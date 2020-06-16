Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.3 c поддержкой графического API Vulkan

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После десяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.3, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.
Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.3, можно выделить:
- Добавлена поддержка графического API Vulkan;
- На базе Vulkan для Linux реализован кодировщик, использующий для ускорения движки AMD AMF/VCE, а также варианты типовых фильтров avgblur_vulkan, overlay_vulkan, scale_vulkan и chromaber_vulkan;
- Обеспечена возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорение обработки видео в формате VP9;
- Добавлена возможность кодирования видео AV1 с использованием библиотеки librav1e, написанной на на языке Rust и развиваемой сообществами Xiph и Mozilla;
- Для медиаконтейнеров mp4 реализована поддержка многоканального звукового кодека без потерь TrueHD и кодека для трёхмерного звука MPEG-H 3D;
- Добавлена поддержка протоколов ZeroMQ и RabbitMQ (AMQP 0-9-1);
- В Linux осуществлён переход с фрэймсервера для нелинейного редактирования видеопотоков (виртуального видеокодека) AvxSynth, который уже 5 лет находится в заброшенном состоянии, на актуальный форк AviSynth+;
- В состав включён парсер для изображений в формате WebP;
- Реализованы декодировщики MJPEG и VP9, использующие механизм аппаратного ускорения Intel QSV (Quick Sync Video), а также кодировщик VP9 на базе Intel QSV;
- Расширена поддержка стилей субтитров в формате 3GPP Timed Text Subtitles;
- Добавлен кодировщик-обвязка над API Microsoft Media Foundation;
- Добавлен ADPCM-кодировщик для звуковых данных, используемых в играх компании Simon & Schuster Interactive;
- Добавлены новые декодировщики: PFM, IMM5, Sipro ACELP.KELVIN, mvdv, mvha, mv30, NotchLC, Argonaut Games ADPCM, Rayman 2 ADPCM, Simon & Schuster Interactive ADPCM, High Voltage Software ADPCM, ADPCM IMA MTF, CDToons, Siren, DERF DPCM и CRI HCA;
- Добавлен упаковщик медиаконтейнеров (muxer) streamhash и реализована возможность упаковки pcm и pgs в контейнеры m2ts;
- Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): AV1 с расширениями из приложения B,
Argonaut Games ASF, Real War KVAG, Rayman 2 APM, LEGO Racers ALP (.tun и .pcm), FWSE, DERF, CRI HCA, Pro Pinball Series Soundbank;
- Новые фильтры:
- v360 - преобразует видео с обзором 360 градусов в различные форматы;
- scroll - прокручивает видео по горизонтали или вертикали с заданной скоростью;
- photosensitivity - убирает яркие вспышки и резкие перепады яркости из видео, которые потенциально могут вызвать эпилептический припадок;
- arnndn - фильтр подавления шумов в речи, использующий рекурентную нейронную сеть;
- bilateral - выполняет пространственное сглаживание с сохранением краёв;
- maskedmin и maskedmax - выполняют слияние двух видеопотоков на основе отличий с третьим потоком;
- median - фильтр подавления шума, который выбирает медианный пиксель из прямоугольника, вписывающегося в указанный радиус;
- AV1 frame merge - слияние кадров в потоке AV1;
- axcorrelate - рассчитывает нормализованную взаимную корреляцию между двумя аудиопотоками;
- thistogram -
- вычисляет и выводит гистограмму распределения цветов в видео;
- freezeframes - заменяет набор кадров на видео на определённые кадры из другого потока;
- xfade и xfade_opencl -
перекрёстное затухание с переходом из одного видеопотока в другой;
- afirsrc - генерирует коэффициенты FIR с использованием метода частотной выборки;
- pad_opencl - добавляет отступы к изображению;
- cas - применение к видео фильтра изменения резкости CAS (Contrast Adaptive Sharpen);
- anlms - применяет нормализованный алгоритм LMS (Least mean squares) к первому звуковому потоку, вычисляя коэффициенты на основе различий со вторым потоком;
- overlay_cuda - размещения куска одного видео поверх другого;
- tmedian - фильтр подавления шумов, использующий медианные пиксели из нескольких успешных кадров;
- maskedthreshold - выбирает при фильтрации пиксели на основе сравнения разницы двух видеопотоков с пороговым значением;
- asubboost - усиливает частоты для саббуфера;
- pcm_rechunk - переупаковывает PCM-звук с учётом заданной частоты дискретизации или скорости передачи пакетов;
- scdet - определяет изменения сцены на видео (например для определения движения в кадре);
- gradients - генерирует видеопоток с градиентами;
- sierpinski генерирует видеопоток с фракталами Серпинского;
- untile - разбирает видео, составленное из кусочков, на отдельные изображения;
- dblur - реализует направленное размытие.