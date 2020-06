Mozilla перешла на использование общего с Chromium движка регулярных выражений

2.4 , Kotoff ( ok ), 11:30, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давно уже завезли, на странице профиля можно применить.

3.8 , FreeStyler ( ok ), 11:37, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – она чёт слишком светлая и гамма не очень

сделал себе такую https://i.imgur.com/r7XMeO6.jpg

на основе opennet.ru - Solarized Dark https://userstyles.org/styles/115072/opennet-ru-solarized-dark

на css, но не всё получается им нормально поменять, нужно уже JS подрубать..(

4.9 , Аноним ( 9 ), 11:40, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Регулярками замени все что тебе не нравиться.

5.14 , FreeStyler ( ok ), 11:53, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – регулярками в CSS? OK... -__-

2.6 , nebularia ( ok ), 11:31, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перейди к себе в профиль и включи. Да, она там есть.