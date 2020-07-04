The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11

04.07.2020 10:56

В кодовую базу Firefox, на основе которой 25 августа будет сформирован релиз Firefox 80, добавлено изменение, отключающее для Linux привязку поддержки аппаратного ускорение декодирования видео к системам на базе Wayland. Ускорение обеспечивается при помощи VA-API (Video Acceleration API) и FFmpegDataDecoder. Таким образом, поддержка аппаратного ускорения видео через VA-API станет доступна и для Linux-систем, использующих протокол X11.

Ранее стабильное аппаратное ускорение видео обеспечивалось только для нового бэкенда, использующего Wayland и механизм DMABUF. Для X11 ускорение не применялось из-за проблем с gfx-драйверами. Теперь проблема с задействованием ускорения видео для X11 решена через использование EGL. Также для систем с X11 реализована возможность работы WebGL через EGL, которая в будущем позволит включить для X11 и поддержку аппаратного ускорения WebGL. В настоящее время данная возможность пока остаётся отключённой по умолчанию (включается через widget.dmabuf-webgl.enabled), так как не все проблемы пока решены.

Для активации работы через EGL предусмотрена переменная окружения MOZ_X11_EGL, после установки которой Webrender и компоненты композититинга OpenGL переключаются на использование EGL вместо GLX. Реализация основана на новом бэкенде для X11 на базе DMABUF, который подготовлен путём разделения DMABUF-бэкенда, ранее предложенного для Wayland.

Дополнительно можно отметить включение в кодовой базе, на основе которой формируется выпуск Firefox 79, системы композитинга WebRender для ноутбуков на базе чипов AMD на платформе Windows 10. WebRender написан на языке Rust и позволяющая добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Ранее WebRender был включён на платформе Windows 10 для GPU Intel, APU AMD Raven Ridge, AMD Evergreen и на ноутбуках с видеокартами NVIDIA. В Linux WebRender пока активируется для карт Intel и AMD только в ночных сборках, и не поддерживается для карт NVIDIA. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройки "gfx.webrender.all" и "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.

В Firefox 79 также по умолчанию добавлена настройка для включения динамической изоляции Cookie по отображаемому в адресной строке домену ("Dynamic First Party Isolation", когда свои и сторонние вставки определяются на основе базового домена сайта). Настройка предложена в конфигураторе в секции настройки блокировки отслеживания перемещений в выпадающем блоке методов блокировки Cookie. Также в Firefox 79 активирован по умолчанию новый экран с экспериментальными настойками - "about:preferences#experimental", предоставляющий интерфейс для включения экспериментальных возможностей, похожий на about:flags в Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API
  3. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  4. OpenNews: Релиз Firefox 78
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU
  6. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.3 c поддержкой графического API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53285-va-api
Ключевые слова: va-api, firfox, video, ffmepg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:57, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    Джвадцать лет ждали.
     
     
  • 2.2, Anonim (??), 11:01, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ну, песни давно велись, так что всё еще ждем
     
  • 2.66, Аноним (66), 18:06, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тут можно и спиться ненароком от такой радости...

    Но на свободных драйверах нвидии я так понимаю оно не работает?

     
     
  • 3.67, Аноним (-), 18:09, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хотя нет, пишут на nouveau как раз идет...
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:06, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Привет, аналог уязвимости в libstagefright для GNU/Linux.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:08, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:09, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox на nvidia не работает, если включить EGL и WebRender
    Просто пустой экран
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 11:19, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну поэтому оно и выключено по умолчанию
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:31, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не видеть я
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:07, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Купил затычку от Кожанки вместо видеокарты - страдай.
     
     
  • 3.32, RTS2080s (?), 13:26, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Спасибо, мистер амудец.
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:27, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рекомендую удалить проприетарные драйверы и больше не устанавливать. С nouveau всё должно работать.
     

  • 1.6, Zenitur (ok), 11:10, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Спасибо i-Rinat за то, что стимулировал разработчиков Mozilla. Жаль что не приняли патч самого i-Rinat - боюсь, что будет, как с CFS вместо -ck2. Ну что ж, ждём в Palemoon.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:45, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его патч был кокашко.
     
     
  • 3.64, irinat (ok), 17:25, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :(
     
  • 2.58, пох. (?), 16:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль что не приняли патч самого i-Rinat

    а он его где-то выкладывал, готовым работающим куском, или дальше предложений дело не пошло?

    А то да, пропихнуть бесполезный неработающий толком нигде, кроме некоторых интелов, и требующий самых распоследних версий иксов и библиотек EGL, а потом будут ведь хором выть - "мы же говорили, в этом вашем X11 ничиво ниработает, все кривое!"

    > Ну что ж, ждём в Palemoon.

