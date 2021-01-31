Mozilla свернула разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice

Компания Mozilla предупредила пользователей о скорой остановке работы сервера Speech Proxy, обеспечивающего работу дополнений Voice Fill и Firefox Voice. Работа сервиса будет остановлена 28 февраля. Исходный код дополнений останется в репозиториях и продолжит поставляться под свободной лицензией MPL.

В ближайшее время планируется опубликовать обновление дополнений Voice Fill и Firefox Voice, в котором будет выведено уведомление о прекращении их развития и поддержки. Более того, 19 февраля будет инициирован процесс автоматического удаления указанных дополнений, которые будут деинсталлированны из браузеров без явного участия пользователей.

Напомним, что в рамках дополнения Firefox Voice развивалась реализация экспериментальной системы голосовой навигации, позволяющей использовать речевые команды для выполнения различных действий в браузере. От типовых систем голосового управления дополнение отличалось ориентацией не на создание голосовой замены мыши и клавиатуры, а на обработку вопросов на естественном языке, т.е. выполняло роль голосового помощника. Например, пользователь мог передавать такие команды, как "какая сейчас погода", "найди вкладку с Gmail", "отключи звук", "сохрани как PDF", "открой сайт mozilla" и т.п..

В дополнении Voice Fill предлагалась система голосового ввода, позволяющая заполнять формы на сайтах и вводить текст при помощи развиваемой в Mozilla системы распознавания речи. Распознавание осуществлялось на сервере Mozilla, на который отправлялись записанные с микрофона данные.

Кроме того, можно отметить, что выводимый из эксплуатации сервер также применялся для обеспечения работы экспериментального API WebSpeech, при помощи которого в web-приложениях можно было манипулировать голосовыми данными и выполнять такие операции, как синтез и распознавание речи.



