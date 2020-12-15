Релиз Firefox 84

Состоялся релиз web-браузера Firefox 84. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.6.0. На стадию бета-тестирования в ближайшие часы перейдёт ветка Firefox 85, релиз которой намечен на 26 января. Основные новшества: На платформе Linux для GNOME и X11 по умолчанию задействован движок композитинга WebRender, написанный на языке Rust и позволяющий добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. В списке блокировки для WebRender остаются проприетарные драйверы NVIDIA, а также драйверы Intel при использовании экранных разрешений 3440x1440 и выше. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройки "gfx.webrender.all" и "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1. На платформе Android движок WebRender включён для устройств с GPU Mali-G, помимо ранее поддерживаемых Adreno 5xx (Google Pixel, Google Pixel 2/XL, Oneplus 5), Adreno 6xx (Google Pixel 3, Google Pixel 4, Oneplus 6), а также смартфонов Pixel 2 и Pixel 3. Для Windows поддержка WebRender включена для 5 и 6 поколений GPU Intel, для macOS для выпуска Big Sur.

Для Linux задействованы более современные методы выделения разделяемой памяти, что привело к увеличению производительности и улучшило совместимость с Docker.

В менеджере дополнений (about:addons) реализована возможность предоставления и отзыва необязательных дополнительных прав, необходимых для реализации в дополнении расширенной функциональности, включаемой через отдельные настройки. Ранее подобные расширенные права запрашивались динамически при включении расширенных функций и не отражались в интерфейсе about:addons. Например, дополнение Simple Tab Groups имеет дополнительную функцию создания закладок, которая по умолчанию отключена, а при включении требует полномочий для доступа к закладкам.

Добавлена возможность изменения масштаба всплывающих окон, боковых панелей и панелей дополнений через вращение колеса мыши при нажатой клавише Ctrl.

Обращение к localhost (URL http://localhost/, http://dev.localhost/ и т.п.) больше не помечается как смешанный контент и загрузка ресурсов с localhost не влияет на метку безопасного соединения.







Реализован API PerformancePaintTiming (Paint Timing), позволяющий отследить время различных стадий отрисовки страницы. При помощи данного API можно выявить узкие места загрузки страницы и проблемные моменты, например, ситуации когда посетителю уже видна ссылка или форма ввода, но из-за того, что JavaScript ещё не загрузился, их обработчики недоступны.

Удалена поддержка технологии Application Cache (AppCache), применявшейся для организации работы web-приложения в offline-режиме. В качестве причины называется желание избавиться от одного из векторов для совершения атак, связанных с межсайтовым скриптингом. Вместо AppCache рекомендуется использовать API Service Worker.

В конструктор Intl.DateTimeFormat добавлено свойство fractionalSecondDigits для настройки формата отображения долей секунды.

В методе Navigator.registerProtocolHandler() прекращена поддержка параметра title (допустимы только параметры scheme и url).

В CSS-псевдокласс :not() добавлена поддержка сложных селекторов. Например: ":not(:disabled, :hover) { outline: 1px solid red;}".

В инструментах для web-разработчиков в режиме инспектирования средств для людей с ограниченными возможностями обеспечена индикация последовательности переходов по элементам страницы и ссылкам при нажатии клавиши "табуляция", что позволяет оценить удобство работы со страницей только с использованием клавиатуры. Добавлена поддержка новых систем Apple на базе ARM-чипа M1, на котором основаны новые модели MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro. Тем не менее, при работе на новых системах наблюдаются проблемы при просмотре видео с сервисов Netflix, Hulu, Disney+ и Amazon Video Prime, для устранения которых требуется установка транслятора Rosetta.

Добавлена поддержка новых систем Apple на базе ARM-чипа M1, на котором основаны новые модели MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro. Тем не менее, при работе на новых системах наблюдаются проблемы при просмотре видео с сервисов Netflix, Hulu, Disney+ и Amazon Video Prime, для устранения которых требуется установка транслятора Rosetta. В версии для Android добавлена кнопка для удаления загруженных файлов, улучшена точность прокрутки и реализован режим просмотра открытых вкладок "бок о бок". Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 84 устранена 31 уязвимость, из которых 19 помечены как опасные. 7 уязвимостей (собраны под CVE-2020-35113 и CVE-2020-35114) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Также отмечается критическая уязвимость CVE-2020-16042, которая через манипуляцию с типом BigInt позволяет прочитать содержимое неинициализированной памяти.

Также можно отметить, что Firefox 84 станет последним релизом с поддержкой плагина Adobe Flash. Компания Adobe намерена прекратить сопровождение технологии Flash в конце декабря 2020 года. Начиная с выпуска Firеfox 69 возможность запуска плагина Adobe Flash отключена по умолчанию, но была оставлена опция для индивидуального включения Flash для конкретных сайтов. Flash остаётся последним NPAPI-плагином, поддержка которого сохранялась в Firefox после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52, выпущенном в 2016 году.