    Разьве что сам Ринат захочет его туда портировать. Шерстяной сидит под виндой, даже автоматическую сборку ниасилил, а от Тобика кроме лая ничего ждать не приходится.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:19, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А я думал специально не добавляли - чтобы все быстрее на вейланд переехали.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да было бы куда переходить ... В кедах до сих пор при открытии более чем 5 окон начинает лагать. Я не говорю о том, если открыть 10-20 окон. История копипасты не работает, из-за этого сама копипаста работает через пень-колоду. Изо всех щелей пытаются какие-то артефакты пролезть, не критичные, но надоедает. Банально под вяленд сессией на кедах нету адекватных, нативно работающих браузеров. Фуфлофокс до сих пор не дружит с kwin-ом, то белые окна отображает, то моргает как светофор. Куда это они там стимулируют переезжать?
     
     
  • 3.55, Анимус (?), 15:44, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Гном, там всё работает.
     
     
  • 4.57, bob (??), 16:12, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению далеко не все работает, есть старые софтины которые не работают. Я понимаю что это проблема этого софта, но мне от этого не легче. Работать с ним вынужден, а потому только X11.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:22, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, товарищи.
     
     
  • 2.61, vz_2 (?), 16:50, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мавзолей всё равно заколачивают.
    Терзают меня смутные сомнения, что они читают opennet, но нытья про аппаратное декодирование было достаточно.
     

  • 1.10, апаа (?), 11:24, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    ＞＞ WebGL написан на языке Rust
    Зачем в новости эта информация? Обычному пользователю, какая разница на каком языке написан тот или иной компонент? Ну пишите уж тогда еще, в какой среде разработки, какого цвета клавиатура у программиста, какая модель монитора у него, что он на завтрак сегодня кушал, это ведь так важно!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:34, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > >> WebGL написан на языке Rust
    > Зачем в новости эта информация? Обычному пользователю, какая разница на каком языке
    > написан тот или иной компонент?

    opennet на для обычных пользователей так-то, минимум для нёрдов, так что ваши претензии как-то не в кассу.

     
     
  • 3.20, Отражение луны (ok), 12:23, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, обычные пользователи обычно столько чуши как тут не пишут.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 14:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что обычные пользователи не мыслят, а потребляют.
     
     
  • 5.50, topin89 (ok), 15:26, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да проще всё. Обычным пользователям по барабану, на чём что написано. Раст, перл, да хоть кобол, лишь бы работало.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:59, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это чтобы растохейтеры сваливали с файрфокса. Я даже знаю некоторых, что ушли на Palemoon по этой причине.
     
     
  • 3.21, ННН (?), 12:25, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это уже на какую-то новую религию похоже. Великий раскол.
     
  • 3.52, НяшМяш (ok), 15:37, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши растохейтеры любят JavaScript? Если нет, пусть и с палемуна сваливают - он JS поддерживает.
     
  • 2.24, коржик (?), 12:33, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мне вот интересно это читать, информация, по всей видимости, для меня.
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:24, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный пользователь может прочитать новость по Firefox на обычном сайте, а тут opennet!!!
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:01, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычным пользователям, может и нет разницы, а вот растоманам в радость...
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:36, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто может пояснить мне, а то я тупенький, значит ли это что это ускорение будет работать на свободных дровах для встройки Intel? Или это очередная фича только для бояр с невидиями, да ещё и на проприетари?
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 11:40, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Скорее даже наоборот: это ускорение будет хорошо работать на свободных дровах, а у "бояр с невидиями" как получится.
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 11:41, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Как раз наоборот, с проприетарной Nvidia ловить на этом фронте особо нечего.
     
     
  • 3.22, ННН (?), 12:26, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Nvidia - это VDPAU, но VDPAU-бэкенд есть и для VAAPI - не должно ли оно и на Nvidia тогда работать?
     
     
  • 4.29, iPony129412 (?), 13:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В теории да, на практике такой лютый глюкодром получается, что ну его.
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:31, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У бояр есть mpv. Смотреть видео в браузере это извращение.
     
  • 3.59, Kuromi (ok), 16:31, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть слаабая надежда что сделав рабочим ускорение на VA-API в Мозилле все таки начнут двигаться в сторону Nvidia.
     
  • 2.18, Аноним (17), 12:09, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, нативный VA-API есть только для интеловского драйвера, свободного драйвера для радеонов и nouveau. Для проприентарщины от Хуанга только костыльная обертка над VDPAU.
     
  • 2.35, Дед Пихто (?), 13:46, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут скорее владельцы встроек от Intel начнут благодатью обмазываться, ибо на 8м поколении Intel есть аппаратная поддержка и H264 и VP8 и VP9, у AMD только H264 и мало кому нужный HEVC (ну по крайней мере на моей RX580 так).
    Владельцы зеленых видеокарт традиционно будут жрать кактус со своим VDPAU.
     
     
  • 3.36, iPony129412 (?), 14:00, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у AMD только H264 и мало кому нужный HEVC (ну по крайней мере на моей RX580 <2017 года> так).

