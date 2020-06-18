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Представлен Mozilla VPN

18.06.2020 22:11

Компания Mozilla представила новый сервис Mozilla VPN, который ранее проходил тестирование под именем Firefox Private Network. Сервис позволяет организовать работу до 5 устройств пользователя через VPN по цене $4.99 в месяц. Доступ к Mozilla VPN пока открыт только для пользователей из США. Сервис может оказаться полезен при работе в сетях, не заслуживающих доверия, например, при подключении через публичные точки беспроводного доступа, или при желании не показывать свой реальный IP-адрес, например, для скрытия адреса от сайтов и рекламных сетей, подбирающих контент в зависимости от местоположения посетителя.

Работу сервиса обеспечивает шведский VPN-провайдер Mullvad, подключение к которому производится при помощи протокола WireGuard. Mullvad обязался выполнять рекомендации Mozilla по соблюдению конфиденциальность, не отслеживать сетевые запросы и не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах. Пользователю предоставлена возможность выбора узла выхода трафика в более, чем 30 странах.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  3. OpenNews: Mozilla тестирует платный прокси-сервис для просмотра сайтов без рекламы
  4. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  5. OpenNews: Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket
  6. OpenNews: Mozilla тестирует прокси-сервис Private Network для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53189-mozilla
Ключевые слова: mozilla, vpn, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 22:17, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доступ пока открыт только для пользователей из США. <...> Пользователю предоставлена возможность выбора узла выхода трафика в более, чем 30 странах.

    Не предоставлена.

     
     
  • 2.29, IRASoldier_registered (ok), 00:32, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты попутал вход с выходом.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:18, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Засекаем время.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:37, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Делаем ставки. Ставлю $4.99 на то, что проект умрет в ближайшие полгода.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 01:15, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждому!
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:20, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > обязался выполнять рекомендации Mozilla по соблюдению конфиденциальность и не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах.

    а, мы - наивные албанские школьники..

     
  • 1.5, Аноним (5), 22:27, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >$4.99 в месяц

    А с чего это настолько дороже рынка то? Я вполне известной конторе 38,95 в год плачу и у них полный фарш с тем-же Wareguard и Shadowsocks в придачу.

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:31, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    5 баксов в месяц стоит vps-ка на ovh. вы там нормальные, не?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:57, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нормальные, не?

    Это ты про муρзилοвцев спрашиваешь? Вроде все знают их ориентацию... в прямом смысле этого слова.

     
     
  • 3.19, Аноним (6), 23:47, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да я и сам не прочь валетиком покувыркаться с каким-нибудь рубистом, но 5 баксов за vpn - перебор
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 00:14, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас придет gvy и удалит по ст. 6.21 КоАП РФ.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 00:25, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дискриминация социальной группы программисты не на руби?
     
  • 5.31, Аноним (6), 00:45, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не удолит, я ему отсосу
     
     
  • 6.36, Алка Галкина (?), 01:02, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эй! Да ведь ты it-пeдapaз!
     
  • 2.41, Аноним (41), 01:25, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 5 баксов в месяц у тебя будет VPS в OVH и только, а здесь 661 сервер в 30 странах.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:35, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    непонятна  прослойка Firefox vpn, когда те же цена и условия напрямую  брать у mullvad
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:37, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mullvad был раньше, также как и Proton. Сейчас вполне может статься что у них что-то своё
     
  • 1.11, Annoynymous (ok), 22:39, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Mullvad обязался выполнять рекомендации Mozilla

    А требования национального законодательства он ведь тоже обязался выполнять. Хватит нам Ассанжа.

     
     
  • 2.16, flkghdfgklh (?), 23:12, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это того Ассанжа который не отрицает своей вины в сексуальном контакте без презерватива без согласия партнера? Ассанж совершил преступление и этого не отрицал, он только кричал, что за ним рептилоиды охотятся и его передадут рептилоидам, если его выдать на суд за совершенное преступление.
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:53, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windscribe бесплатный.
     
     
  • 2.14, BlackRot (ok), 22:57, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже его юзаю иногда. 10 гигов за глаза. А за 5 баксов в месяц я возьму лучше VPS
     
     
  • 3.17, flkghdfgklh (?), 23:13, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем брать за 5 баксов, если можно взять за 3.5 у вультра? Я уж молчу про тех у кого остались по 1 евро в месяц от Арубы(у меня три штуки пашут)
     
  • 2.30, IRASoldier_registered (ok), 00:34, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И безбожно режет скорость халявщикам.
     
  • 2.34, ka4a (ok), 00:53, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vpnbook.com,freeopenvpn.org например так же бесплатные.
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:46, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Извольте поинтересоваться, кто каким vps пользуется? Каким vpn? Хочу взять на заметку. За ответы заранее благодарю.
     
     
  • 2.21, Аноним (15), 23:53, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Товарищ капитан, докладываю, vps/vpn не использую.
     
  • 2.25, Аноним (22), 00:17, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите бесплатный vpn с белым ip. Желательно wireguard (хочу попробовать).
     
  • 2.28, robot228 (?), 00:27, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Африке оборудование используем через оффшорную компанию.
     
  • 2.33, Аноним (6), 00:49, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юзаю vps ovh, базовая 5 баксов в месяц, я плачу 15, детали в гугле. из минусов - самый тяжёлый сайт из всех в моей жизни. 50 мб скриптов и 30 секунд ожидания на 200 мбит/c это не круто. и ещё у них всё, что не локализовано - на французском.

    из плюсов:
    - когда докапываются копирасты, они сначала пишут тебе и принимают твой ответ во внимание.
    - есть arch linux. из коробки на этом хостинге с тонной зондов типа реп, dns и прочего, но это всё изи выпиливается. дальше не уринотерапии ради, а только лишь для секюрности, можно пытаться что-то шифровать. но вы ж понимаете - вся рама доступна хостеру.

     

  • 1.20, Аноним (20), 23:49, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозилла упала на самое дно
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:14, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, они еще не перешли на движок хромиума
     
     
  • 3.39, Аноним (15), 01:08, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мозила со своим растическим движком уже ниже хромиума упала.
     

  • 1.24, Аноним (23), 00:17, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AdBlock тоже хотят продавать VPN, а их и так полно..
     
  • 1.26, Аноним (13), 00:21, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понятно, Mozilla прогнулась
    https://en.wikipedia.org/wiki/UKUSA_Agreement
     
     
  • 2.37, Аноним (15), 01:06, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ха-ха!
     

  • 1.32, ka4a (ok), 00:49, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    5$ дорого чет. в GCP по freetier можно поднять инстанс, и развернуть там разные VPN. Это будет бесплатно и пожизненно.
     
  • 1.35, Аноним (35), 00:55, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предлагаю каждому сайту создать vpn по протоколу vpnhttps, который будет открываться из браузера
     
  • 1.38, Алка Галкина (?), 01:08, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    5 баксов - дороговасто!
    При СССР таких цен не было!
     

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