Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9

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|2.38, Аноним (-), 15:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> В предложенной модели наилучший результат распознавания достигается при чистой записи мужского голоса с американским акцентом в окружении без посторонних шумов.
Забыли добавить, что говорить должен белый гетеросексуальный мужчина. Если говорит нeгp, то количество ошибок удваивается, а если он еще и гoмoceк, то утраивается.
#whitelivesmatter
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|1.3, Qwerty (??), 11:48, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>По мнению автора библиотеки распознавания слитной речи Vosk недостатками набора Common Voice является однобокость голосового материала (преобладание людей мужского пола 20-30 лет, и недостаток материла с голосом женщин, детей и пожилых людей), отсутствие вариативности словаря (повторение одних и тех же фраз) и распространение записей во вносящем искажения формате MP3
На тебе, свободное сообщество, кусок ерунды.
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|2.4, Аноним (4), 11:58, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>повторение одних и тех же слов
Средний пользователь common voice такой:
Жну линукс консолька жпл ыыы
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|2.7, nshmyrev (ok), 11:59, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кстати, заметьте, что точность распознавания не измеряют и не публикуют. А дело в том, что точность упала, хуже, чем в версии 0.7:
version/set 0.7 0.9
tedlium 18.03 18.80
tedlium-tflite 19.58 21.15
librispeech 6.12 7.27
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|2.30, rshadow (ok), 13:55, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В целом то они это для браузера и пилят. Уже чайники по команде закипать умеют. А браузер до сих пор любимый канал ютубчика открыть не может.
</sarcasm>
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|2.31, rshadow (ok), 13:56, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ютубе и так автоматические субтитры давно есть. И качество тоже не ахти.
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|2.23, Ordu (ok), 13:20, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ok, just do not try to speak all of your deep mind, stick to a surface level.
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|1.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:05, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Реализация написана на языке Python
> Производительности достаточно для использования движка
А как это?
> Из недостатков DeepSpeech упоминается низкая производительность
Они бы там как-то определились бы...
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|2.20, Аноним (20), 13:11, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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о, завсегдатай иксперт опеннета, ты tensorflow-то кроме как в строках новостей на опеннете видел? а почему рот весь в тупых комментариях?
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|2.25, JustCurious (?), 13:34, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько я понял, низкая производительность - это именно про архитектуру нейронки DeepSpeech, а не про какие то проблемы в реализации их одноименного движка.
А насчёт Python - это врядли узкое место. TensorFlow написан на С++, а Python - это просто интерфейс. Кроме того, в TensorFlow вы сначала задаёте граф вычислений, а перед выполнением он "компилируется" для максимальной производительности, поэтому даже между операциями графа нет никакого оверхеда от Python.
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|2.28, Ordu (ok), 13:51, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, бывают опечатки, которые даже исправлять рука не поднимается.
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|1.32, Аноним (15), 14:41, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы вернули назад просто хороший браузер. А не это фиолетовое смузи, которое кроят всё последнее время.
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|2.34, Аноним (18), 14:46, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некогда им браузер делать, они смузихлёбные языки разрабатывают.
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|2.40, Аноним (40), 15:05, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне нравится новая тема оформления (Firefox Alpenglow). Я так считаю, это главное достижение Мозиллы за последние 15 лет.
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