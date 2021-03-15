Из Firefox намерены убрать компактный режим отображения панелей

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|2.13, Леголас (ok), 20:44, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сейчас веб и есть поле боя,так что взгляд из амбразуры это нормально.
угу, и оружие твоё -- Developer Tools (:
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|1.5, alcortazzo (ok), 20:34, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+29 +/–
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Мда... Я один из тех, кто на всех машинах, как раз, включал имеено этот режим, так как он занимал меньше места, не теряя в функционале. После proton обновления, во вкладке мешал логотип включенного во владке медиа, я думал они пофиксят - они же просто решили убрать компактный режим... Спрашивается, накой этот протон тогда нужОн?
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|1.10, Аноним (10), 20:41, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Такое ощущение, что Mozilla делает всё чтобы оттолкнуть оставшихся пользователей. Гонится за привлечение мнимой средней массы, а лишается старых приверженцев. Хотя закат наступил, после убивания XUL. В дополнениях была сила Firefox, а сейчас ни рыба ни мясо, пытается угнаться за Chrome и привлечь новых пользователей, но лишь подталкивает к уходу оставшихся.
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|2.66, SR_team (ok), 23:06, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справидливости ради - TST все еще можно завести, хоть и приходится мудохаться с about:config и редактированием файлов. Однако он все еще лучше всего реализуется через расширения в FF
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|1.15, Аноним (15), 20:50, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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лять, они дЭбилы что ли ?
первая настройка после установки лисы - компактный режим
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|3.84, Аноним (84), 23:43, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут был нормальный ресурс по открытому ПО и ИТшным темам. Откуда и зачем вы сюда лезите?!
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|4.87, vz_2 (?), 23:54, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не мы такие, это мозилла такая, убивает оставшийся ещё живой полутруп нормального браузера.
RIP Могилла Ашкуащч (да именно Ашкуащч, хотя чуваши тут не причём ;)
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|1.18, Аноним (-), 20:54, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Походу мозилла всерьез решила у себя пользователей убрать, наступая на мозоли сначала одним потом другим.
...а когда они отдавили мозоль вам, уже и не осталось никого кто мог бы быть против...
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|2.91, Аноним (90), 00:09, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> решила у себя пользователей убрать
до нуля? и так ~1% занимает.
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|1.19, Аноним (19), 20:54, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и настала пора валить на Falcon, одно только отсутствие NoScript и чего-то вроде Vimium удерживает на LibreWolf
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|2.42, Аноним (42), 21:35, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так валите на унгооглед-хрениум, как это сделал я. Телеметрию я не обнаружил(сниффаю трафик иногда), плагины из хромостора, или ещё лучше - сразу из сырцов устанавливаем. Как по мне - идеальный браузырь.
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|1.20, Аноним (17), 20:58, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> [Утверждение 1:] люди, которые меняет настройки, часто отключают передачу телеметрии
Максим, а не поделитесь ли статистикой? На основании чего взята характеристика "часто"?
> [Утверждение 2:] те же кто отправляет телеметрию в большинстве случаев используют настройки по умолчанию
Из второго ну вообще никак не следует первое.
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|2.52, Аноним (52), 22:12, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да все просто: юзер или знает что такое настройки и меняет их или не знает что это такое
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|2.65, Аноним (65), 22:59, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если пользователь полез перебирать настройки, то, если он в здравом уме, увидев кнопку с включенной отправкой телеметрии он её непременно отключит и возмутится, какого лешего она вообще включена по умолчанию в браузере, который преподносит себя как заботящийся о конфиденциальности.
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|3.74, Аноним (17), 23:25, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если пользователь в здравом уме, то файрфоксом он пользоваться попросту не будет. А потому остаются пользователи не совсем в здравом уме, которые, перебирая настройки, увидят телеметрию и оставят ее включенной со словами:
> Аноним (124), 13:38, 04/03/2021
>
> В Firefox телеметрия собирает данные о БРАУЗЕРЕ (о том как он работает) и о железе.
> В Chrome телеметрия собирает данные о ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ.
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|1.22, Аноним (22), 21:03, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>оставив лишь нормальный режим и режим для сенсорных экранов.
Так а зачем нормальный режим оставили? Оставьте только для сенсорных экранов.
А то по статистике выходит что 88% юзеров перешли на хром из-за того что вы выпиливаете полезные удобные вещи, а 12% ещё не перешли. А так если б оставили только сенсорный режим, то и у этих 12% не было бы вопросов каким браузером пользоваться.
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|2.40, vz_2 (?), 21:31, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как они классно уничтожили мобильный Firefox, прям классика Даннинга-Крюгера!
Люблю Вас мозилловцы, так держать! Вы Боги!
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|3.67, анонон (?), 23:07, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мобильный как раз пока жив за счёт поддержки 90% расширений. У хромов с этим совсем грустно. Только яндекс с миллиардов зондов и полу брошенный Kiwi.
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|1.24, Аноним (24), 21:06, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Не понимаю. Этот компактный режим им карман жмет что ли?.. Какой-то % этим пользуется, и пусть пользуются дальше. Или обновления ради обновлений уже пошли?..
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|1.26, vz_2 (?), 21:06, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Отмечается, что переключатель компактного режима довольно трудно найти в настройках и, по мнению разработчиков, этим режимом мало кто пользуется
А..., не встать.
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|1.27, Аноним (22), 21:06, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Может вместо того чтобы УДАЛИТЬ компактный режима, наоборот включить его ПО-УМОЛЧАНИЮ? И тогда тадам! 93,3% будут пользоваться именно им.
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|2.33, vz_2 (?), 21:11, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мозгов нет, одна попса у них. Ещё по плану сделают гигантскими элементы меню закладок, пока у них оформление системное, 89 релиз будет последним.
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|1.28, Аноним (22), 21:08, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я не пользуюсь этим режимом потому что из названия не особо понятно что это. Если бы знал, то разумеется бы включил. Не люблю платить за "воздух"/
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|1.31, Аноним (22), 21:09, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я так понял такими мерами мозила заставляет всех нас включить телеметрию.
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|1.35, vz_2 (?), 21:15, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормальным дистрособирателям нужно будет патчить этот протон, чтоб хоть как-то браузером пользоваться, естественно, убрав торговую марку, как делал когда-то дебиан.
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|1.37, Аноним (-), 21:25, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы, ребята, не знаете с кем имеете дело! Mozilla прекрасно понимает, что этим режимом пользуется очень много людей. Иначе на что телеметрия?
Это одна из проверочных обнов, мол "такие-ли же у нас терпилы, как пользователи Chrome, Edge, Opera...". Если ответ будет положительный, то... да забейте уже на этот Веб, пойдёмте в Gemini все под ручку!
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|1.38, Annoynymous (ok), 21:29, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> (в новом оформлении панель станет тоньше, чем сейчас в нормальном режиме
Ну если так, то пусть будет.
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|1.43, Аноним (43), 21:37, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала запилили какую-то ерунду без спроса, а теперь спросили пользоватлеей оказалось, что пользуеться 3% и выпилили. А что мешает сначала спрашивать, а потом делать?
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|1.44, Аноним (42), 21:38, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> что люди, которые меняет настройки, часто отключают передачу телеметрии
Аффтар, ты реально в этом уверен?
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|2.59, Ilya Indigo (ok), 22:43, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> что люди, которые меняет настройки, часто отключают передачу телеметрии
> Аффтар, ты реально в этом уверен
Это первое что я делаю, когда устанавливаю кому-то браузер.
Потом только устанавливаю uBlock Origin и настраиваю его (ставлю все галочки в разделе Приватность).
Это у меня стандартная настройка браузера, который я даже не настраиваю кому-либо.
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|1.45, Аноним (45), 21:44, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Эту нашу фичу сложно найти, поэтому ей никто не пользуется. А знаете что, давайте ~~сделаем её обнаруживаемой~~ выпилим её нафиг! Логично? Логично.
[лавров.mkv]
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|1.46, Аноним (46), 21:45, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое время форкануть! Приятно видеть пополнение в семье Seamonkey и Palemoon.
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|1.47, Аноним (47), 21:47, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Где изменения на картинке ума не приложу, всегда вроде так и было. Или вовсе можно свернуть любую панельку как в Симанки. Ткните мордочкой, а то не вижу.(
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|1.48, Аноним (48), 21:54, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю флешмоб. Создаем чистый профиль браузера, включаем компактный режим и телеметрию. Покажем мозилле как нас много!
