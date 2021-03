В ночных и бета сборках Firefox включена по умолчанию поддержка HTTP/3

2.30 , Онаним ( ? ), 10:28, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот знаете...

Не могу не согласиться.

«сгенерируйте текстовую строку из разрешенных символов?» Про гуид всё же понятно он «гарантировано» уникальный Если написать рожно что вы предлагаете, то имплементаторы налячкают своих горе генераторов А тут используется готовый индустриальный подход, полностью специфицированный

более того его реализации есть под всё. Насчет base64 хз

Возможно эти данные нужны именно строкой

> Отголосок сломанного кривыми технологиями мозга (я намекаю на джаваскрипт) Ругать жс за реализацию конкретной фичи в браузере - все равно, что ругать яйцо за курицу, которая его снесла. Реализации штук типа вс в браузере «внезапно» кодятся на божественной сишечке. Т.е дело именно в криворуких сишных проггерах. А ещё дело в том, что веб - штука вполне общедоступная. Хочешь - бери и делай. Вот некоторые и делают.

В то же время, у каждого из таких «дельцов» как ни странно, свои планы замыслы подходы и цели, а так же - видение будущего.

И нынешний веб - это продукт работы не одной конторы, а компромисс множества хотелок множества организаций, некоторые из которых друг другу противоречат

> Ругать жс за реализацию конкретной фичи в браузере - все равно, что ругать яйцо за курицу, которая его снесла. Нет, тут все существенно глубже.

Я по роду профессии много общаюсь с молодыми программистами. Так вот корреляция между тем, на чем они программируют (или учились программировать) и способностью связно и без грабель алгоритмизировать задачу очень четкая. И в этой корреляции джаваскрипт очень, очень плох.

Конечно же, бывают исключения (это сноска для троллей "что, все 100%? да ты дурак и значит врешь"). Лично я списываю это на то, что жс сильно нелогичный и плохо структурированный, постоянное его использование учит мозги программистов мыслить нелогично и плохо структурировано. Ну а общий подход "и так сойдет" (эрроры и ворнинги все равно никто в консоли не увидит, если специально не откроет) это все полирует и закрепляет. И вот на выходе не программист, а гoвнoкодер, программистом по сути не являющийся. С, как это среди программистов принято, огромным самомнением. > И нынешний веб - это продукт работы не одной конторы, а компромисс множества хотелок множества организаций, некоторые из которых друг другу противоречат Ха-ха три раза. Что гугл захотел, то пропихнул. Раньше мс пропихивала. Остальные подтягиваются и делают как сказали. Ни вы, ни я, ни даже контора которую мы бы с вами откроем ничего в вебе не решит.

4.61 , Онаним ( ? ), 13:37, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Алгоритмизировать задачу? :D

Это уже ныне сеньор, не меньше. "Кодеры" нынешние же с алгоритмизацией вообще дружат слабо.

4.64 , Random ( ?? ), 13:45, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Классика: "Нельзя научить программированию человека, оболваненного Бэйсиком"

Классика: "Нельзя научить программированию человека, оболваненного Бэйсиком"

Способность связно и без грабель алгоритмизировать приходит с опытом и обучением...

В джаве все есть класс Так что да, профессиональная деформация Это, кстати, бо...

А если рыть дальше, то можно увидеть взаимозависимость ещё и с основным разговорным языком и грамотностью.

5.91 , Урри ( ok ), 15:18, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если рыть дальше, то можно увидеть взаимозависимость ещё и с основным

> разговорным языком и грамотностью. С разговорным языком это никак не связано, много уже было проведено опытов.

А грамотность скорее просто следствие уровня образованности и порядка.

Я вот в целом даже согласен, но даже тут неадекватности умудрилось вылезти места...

Отвечу не совсем по порядку Это не имеет отношения к теме разговора Будет желан...

> Вот так base64 с гуидом и остались. Артефакты прошлой текучки. Эхо аджайла и разгильдяйства. И чё? Это приводит к каким-то неприятностям, или что? > Так в стандарте (rfc6455) и написано прямым текстом "base64". Ты точно стандарт читал? Там смотри что: > 1.3. Opening Handshake

> _This section is non-normative._ non-normative, да?

3.70 , Урри ( ok ), 13:54, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И чё? Это приводит к каким-то неприятностям, или что? Вот! Прекрасная иллюстрация моего комментария о говнокодерах, искалеченном мозге и невозможности им быть программистами.

> non-normative, да? Дорогой Ordu, если ты не заметил, то каждый (каждый!) раздел стандарта rfc-6455 помечен плашкой "_This section is non-normative._". Это такая де-юре отметка старших умных дядей, что они эту фигню не одобряли и одобрять не собираются. Чтобы потом стыдно не было. Де-факто (и де-юре) этот стандарт принят еще в 2011 году (с парой маленьких апдейтов, по сути ничего не меняющих), "спасибо" Гуглу. Все реализации webSockets ему следуют. И если ты сделаешь иначе, то твой код не будет общаться с браузерами и веб-серверами.

