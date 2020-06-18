Представлен Mozilla VPN

Компания Mozilla представила новый сервис Mozilla VPN, который ранее проходил тестирование под именем Firefox Private Network. Сервис позволяет организовать работу до 5 устройств пользователя через VPN по цене $4.99 в месяц. Доступ к Mozilla VPN пока открыт только для пользователей из США. Сервис может оказаться полезен при работе в сетях, не заслуживающих доверия, например, при подключении через публичные точки беспроводного доступа, или при желании не показывать свой реальный IP-адрес, например, для скрытия адреса от сайтов и рекламных сетей, подбирающих контент в зависимости от местоположения посетителя.

Работу сервиса обеспечивает шведский VPN-провайдер Mullvad, подключение к которому производится при помощи протокола WireGuard. Mullvad обязался выполнять рекомендации Mozilla по соблюдению конфиденциальность, не отслеживать сетевые запросы и не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах. Пользователю предоставлена возможность выбора узла выхода трафика в более, чем 30 странах.



