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Релиз Firefox 83

17.11.2020 18:31

Состоялся релиз web-браузера Firefox 83. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.5.0. На стадию бета-тестирования перешла ветка Firefox 84, релиз которой намечен на 15 декабря.

Основные новшества:

  • По умолчанию включён новый JIT-компилятор, развивавшийся под кодовым именем Warp, который позволил заметно упростить архитектуру JIT, повысить отзывчивость, сократить время загрузки страницы и снизить потребление памяти. Проведённые тесты демонстрируют ускорение загрузки до 15%, повышение отзывчивости до 12% и снижение потребления памяти до 8%. Скорость прохождения теста Speedometer увеличилась на 10%. Тестирование на реальных сайтах показало сокращение времени загрузки Google Docs на 20%. Показатель SpeedIndex при открытии раздела Android в Reddit улучшился на 13%. Pdfpaint стал работать быстрее на 18%.

    Производительность JavaScript-движка увеличена в основном за счёт сокращения внутренней информации о типах, отслеживаемой внутри движка, и применению техники кэширования промежуточного кода (CacheIR), ранее предложенной в "baseline" интерпретаторе байткода, который занимает промежуточную нишу между обычным интерпретатором и предварительным JIT-компилятором. Warp также позволил избавиться от дополнительных накладных расходов для кода Baseline/C++, исключил лишние перекомпиляции, вынес формирование промежуточного кода MIR (Middle-level IR) из основного потока в отдельный поток, снизил потребление памяти за счёт прекращения хранение данных о типах и группах объектов (ObjectGroups).

  • В разделе настроек "Конфиденциальность и безопасность" предложен режим "HTTPS Only", при включении которого все выполняемые без шифрования запросы автоматически перенаправляются на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). Предусмотрена возможность включения данного режима для всех окон или только для окон, открываемых в режиме приватного просмотра. По умолчанию режим перенаправления на HTTPS находится в отключённом состоянии. Для отдельного сайта режим можно включить через меню, показываемое при клике на изображении щита в адресной строке.

    Если при включённом режиме проброс на https:// завершается таймаутом, пользователю показывается страница с ошибкой, на которой присутствует кнопка для выполнения запроса по http://. В случае сбоев при загрузке по "https://" cубресурсов, загружаемых при обработке страницы, подобные сбои игнорируются, но в web-консоль выводятся предупреждения, которые можно посмотреть через инструменты для web-разработчика.

  • Добавлена поддержка масштабирования страниц щипком. Функция пока доступна только для Windows-систем с сенсорными экранами и тачпадами, а также для систем с тачпадами на базе macOS.
  • Добавлены горячие клавиши для быстрой перемотки видео, отображаемого в режиме "картинка в картинке". Для перемотки вперёд и назад с шагом в 15 секунд теперь достаточно нажать соответствующие клавиши управления курсором.
  • Улучшен интерфейс, отображаемый при включении совместного доступа к экрану в процессе проведения видеоконференции в Firefox. В интерфейсе теперь более явно обозначено, к каким устройствам и экранам предоставлен совместный доступ.
  • В адресной строке появилась возможность быстрого переключения на другую поисковую систему - список пиктограмм доступных поисковых систем теперь отображается в нижней части окна ещё до начала набора запроса (ранее список появлялся только после ввода первой буквы запроса). При клике на поисковой системе из списка, данная система становится активной и показывается перед полем ввода. Для того чтобы сразу начать поиск, как было раньше, нужно кликнуть на пиктограмме с нажатой клавишей Shift. Пользователю также предоставлена возможность определения произвольных псевдонимов для обращения к поисковым системам.

    Кроме того, доступна функция "Tab-to-search", позволяющая через нажатие клавиши Tab в адресной строке перейти в режим поиска с выбором активной поисковой системы на основе набранных символов, если автодополнением предложена одна из установленных поисковых систем. Например, набрав "ya" будет предложено "yandex.ru", после чего можно нажать Tab и будет включён режим набора запроса в Yandex.

    Переработан интерфейс встроенного просмотрщика PDF-документов (заменены пиктограммы, использован светлый фон для панели с инструментами). Добавлена поддержка механизма AcroForm для заполнения форм ввода и сохранения результирующего PDF с введёнными пользователем данными.

