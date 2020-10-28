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Обновление Firefox 82.0.1. Реализация программной отрисовки для WebRender

28.10.2020 12:51

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 82.0.1, в котором устранена проблема в установщике для платформы Windows, приводившая к выводу запроса на перезагрузку для завершения установки на некоторых системах. В новой версии также возвращена возможность выбора размера страницы для печати, превышающего 100 дюймов, и налажена печать PDF при установке нулевых полей. Решена проблема с выполнением команды WebDriver:ClickElement во фреймворке Marionette. Устранён крах из-за ошибки в mozilla::dom::CloneOrUndefined.

Дополнительно можно отметить начало внутреннего тестирования реализации программной отрисовки для системы композитинга WebRender, написанной на языке Rust. Программный рендеринг позволит использовать WebRender на системах со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами, для которых возникают проблемы со стабильностью или вообще невозможен вынос на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы (WebRender использует шейдеры для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы). После завершения внутреннего тестирования новый бэкенд будет добавлен в ночные сборки и станет доступен для активации через настройку gfx.webrender.software в about:config (требуется также включение gfx.webrender.all). Бэкенд программной отрисовки планируют включить по умолчанию в 2021 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен режим строгой изоляции страниц
  5. OpenNews: В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53983-firefox
Ключевые слова: firefox, webrender
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:07, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:17, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Доступно ли аппаратное ускорение видео vaapi в BSD системах у Firefox?
     
     
  • 2.3, ger (?), 13:25, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, недоступно. По причине отсутсвия драйверов в БСД.
     
     
  • 3.9, Петросян (?), 13:46, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, недоступно. По причине отсутсвия драйверов в БСД.

    Молодец, моя школа!


     
  • 2.11, Аноним (-), 13:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доступно ли аппаратное ускорение видео vaapi в BSD системах у Firefox?

    Да
    https://www.reddit.com/r/freebsd/comments/igq5xd/confirmed_working_on_freebsd_

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:36, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ненужно. Хромиум правит интернетом
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:40, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас в тексте взаимоисключающие утверждения.
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 13:45, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаких исключений. Хромиум правит интернетом. Если ФФ умрёт, этого никто не заметит
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:45, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он правит тобой слоупок
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 13:46, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фаната полумертвой лисички подгорел пукан с правды
     
     
  • 4.10, Аноним (6), 13:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сию правду засунь себе в очко
     
     
  • 5.12, Аноним (4), 13:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу. У меня там уже шарик с лисичкой. Как у большинства фанатов СПО
     
     
  • 6.13, Аноним (6), 13:50, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поздравляю что у тебя уже есть свой шарик
     
     
  • 7.14, Аноним (4), 13:52, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя есть свой шарик в жопе?
     
     
  • 8.15, Аноним (6), 13:53, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прощай имбицил... текст свёрнут, показать
     
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