В Firefox 85 будет активировано аппаратное ускорение отрисовки для GNOME на базе Wayland

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|2.3, Аноным (ok), 12:51, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Надо с чего-то начинать, Гном лучше всего поддерживает Вяленого, потом в других средах на Вяленом будет
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|3.36, Анончик9999 (?), 14:14, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Попробовал вчера сделать скриншот прожкой на Qt в Fedora с Wayland. Пока чёрный экран на выходе. Ещё не все тулкиты адаптирвали для работы в Wayland.
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|4.44, Аноным (ok), 14:27, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да никто не спорит, что пока Иксы предпочтительнее, но даже уже в Дебиане Гном на Вяленом по умолчанию, Иксокапец близок
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|4.60, Аноним (60), 16:58, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все вопросы к разработчикам Qt и этой скриншотилке в частности.
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|5.61, ilyafedin (ok), 17:03, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все вопросы к Wayland'цам, которые решили, что стандартизированный протокол для скриншота не нужен и каждый композитор должен иметь своё приватное API
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|4.62, Аноним (62), 17:05, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эта ошибка была исправлена в 33 версии еще до нового года, за несколько дней. Там дело обстояло с играми и скриншотами, но суть одна и та же. Исправлений было два - одно устраняло на вэйланде, второе на иксах. Даже если ваша программа использует иксы, тогда xwayland уже работает корректно. Может стоит обновится?
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|3.10, Аноним (10), 12:58, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это в будущем,когда будет жрать как не в себя, а пока Гномощель прекрасна и удивительна.
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|4.12, Гимли (?), 13:03, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Гномощель прекрасна и удивительна.
Так звучит будто это Марианская впадина какая-то)
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|5.42, Lex (??), 14:22, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Давненько на опеннете гномы не рассуждали о гномощелях.. что бы это значило
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|2.16, Аноним (16), 13:18, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А шта минусуем дварфа, модно-молодёжные, юные и талантливые посетители opennet.ru? Припекает в одном месте от осознания того факта, что вяленый есть непонятно что, и уж точно иксы он не переплюнет? Неожиданно, да? Как технология, созданная в прошлом веке, может перечить новому и современному в его стремлении захватить все свободные рабочие столы этой планеты? Тьфу на вас, смузилюбы!
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|3.39, Lex (??), 14:20, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Иные поговаривают, что иксы дюже непрозрачные, громоздкие и жручие в сравнении с вяленым.
И, если на десктопах еще куда ни шло виду производительности железа, то на всякого рода встройщине это ощущается весьма сильно
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|2.32, банан (?), 13:56, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"нинужно растишки переусложнённое хипстерское убожество хруст сразу генерирует мусор раст язык больше ни для чего не подходит вяленый мусор смузи"
Не благодарите
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|2.67, Аноним (67), 17:17, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это нужно мэйнтейнеру пакетов с Firefox в Fedora Странному Мартину.
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|2.15, nebularia (ok), 13:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Это не впн, а тупо прокся от китайцев, в связи с чем пригодна только для открытия рутрекера.
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|5.38, Отпетый Анимешник (?), 14:20, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На пронахубе стало мало хорошего порн, удалили много =(
угу, а на opennet это не обсуждали! вон, на хубрахубре даже была новость
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|6.63, Аноним (67), 17:07, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда в 2019 PornHub пообещал начать сажать деревья за просмотры видео, пользователи незамедлительно предложили открывать PornHub в поисковике Ecosia, дабы озеленить планету с ещё большей скоростью. Как говорится - ствол за ствол.
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|5.56, Аноним (56), 16:21, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да уж, удалили всё приличное. Ценность ресурса резко упала в один день. Да в принципе качество энкода там одно из самых низких, и что получается когда заливают несколько раз по кругу догадаться не сложно. Кто вообще это смотрит?
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|2.7, Аноным (ok), 12:55, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> В прошлом выпуске Firefox 84.0 поддержка WebRender была активирована для GNOME в окружении X11
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|2.9, Леголас (ok), 12:58, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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заживо хоронить изволите? по wayland как было 8 лет назад непонятно когда оно будет, так и сейчас
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|3.17, Анимус (?), 13:19, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому что непонятно? Пользователи Гнома уже несколько лет сидят на Вяленом. Остальные вот тоже подтягиваются.
