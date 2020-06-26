Компания Mozilla представила третьего провайдера DNS-over-HTTPS для Firefox

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|1.1, slava_kpss (ok), 12:39, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Чтобы не копаться в комментариях, напишу сразу 90% оных:
- Добавили третьего шпиона
- Обычного DNS хватает
- HTTPS нинужна, раньше жили и без него как-то
- А я сам поднял VPN с dnscrypt на инстансе за 5 рублей, сейчас бы без своего VPN в интернет выходить
- Современный веб, который мы заслужили
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|2.3, Корец (?), 12:44, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Забыл ещё один - современный веб, которого мы заслужили.
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|2.32, Ordu (ok), 17:22, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отличный список. Пять минут морщил лоб, пытался дополнить, и не нашёл ничего, что ты бы забыл.
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|2.36, ann (??), 18:28, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забыл ещё:
- Лучше бы они браузер делали.
- Ftp верните.
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|3.10, Аноним (10), 13:29, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Порт заблокировал и нет у тебя абонентов, все к другому провайдеру ушли который не блокирует.
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|4.12, ilyafedin (ok), 13:35, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Порт заблокировал и нет у тебя абонентов, все к другому провайдеру ушли
> который не блокирует.
Ты не можешь уйти к другому, если некуда идти (корпоративный файрволл/государтсвенная блокировка/etc)
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|5.22, Аноним (-), 14:34, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Даже если вас съели, у вас как минимум 2 выхода. Вас там что, к веслу приковали?
> (корпоративный файрволл/
Уволиться?
> государтсвенная блокировка/etc)
Сменить страну проживания на менее гестаповскую?
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|3.15, Аноним (-), 14:24, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Порт заблокировал и нет у тебя интернета.
//FIX. Ибо при блоке https'ного порта будет вот это.
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|4.19, ilyafedin (ok), 14:28, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Порт заблокировал и нет у тебя интернета.
> //FIX. Ибо при блоке https'ного порта будет вот это.
Речь была про DoT, у него свой отдельный порт, в отличии от DoH
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|5.21, Аноним (-), 14:32, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Речь была про DoT, у него свой отдельный порт, в отличии от DoH
А, вот это зря. Впрочем впн не отменяли.
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|2.17, Аноним (-), 14:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чего за этот DoHTTPS вцепились, лучше бы DoTLS был.
С HTTP/2 и тем более HTTP/3 слишком быстро работать стало, надо притормозить :)
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|1.11, Аноним (11), 13:33, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Весь этот ДоХ пока лишь очередные сказки о всеобщей безопасности, если запихнуть все в https. Все браузеры дружно (як подорванные) включили эту опцию в свой функционал, но работает она через жопу. Всё от лукавого.
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|2.34, Аноним (34), 18:10, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Весь этот ДоХ пока лишь очередные сказки о всеобщей безопасности, если запихнуть все в https.
Это же не для безопасности делается. Этот "триппер" со временем прибьют гвоздями и у вас будут проблемы с перенаправлением всяких дублькликов на 127.0.0.1.
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|1.13, Аноним (13), 14:00, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ага, маленькая приписка насчёт действующего законодательства,
так как-то мы хорошие, но вот скажет законодатель хранить данные полгода и записывать IP, это уже ни к нам, мы только всем кому можно продадим ваши данные, но это только чтобы отбить емкости для хранения данных за подгода
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|2.18, Аноним (18), 14:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого сначала придётся прописать идентификацию личности при доступе к DNS. При доступе к интернету идентификация личности уже проведена провайдером.
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|1.16, Аноним (14), 14:24, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тотальный колпак растёт :) Как там ловили украинского хакера на основе сессий с айфона (об этом знала Эппл) и логов соцсайтов (любезно предоставлены хостерами), что не составило труда анбешникам сопоставить номер с профилем и взять родимого в первой ближайшей стране-партнёре.
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|2.20, Аноним (-), 14:32, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как там ловили украинского хакера на основе сессий с айфона
Не путайте хакеров и ламеров.
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