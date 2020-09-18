Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes

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|1.1, Аноним (1), 11:06, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Жаль, пользовался Firefox.Send регулярно по работе для пересылки дампов БД.
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|3.33, Секрет (?), 11:42, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а может не может?
Удобная штука была, если прямых пробросов нет. Взяли опошлили сервис ...
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|4.50, Аноним (50), 12:16, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а чем тогда смузи держать?
а ты что, не можешь? Какой ты хипстер тогда?
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|2.38, Аноним (38), 11:49, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Легко решается через nextcloud, либо минимально рабочий WebDAV средствами нжинкса, либо даже отдавать нжинксом, а аплоадить любым удобным тулом (подозреваю что у автора оффтопик и ShareX там заходит на ура с аплоадом по SSH и авторизацией ключами)
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|2.61, Dzen Python (ok), 12:55, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дампы баз, фихрефокс.сенд
> не мочь поднять для работы персональное облако в то время, когда выделенный ip стоит до 50 р/мес - дешевле, чем стаканчик кофе
Извини меня, "поколение гитхаба", у вас на дне снизу раздаётся слишком громкий стук из бездны руссеянского колхозно-крестьянского айти, которое, я думал, вымерло лет пять-семь назад.
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|2.35, Аноним (35), 11:43, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема таких сервисов - в доверии. А точнее, в отсутствии оного
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|3.39, FixingGunsInAir (ok), 11:50, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если не доверяешь, кинь в зашифрованный архив. А пароль - отдельным каналом связи.
Пусть себе рассматривают зашифрованные байты.
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|1.4, vplakhot (ok), 11:10, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Реструктуризация дает о себе знать, увольнение сотрудников, закрытие проектов. Конкуренция как никак большая
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|2.27, Аноним (27), 11:33, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Проект "мозила-браузер" тоже закроют? Вместо него хорошо бы подошёл проект "мозила-скачать-хромого".
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|3.28, vplakhot (ok), 11:35, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проект "мозила-браузер" тоже закроют? Вместо него хорошо бы подошёл проект "мозила-скачать-хромого".
Не закроют, Google их спонсирует за поисковую систему по умолчанию
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|5.41, vplakhot (ok), 11:50, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А завтра они скажут, "а не пошли бы вы, у нас монополия".
> И ой всё. А DuckDuckGo сколько заплатит?
Вспомните Opera, так же все боялись что закроют, ну ничего, живут же и все ок
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|6.64, 1 (??), 13:01, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там от оперы-то осталось ?
Нескучные обои ?
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|6.67, Аноним (67), 13:05, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь это бесполезная шкурка для Chromium, проект браузера Opera давно можно считать мертвым, остался только бренд. Mozilla и Apple сейчас единственные компании развивающие свои движки, и если у Apple есть другие ресурсы, то у Mozilla поисковики чуть ли не основной ресурс.
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|2.62, 112 (?), 12:57, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Конкуренция как никак большая
перечислите список конкурентов? кроме хрома нет никого. какая конкуренция. уже давно монополия евре^W гугла.
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|1.5, Fracta1L (ok), 11:10, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Эффективные цветные смузиманагеры с сорока пятью гендерами довели Мозиллу до ручки.
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|3.31, Аноним (31), 11:39, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Rust оказался не смузихлебным, потому команду его разработки уже выкинули на улицу из Мозилы.
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|2.16, Аноним (50), 11:25, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и неудивительно. Они там так в сишные дыры долбятся, что никакая ржавчина не поможет.
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|3.30, Аноним (30), 11:38, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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когда число дойдет до 57 они начнут ломать с ними обратную совместимость и заменять их тру девелоперами.
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|4.51, rvs2016 (ok), 12:22, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще-то 52 гендера.
>> когда число дойдет до 57
Какие 52? Какие 57?
Вроде ж 80 на сегодняшний день.
Ну, ладно, по некоторым данным - 68:
% pkg search firefox
firefox-80.0.1_1,2 Web browser based on the browser portion of Mozilla
firefox-esr-68.12.0_4,1 Web browser based on the browser portion of Mozilla
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|3.46, Аноним (46), 12:05, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Количество директоров должно быть равно номеру версии Firefox.
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|4.14, TrickyFoxy (ok), 11:20, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно дело когда команда разрабов работает, а другое, когда полразработчика. И платформы две: расширение и мобильное приложение
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|3.63, TrickyFoxy (ok), 12:58, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что Vivaldi интересен фичами. А Firefox почему-то не хочет заниматься фичами. Наоборот собирается выпилить многие интересные вещи(userChrome.css например)
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|1.13, Аноним (13), 11:19, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Никогда такого не было, и вот опять. Ожидаем сворачивание Mozilla VPN и Firefox Private Network.
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|4.48, Аноним (46), 12:07, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное чтобы свое API расширений туда бэкпортировали при синхронизации с blink, а в остальном пофиг.
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|3.56, rvs2016 (ok), 12:28, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда уже свой недобраузер свернут?
Браузер свой они свернуть не успели. Так что мучайся теперь в нём и дальше. :-)
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|1.24, Абырвал (?), 11:29, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Компания Mozilla приняла решение свернуть разработку проектов Mozilla VPN, Firefox Monitor и Firefox Private Network, Mozilla Firefox. Высвободившиеся ресурсы планируется направить на закупку фруктов для смузи.
