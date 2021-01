В Firefox 85 будет активировано аппаратное ускорение отрисовки для GNOME на базе Wayland

2.3 , Аноным ( ok ), 12:51, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Надо с чего-то начинать, Гном лучше всего поддерживает Вяленого, потом в других средах на Вяленом будет

3.36 , Анончик9999 ( ? ), 14:14, 11/01/2021 Попробовал вчера сделать скриншот прожкой на Qt в Fedora с Wayland. Пока чёрный экран на выходе. Ещё не все тулкиты адаптирвали для работы в Wayland.

4.44 , Аноным ( ok ), 14:27, 11/01/2021 Да никто не спорит, что пока Иксы предпочтительнее, но даже уже в Дебиане Гном на Вяленом по умолчанию, Иксокапец близок

4.60 , Аноним ( 60 ), 16:58, 11/01/2021 Все вопросы к разработчикам Qt и этой скриншотилке в частности.

5.61 , ilyafedin ( ok ), 17:03, 11/01/2021 Все вопросы к Wayland'цам, которые решили, что стандартизированный протокол для скриншота не нужен и каждый композитор должен иметь своё приватное API

4.62 , Аноним ( 62 ), 17:05, 11/01/2021 Эта ошибка была исправлена в 33 версии еще до нового года, за несколько дней. Там дело обстояло с играми и скриншотами, но суть одна и та же. Исправлений было два - одно устраняло на вэйланде, второе на иксах. Даже если ваша программа использует иксы, тогда xwayland уже работает корректно. Может стоит обновится?

2.5 , A53 ( ? ), 12:52, 11/01/2021 Мне.

3.10 , Аноним ( 10 ), 12:58, 11/01/2021 Это в будущем,когда будет жрать как не в себя, а пока Гномощель прекрасна и удивительна.

4.12 , Гимли ( ? ), 13:03, 11/01/2021 > Гномощель прекрасна и удивительна. Так звучит будто это Марианская впадина какая-то)

5.42 , Lex ( ?? ), 14:22, 11/01/2021 Давненько на опеннете гномы не рассуждали о гномощелях.. что бы это значило

6.51 , noxlesh ( ? ), 15:25, 11/01/2021 Будет много форков гномов ))

2.16 , Аноним ( 16 ), 13:18, 11/01/2021 А шта минусуем дварфа, модно-молодёжные, юные и талантливые посетители opennet.ru? Припекает в одном месте от осознания того факта, что вяленый есть непонятно что, и уж точно иксы он не переплюнет? Неожиданно, да? Как технология, созданная в прошлом веке, может перечить новому и современному в его стремлении захватить все свободные рабочие столы этой планеты? Тьфу на вас, смузилюбы!

3.39 , Lex ( ?? ), 14:20, 11/01/2021 Иные поговаривают, что иксы дюже непрозрачные, громоздкие и жручие в сравнении с вяленым.

И, если на десктопах еще куда ни шло виду производительности железа, то на всякого рода встройщине это ощущается весьма сильно

2.32 , банан ( ? ), 13:56, 11/01/2021 "нинужно растишки переусложнённое хипстерское убожество хруст сразу генерирует мусор раст язык больше ни для чего не подходит вяленый мусор смузи" Не благодарите

2.67 , Аноним ( 67 ), 17:17, 11/01/2021 Это нужно мэйнтейнеру пакетов с Firefox в Fedora Странному Мартину.