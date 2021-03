Из Firefox намерены убрать компактный режим отображения панелей

По данным Mozilla 93.3% пользователей используют экраны с вертикальным разрешением 768 пикселей и выше, поэтому решено использовать 768 пикселей в качестве минимальной высоты для оптимизации...

...навигация на ноутбуках с небольшими широкоформатными экранами напоминает вид из амбразуры. А лучше бы запилили экономию места как в убунту с юнити было в браузере (и не только), когда заголовок при наведении на него становился панелькой с менюхами, как раз целый ряд экономился

[речь о show the menus for a window -> in the window's title bar https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2014/02/unity-integrated-menus. https://www.youtube.com/watch?v=teAFgtHWDso ]

и не надо было бы заужать верхнюю панель, но нет, они планируют нагородить какую-то дичь!