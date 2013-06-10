Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS

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|1.1, хрю (?), 22:02, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Сервис также должен дать обязательства не цензурировать,
Что?
>не фильтровать,
Неужели?
>не вмешиваться и
Хочу!
>не блокировать DNS-трафик
Дайте две!
>за исключением официальных запросов, предусмотренным законодательством.
ёшкин кот, а так хотелось верить :-(
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|2.3, Аноним (3), 22:10, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Дайте две!
"за исключением официальных запросов, предусмотренных законодательством"
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|2.4, IRASoldier_registered (ok), 22:11, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>ёшкин кот, а так хотелось верить :-(
...в то, что чятик мозилла-девелоперов таки можно будет невозбранно юзать для торговли элэсдэ, писипи, спидами и прочими интересными веществами, маскируя бизнес-процесс под обсуждение API?
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|2.47, КО (?), 08:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С учетом того, что IRC не устраивал именно потому, что
>не предоставляет должных инструментов для защиты от спама и нарушений норм общения.
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|3.50, SOska (?), 09:04, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я так и понял тоталитарным божком там себя не почувствуеш
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|1.2, Аноним (2), 22:03, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теперь мозилла будет тормозить и в развитии тоже? Вы вообще пользовались Matrix? Он же как черепаха тормозной протокол.
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|2.6, Аноним (6), 22:12, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В развитии? Ну так это только плюс!
А то все последние годы развитие идет из рук вон... не туда.
Хотя... ей уже ничего не поможет.
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|3.19, zzz (??), 00:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет лучше раба гугла, чем не догадывающийся о том, что он раб.
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|2.22, zzz (??), 00:47, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вы вообще пользовались Matrix? Он же как черепаха тормозной протокол
Удваиваю. Более тормозное поделие еще придумать. Если сидеть в локальной группе - еще нормально, всё довольно шустро. Но федерация - это мрак: скорость загрузки истории - по сообщению в минуту, про поиск можно забыть. А всё почему? А всё потому, что разработчики упарывались веществами при проектировании и обязали каждый сервер, юзер с которого зашел в канал на другом сервере, синхронизироваться с серверами всех сидящих в канале.
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|1.5, Аноним (3), 22:12, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Matrix-сервер решено запустить с использованием хостинг-сервиса Modular.im
глянул их расценки... Откуда такие ценники? Матрикс настолько больше жрет чем ирк, который можно поддиваном захостить? Или просто с потолка взято?
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|2.7, Аноним (-), 22:20, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Откуда такие ценники?
С рынка. Пока никто не предлагает дешевле, да и вообще никто не предлагает кроме них, они могут хоть какую цену предлагать.
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|2.8, KonstantinB (ok), 22:32, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там сервер весьма жручий. Ну и да, рынок. Вам никто не мешает сделать свой сервис дешевле.
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|2.9, Анон2019 (?), 22:32, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>глянул их расценки... Откуда такие ценники?
Матрица жреет 10 гб на 50 он пользователей и засирает базу на террабайты. 1,5 доллара за человека это еще божеский прайсик. Это тебе не хмпп, где на трех-долларовой впс-ки десятки тысяч в онлайне.
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|4.23, zzz (??), 00:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну где-то примерно так и получится, бо стильный-модный-молодежный пайтон. Со старта сервер жрет 1.5 - 2 Гб, и потом начинает потихоньку "толстеть". А если планируется подключение к другим нодам и работа в федерации, то это туши свет, 10-ку он легко выжрет через сутки аптайма.
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|5.29, хотел спросить (?), 01:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну где-то примерно так и получится, бо стильный-модный-молодежный пайтон. Со старта сервер
> жрет 1.5 - 2 Гб, и потом начинает потихоньку "толстеть". А
> если планируется подключение к другим нодам и работа в федерации, то
> это туши свет, 10-ку он легко выжрет через сутки аптайма.
Жесть какая-то...
Да планировалась федерация, но своих пользователей будет не больше 10.
Лучше не ставить на сервер где крутится гитлаб?
Там сейчас свободных есть 10 гигов RAM (из 16).
И что скажете насчет других реализаций серверов?
Я как-то просматривал список там вроде были альтренативы.
Они еще менее годные?
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|6.34, проф.Преображенский (?), 02:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставь, но будь готов унести или добавить памяти. И база постгреса начнёт пухнуть со скоростью дрожей в сортире.
Да, и даже не думай ставить его с sqlite.
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|5.51, SOska (?), 09:07, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато не устаревшее модное и не ваши... фи... С языки какието
Вот еще чтоб каждый мог хостить, как вас тогда контролировать
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|3.13, Аноним (13), 23:31, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> хмпп, где на трех-долларовой впс-ки десятки тысяч в онлайне
Но как же так? Ведь там же хмл, который так трудно, просто невообразимо сложно и ресурсозатратно парсить и который, в силу этого, одним фактом своего существования причиняет столь тяжкие страдания молодой поросли программистов!
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|3.20, Аноним (-), 00:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> матрица жреет 10 гб на 50 он пользователей и засирает базу на террабайты.
давай прувы, трепло
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|4.38, Анон2019 (?), 06:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>@bjoern like @swedneck pointed out already, how heavy Synapse is depends *entirely* on how large the rooms are your users join. If only small rooms, you'll get away with a small 2GB server for a long time. If you want to join #matrix:matrix.org (the HQ room), you'll need much more power quickly and lots of disk space.
The feneas.org server has approx 100 users who are in very big rooms. Our server is 1,5y old and just bumped it to 8GB ram from 4GB since it started to swap. DB is approx 12GB.
100 пользователей всего, а не 100 пользователей в онлайне и база на 12 гб и 8 гб рам. При этом самая больша комната в матрице это максимум 100 человек в онлайне + телеграм бот + irc бот и еще 99999999 тех, кто заходил один раз.
Такой гавнопротокол надо еще постараться написать.
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|3.66, Аноним (66), 10:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Матрица жреет 10 гб на 50 он пользователей и засирает базу на террабайты. 1,5 доллара за человека это еще божеский прайсик.
Что за бред? У меня свой сервак, на synapse(py) + 2 моста в телеграм(py) и вацап(go). Жрет ~500Mb RAM + ~100Mb базы в постгресе. Работает на 1 евровой VPS и все при этом летает.
ИМХО: Self hosted server для матрицы самое то. Иначе смысл в ней теряется.
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|4.70, пох. (?), 11:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Работает на 1 евровой VPS и все при этом летает.
"жаль что общаюсь я только с самим собой".
Поправил, не благодари.
У мурзилы, если кто не допетрил - немного больше чем по два человека в чятике.
И да, гуаносервер для общения с самимсобой, жрущий пол-гига - это, безусловно, поебда.
Сколько там ircd занимал - пару мегабайт-то хоть наберется?
> ИМХО: Self hosted server для матрицы самое то. Иначе смысл в ней теряется.
в ней нет ни малейшего смысла, терять нечего.
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|3.73, InuYasha (?), 11:54, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Матрица - аналог телебыдлограма? Т.е. серверная история, серверный поиск и пр.?
И "терра" - это земля.
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|2.42, Аноним (42), 07:11, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>глянул их расценки... Откуда такие ценники?
Modular.im это и есть разработчики матрицы. Вот отсюда и ценники, сначала делаешь гно, затем пиаришь гно, далее собираешь деньги за продажу гна и отдаёшь менеджерам мозиллы небольшой откат
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|1.10, dimqua (ok), 22:50, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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NextDNS - годный сервис, жаль только, что разработчиков мало, и активность тех, что есть, оставляет желать лучшего.
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|2.16, Vrein (ok), 00:07, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я себе на виртуалке поднял unbound, настроил всякие тюны типа prefetch, кеши выставил как можно больше, и норм.
Ну и всё что не резолвится через Украину - идёт резолвится через вторую виртуалку в Германии
В том числе можно и DoH можно поднять самому ;)
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|1.12, Адмирал Майкл Роджерс (?), 23:19, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> не должен хранить логи дольше 24 часов, не может передавать данные третьим лицам
Всё верно. Требования в этой части разработаны при непосредственном участии агентства, которое я имею честь возглавлять. Всем операторам DoH-резолверов и разработчикам браузеров предписано указывать эти два пункта в публичной документации.
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|1.17, AlexYeCu_not_logged (?), 00:12, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Ранее для общения в Mozilla применялся IRC, который рассматривался как серьёзный барьер для подключения к обсуждениям новичков.
Что можно обсуждать с новичком, который не осилили irc? Вспоминаются чЯтики городских локалок — мозилловские новички тупее, чем тамошний контингент? Серьёзно?
Впрочем что это я… Кто-то же уже проболтался, что Matrix популярен у всевозможных маленьких фюреров из-за возможности оперативно банить неугодных участников обсуждения во славу sjw.
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|4.46, DrTrue (?), 08:41, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всегда удивляли клоуны которые верят в анонимность мессенджера в котором регистрация по номеру телефона. Это каким же нужно быть дебилом???
