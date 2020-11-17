Релиз Firefox 83

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|1.3, Аноним (3), 18:52, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В разделе настроек "Конфиденциальность и безопасность" предложен режим "HTTPS Only"
Это типа можно теперь не ставить HTTPS Everywhere?
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|2.10, AnonPlus (?), 19:11, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зависит от того, как ты использовал HTTPS Everywhere.
По умолчанию HTTPS Everywhere включает HTTPS лишь для определенных сайтов, проверенных сообществом.
HTPS Only Mode включает HTTPS для всех сайтов вообще (кроме интранета и прочих исключений, где HTTPS, зачастую невозможен).
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|3.52, Total Anonimus (?), 20:38, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда https-сайтов подавляющее большинство , то логичнее как в фоксе : включать для всех , а в базе держать немногочисленные исключения . Пишете коменты не разобравшись как работает .
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|2.12, Loopsi (?), 19:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У расширения есть фильтры с БД. Если сайт не может в https, то откроется по http.
Огнелис же работает лишь на вкл/выкл.
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|2.18, robot228 (?), 19:27, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Его и раньше никто не ставил. Только особо больные которые в закладки не могли сразу добавить сайт с https. Ну или просто упоротые.
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|2.24, NotaBug (ok), 19:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это типа можно теперь не ставить HTTPS Everywhere?
Это г вообще не нужно ставить, достаточно:
dom.security.https_only_mode = true
dom.security.https_only_mode_ever_enabled = true
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|3.30, Total Anonimus (?), 20:01, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем лезть в about:config , если глобальное управление в настройках , а для отдельных сайтов - по иконке в адресной строке ?
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|4.34, NotaBug (ok), 20:08, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плагин с подмоченной репутацией, который собирает статистику и отсылает непонятно куда, и меняет те же настройки в about:config только кнопочкой... Кому и кобыла невеста.
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|6.40, NotaBug (ok), 20:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Шта, HTTPS Everywhere разве не плагин?
Этому дополнению нужно:
Получать доступ ко вкладкам браузера
Получать доступ к активности браузера при навигации
Получать доступ к вашим данных на всех сайтах
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|7.46, Total Anonimus (?), 20:29, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читайте внимательнее новость и коменты : HTTPSonly включается в стандартных настройках , вместо лазания по about:config , а управление для отдельных сайтов - по иконке . Стандартный функционал браузера . Что вы прицепились к HTTPS Everywhere - непонятно .
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|8.74, NotaBug (ok), 21:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну ёпрст, ну так обновы ещё не завезли, а вопрос выше был о плагине Может ещё в... текст свёрнут, показать
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|5.81, Аноним (81), 21:31, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Плагин с подмоченной репутацией, который собирает статистику и отсылает непонятно куда, и меняет те же настройки в about:config
Это же основной функционал огнелиса.
> Кому и кобыла невеста.
А кому и огнелис - браузер.
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|1.4, leibniz (ok), 18:54, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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графика AMD на коне, очень хорошо, не ошибся в выборе ускорителя для домашнего ПК (:
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|1.5, Аноним (5), 18:57, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сделал себе unmozilled-firefox и доволен как слон)
Только вот от вебрендера ошибки печалят.
GP+[GFX1-]: Updating unknown shared surface: 365072220611
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|2.7, leibniz (ok), 19:02, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если речь про версию из начала нулевых -- то да, а так лиса со своими недостатками, конечно, и спорными решениями, но хороший конкурент хромому, тем не менее, и Mozilla остаётся всё ещё Mozilla, в отличии от M$, Opera Software и пр. товарищей, которые решили плыть по течению.
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|2.11, Аноним (11), 19:13, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты видимо интернетом не пользовался в начале 2000х. Кроме того фф от хрома сейчас не сильно отличаются.
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|2.16, Аноним (16), 19:25, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Есть хром
Это тот, в который до сих пор плавную прокрутку страниц не завезли?
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|4.67, Аноним (16), 21:08, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю что вам там не нужно, но куда приятнее читать текст, когда страница двигается плавно, ничего не отвлекает внимания. В отличии от хрома, в котором каждое движение колёсика мыши - скачкообразно дергает страницу.
Или это я такой особенный, раз мне удобнее беспрерывно читать текст с экрана, чем периодически отвлекаться на пару миллисекунд в поисках места, куда убежало недочитанное предложение после очередной прокрутки?
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|2.42, xtotec (ok), 20:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не нужно. Есть хромиум. Фокс это привет из начала 2000-х
Ну-ну, откройте хромиумом jnlp файл, тогда поговорим. Ну или хромом, оперой, вивальди, чем-нибудь кроме огнелиса.
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|2.63, Аноним (58), 20:54, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл победил? Ну так это не удивительно. И закономерно. Никто и не спорит.
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|1.9, Аноним (9), 19:07, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> (заменены пиктограммы, использован светлый фон для панели с инструментами)
Спасибо, но мне нужна тёмная схема. Почему оно не может использовать системный цвет? Ну или хотя бы цвет из основного окна файрфокса, а не нечто "светлый"?
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|2.43, Анонимъ (?), 20:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Firefox Browser Developer Edition поставь. Там есть тёмная тема для всего.
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|1.13, Ололо (ok), 19:15, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И вновь - захожу с чистым профилем в карточку Trello, к которой прикреплена ссылка на PR из BitBucket'а, наблюдаю зависание браузера и выжирание им гигабайтов памяти. Само собой, в Хроме такого нет. Да-да, предчувствую, что trello с bitbucket пользователям лисы не нужны, как и twitter.
Ну и непрорисовка превьюшек по Ctrl-Tab с первого раза так и осталась - баг уже несколько лет висит.
Хз, как вы этим пользуетесь.
