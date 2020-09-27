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В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции

27.09.2020 08:51

В ночные сборки Firefox включён обновлённый JIT-компилятор, развиваемый под кодовым именем WarpBuilder. Для активации нового JIT в about:config предложена опция "javascript.options.warp". Отмечается, что WarpBuilder является лишь первым шагом на пути к включению в браузер новых оптимизаций, которые планируется реализовать в течение следующего года.

Новый JIT позволяет поднять производительность JavaScript-движка SpiderMonkey за счёт сокращения внутренней информации о типах, отслеживаемой внутри движка, и применению техники кэширования промежуточного кода (CacheIR), ранее предложенной в "baseline" интерпретаторе байткода, который занимает промежуточную нишу между обычным интерпретатором и предварительным JIT-компилятором. Указанные изменения позволили заметно упростить архитектуру JIT, повысить отзывчивость, сократить время загрузки страницы и снизить потребление памяти.

Отмечается, что новый JIT позволил решить многие проблемы старого JIT IonBuilder, такие как:

  • Усложнённость реализации и потенциальные проблемы с безопасностью;
  • Дополнительные накладные расходы для кода Baseline/C++;
  • Излишня специализация, приводящая к ненужным перекомпиляциям;
  • Формирование промежуточного кода MIR (Middle-level IR) в основном потоке (в WarpBuilder основная сборка промежуточного кода вынесена в отдельный поток);
  • Дополнительное расходование памяти на хранение данных о типах и группах объектов (ObjectGroups).

В среднем в тестах, оценивающих производительность на основе визуальных метрик, при использовании WarpBuilder наблюдается ускорение на 5-15%. Скорость прохождения теста Speedometer увеличилась на 10%. Тестирование на реальных сайтах показало сокращение времени загрузки Google Docs на 20%, показатель SpeedIndex при открытии раздела Android в Reddit улучшился на 13%, pdfpaint стал работать быстрее на 18%. Потребление памяти в тесте tp6 снизилось на 8%. Показатели статистики в инструментах для разработчиков (devtools perf) также продемонстрировали снижение потребления памяти на 8%.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Red Hat развивает JIT-компилятор MIR
  3. OpenNews: В PHP 8 будет добавлен JIT-компилятор
  4. OpenNews: Представлен TurboFan, новый JIT-компилятор для JavaScript-движка V8
  5. OpenNews: Релиз Firefox 70 c оптимизациями в baseline JIT
  6. OpenNews: Mozilla перешла на использование общего с Chromium движка регулярных выражений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53789-firefox
Ключевые слова: firefox, jit, spidermonkey
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:12, 27/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну всё. Удаляю Google Chrome.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:15, 27/09/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    > поднять производительность JavaScript-движка SpiderMonkey.

    Потом докодят сайты CockroachMonkey и станет как было

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:17, 27/09/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    а вы думали с растом шутки шутят?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:24, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаю, что это (вероятно) ирония, но тем не менее, как

    >  за счёт сокращения внутренней информации о типах, отслеживаемой внутри движка, и применению техники кэширования промежуточного кода

    связано с этим самым Растом?

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:32, 27/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Блин, они дефолтный dial бы запилили, как в vivaldi и sidebar, можно было бы перейти
     
  • 1.6, коржик (?), 09:38, 27/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Жду лай в комментариях наподобие "тормозiлла смузи раст. двигают кровати. ненависть. абырвалг."
     
  • 1.7, Ilya Indigo (ok), 09:38, 27/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    > ...заметно увеличена производительность...
    > ...наблюдается ускорение на 5-15%...

    Заметно, это хотя бы на 50%. На 10% это немного увеличена.

     
  • 1.8, Аноним (8), 09:42, 27/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    uBlock -> block 3rd-party первым делом, и дальше пофиг :)
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:06, 27/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    интересно, они с umatrix/ublock тестили или без? просто, если без, то кому какое дело, за 100 секунд оно загрузилось или за 90, когда с - грузится за 2. ну и есть сайты, которые при любых вообще обстоятельствах грузятся не меньше 30 секунд. например, лк ovh
     
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