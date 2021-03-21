В ночных и бета сборках Firefox включена по умолчанию поддержка HTTP/3

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|1.1, timur.davletshin (ok), 08:42, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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А про недостатки почему не пишут? Тот же congestion control теперь не от ядерной реализации какого-нибудь cubic, reno зависит, а от криворукости хромоделов. Была же уже драма когда-то с внедрением первой реализации uTP в торрентах и повсеместными "укладываниями" пропускной способности.
Сообразительные по части сетевых протоколов ещё парочку накидают.
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|2.5, Аноним (5), 08:51, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странный вы народ: в срачах про микроядро vs монолит вы вовсю кричите что надо все в юзерспейс. А сейчас (и ещё помню новость про FUSE) уже ярые противники этого подхода.
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|3.9, timur.davletshin (ok), 09:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Странный вы народ: в срачах про микроядро vs монолит вы вовсю кричите
> что надо все в юзерспейс. А сейчас (и ещё помню новость
> про FUSE) уже ярые противники этого подхода.
Для начала, я никогда не кричал такого. Есть просто имеющийся сетевой стек и в нём управление потоком для TCP в ядре, а UDP по дизайну не гарантирует доставку, поэтому там управление потоком и его целостностью должно быть выше. Дело даже не в том, что ядерные алгоритмы оттестированы и не страдают склонностью к вендорлоку, а в том, что процесс, управляющий потоком, работать будет с пользовательским приоритетом, что недопустимо для realtime задачи управления потоком. В загруженных условиях пользовательская реализация будет страдать от той же проблемы, на которую наступил когда-то pulseaudio. Сколько тут было орущих про "икание" звука после перехода на pulseaudio (сама идея вообще хороша)? Так вот, это банально из-за невозможности управления realtime задачей из пользовательского пространства в условиях высокой загрузки.
Скрытый же мотив гугла в том, чтобы вынести по максимуму всё в зависящий только от cебя блоб. Даже то же обоснование о том, что мультиплексированный в HTTP/2 поток дропает всё в случае потери пакета, и повышенная пропускная способность UDP на беспроводных, нивелируется тем, что тот же оверхед, необходимый для контроля целостности потока, реализуется уже внутри самого QUIC. И он не меньше, а в реальности даже больше, чем у TCP vs UDP.
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|4.25, Нанобот (ok), 10:08, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> процесс, управляющий потоком, работать будет с пользовательским приоритетом, что недопустимо для realtime задачи управления потоком.
Если взлетит, потом всегда можно будет добавить добавить реализацию в ядро.
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|5.28, timur.davletshin (ok), 10:19, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если взлетит, потом всегда можно будет добавить добавить реализацию в ядро.
Милый, там congestion алгоритмов уже выше крыши, выбирай на вкус.
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|6.44, Аноним (44), 12:06, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но этими алгоритмами пользуется тольлко TCP. А в UDP/QUIC поддержку это придётся добавить.
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|7.51, lockywolf (ok), 12:56, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем вообще гонять http по udp??? UDP же дня всякого треша, который устаревает до того, как пакет успевает долететь до получателя, вроде потокового видео, аудио, или игр.
Что за странная идея реализовывать гарантированную доставку по udp?
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|7.53, timur.davletshin (ok), 13:02, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Но этими алгоритмами пользуется тольлко TCP. А в UDP/QUIC поддержку это придётся
> добавить.
Дурилка, для UDP они не нужны по дизайну.
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|3.78, СеменСеменыч777 (?), 14:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в срачах про микроядро vs монолит вы вовсю кричите что надо все в юзерспейс
все очень просто. некоторое время тому назад видеодрайвера Х были в юзерспейсе.
но потом мультимедия поперла и производительности стало не хватать.
так идеология проиграла практике.
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|2.6, Аноним (6), 08:55, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну во-первых в мобильный браузер не залезть в about:config, а в новости про них почему-то тоже сказано. То естть включить никак, выключить никак. В гугле 1% разница в нагрузке от этой гугловской версии удп протокола.
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|3.10, timur.davletshin (ok), 09:01, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну во-первых в мобильный браузер не залезть в about:config, а в новости
> про них почему-то тоже сказано. То естть включить никак, выключить никак.