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|5.58, Аноним (6), 10:05, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас всем подавай номер телефона. А без этого хрен! Не зарегят нигде (практически)
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|6.60, drTrue (?), 10:17, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если "анонимный" сервис или мессенджер требует регистрации по номеру телефона то может нахер его? Тот же телеграмм Дурова 100% или по запросу сливает данные в ФСБ или ФСБ имеет доступ без отдельного запроса. Об этом говорят повальные аресты всяких разных.
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|1.24, pin (??), 01:00, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> ...применялся IRC, который рассматривался как серьёзный барьер для подключения к обсуждениям новичков.
Дожили.
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|1.25, JL2001 (ok), 01:07, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сервис также должен дать обязательства не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик, за исключением ситуаций, предусмотренным законодательством.
ну и накой он такой нужен?
кстати а знает кто гугл/клаудфар-днсы изменяют/блочат что-то по закону?
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|1.26, Аноним (26), 01:19, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня Deja Vu или они уже переходили с ирки еще пару лет назад? Или тогда только обсуждали? Или то не мозила была?
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|1.27, Ivan_83 (ok), 01:27, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Подозреваю что этим чудакам надоело слушать какие они чудаки и они захотели анально отгородится банами в матрасе.
А так то конечно, IRC ни клиента скачать запустит нельзя, и вебклиентов не изобрели к нему. Или там другая мегапроблема - нужно полторы настройки в клиента вбить, разработчикам это непосильно.
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|1.30, Аноним (30), 01:56, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Ранее для общения в Mozilla применялся IRC, который рассматривался как серьёзный барьер для подключения к обсуждениям новичков.
то ли они сумасшедшие то ли лжецы. Не видел чат проще чем ирк и порог вхождения в него самый низкий из всех, видел даже на многих сайтах веб клиент, открывающийся при нажатии на кнопку в основном меню сайта. Куда проще? где порог вхождения ниже? это очевидная лож.
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|1.45, Аноним (45), 08:14, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Учитывая что выше говорят про ресурсоемкость матрикса.. чем конкретно их не устроил xmpp?
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|2.71, Аноним (71), 11:26, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто они не умеют его готовить. Ну и хипстерского флёра недостаёт.
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|2.56, Аноним (55), 10:03, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эталонная реализация на питоне, сейчас переписывают на раст, кстати
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|2.61, drTrue (?), 10:20, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда интернет только появился в РФ в нём сидели совершенно другие, качественно другие люди, а с повсеместным проникновением интернета в РФ в нём теперь сидят все от школоты до пенсов.
Когда вся эта пена уходит в такие вещи, как телеграмм и т.п. это же очень хорошо, их не будет в IRC. В IRC остануться более качественные люди.
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|3.68, пох. (?), 11:14, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а с повсеместным проникновением интернета в РФ в нём теперь сидят все от школоты до пенсов.
не переживайте - вон, разработчики мурзилы жалились, что не могут осилить irc. (ни одного клиента на электроне, действительно, что за мура)
> В IRC остануться более качественные люди.
нет, останутся одни кр@сноглазые аутисты. Да и давно уже только они и остались. Увы и ах, сегодня умение скопипастить настройки для irc-клиента не делает человека "более качественным".
А те, кому есть о чем поговорить не только с таким же кр@сноглазым аутистом (да и о чем с ним говорить-то, о не-таковости-как-все?) - уйдут туда, где люди общаются. Разумеется, это никакой не шматрикс, где сидят точно такие же, только еще и воротящие нос от "немодного немолодежного".
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|2.62, drTrue (?), 10:23, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти вконтакте, одноклассники, фейсбуки, теллеграммы и т.п. это природный фильтр читай естественный отборимбицилов от людей разумных.
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|1.69, CAE (ok), 11:19, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> за исключением ситуаций, предусмотренным законодательством
Централизация интернета для единого резолвера по законам штата Калифорния expected :)
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|1.72, Ilya Indigo (ok), 11:51, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Этим оптимизаторам меню настроек, в голову приходило вынести пункт меню "Сетевые Настройки" из "Основные" в отдельный пункт!?
Постоянно приходится прокручивать до низа "Основные", потом ещё кликать, чтобы попасть в Сетевые настройки для включения или отключения прокси. Не удобно же.
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|2.75, InuYasha (?), 12:02, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да чего стоит один лишь факт что сами "настройки" в виндовых и линовых сборках в разных меню!
(кстати, ещё не исправили?)
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