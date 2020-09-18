Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes

Компания Mozilla приняла решение закрыть сервисы Firefox Send и Firefox Notes. Firefox Send официально прекратил свою работу начиная с сегодняшнего дня (на деле доступ был закрыт ещё в июле), а Firefox Notes будет выведен из строя 1 ноября. Высвободившиеся ресурсы планируется направить на развитие сервисов Mozilla VPN, Firefox Monitor и Firefox Private Network. Работа сервиса Firefox Send была приостановлена в начале июля из-за его вовлечения в распространение вредоносного ПО, хранение компонентов, используемых при проведении различных атак, и передачу данных, перехваченных в результате работы вредоносных программ или компрометации пользовательских систем. Работу планировалось восстановить после реализации возможности отправки жалоб на размещение проблемного содержимого и создания службы оперативного реагирования, но, в конечном счёте, было решено полностью закрыть сервис. Напомним, что Firefox Send позволял загрузить в хранилище на серверах Mozilla файл, размером до 1 Гб в анонимном режиме и 2.5 Гб при создании зарегистрированной учётной записи. На стороне браузера файл шифровался и передавался на сервер уже в зашифрованном виде. После загрузки файла пользователю предоставлялась ссылка, которая генерировалась на стороне клиента и включала идентификатор и ключ для расшифровки. При помощи предоставленной ссылки получатель мог загрузить файл и расшифровать на своей стороне. Отправитель имел возможность определить число загрузок, после исчерпания которых файл удалялся из хранилища Mozilla, а также время жизни файла (от одного часа до 7 дней). Firefox Notes развивался как эксперимент по созданию новых методов синхронизации зашифрованных данных. Пользователям предлагалось мобильное приложение для Android и дополнение для настольного браузера, которые позволяли создавать заметки, одновременно с просмотром web-страниц, и работать с единой базой заметок с разных устройств. В ноябре Android-приложение и обслуживающие сервис серверы будут выведены из эксплуатации. Браузерное дополнение останется доступным для существующих пользователей сервиса и будет включать опцию для экспорта всех заметок в формат HTML. Для новых установок дополнение станет недоступно.



