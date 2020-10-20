The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Firefox 82

20.10.2020 19:42

Состоялся релиз web-браузера Firefox 82. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.4.0. На стадию бета-тестирования перешла ветка Firefox 83, релиз которой намечен на 17 ноября.

Основные новшества:

  • Внесены улучшения, нацеленные на повышение удобства просмотра видео. Например, в режиме Picture-In-Picture изменено размещение и оформление кнопок управления воспроизведением, которые стали более заметными. Для пользователей macOS предложена клавиатурная комбинация (Option + Command + Shift + правая скобка) для вызова окна Picture-In-Picture, работающая ещё до начала воспроизведения видео. В Windows для аппаратного декодирования видео задействован механизм DirectComposition, позволяющий снизить нагрузку на CPU и продлить время автономной работы.
  • Для всех пользователей Windows 10, имеющих необходимое оборудование, по умолчанию активирован движок композитинга WebRender, написанный на языке Rust и позволяющий добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры.

    Для Linux в списке блокировки для WebRender остаются проприетарные драйверы NVIDIA, а также драйверы Intel при использовании экранных разрешений 3440x1440 и выше. На платформе Android движок WebRender включён для устройств с GPU Adreno 5xx (Google Pixel, Google Pixel 2/XL, Oneplus 5), Adreno 6xx (Google Pixel 3, Google Pixel 4, Oneplus 6), а также смартфонов Pixel 2 и Pixel 3.

    Пользователи бинарных драйверов NVIDIA в Linux, которые вручную включили WebRender (gfx.webrender.all=true в about:config) и не пользуются композитингом, могут столкнуться с регрессией, которая выражается в том, что верхняя половина экрана превращается в закрашенный прямоугольник. Решить проблему можно, либо включив композитинг, либо экспортировав любую из следующих переменных окружения: MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION=system (к сожалению, она включает заголовок окна) или MOZ_X11_EGL=1 (эта опция выключает поддержку WebGL 2). Также можно отключить на время WebRender.

  • Проведена работа по ускорению загрузки страниц и сокращению времени запуска браузера. Сайты с разбивкой на основе элементов flexbox стали загружаться на 20% быстрее, а восстановление сеансов после перезапуска требует на 17% меньше времени. На платформе Windows примерно на 10% ускорено открытие новых окон.
  • Добавлена возможность ознакомления с новыми статями при сохранении страницы в сервис Pocket через кнопку на панели - во всплывающем диалоге теперь показывается подборка статей с добавляемого сайта, которые выбраны другими пользователями Pocket.
  • В экранном ридере, который используется людьми с проблемами со зрением, обеспечено корректное разделение абзацев, улучшена работа при автозаполнении номеров кредитных карт и добавлено отображение ошибок при некорректном заполнении параметров в диалоге вывода на печать.
  • Расширен набор настроек, синхронизируемых между устройствами. Например, добавлена синхронизация параметров прокрутки, а также настроек экранной клавиатуры и режима picture-in-picture.
  • В собираемую на платформе Linux телеметрию (about:support) добавлен учет сведений о протоколе оконной подсистемы (Wayland, Wayland/DRM, XWayland или X11).


  • Включён по умолчанию API Media Session, предоставляющий средства для настройки блока с информацией о воспроизведении мультимедийного контента в области уведомлений. Через данный API web-приложение может не только вывести уведомление о начале воспроизведения новой композиции, но и организовать управление из области уведомлений или через интерфейс хранителя экрана, например, разместить кнопки приостановки, перемещения по потоку или переходу к следующей композиции.
  • В атрибуте sandbox элемента <iframe> добавлена поддержка флага "allow-downloads" для блокирования автоматических загрузок, инициируемых из iframe.
  • В CSS добавлен псевдо-элемент "::file-selector-button", через который можно настроить кнопку выбора файлов внутри элемента <input type="file">.
  • Указание некорректного селектора в псевдо-классах :is() и :where() теперь не приводит к прекращению отрисовки всего списка.
  • Директива inline в заголовке Content-Disposition теперь игнорируется, если в элементе <a> задан атрибут "download".
  • Прекращена поддержка вложенных и рекурсивных вызовов метода Document.execCommand(), которые теперь возвращают значение "false".
  • Element.setPointerCapture() теперь генерирует исключение NotFoundError при передаче некорректного идентификатора указателя.
  • Свойство window.name теперь сбрасывается в пустое значение при загрузки во вкладке страницы с другим доменом и восстанавливается при нажатии кнопки "назад" и восстановлении старой страницы.
  • В инструментах для web-разработчиков в панели инспектирования сети добавлено отображение серверных событий (Server-sent event), которые позволяют в любое время отследить данные, отправляемые сервером через механизм Server-sent. Панель сообщений (Message) в инструментах инспектирования сети объединена с панелью ответов сервера (Response), что позволяет просматривать сообщения, передаваемые через WebSockets и server-sent event, непосредственно рядом со списком ответов сервера.
  • В версии для платформы Android:
    • Добавлен просмотр загрузок;
    • Улучшен поиск;
    • Обеспечен вывод наиболее часто открываемых сайтов;
    • В блоке New Tab обеспечен показ недавно закрытых вкладок;
    • Реализовано автоматическое закрытие вкладок;
    • Добавлена поддержка переноса паролей для пользователей с master-паролем (теперь Primary Password);
    • Реализована возможность переключения вкладок через жест с горизонтальным сдвигом на адресной строке;
    • Включён режим зашиты от отслеживания перемещений через редиректы;
    • Включена автоматическая очистка сторонних Cookie.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 82 устранено 15 уязвимостей, из которых 12 помечены как опасные. 10 уязвимостей (собраны под CVE-2020-15683 и CVE-2020-15684) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
  3. OpenNews: Релиз Firefox 81
  4. OpenNews: Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi
  5. OpenNews: Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes
  6. OpenNews: Проект Iceweasle Mobile начал развитие форка нового Firefox для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53925-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, антифрактал (?), 20:12, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть сборка ФФ от кого угодно БЕЗ Pocket, без телеметрии, без скриншотилок и прочего шлака, который понапихали в БРАУЗЕР?!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:14, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это кастраты типа Снежного кота и прочие недобраузеры.
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:18, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это отключить и удалить можно за пару минут.
     
  • 2.4, Аноним (-), 20:19, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    links
     
     
  • 3.13, анононим (?), 20:32, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    browsh (Go+JS). Даже ютубчик есть в текстовом режиме
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:25, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Waterfox?
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:20, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Файрфокс, будучи предустановленным почти во всех дистрах, нужен, чтоб запустить его ровно один раз: для скачивания гугл хрома. На этом его полезные функции завершаются. В винде такую функцию выполняет IE/Edge.

    Полезный совет: можно форкнуть федоровские кикстарты, удалить оттуда файрфокс, вписать хром/хромиум и собрать ISO самому. Тогда не придется вообще ни разу запускать фф, да еще и можно держать свой персональный список частотребуемых пакетов (предустановить ffmpeg например).

    Иногда запускаю фф, чтоб обнаружить какую-нибудь приколюху. Из недавнего: OffscreenCanvas в фф отсутствует. Это еще одна общая черта с IE/Edge: хроническое отставание от стандартов.

     
     
  • 2.7, VINRARUS (ok), 20:24, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Харошый раб! Можеш сьодня доесть за хазяином.
     
  • 2.10, Firefox (??), 20:26, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Файрфокс, будучи предустановленным почти во всех дистрах, нужен, чтоб запустить его ровно один раз: для скачивания гугл хрома

    шта? Зачем нужен этот гугловский хромошлак, если уже есть шикарный Firefox?

     
  • 2.14, Аноним (14), 20:33, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OffscreenCanvas в фф отсутствует

    С 44 есть
    gfx.offscreencanvas.enabled

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:22, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >в Firefox 82 устранено 15 уязвимостей, из которых 12 помечены как опасные.

    Б - безопасный раст.

     
     
  • 2.12, Аноним (14), 20:28, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тупой прикол.
    Firefox написан на C/C++ и именно поэтому отгребает.
    На Расте там написаны новые модули вроде вебрендера.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:34, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отгребает

    Куда?

     
     
  • 4.19, Аноним (14), 20:36, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сторону уязвимостей, гы :)
     
  • 2.18, alex312 (?), 20:35, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно так, переписали пару строк с сей на раст, пропало 15 CVE .
     

  • 1.9, VINRARUS (ok), 20:25, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дыру FreeType хоть устранили, или опять холостой релиз?
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:27, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для Linux в списке блокировки для WebRender остаются проприетарные драйверы NVIDIA, а также драйверы Intel при использовании экранных разрешений 3440x1440 и выше.

    интересно, а кого они наказывают?

     
  • 1.16, Анончик99999 (?), 20:35, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, а когда завезут ползунок прокрутки видео в Picture-In-Picture?
     
  • 1.17, Аноним (17), 20:35, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился и твитты перестали приходить. Хер знает как это связано, буду откатывать. Сука бляТь.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру