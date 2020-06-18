Представлен Mozilla VPN

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|1.1, Аноним (1), 22:17, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Доступ пока открыт только для пользователей из США. <...> Пользователю предоставлена возможность выбора узла выхода трафика в более, чем 30 странах.
Не предоставлена.
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|2.9, Аноним (9), 22:37, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Делаем ставки. Ставлю $4.99 на то, что проект умрет в ближайшие полгода.
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|1.3, Аноним (3), 22:20, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> обязался выполнять рекомендации Mozilla по соблюдению конфиденциальность и не сохранять сведения о любых формах активности пользователя в логах.
а, мы - наивные албанские школьники..
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|1.5, Аноним (5), 22:27, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>$4.99 в месяц
А с чего это настолько дороже рынка то? Я вполне известной конторе 38,95 в год плачу и у них полный фарш с тем-же Wareguard и Shadowsocks в придачу.
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|2.15, Аноним (15), 22:57, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нормальные, не?
Это ты про муρзилοвцев спрашиваешь? Вроде все знают их ориентацию... в прямом смысле этого слова.
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|3.19, Аноним (6), 23:47, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да я и сам не прочь валетиком покувыркаться с каким-нибудь рубистом, но 5 баксов за vpn - перебор
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|2.41, Аноним (41), 01:25, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За 5 баксов в месяц у тебя будет VPS в OVH и только, а здесь 661 сервер в 30 странах.
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|1.7, Аноним (7), 22:35, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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непонятна прослойка Firefox vpn, когда те же цена и условия напрямую брать у mullvad
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|1.8, Аноним (8), 22:37, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Mullvad был раньше, также как и Proton. Сейчас вполне может статься что у них что-то своё
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|1.11, Annoynymous (ok), 22:39, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Mullvad обязался выполнять рекомендации Mozilla
А требования национального законодательства он ведь тоже обязался выполнять. Хватит нам Ассанжа.
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|2.16, flkghdfgklh (?), 23:12, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это того Ассанжа который не отрицает своей вины в сексуальном контакте без презерватива без согласия партнера? Ассанж совершил преступление и этого не отрицал, он только кричал, что за ним рептилоиды охотятся и его передадут рептилоидам, если его выдать на суд за совершенное преступление.
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|2.14, BlackRot (ok), 22:57, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже его юзаю иногда. 10 гигов за глаза. А за 5 баксов в месяц я возьму лучше VPS
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|3.17, flkghdfgklh (?), 23:13, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем брать за 5 баксов, если можно взять за 3.5 у вультра? Я уж молчу про тех у кого остались по 1 евро в месяц от Арубы(у меня три штуки пашут)
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|2.34, ka4a (ok), 00:53, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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vpnbook.com,freeopenvpn.org например так же бесплатные.
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|1.18, Аноним (18), 23:46, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Извольте поинтересоваться, кто каким vps пользуется? Каким vpn? Хочу взять на заметку. За ответы заранее благодарю.
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|2.25, Аноним (22), 00:17, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подскажите бесплатный vpn с белым ip. Желательно wireguard (хочу попробовать).
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|2.33, Аноним (6), 00:49, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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юзаю vps ovh, базовая 5 баксов в месяц, я плачу 15, детали в гугле. из минусов - самый тяжёлый сайт из всех в моей жизни. 50 мб скриптов и 30 секунд ожидания на 200 мбит/c это не круто. и ещё у них всё, что не локализовано - на французском.
из плюсов:
- когда докапываются копирасты, они сначала пишут тебе и принимают твой ответ во внимание.
- есть arch linux. из коробки на этом хостинге с тонной зондов типа реп, dns и прочего, но это всё изи выпиливается. дальше не уринотерапии ради, а только лишь для секюрности, можно пытаться что-то шифровать. но вы ж понимаете - вся рама доступна хостеру.
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|3.39, Аноним (15), 01:08, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мозила со своим растическим движком уже ниже хромиума упала.
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|1.32, ka4a (ok), 00:49, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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5$ дорого чет. в GCP по freetier можно поднять инстанс, и развернуть там разные VPN. Это будет бесплатно и пожизненно.
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|1.35, Аноним (35), 00:55, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Предлагаю каждому сайту создать vpn по протоколу vpnhttps, который будет открываться из браузера
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