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|2.51, Аноним (-), 22:06, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Настрой разворот виртуалки с пустым профилем в цикле. Вас будет легион.
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|1.50, Аноним (50), 21:57, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Отмечается, что переключатель компактного режима довольно трудно найти в настройках и, по мнению разработчиков, этим режимом мало кто пользуется"
Ну, под эту "лавочку" можно так и всё что открывает переключатель снести, всю кастомизацию, чисто потому что "трудно найти" и "мало кто пользуется".
И что это за скулёж, что юзверь отключает телеметрию, на мурзилу как раз гик и идёт, потому что она более кастомизируема, а хомяк сёрно на хромом тусует, дичь какая-то вопщем, пришивают бороду и звезду в лапти обувают?!
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|1.53, Аноним (50), 22:13, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По данным Mozilla 93.3% пользователей используют экраны с вертикальным разрешением 768 пикселей и выше, поэтому решено использовать 768 пикселей в качестве минимальной высоты для оптимизации...
...навигация на ноутбуках с небольшими широкоформатными экранами напоминает вид из амбразуры.
А лучше бы запилили экономию места как в убунту с юнити было в браузере (и не только), когда заголовок при наведении на него становился панелькой с менюхами, как раз целый ряд экономился
[речь о show the menus for a window -> in the window's title bar https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2014/02/unity-integrated-menus. https://www.youtube.com/watch?v=teAFgtHWDso ]
и не надо было бы заужать верхнюю панель, но нет, они планируют нагородить какую-то дичь!
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|1.55, Аноним (55), 22:26, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>переключатель компактного режима довольно трудно найти в настройках
подтверждаю, не нашел
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|2.57, Аноним (55), 22:34, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ха, нашел таки, неудивительно, что мало пользются, на средних и больших экранах выпадает из поля зрения...
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|1.56, омоним (?), 22:29, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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2030 год, проект Mozilla/Quark.
В 1000 раз меньше настроек. Но 6 ароматов и три цвета.
Лично я пользуюсь странным зелёным.
В Mozilla/Gluon обещают добавить бесцветность.
А вы до сих пор в 2021?
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|2.83, Последний из могикан (?), 23:42, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 2030 настроек вообще не будет.Летающая веб камера над вашей головой определит какие вам сейчас надо настройки,что больше всего вам надо сейчас в интернете и по wifi передаст это браузеру,так что вы не из 2030.
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|2.85, vz_2 (?), 23:46, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- Ты видишь нормальный браузер в 2021 ?
- Нет.
- И я не вижу. Вон он(,) есть!
- Уже сожрали, значит всё-таки нет.
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|1.58, Ilya Indigo (ok), 22:37, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Персонализация... -> Значки -> Компактные
Я даже не подозревал об этом меня, так глубоко запрятали...
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|1.60, Dzen Python (ok), 22:45, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пользователи: "Мозилла, выкинь нахрен всех этих ржавых и дезигнеров, возьми в штат нормальных кодеров-плюсовиков и js-еров. У тебя движок скоро даже шерстяной по фичам и веб-поддержке перегонит!"
Мозилла: "Та-а-а-а-ак. А теперь мы убираем дополнительные настройки компактного режима...а потом пойдем делать политическую левую лгбтэшную пуш-рекламу для поддержания тоталирантной повесточки..."
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|1.62, Аноним (62), 22:53, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> люди, которые меняет настройки, часто отключают передачу телеметрии и выпадают из статистики
Ну, так, и сами себе олени. Хотят, чтобы их мнение учитывалось, пускай отправляют телеметрию. Не хотят, так чё ныть-то, теперь? Сами сказали, что ваше мнение не надо принимать в расчёт.
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|1.63, клавиатур (?), 22:55, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне кажется, что гулаг втихаря приплачивает мурзилле, чтобы она методично самоубивалась. Хром стал вторым ишаком, т.е. поимели мы тот же кукан, только вид сбоку.
С хрома сполз на брейв(какой-то он весь криптовалютный) и на пока еще живую мурзиллу, перешел на дакдакгоу. Дакдакгоу стал хорошо выводить поисковые результаты. Лет 3-5 назад как-то он мне не зашел. Открыл второй ящик на tutanota. РКН разбанил ее. Для мыла хостинга бесплатного не нашел больше достойного. Мобила пока еще доживает, следущая уже точно будет без гулагосервисов. Сосамба гулаг.
