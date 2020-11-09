The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9

09.11.2020 11:03

Опубликован выпуск развиваемого компанией Mozilla движка распознавания речи DeepSpeech 0.9, реализующего одноимённую архитектуру распознавания речи, предложенную исследователями из компании Baidu. Реализация написана на языке Python с использованием платформы машинного обучения TensorFlow и распространяется под свободной лицензией MPL 2.0.

Поддерживается работа в Linux, Android, macOS и Windows. Производительности достаточно для использования движка на платах LePotato, Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi 4, а также на смартфонах Google Pixel 2, Sony Xperia Z Premium и Nokia 1.3. Для встраивания функции распознавания речи в свои программы предложены готовые к применению модули для Python, NodeJS, C++ и .NET (сторонними разработчиками отдельно подготовлены модули для Rust, Go и V).

В наборе предлагаются обученные модели, примеры звуковых файлов и инструментарий для распознавания из командной строки. Готовая модель поставляется только для английского и китайского языков. Для других языков можно обучить систему самостоятельно по прилагаемой инструкции, используя голосовые данные, собранные проектом Common Voice. При использовании предлагаемой для загрузки готовой модели английского языка уровень ошибок распознавания в DeepSpeech составляет 7.06% при оценке тестовым набором LibriSpeech. Для сравнения, уровень ошибок при распознавании человеком оценивается в 5.83%.

В предложенной модели наилучший результат распознавания достигается при чистой записи мужского голоса с американским акцентом в окружении без посторонних шумов. По мнению автора библиотеки распознавания слитной речи Vosk недостатками набора Common Voice является однобокость голосового материала (преобладание людей мужского пола 20-30 лет, и недостаток материла с голосом женщин, детей и пожилых людей), отсутствие вариативности словаря (повторение одних и тех же фраз) и распространение записей во вносящем искажения формате MP3. Из недостатков DeepSpeech упоминается низкая производительность и высокое потребление памяти в декодировщике, а также существенные ресурсы для обучения модели (Mozilla использует систему с 8 GPU Quadro RTX 6000 c 24GB VRAM в каждом).

DeepSpeech состоит из двух подсистем - акустической модели и декодировщика. Акустическая модель использует методы глубинного машинного обучения для вычисления вероятности наличия определённых символов в подаваемом на вход звуке. Декодировщик применяет алгоритм лучевого поиска для преобразования данных о вероятности символов в текстовое представление. DeepSpeech значительно проще традиционных систем и при этом обеспечивает более высокое качество распознавания при наличии постороннего шума. В разработке не используются традиционные акустические модели и концепция фонем, вместо них применяется хорошо оптимизированная система машинного обучения на основе нейронной сети, которая позволяет обойтись без разработки отдельных компонентов для моделирования различных отклонений, таких как шум, эхо и особенности речи.

Обратной стороной подобного подхода является то, что для получения качественного распознавания и обучения нейронной сети движок DeepSpeech требует большого объёма разнородных данных, надиктованных в реальных условиях разными голосами и при наличии естественных шумов. Сбором подобных данных занимается созданный в Mozilla проект Common Voice, предоставляющий проверенный набор данных с 1469 часами на английском языке, 692 на немецком, 554 на французском, 105 часами на русском и 22 часами на украинском. При обучении итоговой модели английского языка для DeepSpeech, кроме Common Voice дополнительно используются данные от проектов LibriSpeech, Fisher и Switchboard, а также около 1700 часов транскрибированных записей радиошоу.

Из изменений в новой ветке отмечается возможность форсирования веса избранных слов в процессе декодирования (например, --hot_words "friend:1.5,enemy:20.4"), поддержка платформы Electron 9.2 и опциональная реализация механизма нормализации слоёв (Layer Norm) при тренировке нейронной сети.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mozilla/Dee...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.6
  3. OpenNews: Mozilla развивает собственную систему машинного перевода
  4. OpenNews: Facebook опубликовал открытую систему распознавания речи Wav2letter++
  5. OpenNews: Mozilla тестирует систему голосового управления Firefox Voice
  6. OpenNews: Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54053-deepspeech
Ключевые слова: deepspeech, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:39, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пусть в мобильный браузер хоть встроят, там и "помощник" есть.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 15:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > В предложенной модели наилучший результат распознавания достигается при чистой записи мужского голоса с американским акцентом в окружении без посторонних шумов.

    Забыли добавить, что говорить должен белый гетеросексуальный мужчина. Если говорит нeгp, то количество ошибок удваивается, а если он еще и гoмoceк, то утраивается.

