В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11

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|2.66, Аноним (66), 18:06, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тут можно и спиться ненароком от такой радости...
Но на свободных драйверах нвидии я так понимаю оно не работает?
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|1.5, Аноним (5), 11:09, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Firefox на nvidia не работает, если включить EGL и WebRender
Просто пустой экран
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|2.45, Аноним (45), 14:27, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рекомендую удалить проприетарные драйверы и больше не устанавливать. С nouveau всё должно работать.
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|1.6, Zenitur (ok), 11:10, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Спасибо i-Rinat за то, что стимулировал разработчиков Mozilla. Жаль что не приняли патч самого i-Rinat - боюсь, что будет, как с CFS вместо -ck2. Ну что ж, ждём в Palemoon.
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|2.58, пох. (?), 16:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жаль что не приняли патч самого i-Rinat
а он его где-то выкладывал, готовым работающим куском, или дальше предложений дело не пошло?
А то да, пропихнуть бесполезный неработающий толком нигде, кроме некоторых интелов, и требующий самых распоследних версий иксов и библиотек EGL, а потом будут ведь хором выть - "мы же говорили, в этом вашем X11 ничиво ниработает, все кривое!"
> Ну что ж, ждём в Palemoon.
Разьве что сам Ринат захочет его туда портировать. Шерстяной сидит под виндой, даже автоматическую сборку ниасилил, а от Тобика кроме лая ничего ждать не приходится.
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|1.8, Аноним (8), 11:19, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А я думал специально не добавляли - чтобы все быстрее на вейланд переехали.
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|2.43, Аноним (43), 14:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да было бы куда переходить ... В кедах до сих пор при открытии более чем 5 окон начинает лагать. Я не говорю о том, если открыть 10-20 окон. История копипасты не работает, из-за этого сама копипаста работает через пень-колоду. Изо всех щелей пытаются какие-то артефакты пролезть, не критичные, но надоедает. Банально под вяленд сессией на кедах нету адекватных, нативно работающих браузеров. Фуфлофокс до сих пор не дружит с kwin-ом, то белые окна отображает, то моргает как светофор. Куда это они там стимулируют переезжать?
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|4.57, bob (??), 16:12, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению далеко не все работает, есть старые софтины которые не работают. Я понимаю что это проблема этого софта, но мне от этого не легче. Работать с ним вынужден, а потому только X11.
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|2.61, vz_2 (?), 16:50, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мавзолей всё равно заколачивают.
Терзают меня смутные сомнения, что они читают opennet, но нытья про аппаратное декодирование было достаточно.
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|1.10, апаа (?), 11:24, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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＞＞ WebGL написан на языке Rust
Зачем в новости эта информация? Обычному пользователю, какая разница на каком языке написан тот или иной компонент? Ну пишите уж тогда еще, в какой среде разработки, какого цвета клавиатура у программиста, какая модель монитора у него, что он на завтрак сегодня кушал, это ведь так важно!
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|2.12, Аноним (12), 11:34, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> >> WebGL написан на языке Rust
> Зачем в новости эта информация? Обычному пользователю, какая разница на каком языке
> написан тот или иной компонент?
opennet на для обычных пользователей так-то, минимум для нёрдов, так что ваши претензии как-то не в кассу.
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|5.50, topin89 (ok), 15:26, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да проще всё. Обычным пользователям по барабану, на чём что написано. Раст, перл, да хоть кобол, лишь бы работало.
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|2.16, Аноним (16), 11:59, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это чтобы растохейтеры сваливали с файрфокса. Я даже знаю некоторых, что ушли на Palemoon по этой причине.
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|3.21, ННН (?), 12:25, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это уже на какую-то новую религию похоже. Великий раскол.
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|3.52, НяшМяш (ok), 15:37, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ваши растохейтеры любят JavaScript? Если нет, пусть и с палемуна сваливают - он JS поддерживает.
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|2.24, коржик (?), 12:33, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мне вот интересно это читать, информация, по всей видимости, для меня.
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|2.30, Аноним (30), 13:24, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычный пользователь может прочитать новость по Firefox на обычном сайте, а тут opennet!!!
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|2.37, Аноним (37), 14:01, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычным пользователям, может и нет разницы, а вот растоманам в радость...
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|1.13, Аноним (13), 11:36, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А кто может пояснить мне, а то я тупенький, значит ли это что это ускорение будет работать на свободных дровах для встройки Intel? Или это очередная фича только для бояр с невидиями, да ещё и на проприетари?
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|2.14, A.Stahl (ok), 11:40, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Скорее даже наоборот: это ускорение будет хорошо работать на свободных дровах, а у "бояр с невидиями" как получится.
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|3.22, ННН (?), 12:26, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Nvidia - это VDPAU, но VDPAU-бэкенд есть и для VAAPI - не должно ли оно и на Nvidia тогда работать?
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|3.59, Kuromi (ok), 16:31, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть слаабая надежда что сделав рабочим ускорение на VA-API в Мозилле все таки начнут двигаться в сторону Nvidia.
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|2.18, Аноним (17), 12:09, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не, нативный VA-API есть только для интеловского драйвера, свободного драйвера для радеонов и nouveau. Для проприентарщины от Хуанга только костыльная обертка над VDPAU.
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|2.35, Дед Пихто (?), 13:46, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут скорее владельцы встроек от Intel начнут благодатью обмазываться, ибо на 8м поколении Intel есть аппаратная поддержка и H264 и VP8 и VP9, у AMD только H264 и мало кому нужный HEVC (ну по крайней мере на моей RX580 так).
Владельцы зеленых видеокарт традиционно будут жрать кактус со своим VDPAU.
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|3.36, iPony129412 (?), 14:00, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у AMD только H264 и мало кому нужный HEVC (ну по крайней мере на моей RX580 <2017 года> так).
Как бэ нет. Vp9 тоже есть но само-собой не для старых видеокарт
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|4.40, Дед Пихто (?), 14:13, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но я к тому что RX580 и Intel Coffee Lake вроде как ровесники, оба из 2017. А что какая-нибудь Vega 11 умеет VP9? Было бы неплохо!
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|5.41, iPony129412 (?), 14:15, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, но я к тому что RX580 и Intel Coffee Lake вроде как ровесники, оба из 2017.
Ну оно и понятно, что AMD тормоза и поддержка кодеков тормознее появляется.
Но в самых новых VP9 есть.
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|1.19, n00by (ok), 12:19, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализация основана на новом бэкенде для X11 на базе DMABUF,
> который подготовлен путём разделения DMABUF-бэкенда,
> ранее предложенного для Wayland.
Получилось, потому что протокол Воланда zwp_linux_dmabuf_v1 реализует не композитор, а Mesa? Отсюда возникает масса других интересных вопросов о том самом Воланде.
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|1.26, Аноним (-), 13:07, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Отлично. Теперь можно смотреть видео и с аппаратным ускорением и с тирингом одновременно.
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|1.31, mikhailnov (ok), 13:24, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что нужно сделать, чтобы включить VA-API (на Intel, при условии поддержки кодека, согласно выводу vainfo), не совсем понял?
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|2.49, n00by (ok), 15:24, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что нужно сделать, чтобы включить VA-API (на Intel, при условии поддержки кодека,
> согласно выводу vainfo), не совсем понял?
Спросить в ВК Розалинукс, конечно же. Там Firefox разработан исключительно российскими специалистами, о чём вы заявляете в Реестре. Сам спросишь, сам ответишь.
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|2.51, n00by (ok), 15:33, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто захочет ему помочь, пусть сначала прочтёт ответ его коллеги пользователю, цитирую:
Если не понимаете, пройдитесь по рынку труда и попробуйте нанять программиста.
Или можете на слово поверить: никто халяву делать не будет, в том числе мануал. Ни на ПОНТ, ни на троллинг, ни на как-либо ещё.
Кто придумал - тот и мается.
Можете вокруг этого с бубном попрыгать
https://vk.com/wall-33847957_315012?reply=315045&thread=315036
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|1.33, turbo2001 (ok), 13:42, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всмысле?!? Я перешел с божественного cinnamon на мерзкий gnome3 и теперь все напрасно???
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|2.46, Аноним (46), 14:34, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не важно, через что проходит твой путь, главное, чтобы он заканчивался в кедах.
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|1.56, runoverheads (ok), 16:05, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну подождём посмотрим.
а пока для hw декодирования видео с ютуба и вконтакта можно использовать обычный плеер. связка:
firefox addon "play-with" + mpv + youtube-dl
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|1.60, Kuromi (ok), 16:33, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот и все разговоры что "ускорение возможно только под вейланд" оказались пшиком. Большая часть, конечно, благодаря работе над Вейланд, но все таки, разговоры о EGL в Мозилле датируются чуть ли не десятилетием давности.
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|1.68, Аноним (54), 18:34, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Владельцы зеленых видеокарт традиционно будут жрать кактус со своим VDPAU.
X11 opengl libva-vdpau-driver )
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