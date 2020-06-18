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Mozilla перешла на использование общего с Chromium движка регулярных выражений

18.06.2020 11:15

Применяемый в Firefox JavaScript-движок SpiderMonkey переведён на использование обновлённой реализации регулярных выражений, основанной на актуальном коде Irregexp из JavaScript-движка V8, применяемого в браузерах на основе проекта Сhromium. Новая реализация RegExp будет предложена в выпуске Firefox 78, намеченном на 30 июня, и позволить реализовать в браузере все недостающие элементы ECMAScript, связанные с регулярными выражениями.

Отмечается, что движок RegExp в SpiderMonkey оформлен в виде отдельного компонента, что делает его относительно независимым и пригодным для замены без необходимости внесения значительных изменений в кодовую базу. Модульность позволила в 2014 году заменить изначально применяемый в Firefox RegExp-движок YARR на форк движка Irregexp из V8. Irregexp завязан на API V8, привязан к сборщику мусора, использует специфичные для V8 представление строк и объектную модель. В процессе адаптации к внутреннему API SpiderMonkey в 2014 году движок Irregexp частично переписали, а появляющиеся изменения, такие как флаг '\u', по возможности переносили в ответвление, поддерживаемое Mozilla.

К сожалению, поддержание синхронизированного форка является трудной задачей и его сопровождение требует больших ресурсов. С появлением в стандарте ECMAScript 2018 новых возможностей, связанных с регулярными выражениями, разработчики Mozilla задумались как можно упростить перенос изменений из Irregexp. В качестве выхода была предложена концепция обвязки, позволяющая использовать в SpiderMonkey почти неизменённый движок Irregexp (изменения сводятся только к автоматической замене блоков "#include").

Обвязка предоставляет для Irregexp необходимые специфичные возможности V8, включая функции управления памятью и генерацией кода, а также исходные структуры данных, которые реализованы на основе механизмов управления памятью, генераторов кода и структур SpiderMonkey.

Обновление RegExp-движка позволит обеспечить в Firefox поддержку таких возможностей, как именованные группы (named captures), экранирование классов Unicode-символов, флаг dotAll и режим Lookbehind:

  • Именованные группы позволяют связать сопоставленные регулярным выражением части строки с определёнными именами вместо порядковых номеров совпадений (например, вместо "/(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/" можно указать "/(?\d{4})-(?\d{2})-(?\d{2})/" и получить доступ к году не через result[1], а через result.groups.year).
  • Экранирование классов Unicode-символов добавляет конструкции \p{…} и \P{…}, например, \p{Number} определяет все возможные знаки с изображением цифр (включая символы вида ①), \p{Alphabetic} - буквы (в том числе иероглифы), \p{Math} - математические символы и т.п.
  • Флаг dotAll приводит к срабатыванию маски "." в том числе для символов перевода строки.
  • Режим Lookbehind позволяет определить в регулярном выражении, что один шаблон предшествует другому (например, сопоставить сумму в долларах без захвата знака доллара).

Проект был осуществлён при участии разработчиков V8, которые со своей стороны провели работу по сокращению зависимости Irregexp от V8, и вынесли некоторые особенности, которые невозможно реализовать на базе SpiderMonkey, в отключаемые блоки "#ifdef". Сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Со своей стороны разработчики Mozilla передали в Irregexp изменения, устраняющие некоторые несоответствия с требованиями стандарта JavaScript и улучшающие качество кода. Также в ходе fuzzing-тестирования Firefox были выявлены и устранены ранее не замеченные ошибки в коде Irregexp, приводящие к крахам.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2020...)
  2. OpenNews: В рамках проекта CUDA grep обеспечено использование GPU для ускорения регулярных выражений
  3. OpenNews: Компания Google открыла исходные тексты библиотеки регулярных выражений RE2
  4. OpenNews: Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp
  5. OpenNews: Выпуск GNU grep 2.15 с поддержкой JIT-компиляции для PCRE-выражений
  6. OpenNews: Facebook открыл код JavaScript-движка Hermes
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53173-regexp
Ключевые слова: regexp, spidermonkey
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, гугель (?), 11:21, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    когда вы уже на полноценный v8 и blink перейдете и перестанете выпендриваться?
     
     
  • 2.16, КО (?), 11:55, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если поддерживать библиотеку regexp'ов стало настолько тяжело, то Chromium based уже не за горами. Но с нескучными обоями, поначалу.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:22, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Прочитал сначала как "Mozilla перешла на использование общего с Chromium движка". Думал, теперь фуррифокс тоже станет ещё одним GUI для хромого движка.
     
  • 1.3, Отражение луны (ok), 11:26, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже на опеннет темную тему завезут? Ужасно же.
     
     
  • 2.4, Kotoff (ok), 11:30, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже завезли, на странице профиля можно применить.
     
     
  • 3.8, FreeStyler (ok), 11:37, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она чёт слишком светлая и гамма не очень
    сделал себе такую https://i.imgur.com/r7XMeO6.jpg
    на основе opennet.ru - Solarized Dark https://userstyles.org/styles/115072/opennet-ru-solarized-dark
    на css, но не всё получается им нормально поменять, нужно уже JS подрубать..(
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:40, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Регулярками замени все что тебе не нравиться.
     
     
  • 5.14, FreeStyler (ok), 11:53, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    регулярками в CSS? OK... -__-
     
  • 2.6, nebularia (ok), 11:31, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейди к себе в профиль и включи. Да, она там есть.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:31, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мазила постоянно охромевает и мимикрирует под хром. Не для кого не секрет.
    И очень хочет (как собственно и все) сделаться хромом.
     
     
  • 2.11, FreeStyler (ok), 11:41, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хотела бы - давно бы сделалась.
    В чём проблема то? -__-
     
     
  • 3.12, пох. (?), 11:44, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблема - сохранить зарплату топ-топ менеджеров при этом.

     

  • 1.7, Аноним (9), 11:35, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Прогнулись, подставили мягкое место.
     
     
  • 2.10, FreeStyler (ok), 11:40, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    del
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:52, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грустно всё это. Последние версии V8 выполняют мозиловский asm.js код (при этом не поддерживая этот диалект) быстрее, чем SpiderMonkey. Это вообще как понять?
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:55, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоп-стоп-стоп-стоп! А как же Rust? Почему Мозилла таскает гугловский код из V8 на ужасно небезопасном C++, вместо того, чтобы использовать движок регулярных выражений на прогрессивном Rust? Вам не кажется, что где-то нас с этим Rust'ом обманывают?
     
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