> В гугле 1% разница в нагрузке от этой гугловской версии удп
> протокола.
Последний раз, когда я туда хотел залезть, мне ничего не мешало, кроме предупреждения.
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|4.36, Аноним (36), 11:33, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Последний раз, когда я туда хотел залезть, мне ничего не мешало, кроме предупреждения.
Редко заходишь, значит: в релизных мобильных версиях доступ к about:config выпилили с августа прошлого года.
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|5.83, kissmyass (?), 14:56, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поставил себе IceCat и снес новую поделку мозилки. Все работает. Тот же FF только не курильщика.
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|3.16, Аноним (16), 09:21, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И в Chrome (chrome://flags), и в Firefox (about:config) можно зайти в дополнительные настройки на Android.
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|3.58, Я забыл подписацца асел (?), 13:19, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Fennec с фдройд или его форк iceraven работают как надо, ничего не выпилено. Adware-мусор типа хрома и его клонов, разумеется, нерелевантны.
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|3.18, YetAnotherOnanym (ok), 09:37, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–20 +/–
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Вот не надо. Язык как язык - свои принципы, свои концепции. А то, что какие-то неадекваты из числа фанатов раста хейтят Си - ну так на опеннете вообще аудитория такая, пора бы привыкнуть и не делать скоропалительных выводов.
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|4.22, Аноним (-), 10:04, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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> Вот не надо. Язык как язык - свои принципы, свои концепции. А
> то, что какие-то неадекваты из числа местных ванаби-сишников, жопоскриптозников и питонистов набрасывают в виде "растофанатов, хейтеров си" и сразу же "дает отпор хрустикам" - ну так на опеннете вообще аудитория такая, пора бы привыкнуть и
> не делать скоропалительных выводов.
Пофиксил.
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|5.24, Аноним (15), 10:07, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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> > Раст сам по себе основан на ненависти к другим языкам.
> ванаби-сишников, жопоскриптозников и питонистов
Quod erat demonſtrandũ.
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|6.72, Аноним (-), 14:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–31 +/–
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>> > Раст сам по себе основан на ненависти к другим языкам.
>> ванаби-сишников, жопоскриптозников и питонистов
ЧСХ - ни одного ЯП. Да и "ненависти" как-то не наблюдается - так, брезгливость.
> Quod erat demonſtrandũ.
Quod очередной жопочтец-сам-придумвыватель-сам-опровергатель демонстрандум
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|6.92, Аноним (-), 15:20, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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>>>> +15,
>>> -11
>>> +11
>> -11
> Quod erat demonſtrandũ.
Хабро-истеричка совсем не палиццо ...
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|4.27, Аноним (27), 10:18, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Си никто в здравом уме не будет хейтить. Язык, на котором столько всего написано, просто нельзя не уважать. Но вот стоит ли писать на нем что-то новое? Нельзя забывать, что он довольно примитивный (некоторые отмечают это его плюсом), устаревший, почти не развивается (опять же). Лично я выберу Раст (трейты - хорошая замена классического ООП) или Плюсы (зависит от задачи).
А вот как раз чистые бессмысленные хейтеры Раста здесь есть. Которые его только на картинках видели.
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|5.62, картинках (?), 13:42, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Язык, на котором столько всего написано, просто нельзя не уважать.
Уважения не достаточно внезапно, любители старья пусть валят смотреть мелодрамы 70х. Я выбираю быстрейший инструмент для своей задачи, и ср@ть хотел на хейтеров. Haters gonna hate (c). Раст уже обгоняет С по производительности, это отличная новость притом что компилятор еще сыроват.
> Плюсы (зависит от задачи).
Удовольствие куда ниже среднего, 70% функционала в депрекейтед в любом топ проекте. Куча легаси кода на радость старичью, но начинать что-то новое на плюсах смысла нет еслы ты не раб менеджера.
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|6.99, Урри (ok), 15:43, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И поэтому все ААА игрушки пишут на плюсах.
Сразу видно человека сложнее хелловорлда ничего не написавшего.
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|6.104, боня (?), 16:25, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раст уже обгоняет С по производительности
Спорное утверждение. Я бы предположил, что они примерно одинаковы по производительности.
Так же есть и синтетические тесты, "доказывающее" обратное.