    #whitelivesmatter

     

  • 1.2, Zenitur (ok), 11:45, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фрунзик Мкртчян
     
  • 1.3, Qwerty (??), 11:48, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >По мнению автора библиотеки распознавания слитной речи Vosk недостатками набора Common Voice является однобокость голосового материала (преобладание людей мужского пола 20-30 лет, и недостаток материла с голосом женщин, детей и пожилых людей), отсутствие вариативности словаря (повторение одних и тех же фраз) и распространение записей во вносящем искажения формате MP3

    На тебе, свободное сообщество, кусок ерунды.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:58, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >повторение одних и тех же слов

    Средний пользователь common voice такой:
    Жну линукс консолька жпл ыыы

     
  • 2.7, nshmyrev (ok), 11:59, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кстати, заметьте, что точность распознавания не измеряют и не публикуют. А дело в том, что точность упала, хуже, чем в версии 0.7:

    version/set        0.7     0.9

    tedlium           18.03    18.80
    tedlium-tflite    19.58    21.15
    librispeech       6.12     7.27

     
  • 2.35, Дегенератор (ok), 14:49, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > недостаток материла

    "материло" это о ядре? )))

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:58, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть лучше браузер здорового человека представят.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:10, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это скучно и нехайпово.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:22, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну... Это аж целых шерстяного и тобика нанимать.
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 12:44, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них браузер некрозофила получается.
     
  • 2.30, rshadow (ok), 13:55, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В целом то они это для браузера и пилят. Уже чайники по команде закипать умеют. А браузер до сих пор любимый канал ютубчика открыть не может.
    </sarcasm>
     
  • 2.39, Аноним (-), 15:04, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сделано уже. Firefox называется.
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 11:59, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В CMU Sphinx контрибутить неее, это недостаточно NIH.
     
  • 1.9, Голуб4ик (?), 12:16, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В перспективе этим можно субтитры к youtube видео делать?
     
     
  • 2.31, rshadow (ok), 13:56, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ютубе и так автоматические субтитры давно есть. И качество тоже не ахти.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:17, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Звук не ждать.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:40, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Let me deep speak from my deep throat.
     
     
  • 2.19, YetAnotherOnanym (ok), 13:10, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Miss Lovelace, please, do log in.
     
  • 2.23, Ordu (ok), 13:20, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ok, just do not try to speak all of your deep mind, stick to a surface level.
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:06, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извращенцы! Забанить вас всех надо...
     

  • 1.14, Nicholas (?), 12:49, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда они уже запилят переводчик в Firefox
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:03, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-нибудь говорит с браузерами?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:08, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:43, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это печально
     
  • 2.21, Аноним (-), 13:15, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Изолировать надо от общества таких.
     
     
  • 3.29, Аноним (18), 13:53, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже сделано, ты общаешься сейчас через браузер, а не лично.
     
  • 2.37, Im banana man (?), 15:00, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инвалиды?
     

  • 1.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:05, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Реализация написана на языке Python
    > Производительности достаточно для использования движка

    А как это?
    > Из недостатков DeepSpeech упоминается низкая производительность

    Они бы там как-то определились бы...

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:11, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, завсегдатай иксперт опеннета, ты tensorflow-то кроме как в строках новостей на опеннете видел? а почему рот весь в тупых комментариях?
     
  • 2.25, JustCurious (?), 13:34, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понял, низкая производительность - это именно про архитектуру нейронки DeepSpeech, а не про какие то проблемы в реализации их одноименного движка.

    А насчёт Python - это врядли узкое место. TensorFlow написан на С++, а Python - это просто интерфейс. Кроме того, в TensorFlow вы сначала задаёте граф вычислений, а перед выполнением он "компилируется" для максимальной производительности, поэтому даже между операциями графа нет никакого оверхеда от Python.
     

  • 1.17, Аноним (18), 13:08, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А браузер они не пробовали представить?
     
  • 1.22, economist (?), 13:20, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "и недостаток материла с голосом женщин" - точно.
     
     
  • 2.28, Ordu (ok), 13:51, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, бывают опечатки, которые даже исправлять рука не поднимается.
     
  • 2.33, Аноним (15), 14:44, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них нет женщин. Это нетолерантно. Просто человек.
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:24, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    We need to go deeper
     
  • 1.27, istepan (ok), 13:50, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Common Voice мало текста для русского, но можно дополнять.
     
  • 1.32, Аноним (15), 14:41, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы вернули назад просто хороший браузер. А не это фиолетовое смузи, которое кроят всё последнее время.
     
     
  • 2.34, Аноним (18), 14:46, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Некогда им браузер делать, они смузихлёбные языки разрабатывают.
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:05, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нравится новая тема оформления (Firefox Alpenglow). Я так считаю, это главное достижение Мозиллы за последние 15 лет.
     

  • 1.36, Im banana man (?), 14:59, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Компания оправдывает свое название на все 100% )
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру