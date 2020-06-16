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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.3 c поддержкой графического API Vulkan

16.06.2020 11:21

После десяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.3, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.3, можно выделить:

  • Добавлена поддержка графического API Vulkan;
  • На базе Vulkan для Linux реализован кодировщик, использующий для ускорения движки AMD AMF/VCE, а также варианты типовых фильтров avgblur_vulkan, overlay_vulkan, scale_vulkan и chromaber_vulkan;
  • Обеспечена возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорение обработки видео в формате VP9;
  • Добавлена возможность кодирования видео AV1 с использованием библиотеки librav1e, написанной на на языке Rust и развиваемой сообществами Xiph и Mozilla;
  • Для медиаконтейнеров mp4 реализована поддержка многоканального звукового кодека без потерь TrueHD и кодека для трёхмерного звука MPEG-H 3D;
  • Добавлена поддержка протоколов ZeroMQ и RabbitMQ (AMQP 0-9-1);
  • В Linux осуществлён переход с фрэймсервера для нелинейного редактирования видеопотоков (виртуального видеокодека) AvxSynth, который уже 5 лет находится в заброшенном состоянии, на актуальный форк AviSynth+;
  • В состав включён парсер для изображений в формате WebP;
  • Реализованы декодировщики MJPEG и VP9, использующие механизм аппаратного ускорения Intel QSV (Quick Sync Video), а также кодировщик VP9 на базе Intel QSV;
  • Расширена поддержка стилей субтитров в формате 3GPP Timed Text Subtitles;
  • Добавлен кодировщик-обвязка над API Microsoft Media Foundation;
  • Добавлен ADPCM-кодировщик для звуковых данных, используемых в играх компании Simon & Schuster Interactive;
  • Добавлены новые декодировщики: PFM, IMM5, Sipro ACELP.KELVIN, mvdv, mvha, mv30, NotchLC, Argonaut Games ADPCM, Rayman 2 ADPCM, Simon & Schuster Interactive ADPCM, High Voltage Software ADPCM, ADPCM IMA MTF, CDToons, Siren, DERF DPCM и CRI HCA;
  • Добавлен упаковщик медиаконтейнеров (muxer) streamhash и реализована возможность упаковки pcm и pgs в контейнеры m2ts;
  • Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): AV1 с расширениями из приложения B, Argonaut Games ASF, Real War KVAG, Rayman 2 APM, LEGO Racers ALP (.tun и .pcm), FWSE, DERF, CRI HCA, Pro Pinball Series Soundbank;
  • Новые фильтры:
    • v360 - преобразует видео с обзором 360 градусов в различные форматы;
    • scroll - прокручивает видео по горизонтали или вертикали с заданной скоростью;
    • photosensitivity - убирает яркие вспышки и резкие перепады яркости из видео, которые потенциально могут вызвать эпилептический припадок;
    • arnndn - фильтр подавления шумов в речи, использующий рекурентную нейронную сеть;
    • bilateral - выполняет пространственное сглаживание с сохранением краёв;
    • maskedmin и maskedmax - выполняют слияние двух видеопотоков на основе отличий с третьим потоком;
    • median - фильтр подавления шума, который выбирает медианный пиксель из прямоугольника, вписывающегося в указанный радиус;
    • AV1 frame merge - слияние кадров в потоке AV1;
    • axcorrelate - рассчитывает нормализованную взаимную корреляцию между двумя аудиопотоками;
    • thistogram - - вычисляет и выводит гистограмму распределения цветов в видео;
    • freezeframes - заменяет набор кадров на видео на определённые кадры из другого потока;
    • xfade и xfade_opencl - перекрёстное затухание с переходом из одного видеопотока в другой;
    • afirsrc - генерирует коэффициенты FIR с использованием метода частотной выборки;
    • pad_opencl - добавляет отступы к изображению;
    • cas - применение к видео фильтра изменения резкости CAS (Contrast Adaptive Sharpen);
    • anlms - применяет нормализованный алгоритм LMS (Least mean squares) к первому звуковому потоку, вычисляя коэффициенты на основе различий со вторым потоком;
    • overlay_cuda - размещения куска одного видео поверх другого;
    • tmedian - фильтр подавления шумов, использующий медианные пиксели из нескольких успешных кадров;
    • maskedthreshold - выбирает при фильтрации пиксели на основе сравнения разницы двух видеопотоков с пороговым значением;
    • asubboost - усиливает частоты для саббуфера;
    • pcm_rechunk - переупаковывает PCM-звук с учётом заданной частоты дискретизации или скорости передачи пакетов;
    • scdet - определяет изменения сцены на видео (например для определения движения в кадре);
    • gradients - генерирует видеопоток с градиентами;
    • sierpinski генерирует видеопоток с фракталами Серпинского;
    • untile - разбирает видео, составленное из кусочков, на отдельные изображения;
    • dblur - реализует направленное размытие.


  1. Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/download.ht...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.2
  3. OpenNews: Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  4. OpenNews: Выпуск rav1e 0.3, кодировщика AV1 на языке Rust
  5. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.3
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53162-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg, vulkan
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