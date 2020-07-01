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Выпуск Firefox 78.0.1 и обновление голосовых данных Mozilla Common Voice

01.07.2020 20:15

Опубликован экстренный корректирующий выпуск Firefox 78.0.1, в котором устранена всплывшая в Firefox 78 проблема, приводившая к пропаданию установленных поисковых движков. После обновления браузера список быстрого доступа к поисковым системам у некоторых пользователей оказался пустым, нарушилась работа автодополнения ввода в адресной строке и перестали отправляться запросы через поле поиска на стартовой странице. Причиной сбоя оказалось включение в Firefox 78 функции синхронизации настроек поисковых систем. В Firefox 78.0.1 удалённое извлечение настроек отключено и возвращён локальный метод хранения.

Также с задержкой почти на сутки раскрыты сведения об устранённых в Firefox 78 уязвимостях. В Firefox 78 устранено 16 уязвимостей, из которых 10 помечены как опасные. Четыре уязвимости, собранные под CVE-2020-12426, потенциально способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Напомним, что проблемы с памятью, такие как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти, с недавних пор помечаются как опасные, но не критические.

Кроме того, анонсировано обновление наборов голосовых данных, собранных в результате инициативы Common Voice и включающий примеры произношения около ста тысяч людей. В сумме было получено 7226 часов (проверено 5591 часов) речевого материала на 54 языках, 14 из которых были предложены впервые. В том числе опубликован набор для украинского языка, подготовленный благодаря работе 235 участников, надиктовавших 22 часа. Для русского языка число участников увеличилось до 928, а объём речевого материала вырос до 105 часов. Для сравнения в подготовке материалов на английском языке приняли участие более 60 тысяч человек, надиктовавших 1452 часов подтверждённой речи.

Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Напомним, что проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.

Среди недостатков проекта Common Voice автор библиотеки распознавания слитной речи Vosk назвал однобокость голосового материала (преобладание людей мужского пола 20-30 лет, и недостаток материла с голосом женщин, детей и пожилых людей), отсутствие вариативности словаря (повторение одних и тех же фраз), распространение записей во вносящем искажения формате MP3, создание нового проекта вместо присоединения к существующему VoxForge.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 78
  3. OpenNews: Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала голосовые данные Common Voice
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.6
  6. OpenNews: Библиотека для распознавания русской речи на Android и Linux без сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53274-firefox
Ключевые слова: firefox, mozilla, voice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Урри (?), 20:23, 01/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем обновление сразу на следующий день после предыдущего? Mozilla, что с тобой?
     
     
  • 2.2, Elimelech (?), 20:25, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодцы ребята! Работаете быстро...
     
     
  • 3.9, VINRARUS (ok), 21:03, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрота враг качества.
     

  • 1.4, 123 (??), 20:36, 01/07/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну вот, понадеялся, что Поиск mail.ru пропал, но анлаки.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:44, 01/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    А мне очень нравятся IVONA голоса, особенно французский. Чистое естественное произношение. Хинт: в Балаболку добавили много онлайн движков. Некоторые бесплатные, некоторым нужен ключ для доступа к API (Яндекс, который все хвалят).
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:49, 01/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    "Опубликован экстренный корректирующий выпуск Firefox 78.0.1, в котором устранена всплывшая в Firefox 78 проблема, приводившая к пропаданию установленных поисковых движков. После обновления браузера список быстрого доступа к поисковым системам у некоторых пользователей оказался пустым, нарушилась работа автодополнения ввода в адресной строке и перестали отправляться запросы через поле поиска на стартовой странице."

    "Также с задержкой почти на сутки раскрыты сведения об устранённых в Firefox 78 уязвимостях. В Firefox 78 устранено 16 уязвимостей, из которых 10 помечены как опасные. Четыре уязвимости, собранные под CVE-2020-12426, потенциально способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц."

    Вот тебе и стабильный ESR для копрораций и сурьёзных контор.
    Благо в нормальных дистрибутивах не тащат даже ESR сразу, а могут подождать, пока ещё есть обновления предыдущей ESR-версии, как раз успеют оттестировать на пользователях, раз сама мурзила не может позволить себе этого заранее перед выпуском.

     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 21:01, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox Extended Support Release (ESR) is an official version of Firefox developed for large organizations like universities and businesses that need to set up and maintain Firefox on a large scale. Firefox ESR does not come with the latest features but it has the latest security and stability fixes.
    Где тут про стабильность?
     

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