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|1.25, Аноним (25), 11:31, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень жаль. Я ими не пользовался, но Firefox Notes всегда был симпатичен. Раз 10 пытался его ставить, но как-то не приживался. И дело не в нем, а в моих привычках.
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|1.26, Аноним (26), 11:33, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Единственное, что мозилла может ещё сделать полезного перед неминуемой смертью - это добиться от palemoon, чтобы они прекратили нарушать MPL и вставлять пользователям проприетарные палки в колёса.
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|2.49, Аноним (46), 12:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А такое уже было с разработкой Librefox, разработчик собирал тот же Firefox, но отключал слежение и включал полезные штуки. Была полная совместимость с Firefox, в issue он писал, что с ним связалась Mozilla и что-то про нарушение прав говорила.
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|3.54, Аноним (54), 12:26, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно поподробнее про librefox?
Пока кажется, что с palemoon ситуация ровно обратная - они лицензию нарушают, мешая распространению, а ff на это пофиг.
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|2.65, 112 (?), 13:04, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> это добиться от palemoon, чтобы они прекратили нарушать MPL
это у вас в манямирке палемун что-то там нарушает. с юридической точки зрения у них всё чики-поки. уже 1123123123 раз обсуждалось и анализировалось. помяните моё слово - мозилла загнётся, палемун будет здравствовать.
да, кстати, могу открыть секрет про этого типа, который флудит постоянно и что-то там ерунду пишет про палемун. был короче русский форк палемуна, не помню как он назывался. автор пытался форк сделать типа официальным русифицированным палемуном. на что автор палемуна сказал, что палемун официальный только один и есть чёткий манифест. а за всякие васяно-сборки и переводы он не отвечает, дав пинка под зад тому автору.
читая часто опеннет, мне кажется, что этот клаун постоянно спамящий про mpl и палемун автор того самого нубо-русифицированного форка. уж больно стилистика похожа. может и не он, но похож...
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|3.72, Аноним (72), 13:11, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может и не он, но похож
Даже если и не он, то прослеживается MPL головного мозга и неумение читать лицензионные соглашения на сайте Palemoon. Palemoon крут. Кроме Seamonkey и Palemoon'а в скором времени мало что останется. Интересно куда Tor Browser пойдёт если Mozilla Firefox свернётся?
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|1.32, Аноним (27), 11:39, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> направить на развитие сервисов Mozilla VPN, Firefox Monitor и Firefox Private Network.
направить на развитие Мозила Зонд 1, Мозила Зонд 2 и Мозила Зонд 3.
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|1.36, FixingGunsInAir (ok), 11:44, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Mozilla не выдерживает конкуренции с монопольными копрорациями, у которых денег жопой жуй, так они ещё и на всё готовенькое слетелись (Chromium).
Вангую я, что к сожалению, окуклятся они в течении годика-два. Или придётся делать очередную пересборку Chromium со своими специфичными патчами свободы и приватности, и аккаунтами для синхронизации. Как в Brave каком-нибудь.
А тем временем, Chromium превратился в универсальную ОС/Виртуальную машину/фреймворк, с такой жирной кодовой базой, в половину линукса. Даже Microsoft сдался. А представьте, каково это, конкурента этого монстра сопровождать...
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|2.44, Аноним (-), 11:58, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Linux уже 20 лет конкурирует с монопольными коропарциями, и ничего, жив.
Проблема не монопольных корпорациях как таковых, а в феминистках в руководстве мозиллы. И в code of "умные нам не надобны, надобны верные" conduct. Свободному сообществу нужно всеми силами поддерживать проекты, которые чётко заявят, что они против феминизма.
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|1.40, Аноним (42), 11:50, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хромокод проще, понятней, легче. Только сборки клепай! У мазилы кода в разы больше насыпано, он менее понятен, запутан. Никто не хочет связываться.
Все пилют свободный хромиум.
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|1.47, Аноним (47), 12:06, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть лучше себя свернут, они свой браузер испоганили и останавливаться не собираются
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|1.53, Аноним (53), 12:24, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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реинкарнация Нетшкафа или проект Феникс. Опять сгорит до тла и восстанет из пепла)
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|1.57, rvs2016 (ok), 12:33, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А кладбище закрытых проектов Мозиллы ещё не наваяли? Ну подобно тому, как функционируют сайты кладбищ закрытых проектов Гугла и всяких прочих таких контор.
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|1.58, вынь да полож (?), 12:44, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо было поберечь пользователей.
Оставить и поддерживать классический Firefox на XUL и предложить новый, какой-нибудь Firefox X на базе хромиума. Смысла не было вбухивать деньги в разработку того же самого.
Пользователи бы уже сами выбрали какой браузер им предпочтительней.
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|2.71, 1 (??), 13:11, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классический - то который не для австралопитеков
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|1.70, Аноним (70), 13:07, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новости 2021 года:
Компания Mozilla приняла решение закрыть сервисы Mozilla VPN, Firefox Monitor и Firefox Private Network.. Mozilla VPN официально прекратил свою работу начиная с сегодняшнего дня (на деле доступ был закрыт ещё в июле), ать сервисы Mozilla VPN, Firefox Monitor и Firefox Private Network будут выведены из строя 1 ноября. Высвободившиеся ресурсы планируется направить на развитие сервисов Mozilla НикомуНеНужно1 и НикомуНеНужно2
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