    Как бэ нет. Vp9 тоже есть но само-собой не для старых видеокарт

     
     
  • 4.40, Дед Пихто (?), 14:13, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но я к тому что RX580 и Intel Coffee Lake вроде как ровесники, оба из 2017. А что какая-нибудь Vega 11 умеет VP9? Было бы неплохо!
     
     
  • 5.41, iPony129412 (?), 14:15, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, но я к тому что RX580 и Intel Coffee Lake вроде как ровесники, оба из 2017.

    Ну оно и понятно, что AMD тормоза и поддержка кодеков тормознее появляется.
    Но в самых новых VP9 есть.


     
  • 5.53, Аноним (53), 15:37, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В vega 8 есть
     
  • 3.39, iPony129412 (?), 14:08, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во, примерно так
    Так что для VP9 бегом за новой видеокартой

    https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#Format_support

     

  • 1.19, n00by (ok), 12:19, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализация основана на новом бэкенде для X11 на базе DMABUF,
    > который подготовлен путём разделения DMABUF-бэкенда,
    > ранее предложенного для Wayland.

    Получилось, потому что протокол Воланда zwp_linux_dmabuf_v1 реализует не композитор, а Mesa? Отсюда возникает масса других интересных вопросов о том самом Воланде.

     
  • 1.25, коржик (?), 12:36, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приготовил себе кофе, разбавил молоком. В цвет получилось как опеннет
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:17, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь ты знаешь что такое цвет кофе с молоком https://color.romanuke.com/tag/tsvet-kofe-s-molokom/
     

  • 1.26, Аноним (-), 13:07, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Отлично. Теперь можно смотреть видео и с аппаратным ускорением и с тирингом одновременно.
     
  • 1.27, Аноним (28), 13:11, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неожиданно
     
  • 1.31, mikhailnov (ok), 13:24, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что нужно сделать, чтобы включить VA-API (на Intel, при условии поддержки кодека, согласно выводу vainfo), не совсем понял?
     
     
  • 2.49, n00by (ok), 15:24, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что нужно сделать, чтобы включить VA-API (на Intel, при условии поддержки кодека,
    > согласно выводу vainfo), не совсем понял?

    Спросить в ВК Розалинукс, конечно же. Там Firefox разработан исключительно российскими специалистами, о чём вы заявляете в Реестре. Сам спросишь, сам ответишь.

     
  • 2.51, n00by (ok), 15:33, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто захочет ему помочь, пусть сначала прочтёт ответ его коллеги пользователю, цитирую:

    Если не понимаете, пройдитесь по рынку труда и попробуйте нанять программиста.
    Или можете на слово поверить: никто халяву делать не будет, в том числе мануал. Ни на ПОНТ, ни на троллинг, ни на как-либо ещё.
    Кто придумал - тот и мается.
    Можете вокруг этого с бубном попрыгать

    https://vk.com/wall-33847957_315012?reply=315045&thread=315036

     
  • 2.65, anotheranon (?), 17:31, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идёшь на арчевики, читаешь про хардваре аксерерашион. Слева есть перевод на русский.
    https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration
     

  • 1.33, turbo2001 (ok), 13:42, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всмысле?!? Я перешел с божественного cinnamon на мерзкий gnome3 и теперь все напрасно???
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 14:04, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ДА! Переходи теперь на i3 😆
     
     
  • 3.44, Аноним (42), 14:25, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё лучше на i5, i7, i9
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:34, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не важно, через что проходит твой путь, главное, чтобы он заканчивался в кедах.
     
     
  • 3.47, Annoynymous (ok), 14:43, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В белых.
     

  • 1.48, Аноним (48), 15:12, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а для браузера интересно когда запилят?
     
     
  • 2.69, НяшМяш (ok), 18:38, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    25 августа
     

  • 1.54, Аноним (54), 15:37, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Федоровские нароботки.)
     
  • 1.56, runoverheads (ok), 16:05, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну подождём посмотрим.
    а пока для hw декодирования видео с ютуба и вконтакта можно использовать обычный плеер. связка:
    firefox addon "play-with" + mpv + youtube-dl
     
  • 1.60, Kuromi (ok), 16:33, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и все разговоры что "ускорение возможно только под вейланд" оказались пшиком. Большая часть, конечно, благодаря работе над Вейланд, но все таки, разговоры о EGL в Мозилле датируются чуть ли не десятилетием давности.
     
  • 1.62, Skullnet (?), 17:09, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не прошло и 20 лет.
     
  • 1.63, Аноним (63), 17:14, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддержки аппаратного ускорение декодирования

    ускорения

     
  • 1.68, Аноним (54), 18:34, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Владельцы зеленых видеокарт традиционно будут жрать кактус со своим VDPAU.

    X11 opengl libva-vdpau-driver )

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру