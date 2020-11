Релиз Firefox 83

6.40 , NotaBug ( ok ), 20:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Шта, HTTPS Everywhere разве не плагин? Этому дополнению нужно:

Получать доступ ко вкладкам браузера

Получать доступ к активности браузера при навигации

Получать доступ к вашим данных на всех сайтах

7.46 , Total Anonimus ( ? ), 20:29, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Читайте внимательнее новость и коменты : HTTPSonly включается в стандартных настройках , вместо лазания по about:config , а управление для отдельных сайтов - по иконке . Стандартный функционал браузера . Что вы прицепились к HTTPS Everywhere - непонятно .

8.74 , NotaBug ( ok ), 21:18, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну ёпрст, ну так обновы ещё не завезли, а вопрос выше был о плагине Может ещё в...