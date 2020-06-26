Компания Mozilla представила третьего провайдера DNS-over-HTTPS для Firefox

Компания Mozilla заключила соглашение с третьим провайдеров DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS) для Firefox. Помимо ранее предлагавшихся DNS-серверов CloudFlare ("https://1.1.1.1/dns-query") и NextDNS (https://dns.nextdns.io/id), в настройки также будет включён сервис Comcast (https://doh.xfinity.com/dns-query). Активировать DoH и выбрать провайдера можно в настройках сетевого соединения.

Напомним, что в Firefox 77 была включена тестовая проверка DNS over HTTPS с отправкой 10 пробных запросов каждым клиентом и автоматическим выбором провайдера DoH. Данную проверку пришлось отключить в выпуске 77.0.1, так как она превратилось в подобие DDoS-атаки на сервис NextDNS, который не справился с нагрузкой.

Предлагаемые в Firefox провайдеры DoH отбираются в соответствии с требованиями к заслуживающим доверие DNS-резолверам, в соответствии с которыми DNS-оператор может использовать получаемые для резолвинга данные только для обеспечения работы сервиса, не должен хранить логи дольше 24 часов, не может передавать данные третьим лицам и обязан раскрывать сведения о методах обработки данных. Сервис также должен дать обязательства не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик, за исключением ситуаций, предусмотренным законодательством.

Из связанных с DNS-over-HTTPS событий также можно отметить решение компании Apple реализовать поддержку DNS-over-HTTPS и DNS-over-TLS в будущих выпусках iOS 14 и macOS 11, а также добавить поддержку дополнений в формате WebExtension в Safari.

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DoH не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.