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|5.80, Аноним (80), 14:43, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однако JavaScript за это никто не уважает, скорее наоборот.
Хотя сейчас на нём написано больше всего кода в мире.
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|6.88, kissmyass (?), 15:04, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так на С написано написано огромное количество хорошего кода, и при всех сложностях отличного софта.
А на JS написано в основном от безысходности в том или ином виде тонны говнокода.
Как бы так сказать разное наследие у этих языков.
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|3.23, Аноним (-), 10:06, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–21 +/–
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> Раст сам по себе основан на ненависти к другим языкам.
И на постоянном нагреве реактивного сопла у опеннетчиков - это основной двигатель прогресса в раст.
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|1.3, Аноним (5), 08:47, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ещё дополню "преимущества" QUIC: Лучше следить за пользователями...
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|1.4, timur.davletshin (ok), 08:49, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Заметный прирост производительности тоже пока под вопросом. На багзилле баг висит, в котором жалуются как-раз на затупы того же Google после включения.
Но, зато, по Wi-Fi производительность действительно может вырасти. По TCP вафля в среднем из-за большого оверхеда в структуре фрейма (2346 на 1500 ethernet фрейм) и на служебных сообщениях даёт от 30 до 38% заявляемой (например около 2.2 мегабайт на 54 мегабитах), а вот по UDP около 45%.
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|2.7, Аноним (6), 08:57, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Его на деле нет. Просто вафля может иметь пинг 50+ даже при идеальной связи в AC. И там не важно сколько чего куда. Там только квадратичная модуляция снижает накладные расходы на передачу данных. Это все лапша для легковерных.
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|3.17, timur.davletshin (ok), 09:31, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Его на деле нет. Просто вафля может иметь пинг 50+ даже при
> идеальной связи в AC. И там не важно сколько чего куда.
> Там только квадратичная модуляция снижает накладные расходы на передачу данных. Это
> все лапша для легковерных.
Заходим на роутер и делаем iw dev wlan0 station dump и срём кирпичами от tx retries )))
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|3.65, картинках (?), 13:46, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Просто вафля может иметь пинг 50+ даже при идеальной связи в AC
Это на каком-то гoвнoтике 15летней давности? Только что сопоставил з кабелем у себя - вайфай добавляет 3ms.
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|4.97, анончик (?), 15:37, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня netgear orbi прошлого поколения. wifi по сравнению с кабелем -- разница меньше миллисекунды (2мс и так и так до сервера в провайдерской сети). если добавить вторую точку доступа, которая общается с первой по беспроводу, получаем плюс миллисекунду (3мс до сервера в провайдерской сети).
а ещё у меня есть старый роутер из 2013, netgear r7000. там тоже две миллисекунды пинг что по проводу, что по беспроводу.
интересно а у amplifi какой порядок вносимой latency? iPony, ты тут?
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|1.11, Аноним (11), 09:04, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пускай пилят хоть на чем, главное чтобы был и был повсеместно. У этого протокола хорошая перспектива для маскировки VPN. То, что сейчас есть сильно тормозит - meek, например (да, это tor, но кому надо - приспособили).
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|2.13, timur.davletshin (ok), 09:06, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пускай пилят хоть на чем, главное чтобы был и был повсеместно. У
> этого протокола хорошая перспектива для маскировки VPN. То, что сейчас есть
> сильно тормозит - meek, например (да, это tor, но кому надо
> - приспособили).
Простите, чем он лучше для маскировки VPN'а? Да-да, я не про инкаспуляцию TCP в TCP, а именно про маскировку.
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|3.14, Аноним (11), 09:13, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Трафик неотличим от HTTP.
К тому же сейчас с обычным TLS можно пописать в SNI какой-нибудь ненужный dropbox, facebook, или на что там ваш мобильный оператор безлимитку дает - и качайте себе весь интернет нахаляву.
Как с этим в HTTP/3 не знаю, для меня это уже неактуально.
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|2.34, Аноним (34), 11:20, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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meek же вообще нахрен выпилили, чтобы выполнить требование шантажистов.
>У этого протокола хорошая перспектива для маскировки VPN.
Нет, это у шантажистов хорошие перспективы обязать провайдеров его заблокировать.
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|1.21, YetAnotherOnanym (ok), 09:49, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения
Напоминает мою знакомую, которая, входя в комнату, бросала "Здрасьте" и сразу начинала говорить, а когда её обрывали и указывали, что люди могут быть чем-то заняты и не готовы её слушать - очень обижалась.
> Не использование при повторной передаче пакета того же номера последовательности, что позволяет (...) избавиться от таймаутов
Вона чё... Оказывается, таймауты не из-за заторов или неисправности линии, а из-за того, что дропнутый пакет повторно передаётся под тем же номером.
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|2.42, Ordu (ok), 12:02, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Оказывается, таймауты не из-за заторов или неисправности линии, а из-за того, что дропнутый пакет повторно передаётся под тем же номером.
Нет, проблема в том, что остальные пакеты не передаются, пока дропнутый пакет не будет передан повторно и не придёт подтверждение о доставке. То есть, там чуть сложнее, потому что потоком tcp одновременно передаётся несколько пакетов, и когда один потерялся, случается что-то типа сбоя конвеера в CPU.
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|1.29, Урри (ok), 10:24, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Очередное эталонное ненужно.
Я каждый раз, когда приходится что-то из современного веба имплементировать, удивляюсь глупости тех, кто это придумывал и внедрял. Хотите примеры? Пожалуйста.
WebSockets. Очевидно, нужная вещь. Работающая. Полезная. Используемая на миллионах клиентов. Казалось бы, должна быть проработана до мельчайших нюансов (как всяческие другие протоколы). Но, как это принято в вебе, все равно сделанная через одно место.
Для примера, есть в стандарте хендшейка веб-сокета такой момент: клиент должен сформировать некий ключ и отправить его серверу в base64. Так в стандарте (rfc6455) и написано прямым текстом "base64".
А дальше этот ключ на стороне сервера никто не(!) декодирует. Его используют прямо так - текстовой строкой. Более того, к этой строке добавляется GUID, причем в стандарте так и написано прямым текстом "guid", Который, внезапно, является тоже просто строкой(!), причем прямо захардкоженой. Вот эта строка: "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11", можете поискать ее в интернете - увидите, что я не вру, без того, чтобы читать весь стандарт.
Внимание, вопрос: почему в стандарте не написано "сгенерируйте текстовую строку из разрешенных символов? Почему не написано "к этой строке надо конкатенировать другую строку "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11"? Почему там требование ненужного base64 и ненужного guid?
Я отвечу - потому, что все делается на коленке болванами и торопыгами. Да, продуктивными болванами, но от этого не менее болванистыми (и более вредными). Буяк-буяк-и-в-продакшен, web 2.0, аджаааааайл, некогда думать надо делать, прыг-прыг-прыг.
Придумали сначала ключ, надо передать строкой, вот вам бейз64, сервер декодирует, добавляет уникальный гуид и использует. Ой, нет, а давайте не будем декодировать, нам и так хорошо. Ой, а еще и гуид пусть один и тот же будет, зачем его менять? А что там у нас в документе написано для клиента? А, не важно, некогда все приводить к единому знаменателю, юниттесты работают и ладно, некогда объяснять надо код сдавать.
Вот так base64 с гуидом и остались. Артефакты прошлой текучки. Эхо аджайла и разгильдяйства. Отголосок сломанного кривыми технологиями мозга (я намекаю на джаваскрипт).
Я такое могу про много что рассказать. Например, про обязательный для всех CORS, который бесполезен целиком и полностью и элементарнейшим образом обходится любым злоумышленником, при этом добавляя неплохой оверхед к передаче данных. И куче других веб-технологий.
Точно так же делаются всякие расты, из-за чего их и хейтят. Мы то знаем и помним, как правильно делать подобные вещи. А недоучкам всяким невдомек, что сначала надо думать и только тогда делать, ведь потом придется снова и снова переделывать.
Так вот, повторюсь - HTTP/3 такое же непродуманное ненужно. Для веб-страничек не нужен очередной велосипедный TCP, им и классического с головой хватает. А для веб-игрушек, аудио, видео и что еще там кто себе с низким временем отклика придумает, нужен обычный отлаженный стандартизированный прекрасно уже 16 лет как работающий RTP.
Зачем это гуглу? Наверное, снова хотят очередной невынимаемый зонд вставить.
