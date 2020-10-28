Обновление Firefox 82.0.1. Реализация программной отрисовки для WebRender

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 82.0.1, в котором устранена проблема в установщике для платформы Windows, приводившая к выводу запроса на перезагрузку для завершения установки на некоторых системах. В новой версии также возвращена возможность выбора размера страницы для печати, превышающего 100 дюймов, и налажена печать PDF при установке нулевых полей. Решена проблема с выполнением команды WebDriver:ClickElement во фреймворке Marionette. Устранён крах из-за ошибки в mozilla::dom::CloneOrUndefined.

Дополнительно можно отметить начало внутреннего тестирования реализации программной отрисовки для системы композитинга WebRender, написанной на языке Rust. Программный рендеринг позволит использовать WebRender на системах со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами, для которых возникают проблемы со стабильностью или вообще невозможен вынос на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы (WebRender использует шейдеры для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы). После завершения внутреннего тестирования новый бэкенд будет добавлен в ночные сборки и станет доступен для активации через настройку gfx.webrender.software в about:config (требуется также включение gfx.webrender.all). Бэкенд программной отрисовки планируют включить по умолчанию в 2021 году.



