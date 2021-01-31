Mozilla свернула разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice

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|1.1, Аноним (1), 12:42, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Правильно, полезные польззователям разработки закопать, оставить только те, что необходимы для слежения и торговли данными. Не забыть выписать премии менеджерам.
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|2.21, КО (?), 13:26, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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"полезные польззователям"
Да кому этот тупизм, где с браузером болтаешь вместо одного клика, нужен.
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|3.25, Аноним (1), 13:31, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так, посмотрим. Тем, у кого сотни вкладок. Тем, у кого нет мышки. Тем, у кого проблемы с их инвалидностью. В последнюю категорию попадают также пользователи телефонов, там это примерно 100% пользователей.
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|4.52, пох. (?), 14:13, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> также пользователи телефонов, там это примерно 100% пользователей.
и чем их инвалидность мешает им просто плеваться в экран?
Я бы предположил скорее, что инвалидность может помешать выговорить команду достаточно внятно для т-пого распознавателя. Они и внятную речь-то с пятого на десятое разбирают. "В трамвае ты, норкоман проклятый! А Гулю свою - видать, на остановке забыл!"
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|3.72, Аноним (72), 15:07, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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6E3PYKNM, очевидно.
Странно что выпиливают. Ведь это нетолерантно!
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|2.66, Дегенератор (ok), 14:31, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Премии выписывать только за увеличение отступов и размеров поисковой строки! Именно адский Труд должен оплачиваться, иначе это распил!
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|3.22, КО (?), 13:28, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставить всем, без возможности выбора - такое себе
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|3.23, КО (?), 13:29, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лови второй аргумент - у инвалидов за голосовые команды отвечает ОС
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|4.33, Аноним (31), 13:50, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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...особенно в браузере. Ось же знает внутреннюю структуру любой проги, да?
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|3.55, Lex (??), 14:23, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все «инвалиды» неспособны шевелить мышкой / тыкать по сенсорному экрану, но способны много и внятно говорить ?)
А то ведь даже иные диабетики имеют инвалидность.. равно как и сердечники.. и даже «счастливые» обладатели рака гортани или перенёсшие инсульт
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|1.5, тщ (?), 12:47, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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в хроме вебспич тоже сервера использует разве? или возможно стандолон решение для этих нужд?
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|2.8, lockywolf (ok), 12:51, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как? Нет теории распознавания. Вернее есть, но она нерабочая. Есть только распознавание "по образцу".
А публиковать базы образцов нельзя из-за прайваси, плюс дорого цензурировать
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|3.58, Lex (??), 14:24, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не цензурировать дорого, а потенциальных конкурентов поддерживать не хочется, а то завтра каждый второй Вася свой вебспич запилит, притом, не хуже конторского:)
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|3.60, Аноним (60), 14:25, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прикольное оправдание слива голосовых профайлов в анб. У вашего don't be evil этот слоган давно спустили в туалет.
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|2.30, гугель (?), 13:49, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в хроме вебспич тоже сервера использует разве?
А как иначе коллекционировать твой голос для опознания твоих противоправных действий?
> или возможно стандолон решение для этих нужд?
возможно, но я не дам.
А ты ниасилишь.
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|2.37, Аноним (31), 13:53, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в хроме вебспич тоже сервера использует разве?
Да. У гуглага обширная БД голосов с собственных же вёдер.
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|3.41, пох. (?), 13:54, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда же уже, наконец, blinkozilla ?! Не, я понимаю, ui-ux дизайнеры немогут, но гугль-то может же им помочь, выдав готовую шкурку, с инструкциями как сделать в ней взрывающийся адресбар?!
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|2.40, Аноним (31), 13:54, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> без бабла
То-то директорша себе зарплату в 5 раз увеличила, а программистов уволила.
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|1.7, user90 (?), 12:50, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оффтоп слегка, но Мозилле я не прощу только похеренный ей .maff, идеальный формат же был!
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|2.12, Аноним (12), 12:56, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему похеренный, зип архив же. Поддержка шла вместе с расширением ... похеренным вместе с остальными расширениями. Можно портировать на веб-расширение.
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|3.14, user90 (?), 13:04, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зип архив же
В том-то и фича была! По сравнению со всякими гребаными дурными pdf'ками например - нужна отдельная картинко? Распаковал и фсе. Все эти сраные .doc, .rtf, .pdf можно было просто заменить на сабж и никогда больше о них не вспоминать!
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|4.15, robot228 (?), 13:08, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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До когда же до вас неучней дойдёт что есть только PDF и точка. Те страницы что сложны для сохранения или не предоставляется возможным в полной мере отображение их в PDF - следует скринить.
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|5.35, пох. (?), 13:51, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну расскажи нам, расскажи - что же это за чудо-"страницы", которые невозможно отобразить в pdf - и как их при этом вообще удается на чем-то отобразить, кроме /dev/astral?
P.S. особенно доставляет чувак с "картинками" которые ему зачем-то нужны отдельно от документа. Из книжки он их, наверное, ножницами вырезал?
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|Часть нити удалена модератором
|9.49, пох. (?), 14:07, 31/01/2021 [ответить]
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И чего, это повод не читать что под теми картинками написано, не пойму Если на ... текст свёрнут, показать
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|5.64, Аноним (60), 14:29, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не предоставляется возможным в полной мере отображение их в PDF - следует скринить.
А что, распечатать в pdf недостаточно круто? В линуксах это есть.
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|4.62, Lex (??), 14:26, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С docx аналогично. Там в архиве все ресурсы в исходных размерах хранятся
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|2.34, Аноним (32), 13:51, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И это правильно. Браузер-то не могут сделать нормальный. Стыдобища! О чём ещё речь?!
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|1.13, Аноним (13), 13:01, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чего, серьезно? Кто бы мог подумать, никто не мог предугадать такого неожиданного поворота, так же как и с мозилла умным домом.
А как просят их работать над встраиваемостью, чтобы хромиум не был единственным серьёзным движком который можно использовать для этого и на основе которого можно другие браузеры строить, так это нинужна.
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|2.16, Аноним (16), 13:10, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там чтобы «поработать над встраиваемостью» надо перелопатить половину кода.
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|3.18, Аноним (13), 13:19, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их не недавно начали просить, уже десятилетия идут, появляют австралисы, сменяются на квантумы, чего-то там ещё на горизонте маячит, ничего не меняется, всё ещё нинужна.
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|4.56, псевдонимус (?), 14:23, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пох, хватит юродствовать. Ты прекрасно знаешь, что даже если нашел. Прям сегодня в 00 по Гринвичу Гугель исчезнет, интернет продолжит работу. Кроме идиотов, которые любят 8.8.8.8 и прочие недотехнологии.
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|2.63, Lex (??), 14:28, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вебкит таки есть.. пусть и без распознавания голоса
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|1.20, Sluggard (ok), 13:24, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странно. Систему голосовой навигации закапывают, а браузер для VR всё ещё пилят.
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|2.24, Аноним (24), 13:29, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Странно. Систему голосовой навигации закапывают, а браузер для VR всё ещё пилят.
Спокойствие, только спокойствие. Это тоже закопают
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|2.45, Аноним (31), 13:56, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда в конторе остались одни директора с зарплатой в $миллионы...
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|3.51, SCO (?), 14:09, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда в конторе остались одни директора с зарплатой в $миллионы...
самое время нанять пару десятков адвокатов! Мы проверяли, работает!
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|3.67, Аноним (28), 14:32, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и у директоров там, судя по всему, сама Мозилла не в приоритете. Выглядит так, как будто Мозиллу валят намеренно, загибают потихонечку. Руководство нужно менять, иначе смерть.
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|1.36, пох. (?), 13:52, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И баба с возу, и волки сыты...ой, то есть наоборот, баба сыта, воз освободили от ненужна, чем вы недовольны - не пойму.
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|3.68, пох. (?), 14:32, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гуглятиной, которую ты рекламист недовольны.
А что делать, если "альтернативы гуглю" выглядят вот так:
https://github.com/gregordr/ImageStore ?
(это чувак пытался переизобрести гуглефоточки. self-hosted! Оно в общем даже и симпатичненько, но... ну конечно - без докера в докере под докером оно ну никак не могло бы работать. Код на тайпскрипте и впихоне умудриться сделать линyпсонли! Херачь молнией, Г-ди, нет тут праведников!)
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|4.69, псевдонимус (?), 14:52, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Гуглятиной, которую ты рекламист недовольны.
> А что делать, если "альтернативы гуглю" выглядят вот так:
> https://github.com/gregordr/ImageStore ?
> (это чувак пытался переизобрести гуглефоточки. self-hosted! Оно в общем даже и симпатичненько,
> но... ну конечно - без докера в докере под докером оно
> ну никак не могло бы работать. Код на тайпскрипте и впихоне
> умудриться сделать линyпсонли! Херачь молнией, Г-ди, нет тут праведников!)
Не надо линуксонли "альтернатив", тем более таких. Собирать надо разрабов и форкать лису. Другого выхода видимо нет.
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|1.43, Аноним (43), 13:55, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Слова "Mozilla" и "свернула" у меня уже прочно ассоциируются между собой.
Что самое обидное, никогда не прочитаешь: "Mozulla свернула идиотские эксперименты с интерфейсом и сосредоточилась на браузере и других продуктах"
Эх...
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|2.48, Аноним (31), 13:59, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она сейчас соображает, на какой язык переписать код уволенных растаманов...
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|3.65, пох. (?), 14:29, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Она сейчас соображает, на какой язык переписать код уволенных растаманов...
Кто сказал "электрон" ?!!
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|1.61, Аноним (61), 14:25, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы свернули разработку клона хрома который они называют браузером.
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