерживать не хочется, а то завтра каждый второй Вася свой вебспич запилит, притом, не хуже конторского:)
     
  • 3.60, Аноним (60), 14:25, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольное оправдание слива голосовых профайлов в анб. У вашего don't be evil этот слоган давно спустили в туалет.
     
  • 2.30, гугель (?), 13:49, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в хроме вебспич тоже сервера использует разве?

    А как иначе коллекционировать твой голос для опознания твоих противоправных действий?

    > или возможно стандолон решение для этих нужд?

    возможно, но я не дам.

    А ты ниасилишь.

     
  • 2.37, Аноним (31), 13:53, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в хроме вебспич тоже сервера использует разве?

    Да. У гуглага обширная БД голосов с собственных же вёдер.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:49, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    загибается мозилка без бабла...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:51, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    гугель кормит, не надейся..
     
     
  • 3.41, пох. (?), 13:54, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда же уже, наконец, blinkozilla ?! Не, я понимаю, ui-ux дизайнеры немогут, но гугль-то может же им помочь, выдав готовую шкурку, с инструкциями как сделать в ней взрывающийся адресбар?!

     
  • 2.40, Аноним (31), 13:54, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без бабла

    То-то директорша себе зарплату в 5 раз увеличила, а программистов уволила.

     

  • 1.7, user90 (?), 12:50, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оффтоп слегка, но Мозилле я не прощу только похеренный ей .maff, идеальный формат же был!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:56, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему похеренный, зип архив же. Поддержка шла вместе с расширением ... похеренным вместе с остальными расширениями. Можно портировать на веб-расширение.
     
     
  • 3.14, user90 (?), 13:04, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зип архив же

    В том-то и фича была! По сравнению со всякими гребаными дурными pdf'ками например - нужна отдельная картинко? Распаковал и фсе. Все эти сраные .doc, .rtf, .pdf можно было просто заменить на сабж и никогда больше о них не вспоминать!

     
     
  • 4.15, robot228 (?), 13:08, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    До когда же до вас неучней дойдёт что есть только PDF и точка. Те страницы что сложны для сохранения или не предоставляется возможным в полной мере отображение их в PDF - следует скринить.
     
     
  • 5.17, user90 (?), 13:17, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > следует скринить

    Скорее анально покарать неких)

     
  • 5.35, пох. (?), 13:51, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну расскажи нам, расскажи - что же это за чудо-"страницы", которые невозможно отобразить в pdf - и как их при этом вообще удается на чем-то отобразить, кроме /dev/astral?

    P.S. особенно доставляет чувак с "картинками" которые ему зачем-то нужны отдельно от документа. Из книжки он их, наверное, ножницами вырезал?

     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 9.49, пох. (?), 14:07, 31/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    И чего, это повод не читать что под теми картинками написано, не пойму Если на ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.64, Аноним (60), 14:29, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не предоставляется возможным в полной мере отображение их в PDF - следует скринить.

    А что, распечатать в pdf недостаточно круто? В линуксах это есть.

     
  • 4.62, Lex (??), 14:26, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С docx аналогично. Там в архиве все ресурсы в исходных размерах хранятся
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:53, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Эффективный манагемент.
     
     
  • 2.34, Аноним (32), 13:51, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это правильно. Браузер-то не могут сделать нормальный. Стыдобища! О чём ещё речь?!
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:01, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чего, серьезно? Кто бы мог подумать, никто не мог предугадать такого неожиданного поворота, так же как и с мозилла умным домом.
    А как просят их работать над встраиваемостью, чтобы хромиум не был единственным серьёзным движком который можно использовать для этого и на основе которого можно другие браузеры строить, так это нинужна.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:10, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там чтобы «поработать над встраиваемостью» надо перелопатить половину кода.
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 13:19, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их не недавно начали просить, уже десятилетия идут, появляют австралисы, сменяются на квантумы, чего-то там ещё на горизонте маячит, ничего не меняется, всё ещё нинужна.
     
     
  • 4.71, Аноним84701 (ok), 15:06, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  всё ещё нинужна.

    "Уже давно" (лет 10), а не все еще. Тот же K-Meleon, как раз и помер после этого (А свою Пиказу Гугл похоронил сам, независимо).
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Gecko/Embedding_Mozilla/FAQ/E

     
  • 3.50, гугель (?), 14:08, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Хром? нинужно

    Ну и сиди без интернета.

