Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.3 c поддержкой графического API Vulkan

После десяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.3, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.3, можно выделить: