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Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg

21.05.2020 22:43

Сообщества VideoLAN и FFmpeg опубликовали выпуск библиотеки dav1d 0.7.0 с реализацией альтернативного свободного декодировщика формата кодирования видео AV1. Код проекта написан на языке C (C99) с ассемблерными вставками (NASM/GAS) и распространяется под лицензией BSD. Реализована поддержка архитектур x86, x86_64, ARMv7 и ARMv8, и операционных систем Linux, Windows, macOS, Android и iOS.

Библиотека dav1d поддерживает все возможности AV1, включая расширенные виды субдискретизации и все заявленные в спецификации параметры управления глубиной цвета (8, 10 и 12 бит). Работа библиотеки протестирована на большой коллекции файлов в формате AV1. Ключевой особенностью dav1d является ориентация на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме.

В новой версии:

  • Производительность реализации refmv (Dynamic Reference Motion Vector Prediction) увеличена примерно на 12% при сокращении потребления памяти примерно на 25%;
  • Практически завершена реализация специфичных для архитектуры ARM64 оптимизаций, охватывающих многие операции при работе с глубиной цвета в 8, 10 и 12 бит;
  • Добавлен фильтр CDEF, использующий инструкции AVX-512;
  • Добавлены новые оптимизации на базе инструкций AVX2 и SSSE3;
  • В утилите dav1dpla улучшена поддержка работы с глубиной цвета в 10 бит, с пиксельными форматами не-4:2:0 и подавлением цифрового шума на GPU.

Напомним, что видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, Apple, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34.0%.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/videolan/da...)
  2. OpenNews: Выпуск dav1d 0.6, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  3. OpenNews: Выпуск rav1e 0.3, кодировщика AV1 на языке Rust
  4. OpenNews: Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1
  5. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel
  6. OpenNews: Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53002-dav1d
Ключевые слова: dav1d, av1, video
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, антифрактал (?), 22:47, 21/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько там х86 ассемблера?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:59, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в исходники глянуть не барское дело?
     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 23:32, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сколько там х86 ассемблера?

    Ну, github пишет  
    > Assembly 61.9%   C 37.1%

    Но зачем вы, молодые, шутливые, вскрываете _эту_ тему в _этой_ новости -- это ведь новость не о rav1e, с его  
    > Assembly 60.2%   Rust 39.6%

    и даже не архив гугловского libgav1.
    Сюда лучше не лезть! Серьезно, любой из вас будет жалеть! Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:55, 21/05/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Я ради интереса посравнивал во что ютуб сегодня кодирует. Вообще ни в какие ворота не лезет. Если разрешение выше 1080, нужно скачивать vp9, если ниже, avc. У avc больше артефактов и меньше замыливания, но и больше деталей. Если развитие av1 позволит ютубу кодировать видосики не так кошмарно как сейчас, это уже будет победа. Кстати, у вимео качество на порядки лучше. И меньше цезуры. Но хомячкам разве объяснишь?
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:05, 21/05/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Отчисления, основные спонсоры производители процессоров и чтобы смотреть видосики нужен
    i9
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:44, 21/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Сжатие сравнили, а что со временем - также в 10000 раз медленнее?
     
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