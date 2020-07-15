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Официально запущен сервис Mozilla VPN

15.07.2020 22:34

Компания Mozilla ввела в строй сервис Mozilla VPN, который позволяет организовать работу до 5 устройств пользователя через VPN по цене $4.99 в месяц. Доступ к Mozilla VPN пока открыт для пользователей из США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Сингапура и Малайзии. VPN-приложение доступно только для Windows, Android и iOS. Поддержку Linux и macOS обещают добавить позднее. Подключение к сервису производится при помощи протокола WireGuard.

Работу сервиса обеспечивает около 280 серверов шведского VPN-провайдера Mullvad, размещённых в более чем 30 странах. Mullvad обязался выполнять рекомендации Mozilla по соблюдению конфиденциальности, не отслеживать сетевые запросы и не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах.

Сервис может оказаться полезен при работе в сетях, не заслуживающих доверия, например, при подключении через публичные точки беспроводного доступа, или при желании не показывать свой реальный IP-адрес, например, для скрытия адреса от сайтов и рекламных сетей, подбирающих контент в зависимости от местоположения посетителя.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Представлен Mozilla VPN
  3. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  4. OpenNews: Mozilla тестирует прокси-сервис Private Network для Firefox
  5. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  6. OpenNews: Mozilla тестирует платный прокси-сервис для просмотра сайтов без рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53368-mozilla
Ключевые слова: mozilla, vpn
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  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 15/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только бы распылять ресурсы не на браузер.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:43, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так браузер за них в гугле уже написали.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 22:44, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они не используют движок гугла.
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 22:49, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока.
     
     
  • 5.7, Аноним (3), 22:50, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не будут
    Это же не опера какая-нибудь
     
     
  • 6.9, Анонимус123 (?), 23:03, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А придётся, рано или поздно придут к этому.
     
     
  • 7.12, Аноним (12), 23:23, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А придётся, рано или поздно придут к этому.

    Даже если включиться в теории заговоров и стоять на том, что гугля давно мурзилу купила, они всё равно будут пилить свой движок и всячески показывать, что они отдельный браузер, погуглите на предмет того, насколько копрорастам невыгодно, чтобы их считали монополией, а вот иметь на кормушке у себя карманных конкурентов - это да, вполне себе рабочая стратегия в пендостанской экономике.

     
  • 2.5, Аноним (3), 22:46, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не думаю, что этими сервисами прям одни и те же люди занимались
     
  • 2.13, Аноним (-), 23:37, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только бы распылять ресурсы не на браузер.

    Так все кто мог его писать уже уволились походу.

     

  • 1.4, srgazh (?), 22:45, 15/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Поддержку Linux и macOS обещают добавить позднее.

    ха.хА.ХА!

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 22:53, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы до конца абзац не дочитали, там дальше еще смешнее

    >Поддержку Linux и macOS обещают добавить позднее.
    >Подключение к сервису производится при помощи протокола WireGuard.

    Что за троянов они там напихали чтобы сделать WireGuard не рабочим под Linux?

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 23:08, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно проверить
    Может они конфиги то дают скачать
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:23, 15/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    слишком дорого.
    Такая цена справедлива для виртуальной машины в месяц, а тут отдельный vpn
     
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