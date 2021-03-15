Из Firefox намерены убрать компактный режим отображения панелей

В ходе проводимой в рамках проекта Proton модернизации оформления разработчики из компании Mozilla планируют удалить из настроек интерфейса компактный режим отображения панелей (меню "гамбургер" в панели -> Customize -> Density -> Compact), оставив лишь нормальный режим и режим для сенсорных экранов. В компактном режиме используются кнопки меньшего размера и убираются лишние пустоты вокруг элементов панелей и области вкладок для высвобождения дополнительного вертикального пространства для контента.

В качеств причины упоминается желание упростить интерфейс и предложить оформление, которое бы подходило большинству пользователей. Отмечается, что переключатель компактного режима довольно трудно найти в настройках и, по мнению разработчиков, этим режимом мало кто пользуется (при анализе телеметрии разработчики упускают из виду то, что люди, которые меняют предлагаемые по умолчанию настройки, более активно отключают передачу телеметрии и выпадают из статистики).

По данным Mozilla 93.3% пользователей используют экраны с вертикальным разрешением 768 пикселей и выше, поэтому решено использовать 768 пикселей в качестве минимальной высоты для оптимизации - под панель вкладок и адресную строку будет отведено 92 пикселя (в новом оформлении панель станет тоньше, чем сейчас в нормальном режиме). При отключённом классическом меню под содержимое будет отдано 88% вертикального пространства, без учёта панелей операционной системы и не рассматривая то, что некоторые пользователи не разворачивают окно на весь экран. Принимая во внимание моду современных сайтов на закрепление шапки и вывод в нижней части диалога с предупреждением об использовании Cookie, с которым можно только согласиться, но не отказаться, навигация на ноутбуках с небольшими широкоформатными экранами напоминает вид из амбразуры.