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В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU

24.04.2020 10:41

В ночных сборках Firefox появилась поддержка спецификации WebGPU, предоставляющей программный интерфейс для обработки 3D-графики и вычислений на стороне GPU, концептуально схожий с API Vulkan, Metal и Direct3D 12. Спецификация развивается Mozilla, Google, Apple, Microsoft и представителями сообщества в рабочей группе, созданной при организации W3C.

Ключевой задачей WebGPU является создание безопасного, удобного, переносимого и высокопроизводительного программного интерфейса для использования в Web-платформе технологий и возможностей 3D-графики, предоставляемых современными системными графическими API, такими как Direct3D 12 в Windows, Metal в macOS и Vulkan в Linux. Концептуально WebGPU отличается от WebGL примерно так же как Vulkan отличается от OpenGL, и, при этом, не основывается на конкретном графическом API, а представляет собой универсальную прослойку, в общем виде использующую те же низкоуровневые примитивы, что имеются в Vulkan, Metal и Direct3D.

WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для более низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU, управления связанными ресурсами, памятью, буферами, объектами текстур и скомпилированными графическими шейдерами. Подобный подход позволяет добиться более высокой производительности графических приложений за счёт снижения накладных расходов и повышения эффективности работы с GPU.

WebGPU даёт возможность создавать для Web полноценные сложные 3D-проекты, работающие не хуже, чем обособленные программы, напрямую обращающиеся с Vulkan, Metal или Direct3D, но не привязанные к конкретным платформам. WebGPU также предоставляет дополнительные возможности при портировании нативных графических программ в форму, способную работать на базе web-технологий, благодаря применению технологии WebAssembly. Кроме 3D-графики WebGPU охватывает и возможности, связанные с выносом вычислений на сторону GPU и поддержкой разработки шейдеров. Шейдеры могут создаваться на языке WebGPU Shading Language или задаваться в промежуточном формате SPIR-V, после чего транслироваться в языки шейдеров, поддерживаемые текущими драйверами.

В WebGPU применяется раздельное управление ресурсами, подготовительными работами и передачей команд в GPU (в WebGL один объект отвечал за всё разом). Предоставляется три отдельных контекста: GPUDevice для создания ресурсов, таких как текстуры и буферы; GPUCommandEncoder для кодирования отдельных команд, включая стадии рендеринга и вычисления; GPUCommandBuffer для передачи в очередь на выполнение в GPU. Результат может быть отрисован в области, связанной с одним или несколькими элементами canvas, или обработан без вывода (например, при запуске вычислительных задач). Разделение стадий упрощает разнесение создания ресурсов и подготовительные операции в разные обработчики, которые могут выполняться в разных потоках.

Вторым отличием WebGPU от WebGL является иной подход для обработки состояний. В WebGPU предлагается два объекта - GPURenderPipeline и GPUComputePipeline, позволяющих комбинировать различные состояния, заранее определённые разработчиком, что даёт возможность браузеру не тратить ресурсы на проведение дополнительной работы, такой как перекомпиляция шейдеров. Среди поддерживаемых состояний: шейдеры, раскладки вершинных буферов и атрибутов, раскладки прикреплённых групп, смешивание, глубина и шаблоны, форматы вывода после рендеринга.

Третьей особенностью WebGPU называется модель связывания, во многом напоминающая присутствующие в Vulkan средства группировки ресурсов. Для объединения ресурсов в группы в WebGPU предоставляется объект GPUBindGroup, который во время записи команд можно связать с другими такими же объектами для использования в шейдерах. Создание подобных групп даёт возможность драйверу заранее выполнить необходимые подготовительные действия, а браузеру позволяет значительно быстрее менять привязки ресурсов между вызовами отрисовки. Раскладка привязок ресурсов может быть определена заранее при помощи объекта GPUBindGroupLayout.

В Firefox для включения WebGPU в about:config предусмотрена настройка "dom.webgpu.enabled". Для отрисовки CanvasContext также требуется включение системы композитинга WebRender ("gfx.webrender.all" в about:config), написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. Реализация WebGPU основана на коде проекта wgpu, написанного на языке Rust и способного работать поверх API DX12, Vulkan и Metal в Linux, Android, Windows и macOS (в разработке также находится поддержка DX11 и OpenGL ES 3.0). Параллельно компанией Google развивается другая реализация, которая доступна в Canary-ветке Chromium и включается при помощи флага "chrome://flags/#enable-unsafe-webgpu", но работает пока только в macOS и Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2020...)
  2. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  4. OpenNews: Объявлено о выходе спецификации WebGL 1.0
  5. OpenNews: Началось открытие исходных текстов WebGL-движка браузера Microsoft Edge
  6. OpenNews: Google и Binomial открыли код системы сжатия текстур Basis Universal
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52800-webgpu
Ключевые слова: webgpu, firefox, webgl
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:03, 24/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Так аппаратная поддержка видео с ютуба будет или нет?
     
     
  • 2.3, Онаним (?), 11:09, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С ютуба-то зачем, вот с порнхаба другое дело.
     
     
  • 3.4, Аннанизм (?), 11:11, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Пошелл нах лошшара
     
  • 3.9, Онаним (?), 11:33, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с хамстера тоже. Скажите, пожалуйста, разработчикам.
     
  • 2.5, timur.davletshin (ok), 11:12, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас проще там отключить VP9 при помощи JS скрипта. H.264 даже в софтовом режиме быстрее VP9.
     

  • 1.6, безрукий программист шизофреник (?), 11:15, 24/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уже сделают нормальный брайзер для консоли? Неужто Lynx единственный годный?
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:25, 24/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Несколько лет доказывали что webgl очень нужен и без него никак. Очень уж нужна производительность видеокарты для веб приложений.
    В итоге его используют полтора сугуюо маркетинговых сайта, а некоторые пользователи и вовсе поддержку webgl отключают.
    Теперь нам говорят что webgl не достаточно и нужно добавить ещё одну технологию. Лучше бы GPU render пилили.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:31, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы пилили элементы форм. Заодно и дизайнеры были бы заняты чем-то полезным, а не как обычно.
     

  • 1.10, fedfed (ok), 11:36, 24/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    «WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для более низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU…»
    Даёшь больше возможностей загруженной из интернетов жабаскрытной дряни для более низкоуровневого ковыряние в этих ваших видюхах.
     

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