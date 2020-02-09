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Выпуск rav1e 0.3, кодировщика AV1 на языке Rust

09.02.2020 10:08

Состоялся выпуск rav1e 0.3, высокопроизводительного кодировщика формата кодирования видео AV1, развиваемого сообществами Xiph и Mozilla. Кодировщик написан на языке Rust и отличается от эталонного кодировщика libaom значительным увеличением скорости кодирования и повышенным вниманием к обеспечению безопасности. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Поддерживаются все основные возможности AV1, включая поддержку внутренне- и внешне-кодированных кадров (intra- и inter-кадров), суперблоков 64x64, цветовой субдискретизации 4:2:0, 4:2:2 и 4:4:4, 8-, 10- и 12-разрядного кодирования глубины цвета, RDO (Rate-distortion optimization) оптимизации искажений, различные режимы предсказания межкадровых изменений и выявления трансформаций, управление скоростью потока и выявление усечения сцены.

Формат AV1 заметно опережает H.264 и VP9 по возможностям сжатия, но из-за усложнения реализующих их алгоритмов требует существенно больше времени для кодирования (по скорости кодирования libaom отстаёт от libvpx-vp9 в сотни раз, а от x264 в тысячи раз). Кодировщик rav1e предоставляет 11 уровней производительности, наивысшие из которых позволяют добиться скорости, близкой к кодированию в режиме реального времени. Кодировщик доступен как в форме утилиты командной строки, так и в виде библиотеки.

В новой версии:

  • Предложен более быстрый режим кодирования Speed 10;
  • Сокращён размер бинарных сборок (на платформе x86_64/Linux библиотека занимает около 3МБ);
  • Примерно на 14% сокращено время сборки;
  • Добавлен многопоточный фильтр для удаления блочных артефактов из видео (deblocking);
  • Для архитектуры x86_64 реализованы дополнительные оптимизации с использованием инструкций SIMD и расширено применение автовекторизации;
  • На 1/6 снижено число операций по выделению памяти;
  • В RDO (Rate-distortion optimization) улучшена логика подавления внутрикадровых искажений;
  • Некоторые операции переведены с использования арифметики с плавающей запятой на целочисленные вычисления;
  • На 1-2% улучшено качество кодирования на втором уровне скорости;
  • Добавлен новый фильтр предсказания направления движения (Intra edge);
  • Добавлена опция "-S" (--switch-frame-interval) для определения интервала переключения между кадрами;
  • Добавлена поддержка сборки для платформы wasm32-wasi (WebAssembly System Interface).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/xiph/rav1e/...)
  2. OpenNews: Выпуск rav1e 0.2, кодировщика AV1 на языке Rust
  3. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  4. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel
  5. OpenNews: Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1
  6. OpenNews: Десятый выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rav1e, av1, video
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, leap42 (ok), 10:16, 09/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    а почему на Rust? заходим в репо, видим что 57% кода это язык ассемблера. а кроме этих двух ещё есть Shell и Python.
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:21, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Assembly 56.9%
    Rust 42.8%
    Действительно, почему))
     

  • 3, Аноним (3), 10:22, 09/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Потому что если есть хотя бы один оператор на раст, то безопасность 100% и тебя любят все питоно расты
     
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