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|2.79, vz_2 (?), 23:35, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> tutanota
в ростелекоме всё также через vpn
> duckduckgo
уже давно норм
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|2.92, fc (??), 00:13, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мобила без гугла сервисов, ха. Я тут подумываю отвязаться от мобильного номера вообще :) но пока тока мысли, собирусь с силами и как бахну )))
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|1.64, Аноним (64), 22:56, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, какая жЭсть, только компактным интерфейсом и пользуюсь. Кстати, после очередного обновления реклама в адресной строке игнорит настройки в эбаут:конфиге. Это фича или я такой везучий?
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|1.69, Аноним (69), 23:09, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С такой логикой легко сделать вывод, что Firefox мало кто пользуется, поэтому его уже давно пора на свалку.
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|1.70, user90 (?), 23:11, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> компактный режим отображения панелей (меню "гамбургер" в панели -> Customize -> Density -> Compact)
У меня и этого нет, панель меню по F10. Вряд ли буду обновлять версию..
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|1.71, Дон Ягон (ok), 23:12, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какое вопиющее вредительство. Мозилла просто старается сделать из некогда крутого браузера абсолютное говно.
И "компактный" режим мне приходилось делать ещё компактнее через userChrome.css, ибо он всё равно крупноват, а тут такое.
Почему в мозилле такие самодуры?
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|2.72, user90 (?), 23:19, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мозилла просто старается сделать из некогда крутого браузера абсолютное говно.
И преуспевает в этом!
Это стало ясно еще тогда, когда похерили maff.
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|3.76, Аноним (76), 23:28, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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maff похерили разработчики расширений. Видимо, он не нужен. Был бы нужен - уже было бы расширение.
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|4.78, user90 (?), 23:34, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я помню, расширением оно не было, а было опцией "Сохранить как".
И вообще аддоноклепатели тут не при делах - формат продвигала сама Мозилла. А без продвижения каждый лепит что хочет, ну или теперешний дерьмовый вариант, буэ.
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|1.73, InuYasha (??), 23:20, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Была бы у Могиллы цель забота о юзабилити - провели бы опрос в три клика, а не "у кого включена дилдометрия - тех и берём в расчёт". В конце-концов, в конце опросника с более конкретными вопросами всегда можно воткнуть опцию "анонимно отправить мои настройки".
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|1.75, Аноним (76), 23:26, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Картинку было бы неплохо заменить на анимацию до/после. APNG даже в хромых теперь есть.
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|1.77, Аноним (77), 23:32, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Убрать меню "гамбургер" ????
Серьёзно? Неужели протрезвели? Неужели ещё остались люди с нормальным мозгом? Прямо зауважаю если так сделают и может даже буду пользовать.
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|1.82, Аноним (82), 23:42, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>не смотря на то что переключатель компактного режима довольно трудно найти в настройках и, и вопреки усилиям разработчиков, есть те кто этим режимом пользуется
fixed
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|1.89, Аноним (89), 23:57, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отмечается, что переключатель компактного режима довольно трудно найти в настройках и, по мнению разработчиков, этим режимом мало кто пользуется
Какое же идиотское обоснование! Благодаря этой новости узнал про такой режим - это реально круто. Что мешает просто поставить его по дефолту или хотя бы сделать так, чтобы его было проще найти. Зачем убирать то, что работает и никому не мешает??
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|2.95, Аноним (95), 00:19, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он что-то кривовато рендерит, эти 3 пикселя сэкономленных выглядят как пустая белая полоса. Сломать и удалить это стандартная практика, будет считаться за "починили".
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|1.94, Аноним (93), 00:18, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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только пусть попробуют убрать компактный режим!
мудаки совсем чтоле? кому этот жир на пол дисплея нужен???
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|1.98, Аноним (98), 00:28, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная новость! Как же я люблю, когда мазилка за меня решает, что мне надо, а что - нет! Горите в аду, кретины безмозглые.
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|1.99, Аноним (93), 00:31, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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теперь однозначно только ungoogled-chromium остается, жирный фурифакс идет лесом.
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