В Firefox 80 реализована настройка для перенаправления с HTTP на HTTPS

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|1.3, Аноним (3), 09:29, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Смысл всех этих потешных HTTPS когда СОРМ и так дает максимальную безопасноть
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|3.27, Аноним (3), 11:28, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Благодаря СОРМ можно вообще без антивируса сидеть. Вспомни как в 2000х вирусы постоянно лезли, а сейчас это редкость
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|1.4, Аноним (4), 09:30, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Да, пользователь же идиот. Если он пишет http://, то браузер сам должен жа него решить и сказать, что тот, верно, имел в виду кое-что другое. Кстати, а когда уже можно нам еще перенаправление с адреса любового поисковика на Google? Разработчики же лучше понимают: если ввели duck.com, то пользователь просто 8 раз ошибся и нажал не те буквы.
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|2.6, A.Stahl (ok), 09:41, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это называется автоматизация. Рутину нужно автоматизировать. А любителей писать startx на десктопе нужно гнать ссаными тряпками до БСД. Даже дальше чем до БСД. Там любители монотонной бессмысленной работы тоже нахрен не нужны.
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|3.21, Crazy Alex (ok), 11:24, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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startx - это возможность выбрать, запускать ли графический сеанс вообще и живая система если иксы почему-либо не стартовали. И если он пишется раз в месяц - невелика "монотонная бессмысленная работа".
а вот протокол указывать каждый раз - и правда маразм, потому url пишешь часто.
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|3.29, n00by (ok), 11:31, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём проблема с набором startx? Сам не пишу, но если кто-то считает для себя такое нужным или просто привычным -- это его личное дело. И хорошо, когда такая возможность сохранена -- меня пару раз спасало, когда "автоматизация" падала.
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|3.30, Аноним (30), 11:39, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это называется автоматизация. Рутину нужно автоматизировать.
Особенно полезно, когда на сервере нет HTTPS.
Автоматическая блокировка сайтов в браузере облегчает жизнь товарищу майору (а мне — нет).
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|2.16, Аноним (16), 10:32, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Согласен Идиотизм какой-то. Ладно если не указан протокол, то использовать HTTPS, но если юзер указал его явно то зачем ломать? Как теперь зайти именно на http? Сначала они начали при вводе адреса без протокола посылать в гугл, теперь даже с указанием протокола не зайти на сайт. Давайте ещё FTP в адресе заменять на https
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|1.7, Аноним (7), 09:43, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну отлично, минус одно дополнение (HTTPS Everywhere), следовательно на пару мегабайт меньше потребление памяти
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|1.8, Аноним (8), 09:54, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Разработчики Firefox продолжили развитие режима "HTTPS Only"
А кто их просил за меня решать?
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|2.12, Аноним (3), 10:01, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот уж точно. Я прошлым месяцем по рекламной интеграции от ростелекома купил отличный фонарь, а теперь на HTTPS пропущу всю годноту
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|2.22, Crazy Alex (ok), 11:25, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так велком на pale moon или ещё куда - подход "давайте решать за пользователя" у мозиллы много лет уже
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|1.10, Spoofing (?), 09:57, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пусть оно хотя бы проверит наличие этого https, а то ведь зачастую http используется на локалхосте для тестов. Не пользователями едиными.
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|2.11, trolleybus (?), 10:00, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если обращение к первичным страницам (ввод домена в адресной строке) по https:// завершается таймаутом, пользователю показывается страница с ошибкой, на которой присутствует кнопка для выполнения запроса по http://
Так кнопка-то есть, какие проблемы?
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|3.13, Spoofing (?), 10:11, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я считаю, что смуззихлёбы копают сами под себя таким нововведением. Мне-то всё равно, у меня везде кабель, но большинство используют Wi-Fi, а для авторизации во всех приличных Wi-Fi используется Captive Portal, а не голый WPA/WPA2/WPA3.
Когда вы подключились к интернету, все, повторяю, _все_ устройства проверяют подключение к интернету. Все они делают это плюс-минус одинаково: запрашивают данные со своих серверов через 80 порт, после чего этот запрос отлавливается iptables'ом на точке доступа, которая Wi-Fi раздаёт, и перенаправляет HTTP-запрос клиента на свой локальный адрес. Где вас, собственно и поприветствует страничка Captive Portal для third-party авторизации.
При включении в сеть все Apple-устройства запрашивают из интернетов этот документ: captive.apple.com/hotspot-detect.html, да, через HTTP, и при неполучении того, что они ждут (Success!), они сообщают о наличии Captive Portal в Wi-Fi сети.
Все Google-устройства запрашивают это: http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 и при неполучении корректного ответа (HTTP/1.1 204) сообщают о Captive Portal.
Все Windows-устройства запрашивают этот документ: http://www.msftncsi.com/ncsi.txt
Все Amazon-устройства...
Это не какой-то официальный стандарт, это личная хотелка всех девайсов показывать вам Push-уведомление на устройствах о наличии Captive Portal в сети, чтобы быть в теме. Не более того.
И, внимание, Firefox тоже страдает этим. Это работает через HTTP. Смуззихлёбы пользующиеся Wi-Fi сами себе всё там поломают.
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|4.18, Аноним (18), 10:58, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне-то всё равно, у меня везде кабель, но большинство используют Wi-Fi, а для авторизации во всех приличных Wi-Fi используется Captive Portal, а не голый WPA/WPA2/WPA3.
Приличный Wi-Fi — это не тот, который в макдаке или метро.
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|5.26, Crazy Alex (ok), 11:28, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как минимум ещё в любой гостинице и аэропорту, в Европе/Штатах - вообще распространённая штука. Но менее уродской эта дрянь от распространённости не становится
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|4.20, Ordu (ok), 11:09, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Люди, готовые смотреть рекламу в обмен на интернет, пускай сидят на хроме.
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|1.19, nebularia (ok), 11:02, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Если обращение к первичным страницам (ввод домена в адресной строке) по https:// завершается таймаутом, пользователю показывается страница с ошибкой, на которой присутствует кнопка для выполнения запроса по http://. В случае сбоев при загрузке по "https://" cубресурсов, загружаемых при обработке страницы, подобные сбои игнорируются, но в web-консоль выводятся предупреждения, которые можно посмотреть через инструменты для web-разработчика.
Так они это добавили или как раньше? Который раз читаю про эту фичу в релизах, пробую открыть lib.ru и... Он не открывается, без волшебной странички "открыть по http".
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|3.31, nebularia (ok), 11:55, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если фича заявлена, но не работает - виноват сайт? Да и lib.ru тут просто как пример http-only сайта.
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|1.32, kusb (?), 12:09, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может открытие http ссылок по https оправдано при нажатии на ссылки из других программ и вводе адреса без протокола. Например командой "firefox http://opennet.ru". При этом при открытии не из адресной строки нужно сделать всплывающее уведомление "Мы заменили вам http на https из соображений безопасности".
Но некоторые сайты наверное имеют разные ресурсы на разных протоколах, они могут сломаться. Хотя не очень правильно так делать.
Но если я явно ввожу http в поле сверху, там где адрес сайта, то НЕ НАДО мне заменять протокол.
Ещё мне не нравится идея, что есть только https, а http - "устарел", ибо https слишком привязан к сертификатам, а они довольно цетрализованы, появляется риск цензуры и вообще идти на поклон а УЦ для создания сайта - дикая идея. Как и браузер, который может открывать только подписанные теми кем надо страницы.
Причём безопасность https довольно плоха.
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