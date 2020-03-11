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Выпуск dav1d 0.6, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg

11.03.2020 13:21

Сообщества VideoLAN и FFmpeg опубликовали выпуск библиотеки dav1d 0.6.0 с реализацией альтернативного свободного декодировщика формата кодирования видео AV1. Код проекта написан на языке Си (C99) с ассемблерными вставками (NASM/GAS) и распространяется под лицензией BSD. Реализована поддержка архитектур x86, x86_64, ARMv7 и ARMv8, и операционных систем Linux, Windows, macOS, Android и iOS.

Библиотека dav1d поддерживает все возможности AV1, включая расширенные виды субдискретизации и все заявленные в спецификации параметры управления глубиной цвета (8, 10 и 12 бит). Работа библиотеки протестирована на большой коллекции файлов в формате AV1. Ключевой особенностью dav1d является ориентация на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме.

В новой версии:

  • Реализованы специфичные для архитектуры ARM64 оптимизации, охватывающие многие операции при работе с глубиной цвета в 10 и 12 бит.
  • Добавлены оптимизации на базе инструкций AVX-512 для операций prep_bilin, prep_8tap, cdef_filter и mc_avg/w_avg/mask.
  • Добавлены оптимизации на базе инструкций SSSE3 для подавления цифрового шума.
  • Добавлены оптимизации на базе инструкций AVX2 для операции msac_adapt16.
  • Устранены редко проявляющиеся расхождения в поведении с эталонным декодировщиком AV1;
  • Улучшены оптимизации операций msac, cdef и looprestoration для ARM64;
  • Улучшены оптимизации AVX2 для cdef_filter;
  • Улучшены реализации операций itxfm и cdef_filter на языке Си.

Напомним, что видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, Apple, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34.0%.

  1. Главная ссылка к новости (https://code.videolan.org/vide...)
  2. OpenNews: Выпуск rav1e 0.3, кодировщика AV1 на языке Rust
  3. OpenNews: Десятый выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  4. OpenNews: Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1
  5. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel
  6. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52521-dav1d
Ключевые слова: dav1d, av1, videolan, ffmpeg
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Василий (??), 13:32, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На рынке есть процессоры с поддержкой апараного ускорения?
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 13:37, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На десктопах нет.
    Всякое мобилко-встраиваемое есть.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:44, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты видел на десктопах хоть один _процессор_ с хардварными (де)кодерами видео?
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 13:49, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В SoC есть давным давно https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
    К словам придираться такое себе
     
  • 4.7, A.Stahl (ok), 13:52, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В AMDшных APUшках, кажется, что-то есть. Но я от темы далёк. Так, что-то слышал краем уха. VCE / VCN называется или как-то так.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:50, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да они практически все с аппаратной поддержкой: 3dnow, разные SSE, AVX, AVX512, NEON, Altivec.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:02, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3dnow уже давно нет в природе. Да и не применялся он толком на практике.
     
     
  • 4.16, колба (?), 17:11, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в линуксах профит был приличный, а в остальном да.
     

  • 1.3, anonismus (?), 13:41, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34.0%.

    А по продолжительности энкодинга он сейчас как, все еще в 100 раз дольше?

     
     
  • 2.8, Аноним (9), 13:59, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для скорости есть rav1e
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 14:18, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От слова "равлик", да? Неужели настолько быстро?
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:14, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И SVT-AV1  от интела для реалтайм кодирования
     

  • 1.12, Dnina (ok), 15:47, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже не вспомню кодеки, но в хроме и лисе в линукс минт открывал один и тот же стрим, смотрел информацию для сисадминов, кажется av1 и vp9, точно не помню названия, и в каком браузере какой. Так вот, в мозилле сильно квадратился и размывался стрим. В чём может быть проблема?
     
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 16:07, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в Firefox.
    Возможно каких опций экспериментальных понапихал. На чистом профиле бы проверил.
     
     
  • 3.15, Dnina (ok), 17:11, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело, что я фф почти не пользуюсь, так что он относительно чистый. А в хроме напихано всякого, например h264ify, без которого ютуб сильно грузил проц.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:11, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме

    многопоточное декодирование, карл.

     
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