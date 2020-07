В Firefox 80 реализована настройка для перенаправления с HTTP на HTTPS

2.5 , Аноним ( 3 ), 09:34, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Это тебе GNU приучил писать протоколы вручную?

2.6 , A.Stahl ( ok ), 09:41, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это называется автоматизация. Рутину нужно автоматизировать. А любителей писать startx на десктопе нужно гнать ссаными тряпками до БСД. Даже дальше чем до БСД. Там любители монотонной бессмысленной работы тоже нахрен не нужны.

3.21 , Crazy Alex ( ok ), 11:24, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – startx - это возможность выбрать, запускать ли графический сеанс вообще и живая система если иксы почему-либо не стартовали. И если он пишется раз в месяц - невелика "монотонная бессмысленная работа". а вот протокол указывать каждый раз - и правда маразм, потому url пишешь часто.

3.29 , n00by ( ok ), 11:31, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём проблема с набором startx? Сам не пишу, но если кто-то считает для себя такое нужным или просто привычным -- это его личное дело. И хорошо, когда такая возможность сохранена -- меня пару раз спасало, когда "автоматизация" падала.

3.30 , Аноним ( 30 ), 11:39, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это называется автоматизация. Рутину нужно автоматизировать. Особенно полезно, когда на сервере нет HTTPS.

Автоматическая блокировка сайтов в браузере облегчает жизнь товарищу майору (а мне — нет).

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:32, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Согласен Идиотизм какой-то. Ладно если не указан протокол, то использовать HTTPS, но если юзер указал его явно то зачем ломать? Как теперь зайти именно на http? Сначала они начали при вводе адреса без протокола посылать в гугл, теперь даже с указанием протокола не зайти на сайт. Давайте ещё FTP в адресе заменять на https