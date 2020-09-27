В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции

В ночные сборки Firefox включён обновлённый JIT-компилятор, развиваемый под кодовым именем WarpBuilder. Для активации нового JIT в about:config предложена опция "javascript.options.warp". Отмечается, что WarpBuilder является лишь первым шагом на пути к включению в браузер новых оптимизаций, которые планируется реализовать в течение следующего года.

Новый JIT позволяет поднять производительность JavaScript-движка SpiderMonkey за счёт сокращения внутренней информации о типах, отслеживаемой внутри движка, и применению техники кэширования промежуточного кода (CacheIR), ранее предложенной в "baseline" интерпретаторе байткода, который занимает промежуточную нишу между обычным интерпретатором и предварительным JIT-компилятором. Указанные изменения позволили заметно упростить архитектуру JIT, повысить отзывчивость, сократить время загрузки страницы и снизить потребление памяти.

Отмечается, что новый JIT позволил решить многие проблемы старого JIT IonBuilder, такие как:

Усложнённость реализации и потенциальные проблемы с безопасностью;

Дополнительные накладные расходы для кода Baseline/C++;

Излишня специализация, приводящая к ненужным перекомпиляциям;

Формирование промежуточного кода MIR (Middle-level IR) в основном потоке (в WarpBuilder основная сборка промежуточного кода вынесена в отдельный поток);

Дополнительное расходование памяти на хранение данных о типах и группах объектов (ObjectGroups).

В среднем в тестах, оценивающих производительность на основе визуальных метрик, при использовании WarpBuilder наблюдается ускорение на 5-15%. Скорость прохождения теста Speedometer увеличилась на 10%. Тестирование на реальных сайтах показало сокращение времени загрузки Google Docs на 20%, показатель SpeedIndex при открытии раздела Android в Reddit улучшился на 13%, pdfpaint стал работать быстрее на 18%. Потребление памяти в тесте tp6 снизилось на 8%. Показатели статистики в инструментах для разработчиков (devtools perf) также продемонстрировали снижение потребления памяти на 8%.