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|3.59, Андрей (??), 13:20, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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«сгенерируйте текстовую строку из разрешенных символов?»
Про гуид всё же понятно он «гарантировано» уникальный
Если написать рожно что вы предлагаете, то имплементаторы налячкают своих горе генераторов
А тут используется готовый индустриальный подход, полностью специфицированный
более того его реализации есть под всё.
Насчет base64 хз
Возможно эти данные нужны именно строкой
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|2.35, Lex (??), 11:23, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Отголосок сломанного кривыми технологиями мозга (я намекаю на джаваскрипт)
Ругать жс за реализацию конкретной фичи в браузере - все равно, что ругать яйцо за курицу, которая его снесла.
Реализации штук типа вс в браузере «внезапно» кодятся на божественной сишечке. Т.е дело именно в криворуких сишных проггерах.
А ещё дело в том, что веб - штука вполне общедоступная. Хочешь - бери и делай. Вот некоторые и делают.
В то же время, у каждого из таких «дельцов» как ни странно, свои планы замыслы подходы и цели, а так же - видение будущего.
И нынешний веб - это продукт работы не одной конторы, а компромисс множества хотелок множества организаций, некоторые из которых друг другу противоречат
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|3.37, Урри (ok), 11:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ругать жс за реализацию конкретной фичи в браузере - все равно, что ругать яйцо за курицу, которая его снесла.
Нет, тут все существенно глубже.
Я по роду профессии много общаюсь с молодыми программистами. Так вот корреляция между тем, на чем они программируют (или учились программировать) и способностью связно и без грабель алгоритмизировать задачу очень четкая. И в этой корреляции джаваскрипт очень, очень плох.
Конечно же, бывают исключения (это сноска для троллей "что, все 100%? да ты дурак и значит врешь").
Лично я списываю это на то, что жс сильно нелогичный и плохо структурированный, постоянное его использование учит мозги программистов мыслить нелогично и плохо структурировано. Ну а общий подход "и так сойдет" (эрроры и ворнинги все равно никто в консоли не увидит, если специально не откроет) это все полирует и закрепляет.
И вот на выходе не программист, а гoвнoкодер, программистом по сути не являющийся. С, как это среди программистов принято, огромным самомнением.
> И нынешний веб - это продукт работы не одной конторы, а компромисс множества хотелок множества организаций, некоторые из которых друг другу противоречат
Ха-ха три раза. Что гугл захотел, то пропихнул. Раньше мс пропихивала. Остальные подтягиваются и делают как сказали. Ни вы, ни я, ни даже контора которую мы бы с вами откроем ничего в вебе не решит.
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|4.61, Онаним (?), 13:37, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Алгоритмизировать задачу? :D
Это уже ныне сеньор, не меньше. "Кодеры" нынешние же с алгоритмизацией вообще дружат слабо.
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|4.64, Random (??), 13:45, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Классика: "Нельзя научить программированию человека, оболваненного Бэйсиком"
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|4.66, Lex (??), 13:52, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Способность связно и без грабель алгоритмизировать приходит с опытом и обучением... большой текст свёрнут, показать
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|5.90, Урри (ok), 15:14, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В джаве все есть класс Так что да, профессиональная деформация Это, кстати, бо... большой текст свёрнут, показать
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|4.77, DildoZilla (?), 14:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если рыть дальше, то можно увидеть взаимозависимость ещё и с основным разговорным языком и грамотностью.
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|5.91, Урри (ok), 15:18, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если рыть дальше, то можно увидеть взаимозависимость ещё и с основным
> разговорным языком и грамотностью.
С разговорным языком это никак не связано, много уже было проведено опытов.
А грамотность скорее просто следствие уровня образованности и порядка.
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|2.39, Аноним (36), 11:51, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я вот в целом даже согласен, но даже тут неадекватности умудрилось вылезти места... большой текст свёрнут, показать
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|3.63, Урри (ok), 13:44, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Отвечу не совсем по порядку Это не имеет отношения к теме разговора Будет желан... большой текст свёрнут, показать
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|2.46, Ordu (ok), 12:25, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот так base64 с гуидом и остались. Артефакты прошлой текучки. Эхо аджайла и разгильдяйства.
И чё? Это приводит к каким-то неприятностям, или что?
> Так в стандарте (rfc6455) и написано прямым текстом "base64".
