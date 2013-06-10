Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS

3.11 , хотел спросить ( ? ), 23:04, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в смысле 10гб? оперативы на 50 пользователей? что за нах?

4.23 , zzz ( ?? ), 00:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну где-то примерно так и получится, бо стильный-модный-молодежный пайтон. Со старта сервер жрет 1.5 - 2 Гб, и потом начинает потихоньку "толстеть". А если планируется подключение к другим нодам и работа в федерации, то это туши свет, 10-ку он легко выжрет через сутки аптайма.

5.29 , хотел спросить ( ? ), 01:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну где-то примерно так и получится, бо стильный-модный-молодежный пайтон. Со старта сервер

> жрет 1.5 - 2 Гб, и потом начинает потихоньку "толстеть". А

> если планируется подключение к другим нодам и работа в федерации, то

> это туши свет, 10-ку он легко выжрет через сутки аптайма. Жесть какая-то...

Да планировалась федерация, но своих пользователей будет не больше 10.

Лучше не ставить на сервер где крутится гитлаб?

Там сейчас свободных есть 10 гигов RAM (из 16).

И что скажете насчет других реализаций серверов?

Я как-то просматривал список там вроде были альтренативы.

Они еще менее годные?

6.34 , проф.Преображенский ( ? ), 02:25, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставь, но будь готов унести или добавить памяти. И база постгреса начнёт пухнуть со скоростью дрожей в сортире.

Да, и даже не думай ставить его с sqlite.

6.44 , Ваш Анонимус ( ? ), 08:00, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – гитлаб + матрикс = ядрёная смесь!

5.51 , SOska ( ? ), 09:07, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зато не устаревшее модное и не ваши... фи... С языки какието

Вот еще чтоб каждый мог хостить, как вас тогда контролировать

3.13 , Аноним ( 13 ), 23:31, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > хмпп, где на трех-долларовой впс-ки десятки тысяч в онлайне Но как же так? Ведь там же хмл, который так трудно, просто невообразимо сложно и ресурсозатратно парсить и который, в силу этого, одним фактом своего существования причиняет столь тяжкие страдания молодой поросли программистов!

3.20 , Аноним ( - ), 00:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > матрица жреет 10 гб на 50 он пользователей и засирает базу на террабайты. давай прувы, трепло

4.38 , Анон2019 ( ? ), 06:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >@bjoern like @swedneck pointed out already, how heavy Synapse is depends *entirely* on how large the rooms are your users join. If only small rooms, you'll get away with a small 2GB server for a long time. If you want to join #matrix:matrix.org (the HQ room), you'll need much more power quickly and lots of disk space. The feneas.org server has approx 100 users who are in very big rooms. Our server is 1,5y old and just bumped it to 8GB ram from 4GB since it started to swap. DB is approx 12GB. 100 пользователей всего, а не 100 пользователей в онлайне и база на 12 гб и 8 гб рам. При этом самая больша комната в матрице это максимум 100 человек в онлайне + телеграм бот + irc бот и еще 99999999 тех, кто заходил один раз. Такой гавнопротокол надо еще постараться написать.

3.66 , Аноним ( 66 ), 10:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Матрица жреет 10 гб на 50 он пользователей и засирает базу на террабайты. 1,5 доллара за человека это еще божеский прайсик. Что за бред? У меня свой сервак, на synapse(py) + 2 моста в телеграм(py) и вацап(go). Жрет ~500Mb RAM + ~100Mb базы в постгресе. Работает на 1 евровой VPS и все при этом летает. ИМХО: Self hosted server для матрицы самое то. Иначе смысл в ней теряется.

4.70 , пох. ( ? ), 11:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Работает на 1 евровой VPS и все при этом летает. "жаль что общаюсь я только с самим собой". Поправил, не благодари. У мурзилы, если кто не допетрил - немного больше чем по два человека в чятике. И да, гуаносервер для общения с самимсобой, жрущий пол-гига - это, безусловно, поебда.

Сколько там ircd занимал - пару мегабайт-то хоть наберется? > ИМХО: Self hosted server для матрицы самое то. Иначе смысл в ней теряется. в ней нет ни малейшего смысла, терять нечего. 3.73 , InuYasha ( ? ), 11:54, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Матрица - аналог телебыдлограма? Т.е. серверная история, серверный поиск и пр.? И "терра" - это земля.