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|4.50, zzz (??), 15:24, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Весь лор завален жалобами на глюки. Зато сидят под вяленым.
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|5.73, Аноним (73), 18:48, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, глючит вяленый в WSL https www linux org ru forum talks 16024868 Опер... большой текст свёрнут, показать
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|1.8, Аноним (10), 12:57, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сбегу на FreeSD скоро! Держу в курсе.) Гномощель первым на вяленого перебрался между прочим! Адепты кед и прогресса обязаны это знать и понимать. Потому уважительнее к гномосекам - плиз, но что кедерасты знают об уважении? На самом деле нет новости печальнее на свете... Гном 4 будет много кушать и надо использовать железяки рационально.(
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|2.75, Аноним (75), 19:59, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отому уважительнее к гномосекам
Они его строгают что ли? Кто использует продукт, который производит? )
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|1.23, Аноним (10), 13:26, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Может lxqt закопают и призовут Ктулху для ремнкарнации патчами lxde & xfce/
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|2.30, Аноним (10), 13:46, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем нет, тянет старушка сейчас и потом смогёт посильно, Кодеры же не все идиоты и не все эти секретарши выучившие компьютерную азбуку с матаном зависят от... Но точно бы желали этого.. Успехов!
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|1.31, mos87 (ok), 13:46, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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дожили что фичи для каждого ДЕ отдельно.
я был бы рад будь ДЕ одно и пересел бы на этот Гнум, но почему же именно оно абсолютно безумно-неюзабельное то а... Причем убежденно-политически такое. Агрессивно.
Единственное что отличает Гнум3 это то что за ним Шапка и весь шапко-стэк.((( Обязательно должна быть корпорация тогда это глобально и надёжно.
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|2.35, Леголас (ok), 14:11, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почему же именно оно абсолютно безумно-неюзабельное
Вы наверное о GNOME Shell... Благо есть альтернативы этой оболочке: мятная специя Cinnamon, к примеру, или вот Budgie от проекта Solus. Хотя мне милее MATE, но он не совместим с GNOME 3.
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|3.48, mos87 (ok), 15:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и о щели и не только. использование всяких кориц пока не рассматривал, если припрёт то может придется
я на МАТЕ и сижу, как до этого на ГНУМ2 был
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|1.37, псевдонимус (?), 14:15, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Смотрю лисе не терпится самозарыться. Какого лешего подстраиваться под ущербный, мертворожденный вяленд?
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|2.41, Аноним (41), 14:21, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какого лешего подстраиваться под ущербный, мертворожденный линукс-десктоп?
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|1.47, Аноним (47), 15:04, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В линукс завезли ускорение. Ну как в линукс, если у вас GNOME вместе с wayland и видеокарта от intel\amd. Еще пару лет бурного развития десктопного линукса и ускорение будет только у тех, у кого 8к монитор (Но только один!), мышка за 5к, механическая клавиатура за 15к, определенная версия gnome 40 (на новых не будет работать, но на старых тоже), определенная версия wayland, определенная версия звукового сервера (который будет только у red hat работать) итд итп.
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|2.58, Аноним (58), 16:41, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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haiku надо развивать, может десктоп норм получится. а так распыление сил какое-то, и толку то столько лет.
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|1.52, АнонимЪ (?), 15:32, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Девочки, не ссоритесь, на моей пеке, которая давно слабее телефона, так называемый "вяленый", работает шикарно. Долгих лет проекту.
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|1.53, Аноним (54), 15:51, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В анонсах: "Быстрее! Выше! Сильнее!" но с каждым обновлением Мозилла становится всё медленнее и медленнее, пусть на долю секунды, но это заметно, с последним обновлением до 84.0.2 то же самое. Куда бежать?
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|2.64, Аноним (67), 17:10, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некуда. Ни одного нормального браузера не осталось. Или толстые монстры без настроек. Или недоделанные табуретки без расширения.
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|1.72, Аноним (72), 18:46, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Камрады, поясните пожалуйста, здесь ведь речь про ускорение отрисовки страниц? А для видео на ютубе как аппаратное ускорение включить?
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