  • Для пользователей из Индии в англоязычной сборке на странице новой вкладки добавлена секция со статьями, рекомендованными сервисом Pocket (ранее подобные рекомендации были предложены для пользователей из США, Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии и Великобритании). Связанная с подбором контента персонализация выполняется на стороне клиента и без передачи сведений о пользователе третьим лицам (в браузер загружается весь список рекомендованных ссылок на текущий день, который ранжируется на стороне пользователя, отталкиваясь от данных истории посещений). Для отключения рекомендованного Pocket контента предусмотрена настройка в конфигураторе (Firefox Home Content/Recommended by Pocket) и опция "browser.newtabpage.activity-stream.feeds.topsites" в about:config.
  • Добавлено контекстное меню для вывода на печать выделенного фрагмента.
  • Для устройств Apple, поставляемых с macOS Big Sur и оснащённых новыми CPU Apple, предоставлена возможность использования Firefox, применяя бинарный транслятор Rosetta 2. В следующих версиях планируется предоставить родные сборки для CPU Apple M1. В версии для macOS также обеспечено восстановление сеансов с минимизацией окон, позволяющей снизить потребление энергии.
  • Для пользователей Windows 7/8/8.1 и macOS 10.12-10.15 активирован движок композитинга WebRender, написанный на языке Rust и позволяющий добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Таким образом, WebRender теперь включён для всех версий Windows и macOS (кроме 10.16 Beta).

    Для Linux в списке блокировки для WebRender остаются проприетарные драйверы NVIDIA, а также драйверы Intel при использовании экранных разрешений 3440x1440 и выше. На платформе Android движок WebRender включён для устройств с GPU Adreno 5xx (Google Pixel, Google Pixel 2/XL, Oneplus 5), Adreno 6xx (Google Pixel 3, Google Pixel 4, Oneplus 6), а также смартфонов Pixel 2 и Pixel 3.

    Пользователи бинарных драйверов NVIDIA в Linux, которые вручную включили WebRender (gfx.webrender.all=true в about:config) и не пользуются композитингом, могут столкнуться с регрессией, которая выражается в том, что верхняя половина экрана превращается в закрашенный прямоугольник. Решить проблему можно, либо включив композитинг, либо экспортировав любую из следующих переменных окружения: MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION=system (к сожалению, она включает заголовок окна) или MOZ_X11_EGL=1 (эта опция выключает поддержку WebGL 2). Также можно отключить на время WebRender.

  • Добавлена CSS-функция conic-gradient() для создания конусообразных градиентов, в которых изменение цвета производится вокруг центра, а не от центра к краю, что позволяет создавать эффекты в виде колеса меняющихся оттенков.
  • В инструментах для web-разработчиков в интерфейсе инспектирования страниц предоставлена метка "scroll" для отладки прокручиваемых переполнений содержимого. При клике на значок на странице подсвечиваются элементы, приводящие к переполнению.
  • В версии для платформы Android расширено число поддерживаемых дополнений. В число дополнений, которые можно использовать в Firefox для Android, включены FoxyProxy, Bitwarden, AdGuard AdBlocker, Tomato Clock, LeechBlock NG, Web Archives и Ghostery.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 83 устранена 31 уязвимость, из которых 14 помечены как опасные. 12 уязвимостей (собраны под CVE-2020-26969 и CVE-2020-26968) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 82
  3. OpenNews: Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes
  4. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Обновление Firefox 82.0.2. Реализация программной отрисовки для WebRender
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила третьего провайдера DNS-over-HTTPS для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54101-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 18:47, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –34 +/
    Самый нужный браузер! Ну, после хрома, конечно же. 🤗
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 18:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное чтобы не пельмень. А так - норм.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 20:50, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, как сказать... В чем-то пельмень лучше, конечно.
     
     
  • 4.75, Анончик99999 (?), 21:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда починят ресайзинг окна About Mozilla Firefox в Linux?
     
     
  • 5.92, Аноним (58), 22:00, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно им надо?!
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:52, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В разделе настроек "Конфиденциальность и безопасность" предложен режим "HTTPS Only"

    Это типа можно теперь не ставить HTTPS Everywhere?

     
     
  • 2.10, AnonPlus (?), 19:11, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зависит от того, как ты использовал HTTPS Everywhere.

    По умолчанию HTTPS Everywhere включает HTTPS лишь для определенных сайтов, проверенных сообществом.

    HTPS Only Mode включает HTTPS для всех сайтов вообще (кроме интранета и прочих исключений, где HTTPS, зачастую невозможен).

     
     
  • 3.52, Total Anonimus (?), 20:38, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда https-сайтов подавляющее большинство , то логичнее как в фоксе : включать для всех , а в базе держать немногочисленные исключения . Пишете коменты не разобравшись как работает .
     
  • 2.12, Loopsi (?), 19:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У расширения есть фильтры с БД. Если сайт не может в https, то откроется по http.
    Огнелис же работает лишь на вкл/выкл.
     
     
  • 3.14, Total Anonimus (?), 19:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поставьте исключение и будет всегда открываться по http .
     
  • 2.18, robot228 (?), 19:27, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Его и раньше никто не ставил. Только особо больные которые в закладки не могли сразу добавить сайт с https. Ну или просто упоротые.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 20:10, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больные и упоротые не понимают что на http бывают ссылки.
     
  • 2.24, NotaBug (ok), 19:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это типа можно теперь не ставить HTTPS Everywhere?

    Это г вообще не нужно ставить, достаточно:

    dom.security.https_only_mode = true

    dom.security.https_only_mode_ever_enabled = true

     
     
  • 3.30, Total Anonimus (?), 20:01, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем лезть в about:config , если глобальное управление в настройках , а для отдельных сайтов - по иконке в адресной строке ?
     
     
  • 4.34, NotaBug (ok), 20:08, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плагин с подмоченной репутацией, который собирает статистику и отсылает непонятно куда, и меняет те же настройки в about:config только кнопочкой... Кому и кобыла невеста.
     
     
  • 5.37, Total Anonimus (?), 20:11, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причём тут какой то плагин (точнее расширение) , если это встроенно в браузер ?
     
     
  • 6.40, NotaBug (ok), 20:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Шта, HTTPS Everywhere разве не плагин?

    Этому дополнению нужно:
    Получать доступ ко вкладкам браузера
    Получать доступ к активности браузера при навигации
    Получать доступ к вашим данных на всех сайтах

     
     
  • 7.46, Total Anonimus (?), 20:29, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читайте внимательнее новость и коменты : HTTPSonly включается в стандартных настройках , вместо лазания по about:config , а управление для отдельных сайтов - по иконке . Стандартный функционал браузера . Что вы прицепились к HTTPS Everywhere - непонятно .
     
     
  • 8.74, NotaBug (ok), 21:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ёпрст, ну так обновы ещё не завезли, а вопрос выше был о плагине Может ещё в... текст свёрнут, показать
     
  • 5.81, Аноним (81), 21:31, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плагин с подмоченной репутацией, который собирает статистику и отсылает непонятно куда, и меняет те же настройки в about:config

    Это же основной функционал огнелиса.

    > Кому и кобыла невеста.

    А кому и огнелис - браузер.

     

  • 1.4, leibniz (ok), 18:54, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    графика AMD на коне, очень хорошо, не ошибся в выборе ускорителя для домашнего ПК (:
     
     
  • 2.77, VINRARUS (ok), 21:24, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставь RDNA2 и прокляни свой комент! >:D
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:57, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сделал себе unmozilled-firefox и доволен как слон)
    Только вот от вебрендера ошибки печалят.
    GP+[GFX1-]: Updating unknown shared surface: 365072220611
     
     
  • 2.82, Аноним (81), 21:33, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патчи выложишь?
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:58, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –30 +/
    Не нужно. Есть хромиум. Фокс это привет из начала 2000-х
     
     
  • 2.7, leibniz (ok), 19:02, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если речь про версию из начала нулевых -- то да, а так лиса со своими недостатками, конечно, и спорными решениями, но хороший конкурент хромому, тем не менее, и Mozilla остаётся всё ещё Mozilla, в отличии от M$, Opera Software и пр. товарищей, которые решили плыть по течению.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:13, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты видимо интернетом не пользовался в начале 2000х. Кроме того фф от хрома сейчас не сильно отличаются.
     
     
  • 3.61, Аноним (58), 20:52, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Охромевает? Это точно. Все под копирку фигачат.
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:25, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть хром

    Это тот, в который до сих пор плавную прокрутку страниц не завезли?

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:25, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это та плавная прокрутка страниц, которая не нужна?
     
     
  • 4.67, Аноним (16), 21:08, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что вам там не нужно, но куда приятнее читать текст, когда страница двигается плавно, ничего не отвлекает внимания. В отличии от хрома, в котором каждое движение колёсика мыши - скачкообразно дергает страницу.
    Или это я такой особенный, раз мне удобнее беспрерывно читать текст с экрана, чем периодически отвлекаться на пару миллисекунд в поисках места, куда убежало недочитанное предложение после очередной прокрутки?
     
  • 2.39, Аноним (39), 20:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фокс классика проверенная временем.  
     
     
  • 3.62, Аноним (58), 20:53, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да. Судя по кривой пользователей.
     
     
  • 4.68, Аноним (16), 21:09, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зато с хромом миллион мух точно не ошибся лол
     
     
  • 5.93, Аноним (58), 22:03, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого! Людей мухами обозвал! Сильно! не лол
     
  • 2.42, xtotec (ok), 20:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не нужно. Есть хромиум. Фокс это привет из начала 2000-х

    Ну-ну, откройте хромиумом jnlp файл, тогда поговорим. Ну или хромом, оперой, вивальди, чем-нибудь кроме огнелиса.

     

  • 1.8, Аноним (8), 19:03, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это победа, товарищи!
     
     
  • 2.63, Аноним (58), 20:54, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл победил? Ну так это не удивительно. И закономерно. Никто и не спорит.
     
  • 2.79, VINRARUS (ok), 21:26, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо, огнепадда таки укусила себя за хвост?
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:07, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> (заменены пиктограммы, использован светлый фон для панели с инструментами)

    Спасибо, но мне нужна тёмная схема. Почему оно не может использовать системный цвет? Ну или хотя бы цвет из основного окна файрфокса, а не нечто "светлый"?

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:52, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://support.mozilla.org/ru/questions/1305573 ?
     
  • 2.43, Анонимъ (?), 20:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox Browser Developer Edition поставь. Там есть тёмная тема для всего.
     
  • 2.83, VINRARUS (ok), 21:33, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Спасибо, но мне нужна тёмная схема.

    Пожалуста. https://picua.org/image/VI9Osn

     

  • 1.13, Ололо (ok), 19:15, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И вновь - захожу с чистым профилем в карточку Trello, к которой прикреплена ссылка на PR из BitBucket'а, наблюдаю зависание браузера и выжирание им гигабайтов памяти. Само собой, в Хроме такого нет. Да-да, предчувствую, что trello с bitbucket пользователям лисы не нужны, как и twitter.

    Ну и непрорисовка превьюшек по Ctrl-Tab с первого раза так и осталась - баг уже несколько лет висит.

    Хз, как вы этим пользуетесь.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:20, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Хз, как вы этим пользуетесь.

    Чем? Трелло? Мы им не пользуемся.
      

     
  • 2.19, Mark Asread (?), 19:28, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ниукого нет таких проблем, и вот опять у тебя на винде снова :))))
     
  • 2.21, th3m3 (ok), 19:38, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь Trello, иногда Twitter. Брат жив.
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:46, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Макеты в Figma тоже лучше через лис не открывать.
     
  • 2.29, смузихлёб (?), 19:59, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это проблема не Firefox, а смузи way погромистов, которые наговнокодили эти ваши Trello.
     
     
  • 3.54, Ололо (ok), 20:44, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До этого неправильным у лисолюбов был twitter, теперь и trello.

    Тут видишь, какое дело - меня, как пользователя, совершенно не волнует, говнокод в потрохах сайта или нет. Мне нужно, чтобы сайт в браузере работал. В Хроме работает, в Лисе нет. Если, к тому же, этот сайт нужен по работе, выбор браузера очевиден.

     
     
  • 4.71, Аноним (71), 21:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай историю Opera, как она лепила патчи для отображения в ней сайтов и во что это вылилось.
     
  • 2.55, Owlet (?), 20:45, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, конечно же, ссылки на баг нет.
     
     
  • 3.59, Ололо (ok), 20:51, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На какой? Ctrl-Tab? Есть:
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1293692
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1496381
     
  • 2.56, Аноним (56), 20:46, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь Trello ежедневно. Сейчас у меня ESR 78.5.0 с различными плагинами. Так же использую контейнеры встроенные в лису и консоль для разработки. Ничего нигде не глючит, и уж тем более убогий Trello. Всё происходит как под виндой 10, так и под KDE Neon.

    Вопрос: что я делаю не так?

     
     
  • 3.57, Ололо (ok), 20:49, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не открываешь карточки с прикреплёнными PR, очевидно же.
     

  • 1.17, Mark Asread (?), 19:26, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Firefox - наше всё!
     
     
  • 2.64, Аноним (58), 20:57, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нда... Мало у вас всего осталось. И вас мало осталось.
     
     
  • 3.85, VINRARUS (ok), 21:38, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Краснокнижник же: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB
     

  • 1.20, th3m3 (ok), 19:36, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >По умолчанию включён новый JIT-компилятор

    Заметно стали шустрее работать тяжёлые js-страницы.

     
  • 1.22, Аноним (22), 19:41, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вот кстати гугл доки действительно открывает намного быстрее хрома, причем это было и до обновы
     
  • 1.25, Casm (??), 19:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё в Firefox 83 для Android вернули about:config
     
  • 1.27, Аноним (27), 19:53, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неужели меню завезли? Судя по первому скрину.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 19:58, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Alt не пробовали нажимать?
     
  • 2.31, Splash (?), 20:03, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если включить панель меню, то будет меню. Панель меню можно включать/выключать
     
  • 2.32, eugener (ok), 20:04, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно никуда и не девалось. Правой кнопкой на тулбаре - там есть галка.
     
     
  • 3.45, Аноним (27), 20:28, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В нормальном софте панель меню включена по умолчанию чтобы как минимум знать что оно существует. Это выключают кому не надо.

    Свалил с этого фаерфокса сразу как они начали это уродство делать. Да и включать чувствую не надолго будет. Выпилят неумеки калеки. Наберут всяких iPony ....

     
     
  • 4.48, Аноним (5), 20:35, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опозорился и начал всякую чушь нести)
     
  • 2.72, Аноним (39), 21:15, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто тебя только за компьютер пустил
     

  • 1.33, user90 (?), 20:04, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В новостях про фокс первым делом нужно писать, что мурзилла отломала на этот раз))
    Как там, /chrome/user*.css еще на месте, или уже избавились "потому, что это не нужно среднему йузеру"?
     
     
  • 2.65, Аноним (58), 21:00, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот это правильно! Все настройки уже отломала в интерфейсе? А в конфиге тоже?
     

  • 1.35, Аноним (35), 20:09, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В последних версиях Firefox периодически наблюдается ситуация, когда на некотором ресурсе перестают работать рандомные ссылки. Лечится только очисткой кеша, через время снова.
    Точно под Linux, под оффтопиком хз. Кто-то сталкивался?
     
  • 1.38, Аноним (39), 20:12, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ФФ медленно погружается в клоаку
     
     
  • 2.47, flkghdfgklh (?), 20:32, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ищет там опеннетовских анонимов что ли? Да кому вы нужны?
     

  • 1.41, АнониМММ (?), 20:17, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    before you ask

    browser.urlbar.suggest.topsites  false

    отключает выпячивание адресной строки при редактировании

     
     
  • 2.87, Аноним (87), 21:43, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернули?
     

  • 1.49, Аноним (49), 20:36, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где почитать, почему эта шайтан-машина блочит некоторые ресурсы с субдомена? По https. В лог нишыша не матерится, просто Blocked и не грузит.
     