     
     
  • 4.56, псевдонимус (?), 14:23, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пох, хватит юродствовать. Ты прекрасно знаешь, что даже если нашел. Прям сегодня в 00 по Гринвичу Гугель исчезнет, интернет продолжит работу. Кроме идиотов, которые любят 8.8.8.8 и прочие недотехнологии.
     
  • 2.63, Lex (??), 14:28, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вебкит таки есть.. пусть и без распознавания голоса
     

  • 1.20, Sluggard (ok), 13:24, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно. Систему голосовой навигации закапывают, а браузер для VR всё ещё пилят.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:29, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Странно. Систему голосовой навигации закапывают, а браузер для VR всё ещё пилят.

    Спокойствие, только спокойствие. Это тоже закопают

     

  • 1.27, Аноным (ok), 13:40, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И чо это, всё, годика через 2 Мозиллка полностью всё, вместе с ФФ?
     
     
  • 2.54, Аноним (32), 14:21, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капитуляция. И полное фиаско. Это мазила.
     
  • 2.57, псевдонимус (?), 14:24, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего да. Я просто думаю ещё лет5.
     

  • 1.28, Аноним (28), 13:47, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже Мозилле потихоньку приходит пи---ец. Жаль.
     
     
  • 2.45, Аноним (31), 13:56, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда в конторе остались одни директора с зарплатой в $миллионы...
     
     
  • 3.51, SCO (?), 14:09, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда в конторе остались одни директора с зарплатой в $миллионы...

    самое время нанять пару десятков адвокатов! Мы проверяли, работает!

     
  • 3.67, Аноним (28), 14:32, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и у директоров там, судя по всему, сама Мозилла не в приоритете. Выглядит так, как будто Мозиллу валят намеренно, загибают потихонечку. Руководство нужно менять, иначе смерть.
     

  • 1.36, пох. (?), 13:52, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И баба с возу, и волки сыты...ой, то есть наоборот, баба сыта, воз освободили от ненужна, чем вы недовольны - не пойму.

     
     
  • 2.59, псевдонимус (?), 14:25, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглятиной, которую ты рекламист недовольны.
     
     
  • 3.68, пох. (?), 14:32, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гуглятиной, которую ты рекламист недовольны.

    А что делать, если "альтернативы гуглю" выглядят вот так:
    https://github.com/gregordr/ImageStore ?

    (это чувак пытался переизобрести гуглефоточки. self-hosted! Оно в общем даже и симпатичненько, но... ну конечно - без докера в докере под докером оно ну никак не могло бы работать. Код на тайпскрипте и впихоне умудриться сделать линyпсонли! Херачь молнией, Г-ди, нет тут праведников!)

     
     
  • 4.69, псевдонимус (?), 14:52, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Гуглятиной, которую ты рекламист недовольны.
    > А что делать, если "альтернативы гуглю" выглядят вот так:
    > https://github.com/gregordr/ImageStore ?
    > (это чувак пытался переизобрести гуглефоточки. self-hosted! Оно в общем даже и симпатичненько,
    > но... ну конечно - без докера в докере под докером оно
    > ну никак не могло бы работать. Код на тайпскрипте и впихоне
    > умудриться сделать линyпсонли! Херачь молнией, Г-ди, нет тут праведников!)

    Не надо линуксонли "альтернатив", тем более таких. Собирать надо разрабов и форкать лису. Другого выхода видимо нет.

     

  • 1.43, Аноним (43), 13:55, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слова "Mozilla" и "свернула" у меня уже прочно ассоциируются между собой.
    Что самое обидное, никогда не прочитаешь: "Mozulla свернула идиотские эксперименты с интерфейсом и сосредоточилась на браузере и других продуктах"
    Эх...
     
     
  • 2.48, Аноним (31), 13:59, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она сейчас соображает, на какой язык переписать код уволенных растаманов...
     
     
  • 3.65, пох. (?), 14:29, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Она сейчас соображает, на какой язык переписать код уволенных растаманов...

    Кто сказал "электрон" ?!!

     

  • 1.53, псевдонимус (?), 14:19, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет пять осталось, судя по всему:-(
     
  • 1.61, Аноним (61), 14:25, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы свернули разработку клона хрома который они называют браузером.
     

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