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|2.15, Аноним (15), 19:20, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Хз, как вы этим пользуетесь.
Чем? Трелло? Мы им не пользуемся.
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|2.29, смузихлёб (?), 19:59, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это проблема не Firefox, а смузи way погромистов, которые наговнокодили эти ваши Trello.
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|3.54, Ололо (ok), 20:44, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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До этого неправильным у лисолюбов был twitter, теперь и trello.
Тут видишь, какое дело - меня, как пользователя, совершенно не волнует, говнокод в потрохах сайта или нет. Мне нужно, чтобы сайт в браузере работал. В Хроме работает, в Лисе нет. Если, к тому же, этот сайт нужен по работе, выбор браузера очевиден.
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|4.71, Аноним (71), 21:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитай историю Opera, как она лепила патчи для отображения в ней сайтов и во что это вылилось.
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|2.56, Аноним (56), 20:46, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуюсь Trello ежедневно. Сейчас у меня ESR 78.5.0 с различными плагинами. Так же использую контейнеры встроенные в лису и консоль для разработки. Ничего нигде не глючит, и уж тем более убогий Trello. Всё происходит как под виндой 10, так и под KDE Neon.
Вопрос: что я делаю не так?
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|3.57, Ололо (ok), 20:49, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не открываешь карточки с прикреплёнными PR, очевидно же.
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|1.20, th3m3 (ok), 19:36, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>По умолчанию включён новый JIT-компилятор
Заметно стали шустрее работать тяжёлые js-страницы.
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|1.22, Аноним (22), 19:41, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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вот кстати гугл доки действительно открывает намного быстрее хрома, причем это было и до обновы
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|2.31, Splash (?), 20:03, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если включить панель меню, то будет меню. Панель меню можно включать/выключать
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|2.32, eugener (ok), 20:04, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно никуда и не девалось. Правой кнопкой на тулбаре - там есть галка.
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|3.45, Аноним (27), 20:28, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В нормальном софте панель меню включена по умолчанию чтобы как минимум знать что оно существует. Это выключают кому не надо.
Свалил с этого фаерфокса сразу как они начали это уродство делать. Да и включать чувствую не надолго будет. Выпилят неумеки калеки. Наберут всяких iPony ....
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|1.33, user90 (?), 20:04, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В новостях про фокс первым делом нужно писать, что мурзилла отломала на этот раз))
Как там, /chrome/user*.css еще на месте, или уже избавились "потому, что это не нужно среднему йузеру"?
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|2.65, Аноним (58), 21:00, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это правильно! Все настройки уже отломала в интерфейсе? А в конфиге тоже?
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|1.35, Аноним (35), 20:09, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В последних версиях Firefox периодически наблюдается ситуация, когда на некотором ресурсе перестают работать рандомные ссылки. Лечится только очисткой кеша, через время снова.
Точно под Linux, под оффтопиком хз. Кто-то сталкивался?
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|1.41, АнониМММ (?), 20:17, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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before you ask
browser.urlbar.suggest.topsites false
отключает выпячивание адресной строки при редактировании
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|1.49, Аноним (49), 20:36, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Где почитать, почему эта шайтан-машина блочит некоторые ресурсы с субдомена? По https. В лог нишыша не матерится, просто Blocked и не грузит.
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|1.50, Аноним (50), 20:37, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка механизма AcroForm для заполнения форм ввода и сохранения результирующего PDF с введёнными пользователем данными.
Лучше бы рендеринг пофиксили, а то большая часть PDF - вообще белая страница без текста с визуальным мусором.
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|1.51, Аноним (49), 20:38, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Добавлена поддержка масштабирования страниц щипком
Брехня, в 82.0.3 уже работает, а может и раньше работало
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|1.53, Аноним (49), 20:39, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Добавлены горячие клавиши для быстрой перемотки видео, отображаемого в режиме "картинка в картинке". Для перемотки вперёд и назад с шагом в 15 секунд теперь достаточно нажать соответствующие клавиши управления курсором.
торт. Вот бы ещё размер нормально менялся у этого окна и прям по клику на нём можно было меню вызывать, например чтобы скорость изменить
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|1.60, Аноним (60), 20:52, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в Firefox 83 устранена 31 уязвимость, из которых 14 помечены как опасные
и безопасный раст не помог
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|1.66, Аноним (58), 21:06, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как включить однопроцессный режим? Задать путь кеша? Отключить проверку обновлений? Из настроек, конечно. Не занимаясь онанизмом (читай рукоприкладством) во внутренностях.
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|1.69, Аноним (69), 21:12, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, сломали поиск.
Если раньше можно было через короткое имя перейти на страницу поисковика, то теперь будь добр его еще в букмарки с коротким именем занести. Спасибо, блин, большое!
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|1.76, Аноним (76), 21:22, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прекрасный браузер, когда-то был. Зачем он такой нужен неясно, хромая малварь явно выигрывает по всем параметрам.
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|2.90, Аноним (87), 21:45, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так edgi от ms долго думать не будет и подомнёт остатки пользователей фф
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|1.84, Kuromi (ok), 21:34, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Решить проблему можно, либо включив композитинг, либо экспортировав любую из следующих переменных окружения: MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION=system (к сожалению, она включает заголовок окна) или MOZ_X11_EGL=1 (эта опция выключает поддержку WebGL 2). Также можно отключить на время WebRender.
Проблема уже решена в ФФ 84. WebGL2 уже работает, другой вопрос что под EGL ФФ глючит просто ужасно - скроллинг приводит к артефактам.
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|1.88, Аноним (88), 21:43, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ерунда какая-то. В 82 версии JetStream 2 был 80 пунктов. В 83 версии 60. Это работа компилфтора ДЖИТ? Нафиг надо.
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