  • 1.50, Аноним (50), 20:37, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Добавлена поддержка механизма AcroForm для заполнения форм ввода и сохранения результирующего PDF с введёнными пользователем данными.

    Лучше бы рендеринг пофиксили, а то большая часть PDF - вообще белая страница без текста с визуальным мусором.

     
  • 1.51, Аноним (49), 20:38, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Добавлена поддержка масштабирования страниц щипком

    Брехня, в 82.0.3 уже работает, а может и раньше работало

     
  • 1.53, Аноним (49), 20:39, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Добавлены горячие клавиши для быстрой перемотки видео, отображаемого в режиме "картинка в картинке". Для перемотки вперёд и назад с шагом в 15 секунд теперь достаточно нажать соответствующие клавиши управления курсором.

    торт. Вот бы ещё размер нормально менялся у этого окна и прям по клику на нём можно было меню вызывать, например чтобы скорость изменить

     
  • 1.60, Аноним (60), 20:52, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >в Firefox 83 устранена 31 уязвимость, из которых 14 помечены как опасные

    и безопасный раст не помог

     
     
  • 2.70, Аноним (70), 21:12, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он же частично на расте.
     
     
  • 3.73, Аноним (39), 21:17, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И все равно не помог. Может этот Раст не очень-то и нужен?
     
     
  • 4.89, VINRARUS (ok), 21:43, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без раста было бы 32.
     
  • 2.86, VINRARUS (ok), 21:43, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    null
     

  • 1.66, Аноним (58), 21:06, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А как включить однопроцессный режим? Задать путь кеша? Отключить проверку обновлений? Из настроек, конечно. Не занимаясь онанизмом (читай рукоприкладством) во внутренностях.
     
  • 1.69, Аноним (69), 21:12, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, сломали поиск.
    Если раньше можно было через короткое имя перейти на страницу поисковика, то теперь будь добр его еще в букмарки с коротким именем занести. Спасибо, блин, большое!
     
  • 1.76, Аноним (76), 21:22, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прекрасный браузер, когда-то был. Зачем он такой нужен неясно, хромая малварь явно выигрывает по всем параметрам.
     
     
  • 2.91, VINRARUS (ok), 21:45, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждое болото хвалит своих жаб.
     

  • 1.78, Kuromi (ok), 21:26, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость в том, что сейчас Мозиллу словно ужалили и они там начали включат WebRender везде где только можно. За последние полторы-две недели WR разблокировали пачками на все что только возможно. По их планам в ФФ 84 WR вероятно пойдет в релиз, на почти всем Интелле, большинстве AMD, в том числе под Линукс ( https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1675768 ). Для проприетарной Невидии SW-WR включат ( https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1677293 )на днях, хотя надеются все таки поддержать GPU ускорение.


    Еще одна новость - планируется переход на EGL по умолчанию - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1677203

     
     
  • 2.90, Аноним (87), 21:45, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так edgi от ms долго думать не будет и подомнёт остатки пользователей фф
     

  • 1.80, Kuromi (ok), 21:29, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "На платформе Android движок WebRender включён для устройств с GPU Adreno 5xx (Google Pixel, Google Pixel 2/XL, Oneplus 5), Adreno 6xx (Google Pixel 3, Google Pixel 4, Oneplus 6), а также смартфонов Pixel 2 и Pixel 3."

    В ФФ 84 будет на Mali-G - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1662558
    В ночнушке включен также на Mali-T https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1672196

     
  • 1.84, Kuromi (ok), 21:34, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Решить проблему можно, либо включив композитинг, либо экспортировав любую из следующих переменных окружения: MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION=system (к сожалению, она включает заголовок окна) или MOZ_X11_EGL=1 (эта опция выключает поддержку WebGL 2). Также можно отключить на время WebRender.

    Проблема уже решена в ФФ 84. WebGL2 уже работает, другой вопрос что под EGL ФФ глючит просто ужасно - скроллинг приводит к артефактам.

     
  • 1.88, Аноним (88), 21:43, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ерунда какая-то. В 82 версии JetStream 2 был 80 пунктов. В 83 версии 60. Это работа компилфтора ДЖИТ? Нафиг надо.
     
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