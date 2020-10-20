Релиз Firefox 82

|
|1.1, антифрактал (?), 20:12, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А есть сборка ФФ от кого угодно БЕЗ Pocket, без телеметрии, без скриншотилок и прочего шлака, который понапихали в БРАУЗЕР?!
|
|1.5, Аноним (5), 20:20, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Файрфокс, будучи предустановленным почти во всех дистрах, нужен, чтоб запустить его ровно один раз: для скачивания гугл хрома. На этом его полезные функции завершаются. В винде такую функцию выполняет IE/Edge.
Полезный совет: можно форкнуть федоровские кикстарты, удалить оттуда файрфокс, вписать хром/хромиум и собрать ISO самому. Тогда не придется вообще ни разу запускать фф, да еще и можно держать свой персональный список частотребуемых пакетов (предустановить ffmpeg например).
Иногда запускаю фф, чтоб обнаружить какую-нибудь приколюху. Из недавнего: OffscreenCanvas в фф отсутствует. Это еще одна общая черта с IE/Edge: хроническое отставание от стандартов.
|
|
|
|2.10, Firefox (??), 20:26, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Файрфокс, будучи предустановленным почти во всех дистрах, нужен, чтоб запустить его ровно один раз: для скачивания гугл хрома
шта? Зачем нужен этот гугловский хромошлак, если уже есть шикарный Firefox?
|
|2.14, Аноним (14), 20:33, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> OffscreenCanvas в фф отсутствует
С 44 есть
gfx.offscreencanvas.enabled
|
|1.6, Аноним (6), 20:22, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
>в Firefox 82 устранено 15 уязвимостей, из которых 12 помечены как опасные.
Б - безопасный раст.
|
|
|
|2.12, Аноним (14), 20:28, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Тупой прикол.
Firefox написан на C/C++ и именно поэтому отгребает.
На Расте там написаны новые модули вроде вебрендера.
|
|1.11, Аноним (11), 20:27, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Для Linux в списке блокировки для WebRender остаются проприетарные драйверы NVIDIA, а также драйверы Intel при использовании экранных разрешений 3440x1440 и выше.
интересно, а кого они наказывают?
|
|1.17, Аноним (17), 20:35, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Обновился и твитты перестали приходить. Хер знает как это связано, буду откатывать. Сука бляТь.
|