Ты точно стандарт читал?
Там смотри что:
> 1.3. Opening Handshake
> _This section is non-normative._
non-normative, да?
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|3.70, Урри (ok), 13:54, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И чё? Это приводит к каким-то неприятностям, или что?
Вот! Прекрасная иллюстрация моего комментария о говнокодерах, искалеченном мозге и невозможности им быть программистами.
> non-normative, да?
Дорогой Ordu, если ты не заметил, то каждый (каждый!) раздел стандарта rfc-6455 помечен плашкой "_This section is non-normative._". Это такая де-юре отметка старших умных дядей, что они эту фигню не одобряли и одобрять не собираются. Чтобы потом стыдно не было.
Де-факто (и де-юре) этот стандарт принят еще в 2011 году (с парой маленьких апдейтов, по сути ничего не меняющих), "спасибо" Гуглу. Все реализации webSockets ему следуют. И если ты сделаешь иначе, то твой код не будет общаться с браузерами и веб-серверами.
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|4.85, Ordu (ok), 15:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> И чё? Это приводит к каким-то неприятностям, или что?
> Вот! Прекрасная иллюстрация моего комментария о говнокодерах, искалеченном мозге и невозможности
> им быть программистами.
Отличный аргумент. Я люблю такие. Убеждают на все 100%. Остальные вопросы отпадают.
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|5.93, Урри (ok), 15:22, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отличный аргумент. Я люблю такие. Убеждают на все 100%. Остальные вопросы отпадают.
Ну еще бы не любил. Типичный (коих 95%) человек обязательно выберет способ избавиться от неприятных и/или непонятных аргументов путем концентрации на не относящееся к делу, но потенциально обидное.
Это был комментарий не для тебя, а для других. А ты проходи мимо, не порти себе нервы, эффект Даннинга-Крюгера не спит.
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|6.95, Ordu (ok), 15:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Отличный аргумент. Я люблю такие. Убеждают на все 100%. Остальные вопросы отпадают.
> Ну еще бы не любил. Типичный (коих 95%) человек обязательно выберет способ
> избавиться от неприятных и/или непонятных аргументов путем концентрации на не относящееся
> к делу, но потенциально обидное.
Ты льстишь себе. Ты можешь на говно изойтись тут и меня не обидеть. У тебя просто интеллекта не хватит. На самом деле ни у кого на опеннете не хватит интеллекта меня обидеть, потому оно даже потенциально не обидное. А вот ad hominem в качестве аргумента, и ноль технической аргументации -- это уже диагноз.
> Это был комментарий не для тебя, а для других.
Да-да, оправдывайся теперь.
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|7.100, Урри (ok), 15:48, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся техническая аргументация была в первом комментарии. Не моя проблема, что твой сверхинтеллект не смог ее осилить а смог только выдавить из себя "ну работает же, не вижу проблемы".
Ну да, не видишь, о чем и речь.
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|8.101, Ordu (ok), 15:57, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пфф Ты вопроса моего не заметил Просто так языком болтал Старайся сильнее -... текст свёрнут, показать
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|9.103, Урри (ok), 16:20, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем мне тебя оскорблять и доказывать совершенно очевидные вещи Ты еще попроси... текст свёрнут, показать
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|10.113, Ordu (ok), 17:21, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем ты здесь занимаешься интересно Если не тем и не этим, то чем Ты же выше ... текст свёрнут, показать
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|2.74, Аноним (80), 14:14, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написано Читаем внимательно For this header field, the server has to take the ... большой текст свёрнут, показать
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|3.96, Урри (ok), 15:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте, пока у вас не вышло Вы не смогли осилить мой комментарий, правда Я... большой текст свёрнут, показать
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|4.111, Аноним (80), 17:19, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-порядку --- Почему не написано к этой строке надо конкатенировать другую с... большой текст свёрнут, показать
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|5.117, Урри (ok), 17:36, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мда. Сплошнолй фейспалм. Ordu выше и то умнее выступил.
Что я могу на все это ответить? Только одно: "Прекрасная иллюстрация #2 озвученного в первом комментарии тезиса. Даже более красноречивая, чем #1".
Очередной эффект Даннинга-Крюгера.
