Компания Mozilla представила третьего провайдера DNS-over-HTTPS для Firefox

2.9 , ilyafedin ( ok ), 13:21, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порт заблокировал и нет твоего DoT

3.10 , Аноним ( 10 ), 13:29, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Порт заблокировал и нет у тебя абонентов, все к другому провайдеру ушли который не блокирует.

4.12 , ilyafedin ( ok ), 13:35, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Порт заблокировал и нет у тебя абонентов, все к другому провайдеру ушли

> который не блокирует. Ты не можешь уйти к другому, если некуда идти (корпоративный файрволл/государтсвенная блокировка/etc)

5.14 , Аноним ( 14 ), 14:20, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – По помойкам ты и во дворе можешь полазить.

5.22 , Аноним ( - ), 14:34, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Даже если вас съели, у вас как минимум 2 выхода. Вас там что, к веслу приковали? > (корпоративный файрволл/ Уволиться? > государтсвенная блокировка/etc) Сменить страну проживания на менее гестаповскую?

6.24 , ilyafedin ( ok ), 14:39, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вас Речь шла как бы не лично про меня

3.15 , Аноним ( - ), 14:24, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Порт заблокировал и нет у тебя интернета. //FIX. Ибо при блоке https'ного порта будет вот это.

4.19 , ilyafedin ( ok ), 14:28, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Порт заблокировал и нет у тебя интернета.

> //FIX. Ибо при блоке https'ного порта будет вот это. Речь была про DoT, у него свой отдельный порт, в отличии от DoH

5.21 , Аноним ( - ), 14:32, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Речь была про DoT, у него свой отдельный порт, в отличии от DoH А, вот это зря. Впрочем впн не отменяли. 2.17 , Аноним ( - ), 14:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Чего за этот DoHTTPS вцепились, лучше бы DoTLS был. С HTTP/2 и тем более HTTP/3 слишком быстро работать стало, надо притормозить :)