Выпуск Firefox 78.0.1 и обновление голосовых данных Mozilla Common Voice

1.1 , Урри ( ? ), 20:23, 01/07/2020 Зачем обновление сразу на следующий день после предыдущего? Mozilla, что с тобой?

2.2 , Elimelech ( ? ), 20:25, 01/07/2020 Молодцы ребята! Работаете быстро...

3.9 , VINRARUS ( ok ), 21:03, 01/07/2020 Быстрота враг качества.



1.4 , 123 ( ?? ), 20:36, 01/07/2020 Ну вот, понадеялся, что Поиск mail.ru пропал, но анлаки.

1.5 , Аноним ( 5 ), 20:44, 01/07/2020 А мне очень нравятся IVONA голоса, особенно французский. Чистое естественное произношение. Хинт: в Балаболку добавили много онлайн движков. Некоторые бесплатные, некоторым нужен ключ для доступа к API (Яндекс, который все хвалят).

1.6 , Аноним ( 6 ), 20:49, 01/07/2020 "Опубликован экстренный корректирующий выпуск Firefox 78.0.1, в котором устранена всплывшая в Firefox 78 проблема, приводившая к пропаданию установленных поисковых движков. После обновления браузера список быстрого доступа к поисковым системам у некоторых пользователей оказался пустым, нарушилась работа автодополнения ввода в адресной строке и перестали отправляться запросы через поле поиска на стартовой странице." "Также с задержкой почти на сутки раскрыты сведения об устранённых в Firefox 78 уязвимостях. В Firefox 78 устранено 16 уязвимостей, из которых 10 помечены как опасные. Четыре уязвимости, собранные под CVE-2020-12426, потенциально способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц." Вот тебе и стабильный ESR для копрораций и сурьёзных контор.

Благо в нормальных дистрибутивах не тащат даже ESR сразу, а могут подождать, пока ещё есть обновления предыдущей ESR-версии, как раз успеют оттестировать на пользователях, раз сама мурзила не может позволить себе этого заранее перед выпуском.

2.8 , VINRARUS ( ok ), 21:01, 01/07/2020 Firefox Extended Support Release (ESR) is an official version of Firefox developed for large organizations like universities and businesses that need to set up and maintain Firefox on a large scale. Firefox ESR does not come with the latest features but it has the latest security and stability fixes.

Где тут про стабильность?

Где тут про стабильность?