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|6.119, Аноним (80), 17:49, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот Васе и нечего по-сути ответить, по спецификации.
Вася не умеет внимательно читать и, тем более, понимать спецификации.
Вась, признавайся, эникейщиком работаешь али в отделе кадров засидаешь.
Твой технический и экспертный уровень понятен. Он... сколько таких "Вась-экспертов" с opennet.
На джуниора не тянешь. Проходи повышение квалификации, может я тебя к себе может возьму.
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|2.94, Ilya Indigo (ok), 15:25, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> WebSockets. Очевидно, нужная вещь. Работающая. Полезная.
Никогда не понимал, зачем использовать это трудно-реализуемое дерьмо, если есть простой и нативный (для HTTP протокола), SSE, который в тандеме с redis отлично работает!?
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|4.107, Ilya Indigo (ok), 16:48, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не знал о таком.
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Server-sent_events/Using_server-
Не удивительно. Google так любит кукарекать о своих монструозных и ненужных поделках, таких как websockets, AngularJS, docker, kubernates и прочих или вообще ненужных или нужных только узкому круку специалистов, занимающимися облаками, но они про них кукарекают молодым специалистам, но ни слова не говорят о самые обычном и нативном, таком как SSE, redis, systemd (capibilities).
Год назад передавал свой web-проект молодому разработчику, который нишиша не знает о linux, о том как настраивать nginx и php-fpm, уже молчу про то чтобы создавать и настраивать systemd-юниты, но он знает про docker и как устанавливать nginx и php из докера!
На вопрос, на хрена тебе сдался докер!? Он отвечает, что это удобно надёжно и безопасно...
На мой комментарий о том, что всё что делает докер можно сделать и использую capibillities в systemd, и это будет и удобнее и надёжнее, он говорит про них он не знает для него это слишком сложно, меня учили так и мне сказали что это надёжно и безопасно...
И как я и ожидал, у него хорошенько подгорело, когда он узнал что в проекте используется ещё и redis...
Ведь для redis нужен отдельный контейнер и настроить взаимодействие между этими контейнерами выставив привелегии и общие файлы... И самое умное что он сделал это спросил, а нельзя ли УБРАТЬ redis из проекта. XD XD XD
В общем такие гугловые специалисты растут....
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|5.118, Урри (ok), 17:39, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну тот проект я уже давно сдал, а за информацию спасибо. Почитаю и если придут с похожей задачей возможно попробую предложить.
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|3.71, Аноним (71), 13:58, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не был он лучшим. Там ни аблока нормального не было, ни дополнений. Зато был свой электрон встроенный.
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|1.33, Аноним (34), 11:17, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Код компонентов для поддержки HTTP/3 и QUIC написан на языке Rust.
А тут возникали, что типа раст не нужен.
А скоро в ядро поддержку QUIC завезут?
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|2.41, Аноним (41), 12:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну там поддержку раста уже анонсировали
так что скоро достаточно будет в манифесте ядра прописать neqo - и считай готово!)
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|2.86, Аноним (81), 15:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> раст не нужен.
У FF, которого растаманы покусали, всего 1% рынка, так что - да, не нужен оказался. А про QUIC сам Гугл уже высказался, что это была ошибка, ничего хорошего на практике не получилось.
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|1.47, Аноним (48), 12:49, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понял что HTTP2 провалился как замена HTTP1.1 ? Ну раз до его полноценного внедрения дело не дошло и его уже пришлось заменять новым протоколом?
Хоть в этом есть и плюс, что выкидывают неудачные технологии, но минус в том что выкидывают и рабочие старые, в то время как новые оказывается вот таким вот мусором
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|2.57, timur.davletshin (ok), 13:14, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть не в этом. Когда придумывали http/2, большая часть народу сидела через надежный кабель, позволявший вместо http pipelining времён http/1 мультиплексировать загрузку нескольких элементов внутри одного TCP соединения. А сейчас 2/3 оконечных устройств сидят через корявую wifi или через 3/4/5G и потеря одного TCP пакета ведёт к тормозам всего мультиплексированного потока...
... решили, что вернёмся во времена http/1 с множеством отдельных соединений. Только завернули это поверх UDP, т.к. он реально большую скорость на вафле даёт из-за меньшего оверхеда при передаче через беспроводной (не обязательно вафля) фрейм. Беда только в том, что контроль потока теперь не на ядре лежит, а в пространстве пользователя. Да и лично у меня после включения HTTP/3 кол-во соединений подскочило на 50%!!!
