Официально запущен сервис Mozilla VPN

Компания Mozilla ввела в строй сервис Mozilla VPN, который позволяет организовать работу до 5 устройств пользователя через VPN по цене $4.99 в месяц. Доступ к Mozilla VPN пока открыт для пользователей из США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Сингапура и Малайзии. VPN-приложение доступно только для Windows, Android и iOS. Поддержку Linux и macOS обещают добавить позднее. Подключение к сервису производится при помощи протокола WireGuard.

Работу сервиса обеспечивает около 280 серверов шведского VPN-провайдера Mullvad, размещённых в более чем 30 странах. Mullvad обязался выполнять рекомендации Mozilla по соблюдению конфиденциальности, не отслеживать сетевые запросы и не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах.

Сервис может оказаться полезен при работе в сетях, не заслуживающих доверия, например, при подключении через публичные точки беспроводного доступа, или при желании не показывать свой реальный IP-адрес, например, для скрытия адреса от сайтов и рекламных сетей, подбирающих контент в зависимости от местоположения посетителя.