4.85 , Ordu ( ok ), 15:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> И чё? Это приводит к каким-то неприятностям, или что?

> Вот! Прекрасная иллюстрация моего комментария о говнокодерах, искалеченном мозге и невозможности

> им быть программистами. Отличный аргумент. Я люблю такие. Убеждают на все 100%. Остальные вопросы отпадают.

> Отличный аргумент. Я люблю такие. Убеждают на все 100%. Остальные вопросы отпадают. Ну еще бы не любил. Типичный (коих 95%) человек обязательно выберет способ избавиться от неприятных и/или непонятных аргументов путем концентрации на не относящееся к делу, но потенциально обидное. Это был комментарий не для тебя, а для других. А ты проходи мимо, не порти себе нервы, эффект Даннинга-Крюгера не спит.

6.95 , Ordu ( ok ), 15:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Отличный аргумент. Я люблю такие. Убеждают на все 100%. Остальные вопросы отпадают.

> Ну еще бы не любил. Типичный (коих 95%) человек обязательно выберет способ

> избавиться от неприятных и/или непонятных аргументов путем концентрации на не относящееся

> к делу, но потенциально обидное. Ты льстишь себе. Ты можешь на говно изойтись тут и меня не обидеть. У тебя просто интеллекта не хватит. На самом деле ни у кого на опеннете не хватит интеллекта меня обидеть, потому оно даже потенциально не обидное. А вот ad hominem в качестве аргумента, и ноль технической аргументации -- это уже диагноз. > Это был комментарий не для тебя, а для других. Да-да, оправдывайся теперь.

Вся техническая аргументация была в первом комментарии. Не моя проблема, что твой сверхинтеллект не смог ее осилить а смог только выдавить из себя "ну работает же, не вижу проблемы". Ну да, не видишь, о чем и речь.

Пфф Ты вопроса моего не заметил Просто так языком болтал Старайся сильнее -...

Зачем мне тебя оскорблять и доказывать совершенно очевидные вещи Ты еще попроси...

А чем ты здесь занимаешься интересно Если не тем и не этим, то чем Ты же выше ...

6.119 , Аноним ( 80 ), 17:49, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну вот Васе и нечего по-сути ответить, по спецификации.

Вася не умеет внимательно читать и, тем более, понимать спецификации. Вась, признавайся, эникейщиком работаешь али в отделе кадров засидаешь. Твой технический и экспертный уровень понятен. Он... сколько таких "Вась-экспертов" с opennet. На джуниора не тянешь. Проходи повышение квалификации, может я тебя к себе может возьму.

> WebSockets. Очевидно, нужная вещь. Работающая. Полезная. Никогда не понимал, зачем использовать это трудно-реализуемое дерьмо, если есть простой и нативный (для HTTP протокола), SSE, который в тандеме с redis отлично работает!?

3.98 , Урри ( ok ), 15:41, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знал о таком.

4.107 , Ilya Indigo ( ok ), 16:48, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Не знал о таком. https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Server-sent_events/Using_server-

Не удивительно. Google так любит кукарекать о своих монструозных и ненужных поделках, таких как websockets, AngularJS, docker, kubernates и прочих или вообще ненужных или нужных только узкому круку специалистов, занимающимися облаками, но они про них кукарекают молодым специалистам, но ни слова не говорят о самые обычном и нативном, таком как SSE, redis, systemd (capibilities). Год назад передавал свой web-проект молодому разработчику, который нишиша не знает о linux, о том как настраивать nginx и php-fpm, уже молчу про то чтобы создавать и настраивать systemd-юниты, но он знает про docker и как устанавливать nginx и php из докера!

На вопрос, на хрена тебе сдался докер!? Он отвечает, что это удобно надёжно и безопасно...

На мой комментарий о том, что всё что делает докер можно сделать и использую capibillities в systemd, и это будет и удобнее и надёжнее, он говорит про них он не знает для него это слишком сложно, меня учили так и мне сказали что это надёжно и безопасно...

И как я и ожидал, у него хорошенько подгорело, когда он узнал что в проекте используется ещё и redis...

Ведь для redis нужен отдельный контейнер и настроить взаимодействие между этими контейнерами выставив привелегии и общие файлы... И самое умное что он сделал это спросил, а нельзя ли УБРАТЬ redis из проекта. XD XD XD

В общем такие гугловые специалисты растут....

Ну тот проект я уже давно сдал, а за информацию спасибо. Почитаю и если придут с похожей задачей возможно попробую предложить.