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|2.68, Random (??), 13:53, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На корпоративном NextCloud пришлось сразу отключить HTTP/2 из-за сильных тормозов.
Не исключено, что проблема на самом деле в корпоративных же файрволах.
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|3.87, Аноним (81), 15:04, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отключить HTTP/2 из-за сильных тормозов
Гугл уже давно именно про это и говорил, что ошиблись, вводя новый стандарт.
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|3.82, Аноним (71), 14:55, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде нормально производительный http3 клиент не на расте до сих пор только у МС, пока не появится нормальной реализации им только полторы корпы и будут пользоваться. И если 3 проседает на воздушном соединении как и 2, то он вообще не упал пользователям, а сервера пусть используют что хотят для общения между собой (это всё же сокращение трафика и задержек, процентов на 5-15 может). Зачем в браузеры эту гадость тянуть?
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|1.60, Аноним (60), 13:37, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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вы ребят в прошлом веке остались со своими "тисипи это наше все, да нееету выигрыша от удп".
пройдет пару лет, поймете, что были неправы, вернитесь в этот тред, извинитесь за эти минусы.
сейчас связь иная, не предназначены тайминги тисипи для скоростного мобильного интернета. ну никак.
так что давите минус, фактически оценивая сами себя, мне даже забавно это печатать щас
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|2.73, ZyklonB (?), 14:04, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>скоростной мобильный интернет
Сегодняшних скоростей хватит всем за глаза и за уши. Уродовать сетевой стек ради нетфликс-унтерменшей с их 4к на мобилках?
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|2.79, petrg (ok), 14:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В треды не возвращаются <мрачная музыка>...
Выше уже написано в чём проблемы и зачем этот протокол захотели.
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|2.84, Аноним (71), 15:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это пока не начинают приходить пакеты из будущего (что сплошь и рядом), тогда ты начинаешь ценить тцп. Да и к потерям как я посмотрю тцп куда устойчивее.
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|2.102, Аноним (75), 16:08, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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5g обещает сверхмалые пинги. Wi-Fi AC даёт их уже на частоте 5 ГГц.
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|3.116, Аноним (115), 17:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь о пингах до оператора. Дальше пакет может улетать очень далеко и на долго. И здесь никаких перспектив, ибо скорость света ограничена, и количество промежуточных узлов, вносящх задержку, сильно не уменьшится ввиду привязке структуры сети к геополитике.
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|4.124, Аноним (75), 18:13, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы знаете хоть одну пару мест мире пинги между которыми больше 250 мс? 250 мс это четверть секунды, за четверть секунды к Вам прилетит потерянный фрагмент. Кстати TCP не прерывает приём данных из за потерь, просто он временно не сможет создать непрерывный поток и отдать его приложению. Но он всё ещё скачивает данные пока буфер не забъётся.
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|1.105, user90 (?), 16:33, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Честно говоря, абсолютно не интересно, чо там в бетах Фокса. Скорее такое надо оформлять в виде сводок "в очередной раз похерено вот то и вот это", но новостями это быть не может))
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|1.106, th3m3 (ok), 16:48, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что на счёт борьбы с цензурой в сети? Поможет сделать так, чтобы провайдеры меньше лезли в трафик пользователей?
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|2.109, Аноним (81), 16:55, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не поможет... В Штатах тебя сдадут анбешникам твои же родственники.
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|3.112, th3m3 (ok), 17:21, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, не поможет... В Штатах тебя сдадут анбешникам твои же родственники.
Наркоман? Вопрос бы про цензуру в сети, про провайдеров которые лезут в трафик пользователей. Не было речи про что-то незаконное.
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|4.122, Аноним (81), 17:55, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в Штатах никогда твой трафик не был секретом у провов. И не будет секретом.
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|1.125, rvs2016 (ok), 18:53, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это что - новый протокол управления передачей?
TCP - на свалку истории?
Теперь надо будет ваять туннели через http/3?
Всем сервисам теперь надо добавлять функциональность over HTTP/3 поди?
ssh over http/3
smtp over http/3
ну и всё остальное...
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